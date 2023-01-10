Петергофские каникулы

Столица искрящихся фонтанов и тенистых парков

5
3 отзыва
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Столица искрящихся фонтанов и тенистых парков – это всё Петергоф – обязательное место для посещения всеми туристами, прибывающими в Петербург.

Благодаря уникальной и разнообразной экскурсионной программе этот тур позволит в полной мере насладиться красотой Петергофа и как следует отдохнуть.

Вы прогуляетесь по Нижнему парку Петергофа и полюбуетесь на Большой Петергофский дворец, отправитесь в парк «Александрия», посетите Стрельну и увидите Ораниенбаум.
Петергофские каникулы
Петергофские каникулы
Петергофские каникулы
Петергофские каникулы
Петергофские каникулы
Петергофские каникулы
Петергофские каникулы
Петергофские каникулы
Петергофские каникулы
Петергофские каникулы
Петергофские каникулы
Петергофские каникулы
Петергофские каникулы
Петергофские каникулы
Петергофские каникулы
Петергофские каникулы
Петергофские каникулы
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Блистательный Петергоф
Блистательный Петергоф
Отблески золота, прохлада аллей и серая гладь воды, убегающей за горизонт, делают Петергоф поистине царским уголком роскоши и уединения
Русский Версаль в Стрельне
Русский Версаль в Стрельне
Посетите Константиновский дворец и познакомитесь с парадной резиденций Романовых и Президента России
По следам Романовых
По следам Романовых
Вы побываете в самом романтичном пейзажном парке – Александрия, где императорская семья проводила лето
Полное расслабление
Полное расслабление
После экскурсий вы сможете расслабиться в аквацентре отеля и побаловать себя косметическими процедурами и массажем
Выбирайте сами
Выбирайте сами
У вас будет свободный день, который вы можете провести, как пожелаете: отправиться на экскурсии, погулять по Петергофу или просто отдохнуть

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Переезд в Петергоф, обзорные экскурсии

Прибытие в Санкт-Петербург.

11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I, табличка с названием тура «Петергофские каникулы».

11:30 Выезд в Петергоф.

Вещи в багажную комнату гостиницы.

13:00 Обед в ресторане.

14:00 Отправление на пешеходную экскурсию

Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров.

«Раскинув крылья» над водяной феерией Большого каскада, он объединяет вокруг себя стройную систему аллей, архитектурных сооружений и фонтанов.

Экскурсия в Особую кладовую Большого дворца – музей драгоценностей, дипломатических подарков и императорских реликвий, каждая из которых расскажет вам о характере своих венценосных владельцев.

Придворные костюмы, веера, произведения известных ювелиров, таких как Фаберже, поведают о предпочтениях и модных аксессуарах прошлых эпох.

Экскурсия по Нижнему парку Петергофа – Фонтаны.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.

Вас ждут знаменитые фонтаны-шутихи и местные жители – белки.

18:00 Окончание программы.

Самостоятельное размещение в гостинице.

Прибытие в Санкт-Петербург. Переезд в Петергоф, обзорные экскурсииПрибытие в Санкт-Петербург. Переезд в Петергоф, обзорные экскурсииПрибытие в Санкт-Петербург. Переезд в Петергоф, обзорные экскурсииПрибытие в Санкт-Петербург. Переезд в Петергоф, обзорные экскурсииПрибытие в Санкт-Петербург. Переезд в Петергоф, обзорные экскурсииПрибытие в Санкт-Петербург. Переезд в Петергоф, обзорные экскурсии
2 день

Экскурсия в Стрельну, посещение Константиновского дворца

Завтрак.

Посещение аквацентра.

11:30 Автобусная экскурсия в Стрельну.

Стрельна – одно из древних поселений на берегу Финского залива, где для Петра I был возведён небольшой Путевой дворец.

Здесь по его замыслу начали строить дворцово-парковый ансамбль с фонтанами и каскадами, однако потом реализовали эту идею в Петергофе.

Как сложилась судьба этой местности? И кому принадлежал дворец, который ныне называют Дворцом Конгрессов?

Об этом узнаем уже внутри!

