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Крепости и усадьбы Ингерманландии

4.4
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Что вы знаете о России средних веков? С давних времен северо-западные земли Руси были под угрозой нападения.

Для защиты земель стали появляться оборонительные сооружения.

Многие из них дошли до наших дней и представляют собой настоящие шедевры архитектуры.

В ходе нашей экскурсии 🧭 вы познакомитесь с родовыми усадьбами Ингерманландии.

Полюбуетесь на Гостилицы и дворец Разумовских, своими глазами увидите старинные крепости — Копорье, Ямгородскую и Ивангородскую.

А также сможете пройтись по Екатерининскому собору и руинам крепости в Ямбурге.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏛История и архитектура
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 100 ₽ за человека

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Крепости и усадьбы Ингерманландии
Крепости и усадьбы Ингерманландии

Что вы увидите

  • Гостилицы
  • Воронино
  • Крепости Копорье и Ивангород
  • Остатки стен бывшей Ямгородской крепости
  • Собор Святой Екатерины
Групповая автобусная экскурсия ⛳. Знакомство с дворянскими усадьбами Ингерманландии (Гостилицы и Воронино). Посещение уникальных памятников древнерусского фортификационного искусства — крепостей Копорье и Ивангород. По пути можно будет увидеть остатки стен бывшей Ямгородской крепости и творение Антонио Ринальди — собор Святой Екатерины.
Ингерманландия — этнокультурный и исторический регион, расположенный по берегам Невы, ограниченный Финским заливом, рекой Нарвой, Чудским озером на западе и Ладожским озером с прилегающими к нему равнинами на востоке. Историческая Ингерманландия включает в себя город 🏙️ Санкт-Петербург, а также районы Ленинградской области: Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский, Тосненский, а также запад Кировского района до реки Лава.
Внимание! Для экскурсии 🧭 необходимо наличие паспорта!
При покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии предъявить документы, подтверждающие льготу (свидетельство о рождении для детей, справка школьника / ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Крепости и усадьбы Ингерманландии
Крепости и усадьбы Ингерманландии
Крепости и усадьбы Ингерманландии
Крепости и усадьбы Ингерманландии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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