ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Кронштадт
Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице после 14:00.
Кто из мальчишек не мечтал стать моряком? Соленый ветер в лицо, бескозырка, тельняшка и бой с пиратами на палубе… Этот день посвящён мечте и городу Кронштадту.
Загородная экскурсия в Кронштадт.
Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка.
Вы увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Пешеходная экскурсия и Эрмитаж
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».
По богатству чугунного убранства Петербургу нет в мире равного. Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия металлических «кружев» составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.
Экскурсия в Храм Воскресения Христова (Спас на Крови), уникальный памятник императору Александру II Освободителю. Убранство храма считается редчайшим в России собранием произведений русского мозаичного искусства.
Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.
Транспорт не предоставляется.
За дополнительную оплату следующая экскурсия.
Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», изображающего Петербург начала XVIII века. Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.
Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик.
Царское село
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу — блестящему творению Ф. Б. Растрелли. Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
Внимание: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Экскурсия о зарождении Петербурга и Петропавловская крепость
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» рассказывает о возникновении города на реке Неве, о первом этапе его строительства, о роли, которую играл Петербург в развитии экономики, политики и культуры России.
Вы прогуляетесь по Петроградской стороне, где появились первые улицы, был построен первый дом губернатора Меншикова, здание канцелярии, магистрат, Троицкий собор. Руководил работами первый главный архитектор Петербурга Доменико Трезини.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит вас с 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмой, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла – самом высоком архитектурном сооружении города.
Окончание экскурсии около ст. м. «Горьковская» не позднее 18:00.
Транспорт не предоставляется.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в одном из отелей Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека, руб. :
Размещение
Двухместный
номер
Доп.
место
Одноместный
номер
Скидка на ребёнка до 14 лет
Доп. сутки, цена за номер
Одноместный
Двухместный
Двухместный + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок
Завтрак накрытие
14560
14560
17875
1150
2600
2990
4485
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
15300
15300
19200
1150
3055
3510
5265
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Комфорт
Завтрак шведский стол
16240
—
21505
1150
3835
4160
—
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор
Завтрак шведский стол
16800
16050
22065
1150
4030
4550
6500
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
16800
16050
23625
1150
4550
4550
6500
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делюкс НЕВА
Завтрак шведский стол
21100
18850
32410
1150
7540
7540
9490
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
16055
16505
20930
1150
3640
4030
6240
Без проживания и питания
10705
1150
Варианты проживания
Гостиница Кирочная
Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевска». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд — 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.
При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.
На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.
При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.
Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.
Отель Достоевский
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км. Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат. От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км. По запросу персонал может организовать услуги трансфера.
Это любимая часть города Санкт-Петербург среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Отель Москва
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Это любимая часть города Санкт-Петербург среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Отель Санкт-Петербург
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в гостинице (3 суток) при выборе тарифа с проживанием
- Питание: 3 завтрака в ресторане гостиницы при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Размещение при выборе тарифа без проживания
- Дополнительно: посещение исторического театра-макета «Петровская акватория» — 550 рублей
- Питание, не указанное в программе тура
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт используется в туре?
Микроавтобусы: обычно Мерседес спринтер, может быть Ивеко, Хендай, количество мест, как правило 18+1 или 18+2.
Автобусы: Ман, Ютонг, Зон Тонг, Хендай, Вольво, Неман, Мерседес и другие, количество мест от 28 до 55 (в зависимости от размера группы).
Рассадка произвольная, кондиционер есть всегда.
- Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
- Где и во сколько начинаются экскурсии?
К месту начала экскурсий туристы должны прибыть самостоятельно.
Автобусные экскурсии: старт от станции метро «Гостиный двор». Удобное место старта, в сердце Невского проспекта, позволяет не тратить драгоценное время экскурсии на объезд отелей и петербургские пробки.
Пешеходные экскурсии:
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» — старт от станции метро «Горьковская».
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» – старт от станции метро «Невский проспект», у Казанского собора.
Старт первой экскурсии (от м. Гостиный двор) — 11:15 / 12:15 (время уточняется). Мы рекомендуем прибывать в город в 08:00 / 09:00 утра, чтобы успеть оставить вещи в багажной комнате гостиницы.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.