12:00 Экскурсия по Константиновскому дворцу.

Пройдя по парадным залам и гостиным дворца, вы узнаете об истории его создания и судьбе владельцев, о трагических временах упадка и возрождении.

Экскурсовод расскажет о грандиозных восстановительных работах и сегодняшнем дне Государственного комплекса «Дворец конгрессов».

Вы посетите официальные апартаменты Президента России и залы для встреч в неформальной обстановке.

Трансфер в Петергоф.

Внимание: при проведении представительских мероприятий «Дворец конгрессов» закрывается для посетителей, в этом случае замена на экскурсию в Александровский дворец в Царском Селе с 11:30 до 16:30.

15:30 Окончание программы в гостинице.

Экскурсия в Стрельну, посещение Константиновского дворцаЭкскурсия в Стрельну, посещение Константиновского дворцаЭкскурсия в Стрельну, посещение Константиновского дворцаЭкскурсия в Стрельну, посещение Константиновского дворцаЭкскурсия в Стрельну, посещение Константиновского дворцаЭкскурсия в Стрельну, посещение Константиновского дворца
3 день

Свободный день. Экскурсии на выбор за доп. плату

Завтрак.

Посещение аквацентра.

Свободный день, который Вы можете провести, как пожелаете.

Для любознательных за доп. плату: автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике» с посещением самого большого Морского собора в России.

Кронштадт – небольшой город, ровесник Петербурга и его надёжная защита – расположился на острове Котлин в Финском заливе. Сегодня это уникальный морской, военный малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга.

Только здесь есть парк ниже уровня моря, чугунная мостовая и знаменитый футшток, по которому отмеряют уровень наводнений.

На огромной Якорной площади расположился удивительный Морской собор, напоминающий знаменитую Айю-Софию в Стамбуле. (экскурсия состоится при наборе не менее 12 человек)

Для активных за доп. плату: велоэкскурсия «Фонтанный водовод» – 3 часа – около 15 км.

Маршрут прогулки проходит по территории трех исторических парков: Английского, Лугового и Колонистского.

Жемчужиной вашего путешествия станет знакомство с фонтанным водоводом – замечательным гидротехническим сооружением русских инженеров, наконец-то, вы пройдете путем воды фонтанов Петергофа!

Пруды и каналы водовода органично вписаны в композицию парков, расположенных на вашем маршруте. (цены уточнять, группа минимум 5 человек).

Для самостоятельных:в Петергофе остается еще более 20 музеев и множество парков для прогулок.

Для любителей релаксаза доп. плату: аквацентр отеля (бассейн, хамам – турецкая парная, аромасауна с автоматической функцией ароматерапии, финская кедровая сауна (с 7:30 до 23:00, технический перерыв 11:00-12:00, 700 руб. разовое неограниченное по времени посещение) и Академия СПА – время единения с собой: массаж, релаксация в TermoSpa, стоунтерапия, бальнеоароматерапия и др.

Вас ждёт мир сияющей красоты и изысканных ощущений с французским брендом премиум класс Sothys. Обратите внимание, что на процедуры необходимо записываться заранее.

Свободный день. Экскурсии на выбор за доп. платуСвободный день. Экскурсии на выбор за доп. платуСвободный день. Экскурсии на выбор за доп. платуСвободный день. Экскурсии на выбор за доп. платуСвободный день. Экскурсии на выбор за доп. плату
4 день

Экскурсия в парк «Александрия» и Фермерский дворец

Завтрак.

Посещение аквацентра.

11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Пешеходная экскурсия в парк «Александрия».

Парк «Александрия» назван так по имени своей первой владелицы – императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая I.

Солнце, цветы, тенистые рощи старых дубов, «музыка воды» ручья, просторы лугов под сливающимся с заливом бездонным небом – всё это и есть Александрия – семейное гнездо четырёх поколений династии Романовых.

По пути к нему познакомимся с городскими кварталами, хранящими память о прошлом.

Экскурсия в Фермерский дворец, созданный накануне свадьбы будущего императора Александра II и ставший уютным домом для всей его семьи.

