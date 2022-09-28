Рождественские каникулы в городе на Неве

В этом туре у вас будет возможность узнать Санкт-Петербург

4.7
3 отзыва
В этом туре у вас будет возможность узнать Санкт-Петербург за неделю, посетив самые интересные места. Эрмитаж, Казанский собор, Петропавловскую крепость, Зоологический музей и даже планетарий. Съездить загород и погулять в литературном Царском селе и атмосферном морском Кронштадте. Покататься с горки, выпить горячий шоколад и купить сувениры на новогодней ярмарке. Рождественские каникулы в Петербурге обещают быть незабываемыми!
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Рождественские каникулы в городе на Неве
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает 🤩

Отправимся в космос
Отправимся в космос
Сходим в главный планетарий города и сможем попробовать космическое питание
Паровозы, вагоны и локомотивы
Паровозы, вагоны и локомотивы
Залезем под паровоз и зайдем в вагон-госпиталь в музее железных дорог России
Неделя в богемном Петербурге
Неделя в богемном Петербурге
Познакомимся с культурой, искусством и историями людей, живших в разные эпохи в городе на Неве
Новогодние забавы и рождественская ярмарка
Новогодние забавы и рождественская ярмарка
Проведем весело время на Никольских рядах и во «Дворе Гостинки»
Прогулки по Невскому
Прогулки по Невскому
Будем гулять по главной улице города, заходить в кофейни, книжные магазины и просто слушать уличных музыкантов
Трехуровневый Океанариум
Трехуровневый Океанариум
Сможем пройти по 35-метровому прозрачному тоннелю морского аквариума

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы - Кронштадт

Самостоятельный заезд в гостиницу до 11:00. Гарантированное размещение после 14:00.

Встреча с участниками тура. При заселении вам дадут уточненную программу, в которой будет указано время и место встречи с группой. Вас будет ждать гид с табличкой «Рождественские каникулы».

Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Встреча группы - КронштадтВстреча группы - КронштадтВстреча группы - КронштадтВстреча группы - Кронштадт
2 день

Экскурсия по городу «Рождественский Петербург» - Петропавловская крепость

Завтрак в ресторане гостиницы.

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург».

Автобус провезёт вас по улицам и площадям в праздничном рождественском наряде с высвеченными огнями-поздравлениями с Рождеством Христовым.

Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира.

Вы узнаете, где раньше проходили гулянья, как готовились к празднику, какие дарили подарки, как и кто покупал их для царских детей в Гостином дворе, где и как проходили елки, какие храмы были наиболее почитаемы для проведения Рождественских служб.

Экскурсия в Петропавловскую крепость познакомит вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла – самом высоком архитектурном сооружении города.

Транспорт предоставляется на экскурсию.

Экскурсия по городу «Рождественский Петербург» - Петропавловская крепостьЭкскурсия по городу «Рождественский Петербург» - Петропавловская крепостьЭкскурсия по городу «Рождественский Петербург» - Петропавловская крепостьЭкскурсия по городу «Рождественский Петербург» - Петропавловская крепость
3 день

Экскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Легенды Невского проспекта» с посещением Казанского собора.

Главная улица Петербурга, одна из старейших в городе, проложенная в начале XVIII века, застраивалась на протяжении двух столетий. И какие только легендарные события не разворачивались здесь!

По Невскому проспекту в 1841 году шли гвардейские полки возводить на престол дочь Петра I Елизавету. Здесь в 1801-1811 годах ведется строительство собора, освещенного в честь Казанской иконы Божьей матери, ставшего местом вечного упокоения великого полководца М. И. Кутузова.

Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира. Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.

Неповторимые интерьеры залов, выставки произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Посещение общественного пространства под открытым небом – «Двор Гостинки».

Все знают Большой Гостиный двор – главный магазин на Невском проспекте. Но если войти во двор, вы попадете в совсем другое измерение.

Уютное молодежное пространство, с особой атмосферой, где можно попробовать кухни народов мира, поиграть в настольные игры, к новому году все украшено огоньками и елками, а по вечерам проходят концерты. Здесь мы согреемся после пешеходной экскурсии чашечкой горячего шоколада.

Экскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"Экскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"Экскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"Экскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"Экскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"Экскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"
4 день

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские ряды

Поздний завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург».

Начнется экскурсия в парадном центре города. Вы увидите старинные особняки Петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец.

Дальше ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо Богоявленского Морского собора, по району Коломны, в котором жил народ победнее, но и повеселее.

