Групповая автобусная экскурсия ⛳. Знакомство с дворянскими усадьбами Ингерманландии (Гостилицы и Воронино). Посещение уникальных памятников древнерусского фортификационного искусства — крепостей Копорье и Ивангород. По пути можно будет увидеть остатки стен бывшей Ямгородской крепости и творение Антонио Ринальди — собор Святой Екатерины.

Ингерманландия — этнокультурный и исторический регион, расположенный по берегам Невы, ограниченный Финским заливом, рекой Нарвой, Чудским озером на западе и Ладожским озером с прилегающими к нему равнинами на востоке. Историческая Ингерманландия включает в себя город 🏙️ Санкт-Петербург, а также районы Ленинградской области: Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский, Тосненский, а также запад Кировского района до реки Лава.

Внимание! Для экскурсии 🧭 необходимо наличие паспорта!

При покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии предъявить документы, подтверждающие льготу (свидетельство о рождении для детей, справка школьника / ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).