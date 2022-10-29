Зимний Питер - любовь с первого взгляда

Этот тур для тех, кто любит соблюдать баланс между экскурсионными программами

Этот тур для тех, кто любит соблюдать баланс между экскурсионными программами и самостоятельными прогулками. За пять дней в Северной столице вы успеете посетить дворцы, музеи, Финский залив, Петергоф. А еще изучить город, гуляя по уютным старинным улочках. Позвольте себе влюбиться! Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 3 дня в период с 30 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Зимний Питер - любовь с первого взгляда
Зимний Питер - любовь с первого взгляда
Зимний Питер - любовь с первого взгляда
Зимний Питер - любовь с первого взгляда
Зимний Питер - любовь с первого взгляда
Зимний Питер - любовь с первого взгляда
Зимний Питер - любовь с первого взгляда
Зимний Питер - любовь с первого взгляда
Зимний Питер - любовь с первого взгляда
Зимний Питер - любовь с первого взгляда
Зимний Питер - любовь с первого взгляда
Зимний Питер - любовь с первого взгляда
Ближайшие даты:
31
дек
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв

Что вас ожидает 🤩

Сказочный Новый год
Сказочный Новый год
Вжух! И вы в Петербурге
Прогулки с любовью
Прогулки с любовью
Каждый день будем проходить минимум 10 000 шагов
Гибкая программа
Гибкая программа
Вы можете сами выбрать с какого дня начнётся путешествие
Тайны Петербурга
Тайны Петербурга
Вместе с гидами раскроем секрет притяжения города и окрестностей
Сорваться в город на Неве
Сорваться в город на Неве
Гениальный способ отдохнуть в новогодние каникулы

Программа тура по дням

1 день

31 декабря. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Новогодняя ночь

Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
  • 10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»).

11:30 – 13:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

14:00 Свободное время в центре города.

16:00 Трансфер в гостиницы.

Дополнительно (заказывать заранее):

  • Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).
  • 22:00 – 02:30 Автобусное путешествие «Волшебство новогодней ночи».
    Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений.

Стоимость: взрослые – 2 300 руб. , школьники, студенты, пенсионеры – 2 000 руб. , дети до 6-ти лет – бесплатно.

31 декабря. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Новогодняя ночь31 декабря. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Новогодняя ночь31 декабря. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Новогодняя ночь31 декабря. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Новогодняя ночь
2 день

1 января. Свободный день

Завтрак в гостинице после ночлега.

Свободный день

1 января. Свободный день1 января. Свободный день
3 день

2 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт

Завтрак в гостинице после ночлега. Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»).
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»
  • 11:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
  • 11:20 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

14:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

Трансфер в гостиницы до 20:00

2 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт2 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт2 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт2 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт
4 день

3 января. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
  • 12:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво»
  • 12:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»
  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»).

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Осмотр городских достопримечательностей: Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Медный всадник. Знакомство с историей Санкт-Петербурга и главными символами города.

15:00 Свободное время в центре города.

Трансфер по гостиницам до 17:30.

3 января. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу3 января. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу3 января. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
5 день

4 января. Свободный день

Завтрак в гостинице после ночлега.

Свободный день

4 января. Свободный день4 января. Свободный день
6 день

5 января. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»

Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская»
  • 10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво»
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»).
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).

11:30 – 13:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.

13:00 Большой Петергофский дворец

16:30 Возвращение в центр города.

Трансфер по гостиницам до 18:00.

5 января. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»5 января. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»5 января. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»5 января. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
7 день

6 января. Свободный день

Завтрак в гостинице после ночлега.

Свободный день

6 января. Свободный день6 января. Свободный день6 января. Свободный день
8 день

7 января. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Завтрак в гостинице после ночлега. Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».
  • 10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс»).

11:30 – 13:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

14:00 Свободное время в центре города.

16:00 Трансфер в гостиницы.

17:00 – 17:30 Окончание программы.

7 января. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»7 января. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»7 января. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
9 день

8 января. Свободный день

Завтрак в гостинице после ночлега.

Свободный день

8 января. Свободный день8 января. Свободный день8 января. Свободный день

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в период 31.12.22-08.01.23 в зависимости от размещения, руб:

А-отель Фонтанка 3*. Завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Взрослый Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый Одноместный Взрослый
Стандартный
31.12.2022-04.01.2023103001030014900

Арт Нуво Палас 4*. Завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Взрослый Одноместный Взрослый Двухместный с раздельными кроватями Взрослый

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.) Взрослый

Одноместный Взрослый

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.) Взрослый

СтандартныйСупериорСемейный
31.12.2022-04.01.2023103001490011700113001630012500

Парк Инн Прибалтийская 4*. Завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Взрослый Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый Одноместный Взрослый Двухместный с раздельными кроватями Взрослый Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый Одноместный Взрослый
СтандартныйСупериор
31.12.2022110001130013700123501210016250
01-04.01.2023113001150014300127001230016900

Москва 4*. Завтрак «шведский стол»

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Взрослый

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.) Взрослый

Одноместный Взрослый Двухместный с раздельными кроватями Взрослый

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.) Взрослый

Одноместный Взрослый
СтандартныйКомфорт
31.12.2022-04.01.2023127001330019300143001430022900

Азимут 4*. Завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Взрослый Одноместный Взрослый Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
Смарт стандарт
31.12.2022-04.01.2023119001630011900

Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Завтрак «накрытие»

Даты заездов

Одноместный Взрослый Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый Одноместный Взрослый Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый Двухместный с раздельными кроватями Взрослый Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый Одноместный Взрослый
Смарт без кухниСмартСтандартный
31.12.2022-04.01.202318300119001990012700130601230020900

Ривер Палас Отель 4*. Завтрак «шведский стол»

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Взрослый

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.) Взрослый

Одноместный Взрослый Двухместный с раздельными кроватями Взрослый

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.) Взрослый

Одноместный Взрослый
Стандартный с видом на ГородСтандартный с видом на Неву
31.12.2022-04.01.2023169001610024300193001770029300

Скидка детям до 16 лет — 250 руб.

Варианты проживания

А-отель Фонтанка 3*

4 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны.

Утром для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

А-отель Фонтанка 3*А-отель Фонтанка 3*А-отель Фонтанка 3*А-отель Фонтанка 3*А-отель Фонтанка 3*А-отель Фонтанка 3*А-отель Фонтанка 3*

Арт Нуво Палас 4*

4 ночи

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Арт Нуво Палас 4*Арт Нуво Палас 4*Арт Нуво Палас 4*Арт Нуво Палас 4*Арт Нуво Палас 4*Арт Нуво Палас 4*Арт Нуво Палас 4*

Парк Инн Прибалтийская 4*

4 ночи

Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Парк Инн Прибалтийская 4*Парк Инн Прибалтийская 4*Парк Инн Прибалтийская 4*Парк Инн Прибалтийская 4*Парк Инн Прибалтийская 4*Парк Инн Прибалтийская 4*Парк Инн Прибалтийская 4*Парк Инн Прибалтийская 4*Парк Инн Прибалтийская 4*

Москва 4*

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4*Москва 4*Москва 4*Москва 4*Москва 4*Москва 4*Москва 4*Москва 4*Москва 4*Москва 4*

Азимут 4*

4 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*

Ярд Резиденс Апарт Отель 4*

4 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км). Расстояние до Витебского железнодорожного вокзала и Дворцовой площади составляет соответственно 4,4 км и 4,5 км.

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Ярд Резиденс Апарт Отель 4*Ярд Резиденс Апарт Отель 4*Ярд Резиденс Апарт Отель 4*Ярд Резиденс Апарт Отель 4*Ярд Резиденс Апарт Отель 4*Ярд Резиденс Апарт Отель 4*Ярд Резиденс Апарт Отель 4*Ярд Резиденс Апарт Отель 4*Ярд Резиденс Апарт Отель 4*Ярд Резиденс Апарт Отель 4*Ярд Резиденс Апарт Отель 4*Ярд Резиденс Апарт Отель 4*Ярд Резиденс Апарт Отель 4*Ярд Резиденс Апарт Отель 4*

Ривер Палас Отель 4*

4 ночи

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

Ривер Палас Отель 4*Ривер Палас Отель 4*Ривер Палас Отель 4*Ривер Палас Отель 4*Ривер Палас Отель 4*Ривер Палас Отель 4*Ривер Палас Отель 4*Ривер Палас Отель 4*Ривер Палас Отель 4*Ривер Палас Отель 4*Ривер Палас Отель 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки после ночлега
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Завтрак в первый день
  • Обеды и ужины
  • Праздничный Новогодний банкет в гостинице
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Какие расчетные часы в гостинице?

Гарантированное заселение после 14:00. Выезд до 12:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Как я найду гида?

Гид будет встречать группу в гостинице с табличкой «Петербург ЛАЙТ». Время и место встречи указано в программе и зависит от определенного дня.

Могут ли меня встретить в аэропорту или на ж/д и отвезти в гостиницу?

Да, индивидуальный трансфер при заезде и выезде можно организовать (дополнительная оплата: цены уточнять)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры5-дневные туры

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