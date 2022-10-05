Во Всеволжском районе Ленобласти, на месте старинной усадьбы вы перенесетесь сразу в несколько мест Русского Севера. И, изучая реплики шедевров деревянной архитектуры, познакомитесь как с их историей, так и с особенностями одного из традиционных стилей русских зодчих.
🍯 🍺 На территории этнопарка есть пирожковая, где можно перекусить. В лавках продаются фермерские продукты — мед, сбитень, пряники и прочее. А в выходные и праздничные дни открыт Музей крестьянского быта, в котором проводятся мастер-классы.
🌲 Напоследок погуляем по Невскому лесопарку, насладимся свежим воздухом и северной природой.