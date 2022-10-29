Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».