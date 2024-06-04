Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Санкт-Петербургу

Найдено 24 экскурсии в категории «Зимние» в Санкт-Петербурге, цены от 1 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Креативный Петербург на Мини Купере
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
143 отзыва
Креативный Петербург на Мини Купере
Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото
Начало: В районе метро Пл. Восстания
«Зимой мы проводим на открытых объектах меньше времени»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 500 за всё до 3 чел.
Невидимый Петербург
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
46 отзывов
Невидимый Петербург
Заглянуть в «непарадный» центр города и узнать, как, кем и почему менялся его облик
Начало: У метро «Площадь Восстания»
«Мы отправимся от площади Восстания (бывшей Знаменской), по Лиговке на север, потом свернем в Пески, пересечем одну слоновью тропу, побродим по бывшим Рождественским улицам, заглянем и на Старорусскую»
Расписание: во вторник и пятницу в 19:00, в четверг в 19:15, в субботу в 11:00, в воскресенье в 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 15:00
1 950 за человека
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
6 часов
586 отзывов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200 за человека
А можно неклассическую?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Необычная прогулка по Петербургу: от антикафе до «маленькой Италии»
Приглашаем на уникальную прогулку по Петербургу, где вы увидите город, как его не знают даже местные. С нами Петербург откроется с неожиданной стороны
Начало: Возле станции метро «Адмиралтейская»
«Но осенью и зимой внутрь мы попадаем без труда»
17 июня в 12:00
18 июня в 12:00
5 500 за всё до 4 чел.
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Индивидуальная
1.5 часа
327 отзывов
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Увлекательные истории и великолепные интерьеры Зимнего дворца
Начало: На Дворцовой площади
«Поднимаясь по главной лестнице, вы вообразите себя иностранными послами или героями фильма «Ночь перед Рождеством»»
14 июня в 11:00
20 июня в 11:00
5 900 за всё до 4 чел.
Кронштадт - город фортов в мини-группе до 15 чел
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
38 отзывов
Кронштадт - город фортов в мини-группе до 15 чел
Начало: Пл. Островского, памятник Екатерине 2
«), • музей-макет фортов зимой или в непогоду (550 руб/взр»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 300 за человека
Новогодняя сказка Петербурга. Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Новогодняя сказка Петербурга: волшебный тур
Откройте для себя праздничный Санкт-Петербург, наслаждаясь волшебством новогодних украшений и историями старинных традиций
Начало: В центре города, по догоаоренности по вашему адрес...
«Во время Новогодних и Рождественских праздников Санкт-Петербург сказочно преображается»
Расписание: ежедневно в 16.00 и 20.00
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
9 500 за всё до 3 чел.
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
114 отзывов
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
«Зимой у вас будет примерно 2 часа свободного времени, летом — 3»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
55004 950 за человека
Кронштадт - город фортов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Кронштадт - город фортов
Начало: В отеле
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Петр, Новый год и ёлки - как родился Праздник
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
26 отзывов
Фото-прогулка «Новогодние традиции Петербурга»
Откройте для себя истоки новогодних традиций и запечатлейте воспоминания на профессиональные фотографии
Начало: Ст. м Гостинный двор
«Если да – приглашаю всех на новогоднюю экскурсию по Петербургу»
Расписание: Любой день в удобное для Вас время
17 июня в 15:00
1 июля в 11:00
4 300 за всё до 4 чел.
Фотопогружение в атмосферу Петербурга
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Фотопогружение в атмосферу Петербурга
Получить яркие снимки в атмосферных уголках города: коммуналках, парадных или на смотровых на крыше
«Желаете погрузиться в советский быт коммунальной квартиры и сделать снимки на фоне бабушкиного ковра и новогодней ёлки»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 800 за всё до 2 чел.
Экскурсия по Санкт-Петербургу на ретро-автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
1 час
24 отзыва
Историческое путешествие: СПб на ретро-автобусе
Погрузитесь в атмосферу старинного Петербурга, исследуя его знаковые места на уникальном ретро-автобусе с экскурсоводом
Начало: И окончание Адмиралтейский пр
«Зимой в нём тепло, а летом не жарко»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200 за человека
Любимые женщины Петра I
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Любимые женщины Петра I
Увидеть в великом императоре живого мужчину и погулять по центру города в поисках его истории
Начало: У арки Главного штаба
«Летний дворец открыт с мая по октябрь, зимой мы можем увидеть его только снаружи»
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
9 500 за всё до 6 чел.
Зимний Петергоф
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Зимний Петергоф
Ощутить очарование дремлющей резиденции без очередей и толп туристов
«Зимние парки и опустевшие дворцы Петергофа»
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
9 900 за всё до 4 чел.
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
Снежное путешествие с нотками адреналина и щедрой порцией горячей финской ухи (всё включено)
Начало: У станции метро "Озерки" или "Василеостровская"
«Зимой Карелия превращается в ту самую снежную сказку, которую мы привыкли видеть на картинах и в фильмах»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
11 500 за человека
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
17 отзывов
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Приоткрыть секреты старинных памятников Петербурга и получить на память атмосферные снимки
Начало: У станции метро Пл. Ленина
«Церковь Рождества Иоанна Предтечи (Чесменская) составляет архитектурный готический ансамбль с путевым Чесменским дворцом знаменитого архитектора Юрия Фельтена (он же автор Анненкирхе)»
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
7 900 за всё до 2 чел.
Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
6 отзывов
Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
Оценить главные готические шедевры Северной столицы и получить профессиональные фото
Начало: у м. пл. Ленина
«Церковь Рождества Иоанна Предтечи и путевой Чесменский дворец — вы расшифруете архитектурные особенности этого великолепного ансамбля и услышите о его создателе Юрие Фельтене, отце-основателе готики в России»
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
7 900 за всё до 2 чел.
Иммерсивная прогулка по магазину-музею «Ретросклад»
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Иммерсивная прогулка по магазину-музею «Ретросклад»
с ностальгией о прошлом в окружении антикварных и винтажных сокровищ
Начало: на Курляндской улице
«Экскурсия проводится в тёплом помещении, поэтому будет комфортно даже зимой или в непогоду»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 500 за человека
Новогодний Петербург. Сказка тысячи огней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Новогодний Петербург. Сказка тысячи огней
Начало: Невский пр, д. 35. У выхода из метро Гостиный двор
«На пешеходной экскурсии прогуляемся по самому новогоднему городскому маршруту - от Гостиного двора до Дворцовой площади»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 000 за человека
В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине)
Посетить необычные природные объекты и поразмыслить над феноменом их происхождения
Начало: на ж/д вокзале в Гатчине
«Зимой порой гораздо удобнее проходить по лесным тропам, чем в весенний или дождливый период»
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
Новогоднее волшебство. Прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Новогоднее волшебство. Прогулка
Начало: Дворцовая площадь
«Зимой город преображается: и снежный покров устилает улицы и дома, и гирлянды, шарики, вся праздничная атрибутика окутывает город пёстрой паутинкой»
7 000 за всё до 5 чел.
Большая Новогодняя. Обзорная
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Большая Новогодняя. Обзорная
Начало: Пл. Островского (или от вашей гостиницы)
«И все же не зря наш город называют северной Венецией: как прекрасны сияющие новогодними огоньками мосты и украшенные набережные — на них мы тоже обратим свой взор»
9 000 за всё до 5 чел.
Петербург классический и современный: обзорная экскурсия на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Петербург классический и современный: обзорная экскурсия на авто
Посетить самые значимые места города и проследить его развитие с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
«А также остановитесь у старинной церкви Рождества Иоанна Предтечи, где бывали мальтийские рыцари, молился Суворов и крестил детей Пушкин»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 800 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест: тайны и загадки Литейного
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест: тайны и загадки Литейного
Познакомиться с удивительными историями города и петербургской аристократии
Начало: На набережной Кутузова
«Экскурсия-квест доступна с 09:00 до 21:00 зимой и с 09:00 до 22:00 летом»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Экскурсия по Санкт-Петербургу на ретро-автобусе
    Очень хорошая экскурсия для тех кто хочет увидеть не только парадный Петербург,а город простого люда.
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
    Экскурсия чудесная! Экскурсовод Аделина завладела нашим вниманием с первых минут, сообщая много фактов, интересных не только детям, но и взрослым!
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    Полутора часовая экскурсия пролетела как один миг. Чувствуется увлеченность, заинтересованность и не формальный подход к делу Аделины. Ещё раз говорю спасибо за увлекательную экскурсию!

