1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Новогодняя сказка Петербурга: волшебный тур
Откройте для себя праздничный Санкт-Петербург, наслаждаясь волшебством новогодних украшений и историями старинных традиций
Начало: В центре города, по догоаоренности по вашему адрес...
«Вы услышите увлекательный рассказ об указе Петра I, старом Новом Годе, появлении нового календаря»
Расписание: ежедневно в 16.00 и 20.00
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фото-прогулка «Новогодние традиции Петербурга»
Откройте для себя истоки новогодних традиций и запечатлейте воспоминания на профессиональные фотографии
Начало: Ст. м Гостинный двор
«Каждую зиму мы радостно встречаем, наверно, самый любимый из всех праздников – Новый год»
Расписание: Любой день в удобное для Вас время
17 июня в 15:00
1 июля в 11:00
4 300₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
Превратиться в сыщиков Тайной канцелярии, расследовать загадочную трагедию и погрузиться в эпоху
Начало: У Триумфальной арки Главного штаба
«Незадолго до Рождества 1837 года в Петербурге произошло страшное: вспыхнул один из самых масштабных пожаров в истории Российской империи»
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новогодний Петербург. Сказка тысячи огней
Начало: Невский пр, д. 35. У выхода из метро Гостиный двор
«Поговорим о ленинградских и петербургских праздничных традициях, вспомним историю Нового года и елки, узнаем, как формировались главные новогодние символы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Новогоднее волшебство. Прогулка
Начало: Дворцовая площадь
«Весь маршрут пропитан духом Нового года, и завершится на Манежной площади, где раскинулась большая Рождественская ярмарка»
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Большая Новогодняя. Обзорная
Начало: Пл. Островского (или от вашей гостиницы)
«Прочувствовать волшебство Нового года и Рождества легко: весь город украшен, сверкает и блестит, люди улыбаются в предчувствии чего-то светлого, доброго»
9 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга21 января 2024Новогодний Петербург и самые красивые ёлки городаБыла на экскурсии с дочкой 7.01. 1. На улице было -20, мы зашли со стаканчиком чая (пришлось взять т. к дочь
- ММарина20 января 2024Новогодний Петербург и самые красивые ёлки городаЭкскурсия понравилась, побывала в тех местах куда не заходила, экскурсовод интересно и доступно рассказывала о Петербурге, в автобусе тепло и уютно, новогоднее убранство города великолепное. На дворцовой площади почему - то не вышли (единственное замечание).
- ННаталья11 января 2024Знания гида поражают! Экскурсию рекомендую точно. Была в Петербурге много раз на экскурсиях, но эта была такой, что открыла нам Петербург абсолютно с другой стороны, по-новому. Спасибо Владимир!
- ННаталья11 января 2024Спасибо Владимиру! Очень интересно, познавательно! Рекомендую!
- ИИрина8 января 2024Экскурсия очень понравилась. Владимир довольно увлекательно рассказал нам об истории Нового года, провел по знаковым местам Питера. Довольными остались и взрослые, и дети. Всем рекомендую.
- ЮЮлия8 января 2024Большая экскурсия «Новый год с розыгрышем призов»Экскурсовод все время рассказывала интересные факты из истории нового года и Рождества в России, нигде не было "провисаний" или незаполненных
- ССергей7 января 2024Большая экскурсия «Новый год с розыгрышем призов»Все было отлично.
- ООльга7 января 2024Хотелось бы поблагодарить Наталью за прекрасную экскурсию!!! Это был насыщенный вечер эмоций и впечатлений! Наталья рассказала много интересного и показала удивительно красивые уголки Петербурга. Рассказала о потаённых уголах и исторических зданиях. Отдельно хочется отметмть фотосъёмку)))) фотографии получились выше всяких похвал!
- AAnna12 октября 2023Все понравилось! Было интересно!
- ЕЕкатерина13 июля 2023Спасибо за экскурсию Ольге. Очень интересно, познавательно и увлекательно. Детям было не скучно. Всем советуем 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Новогодние 2024»
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 000 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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