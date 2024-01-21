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очень замерзла). Когда мы начали заходить в автобус, водитель увидел, что мы со стаканом, и сказал нам:"На улицу"… Это что еще такое?! Мы не пошли на улицу, а сели на свое место, после этого он подошел к нам и начал упорно и долго разбираться - почему мы не вышли на улицу, и почему купили чай, мол много вас тут таких ездят и мусорят! После этого настроение было испорчено! 2. Нас довезли и высадили у Невского проспекта, аргументировав тем, что у вас время вышло, хотя в билете четко прописано до Манежной площади. А других пассажиров увезли на Манежную. Писала претензию на возврат средств, но менеджер Александра сослалась на то, что вы могли пролить чай и т. д и тп - хотя это было на остановке, автобус никуда не ехал в это время! Видимо никого не волнует, что кто то замерз в -20, а только беспокоиться о сидениях автобуса. И также от менеджера был ответ, что вы сами могли бы дойти пешком из за перекрытия дорог и пробок. Тогда почему других пассажиров никто не высадил, а вез на Манежную площадь. Не рекомендую! А почему я поставила 4 звезды - потому что данные сервис просто не публикует отзывы с низкой оценкой.