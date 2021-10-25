От Рублева до Айвазовского — приглядеться к деталям знаменитых полотен и узнать историю дворца-музея

5
3 отзыва
Самые популярные творения русских мастеров представлены именно в этой экспозиции Русского музея.

Вы не только познакомитесь с коллекцией Михайловского дворца, но и узнаете об архитектуре здания, о его жильцах и Александре III.

Художественные стили, исторический контекст, жизнь и творчество великих художников — это будет полноценное погружение в мир живописи и скульптуры.
Шедевры Русского музея
Шедевры Русского музея
Шедевры Русского музея
Шедевры Русского музея
Шедевры Русского музея
Шедевры Русского музея
Шедевры Русского музея
Шедевры Русского музея
Шедевры Русского музея

Что вас ожидает

Имперский стиль и императорская судьба

Михайловский дворец — одно из лучших творений выдающегося зодчего Карла Росси. Создан он в имперском стиле: в чем его особенности, как он пришел в Россию, чем еще знаменит Росси — обо всем об этом поговорим на экскурсии.
Отдельно рассказ пойдет о первых владельцах дворца и их судьбе. Сам Русский музей был основан в память об Александре III — вы узнаете, почему его прозвали Миротворцем и считают едва ли не лучшим монархом Российской империи.

Шедевры музея

Коллекция музея — это более 400 000 предметов искусства разных периодов и стилей. Мы остановимся у ключевых произведений в истории русской живописи и скульптуры и проследим на примере выдающихся мастеров, как развивалось искусство в нашей стране. Знаменитые «Девятый вал» Айвазовского, «Последний день Помпеи» Брюллова, «Бурлаки» Репина, светящаяся луна Куинджи, леса Шишкина и другие работы — вы присмотритесь к их деталям и услышите о скрытых смыслах, которые таят в себе эти шедевры.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты: 400 руб. взрослые граждане РФ, 500 руб. взрослые из других стран, 200 руб. студенты и пенсионеры, детям до 16 лет билет приобретать не нужно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Площади искусств
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия. Очень дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путем самообразования, и из практики жизни, из рассказов старших… С удовольствием поделюсь с вами!
Задать вопрос

