Встречаем Новый Год 2024 в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Новогодние 2024» в Санкт-Петербурге, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодняя сказка Петербурга. Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Новогодняя сказка Петербурга: волшебный тур
Откройте для себя праздничный Санкт-Петербург, наслаждаясь волшебством новогодних украшений и историями старинных традиций
Начало: В центре города, по догоаоренности по вашему адрес...
«Вы услышите увлекательный рассказ об указе Петра I, старом Новом Годе, появлении нового календаря»
Расписание: ежедневно в 16.00 и 20.00
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
9 500 за всё до 3 чел.
Петр, Новый год и ёлки - как родился Праздник
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
26 отзывов
Фото-прогулка «Новогодние традиции Петербурга»
Откройте для себя истоки новогодних традиций и запечатлейте воспоминания на профессиональные фотографии
Начало: Ст. м Гостинный двор
«Каждую зиму мы радостно встречаем, наверно, самый любимый из всех праздников – Новый год»
Расписание: Любой день в удобное для Вас время
17 июня в 15:00
1 июля в 11:00
4 300 за всё до 4 чел.
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
3 отзыва
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
Превратиться в сыщиков Тайной канцелярии, расследовать загадочную трагедию и погрузиться в эпоху
Начало: У Триумфальной арки Главного штаба
«Незадолго до Рождества 1837 года в Петербурге произошло страшное: вспыхнул один из самых масштабных пожаров в истории Российской империи»
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
5 000 за всё до 7 чел.
Новогодний Петербург. Сказка тысячи огней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Новогодний Петербург. Сказка тысячи огней
Начало: Невский пр, д. 35. У выхода из метро Гостиный двор
«Поговорим о ленинградских и петербургских праздничных традициях, вспомним историю Нового года и елки, узнаем, как формировались главные новогодние символы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 000 за человека
Новогоднее волшебство. Прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Новогоднее волшебство. Прогулка
Начало: Дворцовая площадь
«Весь маршрут пропитан духом Нового года, и завершится на Манежной площади, где раскинулась большая Рождественская ярмарка»
7 000 за всё до 5 чел.
Большая Новогодняя. Обзорная
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Большая Новогодняя. Обзорная
Начало: Пл. Островского (или от вашей гостиницы)
«Прочувствовать волшебство Нового года и Рождества легко: весь город украшен, сверкает и блестит, люди улыбаются в предчувствии чего-то светлого, доброго»
9 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    21 января 2024
    Новогодний Петербург и самые красивые ёлки города
    Была на экскурсии с дочкой 7.01. 1. На улице было -20, мы зашли со стаканчиком чая (пришлось взять т. к дочь
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    очень замерзла). Когда мы начали заходить в автобус, водитель увидел, что мы со стаканом, и сказал нам:"На улицу"… Это что еще такое?! Мы не пошли на улицу, а сели на свое место, после этого он подошел к нам и начал упорно и долго разбираться - почему мы не вышли на улицу, и почему купили чай, мол много вас тут таких ездят и мусорят! После этого настроение было испорчено! 2. Нас довезли и высадили у Невского проспекта, аргументировав тем, что у вас время вышло, хотя в билете четко прописано до Манежной площади. А других пассажиров увезли на Манежную. Писала претензию на возврат средств, но менеджер Александра сослалась на то, что вы могли пролить чай и т. д и тп - хотя это было на остановке, автобус никуда не ехал в это время! Видимо никого не волнует, что кто то замерз в -20, а только беспокоиться о сидениях автобуса. И также от менеджера был ответ, что вы сами могли бы дойти пешком из за перекрытия дорог и пробок. Тогда почему других пассажиров никто не высадил, а вез на Манежную площадь. Не рекомендую! А почему я поставила 4 звезды - потому что данные сервис просто не публикует отзывы с низкой оценкой.

  • М
    Марина
    20 января 2024
    Новогодний Петербург и самые красивые ёлки города
    Экскурсия понравилась, побывала в тех местах куда не заходила, экскурсовод интересно и доступно рассказывала о Петербурге, в автобусе тепло и уютно, новогоднее убранство города великолепное. На дворцовой площади почему - то не вышли (единственное замечание).
  • Н
    Наталья
    11 января 2024
    Петр, Новый год и ёлки - как родился Праздник
    Знания гида поражают! Экскурсию рекомендую точно. Была в Петербурге много раз на экскурсиях, но эта была такой, что открыла нам Петербург абсолютно с другой стороны, по-новому. Спасибо Владимир!
  • Н
    Наталья
    11 января 2024
    Петр, Новый год и ёлки - как родился Праздник
    Спасибо Владимиру! Очень интересно, познавательно! Рекомендую!
  • И
    Ирина
    8 января 2024
    Петр, Новый год и ёлки - как родился Праздник
    Экскурсия очень понравилась. Владимир довольно увлекательно рассказал нам об истории Нового года, провел по знаковым местам Питера. Довольными остались и взрослые, и дети. Всем рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    8 января 2024
    Большая экскурсия «Новый год с розыгрышем призов»
    Экскурсовод все время рассказывала интересные факты из истории нового года и Рождества в России, нигде не было "провисаний" или незаполненных
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    пауз. Мы поездили по центру и увидели несколько красиво украшенных новогодних локаций. Единственное, что на мой взгляд могло быть лучше - можно было бы выехать за пределы центра и поездить по новогодним местам в других районах тоже)

  • С
    Сергей
    7 января 2024
    Большая экскурсия «Новый год с розыгрышем призов»
    Все было отлично.
  • О
    Ольга
    7 января 2024
    Новогодняя сказка Петербурга. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Хотелось бы поблагодарить Наталью за прекрасную экскурсию!!! Это был насыщенный вечер эмоций и впечатлений! Наталья рассказала много интересного и показала удивительно красивые уголки Петербурга. Рассказала о потаённых уголах и исторических зданиях. Отдельно хочется отметмть фотосъёмку)))) фотографии получились выше всяких похвал!
  • A
    Anna
    12 октября 2023
    Квест «Пожар в Зимнем дворце»
    Все понравилось! Было интересно!
  • Е
    Екатерина
    13 июля 2023
    Квест «Пожар в Зимнем дворце»
    Спасибо за экскурсию Ольге. Очень интересно, познавательно и увлекательно. Детям было не скучно. Всем советуем 😊
    Спасибо за экскурсию ОльгеСпасибо за экскурсию Ольге

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Новогодние 2024»

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  1. Новогодняя сказка Петербурга. Обзорная экскурсия на автомобиле
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  2. Набережная
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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 000 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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