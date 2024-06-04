🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 143 отзыва Креативный Петербург на Мини Купере Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото Начало: В районе метро Пл. Восстания «Зимой мы проводим на открытых объектах меньше времени» 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 46 отзывов Невидимый Петербург Заглянуть в «непарадный» центр города и узнать, как, кем и почему менялся его облик Начало: У метро «Площадь Восстания» «Мы отправимся от площади Восстания (бывшей Знаменской), по Лиговке на север, потом свернем в Пески, пересечем одну слоновью тропу, побродим по бывшим Рождественским улицам, заглянем и на Старорусскую» Расписание: во вторник и пятницу в 19:00, в четверг в 19:15, в субботу в 11:00, в воскресенье в 15:00 1 950 ₽ за человека

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе Групповая 6 часов 586 отзывов Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов» Начало: Площадь Восстания д. 1 Расписание: Ежедневно в 11:30 от 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Необычная прогулка по Петербургу: от антикафе до «маленькой Италии» Приглашаем на уникальную прогулку по Петербургу, где вы увидите город, как его не знают даже местные. С нами Петербург откроется с неожиданной стороны Начало: Возле станции метро «Адмиралтейская» «Но осенью и зимой внутрь мы попадаем без труда» 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 327 отзывов Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа Увлекательные истории и великолепные интерьеры Зимнего дворца Начало: На Дворцовой площади «Поднимаясь по главной лестнице, вы вообразите себя иностранными послами или героями фильма «Ночь перед Рождеством»» 5 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 5.5 часов 38 отзывов Кронштадт - город фортов в мини-группе до 15 чел Начало: Пл. Островского, памятник Екатерине 2 «), • музей-макет фортов зимой или в непогоду (550 руб/взр» Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 2 300 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Новогодняя сказка Петербурга: волшебный тур Откройте для себя праздничный Санкт-Петербург, наслаждаясь волшебством новогодних украшений и историями старинных традиций Начало: В центре города, по догоаоренности по вашему адрес... «Во время Новогодних и Рождественских праздников Санкт-Петербург сказочно преображается» Расписание: ежедневно в 16.00 и 20.00 9 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 13 часов 114 отзывов В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня Начало: На площади Искусств «Зимой у вас будет примерно 2 часа свободного времени, летом — 3» Расписание: ежедневно в 07:00 5500 4 950 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Кронштадт - город фортов Начало: В отеле Расписание: ежедневно от 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 26 отзывов Фото-прогулка «Новогодние традиции Петербурга» Откройте для себя истоки новогодних традиций и запечатлейте воспоминания на профессиональные фотографии Начало: Ст. м Гостинный двор «Если да – приглашаю всех на новогоднюю экскурсию по Петербургу» Расписание: Любой день в удобное для Вас время 4 300 ₽ за всё до 4 чел.

Фотопрогулка 1.5 часа 5 отзывов Фотопогружение в атмосферу Петербурга Получить яркие снимки в атмосферных уголках города: коммуналках, парадных или на смотровых на крыше «Желаете погрузиться в советский быт коммунальной квартиры и сделать снимки на фоне бабушкиного ковра и новогодней ёлки» 4 800 ₽ за всё до 2 чел.

🚌 На автобусе Групповая 1 час 24 отзыва Историческое путешествие: СПб на ретро-автобусе Погрузитесь в атмосферу старинного Петербурга, исследуя его знаковые места на уникальном ретро-автобусе с экскурсоводом Начало: И окончание Адмиралтейский пр «Зимой в нём тепло, а летом не жарко» 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Любимые женщины Петра I Увидеть в великом императоре живого мужчину и погулять по центру города в поисках его истории Начало: У арки Главного штаба «Летний дворец открыт с мая по октябрь, зимой мы можем увидеть его только снаружи» 9 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Зимний Петергоф Ощутить очарование дремлющей резиденции без очередей и толп туристов «Зимние парки и опустевшие дворцы Петергофа» 9 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине ❄️ На снегоходах Индивидуальная 12 часов 1 отзыв К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках Снежное путешествие с нотками адреналина и щедрой порцией горячей финской ухи (всё включено) Начало: У станции метро "Озерки" или "Василеостровская" «Зимой Карелия превращается в ту самую снежную сказку, которую мы привыкли видеть на картинах и в фильмах» 11 500 ₽ за человека

🚗 На машине Фотопрогулка 3 часа 17 отзывов Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка Приоткрыть секреты старинных памятников Петербурга и получить на память атмосферные снимки Начало: У станции метро Пл. Ленина «Церковь Рождества Иоанна Предтечи (Чесменская) составляет архитектурный готический ансамбль с путевым Чесменским дворцом знаменитого архитектора Юрия Фельтена (он же автор Анненкирхе)» 7 900 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 2.5 часа 6 отзывов Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто Оценить главные готические шедевры Северной столицы и получить профессиональные фото Начало: у м. пл. Ленина «Церковь Рождества Иоанна Предтечи и путевой Чесменский дворец — вы расшифруете архитектурные особенности этого великолепного ансамбля и услышите о его создателе Юрие Фельтене, отце-основателе готики в России» 7 900 ₽ за всё до 2 чел.

Мини-группа 2 часа 1 отзыв Иммерсивная прогулка по магазину-музею «Ретросклад» с ностальгией о прошлом в окружении антикварных и винтажных сокровищ Начало: на Курляндской улице «Экскурсия проводится в тёплом помещении, поэтому будет комфортно даже зимой или в непогоду» Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Новогодний Петербург. Сказка тысячи огней Начало: Невский пр, д. 35. У выхода из метро Гостиный двор «На пешеходной экскурсии прогуляемся по самому новогоднему городскому маршруту - от Гостиного двора до Дворцовой площади» 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине) Посетить необычные природные объекты и поразмыслить над феноменом их происхождения Начало: на ж/д вокзале в Гатчине «Зимой порой гораздо удобнее проходить по лесным тропам, чем в весенний или дождливый период» 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Новогоднее волшебство. Прогулка Начало: Дворцовая площадь «Зимой город преображается: и снежный покров устилает улицы и дома, и гирлянды, шарики, вся праздничная атрибутика окутывает город пёстрой паутинкой» 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Большая Новогодняя. Обзорная Начало: Пл. Островского (или от вашей гостиницы) «И все же не зря наш город называют северной Венецией: как прекрасны сияющие новогодними огоньками мосты и украшенные набережные — на них мы тоже обратим свой взор» 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Петербург классический и современный: обзорная экскурсия на авто Посетить самые значимые места города и проследить его развитие с профессиональным гидом Начало: По договоренности «А также остановитесь у старинной церкви Рождества Иоанна Предтечи, где бывали мальтийские рыцари, молился Суворов и крестил детей Пушкин» 11 800 ₽ за всё до 4 чел.