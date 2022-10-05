Комплекс в 25 км от центра города часто называют питерскими Кижами. Но это не совсем верно. Внешнее сходство неоспоримо, только в этнопарке создали реплики уничтоженных памятников. А Кижи еще как существуют! На экскурсии вы узнаете об исчезнувшем близнеце Преображенской церкви в Заонежье. Рассмотрите воссозданные копии храма, часовни, колокольни и крестьянского дома. А после погуляем по Невскому лесопарку.

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Описание

Что вас ожидает

Во Всеволжском районе Ленобласти, на месте старинной усадьбы вы перенесетесь сразу в несколько мест Русского Севера. И, изучая реплики шедевров деревянной архитектуры, познакомитесь как с их историей, так и с особенностями одного из традиционных стилей русских зодчих.

Осмотрите 25-купольный храм Покрова Пресвятой Богородицы (оригинал находился в селе Анхимово) и сможете зайти внутрь. Церковь действующая, поэтому вы сможете поставить здесь свечку.

Полюбуетесь часовней Спаса Нерукотворного из деревни Кириллово Каргопольского уезда.

Увидите шатровую колокольню Нижне-Уфтюгского погоста.

И погуляете по хозяйственному двору возле Дома крестьянина Костина из деревни Верховье.

🍯 🍺 На территории этнопарка есть пирожковая, где можно перекусить. В лавках продаются фермерские продукты — мед, сбитень, пряники и прочее. А в выходные и праздничные дни открыт Музей крестьянского быта, в котором проводятся мастер-классы.

🌲 Напоследок погуляем по Невскому лесопарку, насладимся свежим воздухом и северной природой.

Организационные детали