3 настоящих отзыва от туристов

Е
25 окт 2021
Гид Юля отлично знает историю каждой картины расставляет акценты на мелочах для полного пониманию написаной картины. Рекомендую сходить. 2 часа очень увлекательная экскурсия.
О
4 окт 2021
Были с Юлией на экскурсии в Русском музее с ребёнком 11 лет. Понравилось и дочке и взрослым. Удобная подача материала, много исторических фактов с привязкой к произведениям искусства, а также интересный экскурс в жизнь каждого из художников. В Русском музее были первый раз и обязательно ещё вернёмся. Юлии огромное спасибо!
Е
4 сен 2021
Спасибо большое Юлии! Очень понравилась экскурсия. Познакомилась с лучшими шедеврами и художниками.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🧒Для детей🖼Музеи#Русский музей🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Русский музей: шедевры Михайловского дворца
Индивидуальная экскурсия
5
4
2 750
за 1-5 чел.
Русский музей: шедевры Михайловского дворца
Услышать об истории русского искусства и раскрыть любопытные сюжеты о знаменитых полотнах и творцах
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам
Индивидуальная экскурсия
3.8
26
890
за 1 чел.
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам
Михайловский дворец - это не только шедевр архитектуры, но и кладезь работ мастеров
Время работы музея: с 10:00 до 18:00 (вт — выходной; чт — 13-21)
Дворцы Петербурга и их владельцы (с посещением Юсуповского дворца)
4.5
5
1 500
за 1 чел.
Дворцы Петербурга и их владельцы (с посещением Юсуповского дворца)
Если вы гуляете по центру Петербурга, то вы обязательно увидите хотя бы один дворц
Еженедельно по средам в 13:15
Билет в Русский музей, корпус Бенуа
3.9
55
400
за 1 чел.
Билет в Русский музей, корпус Бенуа
Корпус Бенуа подойдет тем, кто хочет больше узнать о русском искусстве XX века
Согласно календарю
Дворцы и особняки Литейной части
Индивидуальная экскурсия
5
1
3 500
за 1-5 чел.
Дворцы и особняки Литейной части
Погрузиться в историю знаменитых домов Петербурга и их владельцев
Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
4.5
23
1 500
за 1 чел.
Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
Санкт-Петербург - город дворцов
по вторникам, четвергам и субботам в 12:00
Концерт классической музыки во дворце «Русские Музыкальные Сезоны»
4.9
14
3 375
за 1 чел.
Концерт классической музыки во дворце «Русские Музыкальные Сезоны»
Насладитесь музыкой Вивальди, Чайковского и Рахманинова в камерном зале Дворца Великого Князя...
См. календарь
Его Императорское Величество Эрмитаж
Индивидуальная экскурсия
5
61
4 195
за 1-4 чел.
Его Императорское Величество Эрмитаж
Разобраться в устройстве, истории и шедеврах музея на экскурсии для детей и взрослых
Экскурсия в Михайловский дворец (со входным билетом)
3.8
6
850
за 1 чел.
Экскурсия в Михайловский дворец (со входным билетом)
Экскурсия по Михайловскому дворцу не просто познакомит вас с шедеврами русской живописи и скульптуры
Смотрите свободные даты
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы
2 600
за 1 чел.
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы
Сравнить интерьеры двух дворцов, узнать о кропотливой работе реставраторов и о быте царской семьи
Многогранная история одного района
Индивидуальная экскурсия
5
2
1ч 30м
3 400
за 1-15 чел.
Многогранная история одного района
Мы совершим путешествие по району города, где удивительным образом переплетаются судьбы знаменитых личностей...
Ежедневно в 14.00
Квест-экскурсия в Русском музее
Индивидуальный квест
5
1
6 800
за 1-8 чел.
Квест-экскурсия в Русском музее
Спасти шедевры от ограбления и увидеть знаменитые картины

Юлия проводит ещё 8 экскурсий

Царское село с посещением Екатерининского дворца
Индивидуальная экскурсия
5
14
4ч 30м
9 500
за 1-4 чел.
Царское село с посещением Екатерининского дворца
Прогуляться по парку, поразиться блеску императорских покоев и раскрыть сюжеты из прошлого
Замки и рыцари Гатчины
Индивидуальная экскурсия
4.9
35
11 900
за 1-4 чел.
Замки и рыцари Гатчины
Раскрыть тайны Мальтийского ордена, рассмотреть интерьеры и погулять по резиденции
Путешествие на остров Котлин
Индивидуальная экскурсия
5
2
9800
8 820
за 1-4 чел.
Путешествие на остров Котлин
Услышать историю города с героической судьбой и увидеть его ключевые памятники
Этнографический музей с профессиональным гидом
Индивидуальная экскурсия
3 700
за 1-5 чел.
Этнографический музей с профессиональным гидом
Посетить «этнографический Эрмитаж» и узнать о культуре разных народов России
Шереметьевский дворец, или погружение в 18 век
Индивидуальная экскурсия
4.7
23
3 850
за 1-5 чел.
Шереметьевский дворец, или погружение в 18 век
Полюбоваться интерьерами Фонтанного дома и узнать о знаменитой династии
Идиллический Павловск
Индивидуальная экскурсия
9 500
за 1-4 чел.
Идиллический Павловск
Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест
Из Петербурга — в Александро-Свирский монастырь
Индивидуальная экскурсия
5
2
11ч
20 900
за 1-3 чел.
Из Петербурга — в Александро-Свирский монастырь
Познакомиться с историей края и древнего духовного центра, разместившегося у «ворот на Север»
Строгановский дворец изнутри
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 700
за 1-4 чел.
Строгановский дворец изнутри
Осмотреть роскошные интерьеры дворца 18 века и узнать историю его владельцев
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