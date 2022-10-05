Шедевры Русского Севера в усадьбе Богословка

Посетить необычный этнопарк, где восстановили утраченные памятники деревянного зодчества

Комплекс в 25 км от центра города часто называют питерскими Кижами. Но это не совсем верно. Внешнее сходство неоспоримо, только в этнопарке создали реплики уничтоженных памятников.

А Кижи еще как существуют! На экскурсии вы узнаете об исчезнувшем близнеце Преображенской церкви в Заонежье. Рассмотрите воссозданные копии храма, часовни, колокольни и крестьянского дома. А после погуляем по Невскому лесопарку.
Шедевры Русского Севера в усадьбе Богословка
Шедевры Русского Севера в усадьбе Богословка
Шедевры Русского Севера в усадьбе Богословка
Шедевры Русского Севера в усадьбе Богословка
Шедевры Русского Севера в усадьбе Богословка
Шедевры Русского Севера в усадьбе Богословка
Шедевры Русского Севера в усадьбе Богословка
Шедевры Русского Севера в усадьбе Богословка
Шедевры Русского Севера в усадьбе Богословка
Шедевры Русского Севера в усадьбе Богословка
Шедевры Русского Севера в усадьбе Богословка
Шедевры Русского Севера в усадьбе Богословка
Шедевры Русского Севера в усадьбе Богословка
Шедевры Русского Севера в усадьбе Богословка
Шедевры Русского Севера в усадьбе Богословка
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Описание

Что вас ожидает

Во Всеволжском районе Ленобласти, на месте старинной усадьбы вы перенесетесь сразу в несколько мест Русского Севера. И, изучая реплики шедевров деревянной архитектуры, познакомитесь как с их историей, так и с особенностями одного из традиционных стилей русских зодчих.

  • Осмотрите 25-купольный храм Покрова Пресвятой Богородицы (оригинал находился в селе Анхимово) и сможете зайти внутрь. Церковь действующая, поэтому вы сможете поставить здесь свечку.
  • Полюбуетесь часовней Спаса Нерукотворного из деревни Кириллово Каргопольского уезда.
  • Увидите шатровую колокольню Нижне-Уфтюгского погоста.
  • И погуляете по хозяйственному двору возле Дома крестьянина Костина из деревни Верховье.

🍯 🍺 На территории этнопарка есть пирожковая, где можно перекусить. В лавках продаются фермерские продукты — мед, сбитень, пряники и прочее. А в выходные и праздничные дни открыт Музей крестьянского быта, в котором проводятся мастер-классы.

🌲 Напоследок погуляем по Невскому лесопарку, насладимся свежим воздухом и северной природой.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер на легковом авто и полное сопровождение во время прогулок
  • Отдельно оплачиваются мастер-классы в музее и питание
  • Семьям готова предложить небольшую скидку

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Проспект Ветеранов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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