И закончится эта экскурсия посещением общественного пространства Никольские ряды. Удивительное место, созданное во внутреннем дворе старинного, отреставрированного гостиного двора. Здесь царит атмосфера Нового года, ярмарка, гирлянды огней, новогодние пушистые ели, венецианская карусель, и конечно, главная забава – Никольская горка.

Здесь мы будем пить горячий глинтвейн и кататься с горки на надувных ватрушках!

Дополнительно:

Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже.

Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить. И в завершении вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские ряды
5 день

Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.

Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов. Неповторимые интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Царское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЦарское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЦарское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЦарское Село с посещением Екатерининского дворца и парка
6 день

Зоологический музей - Кунсткамера

Завтрак в ресторане гостиницы.

Посещение Зоологического музея.

Зоологический музей входит в число самых крупных музеев мира. Здесь вы увидите скелеты мамонтов, морской коровы, южного слона, а также чучела таких редких животных, как окапи или большая панда.

Нельзя не упомянуть и мумию мамонтенка Димы, найденного в Сибири в 1977 году. В музее также представлены различные беспозвоночные животные, осетровые рыбы, тропические птицы и бабочки.

Посещение Кунсткамеры – одного из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. Коллекции Кунсткамеры разнообразны и многочисленны.

Прогулка по музейным залам это не только обзор диковинных редкостей, но и увлекательное путешествие по странам и континентам, вы познакомитесь с культурой и бытом народов, населяющих земной шар.

Дополнительно:

Экскурсия в исторический театр-макет «Петровская акватория», изображающий Петербург начала XVIII века. Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, смотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.

Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или дошли до нас видоизмененными.

Транспорт не предоставляется.

Зоологический музей - КунсткамераЗоологический музей - КунсткамераЗоологический музей - Кунсткамера
7 день

Музей железных дорог России - Планетарий №1 - дополнительно посещение Океанариума

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00. Сдача вещей в камеру хранения.

Посещение музея железных дорог России.

В залах находятся уникальные экспонаты, интерактивные стенды и богатая мультимедийная коллекция, посвящённая важным вехам развития главного российского транспорта. Огромное количество настоящих паровозов, вагонов, локомотивов, можно залезть под паровоз, или зайти в вагон-госпиталь.

Посещение Планетария №1.

Удивительного пространства, где из старого здания газгольдера сделали планетарий, с проекционным куполом 37 м. в диаметре. Устроившись на мягком пуфике вы просмотрите несколько научно-популярных фильмов о космосе.

А на выходе можно приобрести и попробовать настоящую еду космонавтов из тюбика.

Дополнительно:

Посещение уникального трехуровневого Океанариума.

Территория океанариума разделена на семь климатических зон, представляющие водоемы Северо-Запада России, бассейн Амазонки, зону приливов, зону коралловых рифов и основной морской аквариум с проложенным сквозь него 35-метровым прозрачным тоннелем.

Транспорт не предоставляется.

Музей железных дорог России - Планетарий №1 - дополнительно посещение ОкеанариумаМузей железных дорог России - Планетарий №1 - дополнительно посещение ОкеанариумаМузей железных дорог России - Планетарий №1 - дополнительно посещение Океанариума

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕ

На 1 чел. в 2-мест.

номере

Доп.

место

1-мест.

номер

КИРОЧНАЯ

Тур. класс, удобства на блок

Завтрак накрытие

20 93020 93027 170

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

22 42522 42530 225

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

24 29531 705

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор

Завтрак шведский стол

25 79026 09033 980

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

23 55022 25033 300

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делюкс НЕВА

Завтрак шведский стол

33 26524 96554 715

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

25 41527 21536 335

Скидка детям до 16 лет: 1 100 руб.

Варианты проживания

КИРОЧНАЯ

6 ночей

Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

6 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

6 ночей

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

МОСКВА 4*

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице на 6 ночей
  • Завтрака в ресторане гостиницы (кроме первого дня)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Услуги экскурсовода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Завтрак в первый день
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как я найду гида?

При заселении вам дадут уточненную программу, в которой будет указано время и место встречи с группой. Вас будет ждать гид с табличкой «Рождественский коктейль».

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Очередность экскурсий может меняться в зависимости от работы музеев в праздничные дни.

Во сколько будет начало экскурсий каждый день?

Уточненная программа выдается в первый день тура. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий.

Все пешеходные экскурсии начинаются в центре города. До места встречи туристы добираются самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
28 сен 2022
Все прошло замечательно.
И
18 сен 2022
Нормально все
С
30 авг 2022
Юлечка, Валентин - координатор в Санкт Петербурге вам желаю благодарных клиентов, приятных отзывов. Большое спасибо за отзывчивость, быстроту оформления и надёжность!!

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