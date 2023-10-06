Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»

Погулять по центру, поймать дух города и раскрыть тайны Северной столицы на весёлой прогулке-игре

5
10 отзывов
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Приглашаю на нетривиальную интерактивную экскурсию по центру Петербурга. Наблюдая, слушая и отвечая на вопросы, вы погрузитесь в прошлое и настоящее города.

Узнаете множество интересных историй, посетите необычные места и посоревнуетесь за приз! Этот живой динамичный формат подойдёт всем: взрослым и детям.
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Ближайшие даты:
9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Игра, которая увлечёт каждого

Мы начнём прогулку на площади Островского, где увидим памятник Екатерине II, Александринский театр, Императорскую библиотеку и магазин Елисеевых. Затем прогуляемся по пешеходной Малой Садовой: рассмотрим памятник петербургскому фотографу и познакомимся с котом Елисеем и кошкой Василисой. После заглянем в секретный итальянский дворик и обойдём Манежную площадь, увидев фонтан, Дом кино и конюшни Михайловского замка. Пройдём всю Итальянскую улицу и окажемся на площади Искусств. Посмотрим на знаменитый арт-подвал «Бродячая собака» и закончим экскурсию у памятника Бендеру.

Лишь часть интересных фактов, которые вы узнаете:

  • Почему Екатерина II играла в карты с чиновниками
  • Как к графу Орлову попал третий по величине алмаз в мире
  • Где в 18 веке в Петербурге гуляли живые слоны
  • Что находилось в подвалах магазина купцов Елисеевых
  • Когда и почему в Петербурге появился памятник Остапу Бендеру
  • Какой композитор в молодости подрабатывал тапёром в Доме кино
  • Что за караван находился на Караванной улице
  • Зачем петербуржцы летом ходили в шубах по Манежной площади
  • Какой ляп допустили скульпторы памятника Тургеневу
  • Где на Итальянской улице выступал Шаляпин

А также на экскурсии вам предстоит:

  • Бросить монетку коту Елисею
  • Увидеть ретроспективу закрашенных граффити
  • Сыграть в «угадай мелодию» у стен филармонии им. Шостаковича
  • Отгадать названия самых известных картин Русского музея
  • Посчитать львов, атлантов и грифонов на фасадах домов

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов;

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Ольга
6 окт 2023
Добрый день.
Экскурсией остались довольны на все 100%, гид Виталий интересно-завораживающе рассказывает.
Атмосферно, дети в восторге, взрослые тоже.
На вопросы отвечали с удовольствием.
Город узнали с другой стороны,прошли по уютным дворикам.
Прослушали и отгадали музыкальные композиции,знаменитых композиторов.
Вообщем все очень понравилось,не бонально,интерактивно.
Очень рекомендуем,экскурсии с Виталием.
После,первой экскурсии заказали еще одну на сл. день с этим гидом по Васильевскому острову-все прошло идеально.
Е
30 сен 2023
Все прошло прекрасно, посетили чудесные места в самом центре Питера. Спасибо Виталию за интересное путешествие и за то что учёл пожелание самого маленького участника нашей группы))) Успехов и процветания!
Галина
3 сен 2023
Интересная экскурсия с большим количеством вопросов. В нашей группе из взрослых и детей каждый нашел свои задания и с интересом выполнял. Маршрут короткий, но не скучный. Рекомендую экскурсию как новый формат.
Интересная экскурсия с большим количеством вопросов. В нашей группе из взрослых и детей каждый нашел свои
А
3 сен 2023
Экскурсия полностью соответствует названию. Проходит легко и весело. Были с детьми двенадцати лет, детям тоже очень понравилось. Интересные места, интересные факты. Отдельное спасибо Виталию за путешествие в Италию и фото, Настоятельно рекомендую!
О
30 авг 2023
Огромное спасибо Виталию за интересную экскурсию! Не обычный формат, познавательно и увлекательно! Все в восторге!
Е
29 авг 2023
Прекрасная индивидуальная экскурсия. Интересные, необычные факты про город и историю. Интересный формат взаимодействия, с вопросами и заданиями на внимательность)
Очень понравилась экскурсия!
Благодарим экскурсовода Виталия за прекрасное время!
А
28 авг 2023
Экскурсия очень понравилась. Программа была интересной и нескучной. Рады, что выбрали именно такой формат экскурсии
В
22 авг 2023
Экскурсию заказали на семью из 6 чел. Нам понравилась концепция, в игровом стиле без информационной перегруженности. Рекомендую для легкой ознакомительной прогулки
Экскурсию заказали на семью из 6 чел. Нам понравилась концепция, в игровом стиле без информационной перегруженности.
Татьяна
20 авг 2023
Прекрасная экскурсия, очень динамичная и познавательная. Рекомендуем всем
Е
17 авг 2023
Отличная экскурсия, совершенно не перегруженная скучными фактами и датами (как многие обзорные). Интересные вопросы, элемент соревнования, отличное чувство юмора Виталия - в общем, день удался. Даже мой муж, который не любит экскурсии и всячески от них отбрыкивается остался очень доволен.
Спасибо!

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