Прибытие в Санкт-Петербург.
11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I, табличка с названием тура «Петергофские каникулы».
11:30 Выезд в Петергоф.
Вещи в багажную комнату гостиницы.
13:00 Обед в ресторане.
14:00 Отправление на пешеходную экскурсию
Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров.
«Раскинув крылья» над водяной феерией Большого каскада, он объединяет вокруг себя стройную систему аллей, архитектурных сооружений и фонтанов.
Экскурсия в Особую кладовую Большого дворца – музей драгоценностей, дипломатических подарков и императорских реликвий, каждая из которых расскажет вам о характере своих венценосных владельцев.
Придворные костюмы, веера, произведения известных ювелиров, таких как Фаберже, поведают о предпочтениях и модных аксессуарах прошлых эпох.
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа – Фонтаны.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.
Вас ждут знаменитые фонтаны-шутихи и местные жители – белки.
18:00 Окончание программы.
Самостоятельное размещение в гостинице.
Завтрак.
Посещение аквацентра.
11:30 Автобусная экскурсия в Стрельну.
Стрельна – одно из древних поселений на берегу Финского залива, где для Петра I был возведён небольшой Путевой дворец.
Здесь по его замыслу начали строить дворцово-парковый ансамбль с фонтанами и каскадами, однако потом реализовали эту идею в Петергофе.
Как сложилась судьба этой местности? И кому принадлежал дворец, который ныне называют Дворцом Конгрессов?
Об этом узнаем уже внутри!
12:00 Экскурсия по Константиновскому дворцу.
Пройдя по парадным залам и гостиным дворца, вы узнаете об истории его создания и судьбе владельцев, о трагических временах упадка и возрождении.
Экскурсовод расскажет о грандиозных восстановительных работах и сегодняшнем дне Государственного комплекса «Дворец конгрессов».
Вы посетите официальные апартаменты Президента России и залы для встреч в неформальной обстановке.
Трансфер в Петергоф.
Внимание: при проведении представительских мероприятий «Дворец конгрессов» закрывается для посетителей, в этом случае замена на экскурсию в Александровский дворец в Царском Селе с 11:30 до 16:30.
15:30 Окончание программы в гостинице.
Завтрак.
Посещение аквацентра.
Свободный день, который Вы можете провести, как пожелаете.
Для любознательных за доп. плату: автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике» с посещением самого большого Морского собора в России.
Кронштадт – небольшой город, ровесник Петербурга и его надёжная защита – расположился на острове Котлин в Финском заливе. Сегодня это уникальный морской, военный малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга.
Только здесь есть парк ниже уровня моря, чугунная мостовая и знаменитый футшток, по которому отмеряют уровень наводнений.
На огромной Якорной площади расположился удивительный Морской собор, напоминающий знаменитую Айю-Софию в Стамбуле. (экскурсия состоится при наборе не менее 12 человек)
Для активных за доп. плату: велоэкскурсия «Фонтанный водовод» – 3 часа – около 15 км.
Маршрут прогулки проходит по территории трех исторических парков: Английского, Лугового и Колонистского.
Жемчужиной вашего путешествия станет знакомство с фонтанным водоводом – замечательным гидротехническим сооружением русских инженеров, наконец-то, вы пройдете путем воды фонтанов Петергофа!
Пруды и каналы водовода органично вписаны в композицию парков, расположенных на вашем маршруте. (цены уточнять, группа минимум 5 человек).
Для самостоятельных:в Петергофе остается еще более 20 музеев и множество парков для прогулок.
Для любителей релаксаза доп. плату: аквацентр отеля (бассейн, хамам – турецкая парная, аромасауна с автоматической функцией ароматерапии, финская кедровая сауна (с 7:30 до 23:00, технический перерыв 11:00-12:00, 700 руб. разовое неограниченное по времени посещение) и Академия СПА – время единения с собой: массаж, релаксация в TermoSpa, стоунтерапия, бальнеоароматерапия и др.
Вас ждёт мир сияющей красоты и изысканных ощущений с французским брендом премиум класс Sothys. Обратите внимание, что на процедуры необходимо записываться заранее.
Завтрак.
Посещение аквацентра.
11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная экскурсия в парк «Александрия».
Парк «Александрия» назван так по имени своей первой владелицы – императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая I.
Солнце, цветы, тенистые рощи старых дубов, «музыка воды» ручья, просторы лугов под сливающимся с заливом бездонным небом – всё это и есть Александрия – семейное гнездо четырёх поколений династии Романовых.
По пути к нему познакомимся с городскими кварталами, хранящими память о прошлом.
Экскурсия в Фермерский дворец, созданный накануне свадьбы будущего императора Александра II и ставший уютным домом для всей его семьи.
Отличительная черта этого здания – декоративные элементы, напоминающие о его первоначальном предназначении: это была ферма, появившаяся благодаря моде на английские сельские постройки.
Экскурсия во дворец «Коттедж» – уникальный памятник эпохи романтизма, сохранившийся до наших дней без перестроек и более поздних наслоений.
Интерьеры дворца, наполненные подлинными вещами, воскрешают атмосферу уюта и тепла, которая царила в семье Николая I.
Свободное время для прогулки по парку и выходу к Финскому заливу, возможность посетить другие музеи парка Александрия — экспозицию «Петергофские дачники», Готическую капеллу, Фельдъегерский дом, Дворцовую телеграфную станцию, Новую ферму.
Также рекомендуем посетить объекты Музейного двора: историко-культурный проект «Государевы потехи», Дом игральных карт, Музей семьи Бенуа и Музей коллекционеров.
За доп. плату: 23:00-03:00 автобусная экскурсия «Ночной Петербург» –возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (экскурсия состоится при наборе не менее 12 человек).
Посещение аквацентра. Завтрак. Освобождение номеров, выезд с вещами. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Автобусная экскурсия в Ораниенбаум, который задумывался как часть величественной панорамы, встречающей всех прибывающих в новую российскую столицу по морю.
Экскурсия в Китайский дворец, известный благодаря уникальному Стеклярусному кабинету и сохранивший подлинную отделку 1760-х годов.
Прогулка по парку Ораниенбаум, который является ценным образцом садово-паркового искусства второй половины XVIII - середины XIX века.
Трансфер в Санкт-Петербург.
Окончание программы в аэропорту «Пулково» (по запросу).
15:00 – 16:00 Окончание программы на Московском вокзале.
Тур предусматривает проживание в Петергофе в отеле «Новый Петергоф» 4*.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости размещения и дат заезда:
Новый Петергоф 4*, завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Стандартный
|Стандарт плюс
|Улучшенный
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|18.06-29.06.23
|23300
|33100
|24500
|35500
|25900
|22700
|38100
|02.07-24.08.23
|22100
|31100
|23300
|33500
|24500
|21900
|36100
Скидка детям до 16 лет: 900 руб.
Экскурсионный пакет без проживания: 9500 руб.
Отель «Новый Петергоф» расположен рядом со входом в парки и сады Петергофа. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и телевизором с плоским экраном, а также спа-центр с крытым бассейном.
Номера отеля «Новый Петергоф» оформлены в современном стиле и оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В некоторых номерах имеется гостиный уголок.
В ресторане отеля «Новый Петергоф» подаются разнообразные блюда местной и интернациональной кухни. В спа-центре отеля помимо крытого бассейна есть также массажные кабинеты и тренажерный зал. Гости могут посетить паровую баню, кедровую финскую сауну и арома-сауну.
Да, скидка предоставляется детям до 16 лет – 900 руб. /чел.
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.