Отличительная черта этого здания – декоративные элементы, напоминающие о его первоначальном предназначении: это была ферма, появившаяся благодаря моде на английские сельские постройки.

Экскурсия во дворец «Коттедж» – уникальный памятник эпохи романтизма, сохранившийся до наших дней без перестроек и более поздних наслоений.

Интерьеры дворца, наполненные подлинными вещами, воскрешают атмосферу уюта и тепла, которая царила в семье Николая I.

Свободное время для прогулки по парку и выходу к Финскому заливу, возможность посетить другие музеи парка Александрия — экспозицию «Петергофские дачники», Готическую капеллу, Фельдъегерский дом, Дворцовую телеграфную станцию, Новую ферму.

Также рекомендуем посетить объекты Музейного двора: историко-культурный проект «Государевы потехи», Дом игральных карт, Музей семьи Бенуа и Музей коллекционеров.

За доп. плату: 23:00-03:00 автобусная экскурсия «Ночной Петербург» –возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (экскурсия состоится при наборе не менее 12 человек).

Экскурсия в парк «Александрия» и Фермерский дворецЭкскурсия в парк «Александрия» и Фермерский дворецЭкскурсия в парк «Александрия» и Фермерский дворец
5 день

Завершение программы. Экскурсия в Ораниенбаум и Китайский дворец

Посещение аквацентра. Завтрак. Освобождение номеров, выезд с вещами. Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:00 Автобусная экскурсия в Ораниенбаум, который задумывался как часть величественной панорамы, встречающей всех прибывающих в новую российскую столицу по морю.

Экскурсия в Китайский дворец, известный благодаря уникальному Стеклярусному кабинету и сохранивший подлинную отделку 1760-х годов.

Прогулка по парку Ораниенбаум, который является ценным образцом садово-паркового искусства второй половины XVIII - середины XIX века.

Трансфер в Санкт-Петербург.

Окончание программы в аэропорту «Пулково» (по запросу).

15:00 – 16:00 Окончание программы на Московском вокзале.

Завершение программы. Экскурсия в Ораниенбаум и Китайский дворецЗавершение программы. Экскурсия в Ораниенбаум и Китайский дворецЗавершение программы. Экскурсия в Ораниенбаум и Китайский дворецЗавершение программы. Экскурсия в Ораниенбаум и Китайский дворец

Проживание

Тур предусматривает проживание в Петергофе в отеле «Новый Петергоф» 4*.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости размещения и дат заезда:

Новый Петергоф 4*, завтрак "шведский стол"

Даты заездов

СтандартныйСтандарт плюсУлучшенный
ДвухместныйОдноместныйДвухместныйОдноместныйДвухместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
18.06-29.06.2323300331002450035500259002270038100
02.07-24.08.2322100311002330033500245002190036100

Скидка детям до 16 лет: 900 руб.

Экскурсионный пакет без проживания: 9500 руб.

Варианты проживания

«Новый Петергоф» 4

4 ночи

Отель «Новый Петергоф» расположен рядом со входом в парки и сады Петергофа. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и телевизором с плоским экраном, а также спа-центр с крытым бассейном.

Номера отеля «Новый Петергоф» оформлены в современном стиле и оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В некоторых номерах имеется гостиный уголок.

В ресторане отеля «Новый Петергоф» подаются разнообразные блюда местной и интернациональной кухни. В спа-центре отеля помимо крытого бассейна есть также массажные кабинеты и тренажерный зал. Гости могут посетить паровую баню, кедровую финскую сауну и арома-сауну.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • 4 завтрака и 1 обед в первый день, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Посещение аквазоны отеля (в отеле Новый Петергоф с 07:30 до 11:00 для проживающих в стандартных номерах, с 7:30 до 18:00 для гостей из улучшенных номеров, с 7:30 до 23:00 для гостей из номеров категории «Люкс»)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидка предоставляется детям до 16 лет – 900 руб. /чел.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
Г
9 янв 2023
Очень удачная компановка экскурсий! Спасибо за четкую организацию и продуманное решение!
И
9 янв 2023
Все отлично!!!

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