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Рождество в Петербурге: прогулка по нарядному городу с праздничными историями

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Санкт-Петербурга
Рождество в Петербурге: прогулка по нарядному городу с праздничными историями
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  • 👥Групповая
  • 🎄На новый год!
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 990 ₽ за человека

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Рождество в Петербурге: прогулка по нарядному городу с праздничными историями
Рождество в Петербурге: прогулка по нарядному городу с праздничными историями

Что вы увидите

  • Дворцовая площадь
  • Зимний дворец
  • Медный всадник
  • Исаакиевский собор
  • Большая Морская улица
  • Невский проспект
  • Большая Конюшенная
  • ДЛТ
  • Лютеранская церковь Петра и Павла
  • Казанский собор
  • Католический костел
  • Армянская церковь
  • Гостиный двор
  • Елисеевский магазин
  • Манежная площадь
Это прогулка 👣 по празднично украшенному городу с рождественскими и новогодними историями. Для тех, кто приехал в Петербург впервые — отличный вариант увидеть все самое главное и, к тому, же оказаться в центре праздничной красоты. Для петербуржцев — прекрасная возможность оторваться от повседневных дел и, наконец-то, пойти гулять, поднять градус праздничного настроения и узнать кое-что новое о любимом городе.
Маршрут пройдет по самому центру города, который волшебно преображается к празднику. Подсветка главных улиц и площадей хороша необыкновенно, так что есть смысл выходить после 16. 30, когда стемнеет. Будет и романтично, и познавательно.
Такая прогулка достойна стать хорошей семейной рождественской традицией.
Подойдет молодым парам, взрослым и семьям с детьми от 10 лет.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 Дворцовая площадь, д. 2
Место завершения
🏁 Малая Садовая ул., 4
Рождество в Петербурге: прогулка по нарядному городу с праздничными историями
Рождество в Петербурге: прогулка по нарядному городу с праздничными историями
Рождество в Петербурге: прогулка по нарядному городу с праздничными историями
Рождество в Петербурге: прогулка по нарядному городу с праздничными историями

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WeGoTrip
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