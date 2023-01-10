1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Переезд в Петергоф, обзорные экскурсии

Прибытие в Санкт-Петербург.

11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I, табличка с названием тура «Петергофские каникулы».

11:30 Выезд в Петергоф.

Вещи в багажную комнату гостиницы.

13:00 Обед в ресторане.

14:00 Отправление на пешеходную экскурсию

Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров.

«Раскинув крылья» над водяной феерией Большого каскада, он объединяет вокруг себя стройную систему аллей, архитектурных сооружений и фонтанов.

Экскурсия в Особую кладовую Большого дворца – музей драгоценностей, дипломатических подарков и императорских реликвий, каждая из которых расскажет вам о характере своих венценосных владельцев.

Придворные костюмы, веера, произведения известных ювелиров, таких как Фаберже, поведают о предпочтениях и модных аксессуарах прошлых эпох.

Экскурсия по Нижнему парку Петергофа – Фонтаны.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.

Вас ждут знаменитые фонтаны-шутихи и местные жители – белки.

18:00 Окончание программы.

Самостоятельное размещение в гостинице.