Это прогулка 👣 по празднично украшенному городу с рождественскими и новогодними историями. Для тех, кто приехал в Петербург впервые — отличный вариант увидеть все самое главное и, к тому, же оказаться в центре праздничной красоты. Для петербуржцев — прекрасная возможность оторваться от повседневных дел и, наконец-то, пойти гулять, поднять градус праздничного настроения и узнать кое-что новое о любимом городе.

Маршрут пройдет по самому центру города, который волшебно преображается к празднику. Подсветка главных улиц и площадей хороша необыкновенно, так что есть смысл выходить после 16. 30, когда стемнеет. Будет и романтично, и познавательно.

Такая прогулка достойна стать хорошей семейной рождественской традицией.

Подойдет молодым парам, взрослым и семьям с детьми от 10 лет.