Михайловский дворец — одно из лучших творений выдающегося зодчего Карла Росси. Создан он в имперском стиле: в чем его особенности, как он пришел в Россию, чем еще знаменит Росси — обо всем об этом поговорим на экскурсии.
Отдельно рассказ пойдет о первых владельцах дворца и их судьбе. Сам Русский музей был основан в память об Александре III — вы узнаете, почему его прозвали Миротворцем и считают едва ли не лучшим монархом Российской империи.
Шедевры музея
Коллекция музея — это более 400 000 предметов искусства разных периодов и стилей. Мы остановимся у ключевых произведений в истории русской живописи и скульптуры и проследим на примере выдающихся мастеров, как развивалось искусство в нашей стране. Знаменитые «Бурлаки» Репина, светящаяся луна Куинджи, леса Шишкина и другие работы — вы присмотритесь к их деталям и услышите о скрытых смыслах, которые таят в себе эти шедевры.
Организационные детали
Билеты в Русский музей для вас и для гида оплачиваются дополнительно: 700 ₽ — взрослые, 500 ₽ — школьники от 14 лет, студенты и пенсионеры, 200 ₽ — дети 7-13 лет. Дети до 7 лет и инвалиды I и II группы — бесплатно
Купить билеты лучше на официальном сайте музея заранее на выбранное время, иначе билетов может не оказаться
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади искусств
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6678 туристов
Я дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путём самообразования, и из практики жизни, и из рассказов старших. С удовольствием поделюсь своими знаниями с вами! Экскурсии провожу в команде с коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
89
4
–
3
–
2
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1
1
Алексей
Нам очень понравилась прогулка по Русскому музею с Юлией. Юлия подготовила отличный рассказ о самых интересных экспонатах + она имеет действительно глубокие знания в своем деле, хорошо ответила на все читать дальшеуменьшить
наши каверзные вопросы. Очень приятна также манера общения Юлии - вместо экскурсии с надменным гидом мы получили дружескую прогулку с приятным человеком, интеллектуальными шутками и обменом мнениями о картинах. Всем рекомендую!
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М
Максим
Отличная экскурсия с Юлией! Настоящий профессионал своего дела. Чувствовалось, что человек любит то, чем занимается. Рекомендую!
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Г
Геннадий
Спасибо!
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Ольга
Экскурсия в Русский музей нам очень понравилась, немаловажную роль в этом сыграл наш экскурсовод Юлия! Не первый раз выбираем именно ее, т. к. Юлия знающий, интересный рассказчик, с завораживающим спокойным голосом! Спасибо огромное! Мы вернемся к Вас снова!
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Leonid
Все было прекрасно! Юлия отвечала на все возникавшие у нас вопросы и смогла погрузить нас в русское искусство от начала истории Руси до начала двадцатого века =) Гид обратила наше внимание на экспонаты, важные для понимания выставки Михайловского дворца, но неприметные с первого взгляда. Спасибо за замечательную экскурсию!
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A
Anastasiia
Спасибо Юлии за интересную экскурсию! Очень понравилась подача информации, узнали много нового. Единственное, к концу экскурсии музей уже закрывался, не хватило буквально полчаса еще самостоятельно пройти по залам