    Экскурсия чудесная! Экскурсовод Аделина завладела нашим вниманием с первых минут, сообщая много фактов, интересных не толькоЭкскурсия чудесная! Экскурсовод Аделина завладела нашим вниманием с первых минут, сообщая много фактов, интересных не только
  • В
    Вера
    3 июня 2024
    Экскурсия по Санкт-Петербургу на ретро-автобусе
    Это была чудесная экскурсия гид Ирина просто чудесная, спасибо за всё.
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Креативный Петербург на Мини Купере
    Нам все понравилось
  • А
    Андрей
    2 июня 2024
    А можно неклассическую?
    Ксения, пишем отзыв как говорится по "горячим следам" только что проведенной Вами эксурсии! Мы покорены Вашей эрудицией, очень интересно подачей
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    материала, ответами на все наши вопросы))) но и безусловно, те места, которые Вы нам показали мы бы самостоятельно никогда не подумали даже об их существовании (итальянский дворик прекрасен). Отдельное спасибо за бонусы-презенты) В целом очень душевно, познавательно и легко) рекомендуем на 100%!!!!

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Фотопогружение в атмосферу Петербурга
    Работали с Трофимом. Мальчик очень зажат, как-будто вчера фотоаппарат выдали. Не хватает уверенности. Фото ещё не видели.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
    Встречались с Аделиной на частной экскурсии Парадные залы Эрмитажа. Очень здорово! С удовольствием встречусь с ней на других экскурсиях. Увлекло не только ребёнка, но и взрослых. Очень рекомендую, особенно для небольших групп с детьми.
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
    Отличная насыщенная поездка!
  • П
    Полина
    26 мая 2024
    В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
    Цена - качество, за весь объем экскурсии отданных денег не жалко, экскурсовод Любовь показала где что прикупить, дополнительно заехали в Дом Берга за бальзамами, то есть команда отзывчивая на любые просьбы.
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
    Очень познавательный тур. Гид Станислав просто восторг. Всё доходчиво, с шутками и легко воспринимается) Локации здорово подобраны, ознакомительная поездка, заставляющая рассматривать Карелию для полноценного отдыха! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Зимние»

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  4. А можно неклассическую?
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  2. Набережная
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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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