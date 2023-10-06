Приглашаю на нетривиальную интерактивную экскурсию по центру Петербурга. Наблюдая, слушая и отвечая на вопросы, вы погрузитесь в прошлое и настоящее города. Узнаете множество интересных историй, посетите необычные места и посоревнуетесь за приз! Этот живой динамичный формат подойдёт всем: взрослым и детям.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Игра, которая увлечёт каждого

Мы начнём прогулку на площади Островского, где увидим памятник Екатерине II, Александринский театр, Императорскую библиотеку и магазин Елисеевых. Затем прогуляемся по пешеходной Малой Садовой: рассмотрим памятник петербургскому фотографу и познакомимся с котом Елисеем и кошкой Василисой. После заглянем в секретный итальянский дворик и обойдём Манежную площадь, увидев фонтан, Дом кино и конюшни Михайловского замка. Пройдём всю Итальянскую улицу и окажемся на площади Искусств. Посмотрим на знаменитый арт-подвал «Бродячая собака» и закончим экскурсию у памятника Бендеру.

Лишь часть интересных фактов, которые вы узнаете:

Почему Екатерина II играла в карты с чиновниками

Как к графу Орлову попал третий по величине алмаз в мире

Где в 18 веке в Петербурге гуляли живые слоны

Что находилось в подвалах магазина купцов Елисеевых

Когда и почему в Петербурге появился памятник Остапу Бендеру

Какой композитор в молодости подрабатывал тапёром в Доме кино

Что за караван находился на Караванной улице

Зачем петербуржцы летом ходили в шубах по Манежной площади

Какой ляп допустили скульпторы памятника Тургеневу

Где на Итальянской улице выступал Шаляпин

А также на экскурсии вам предстоит:

Бросить монетку коту Елисею

Увидеть ретроспективу закрашенных граффити

Сыграть в «угадай мелодию» у стен филармонии им. Шостаковича

Отгадать названия самых известных картин Русского музея

Посчитать львов, атлантов и грифонов на фасадах домов

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов;