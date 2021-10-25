Что вас ожидает

Имперский стиль и императорская судьба

Михайловский дворец — одно из лучших творений выдающегося зодчего Карла Росси. Создан он в имперском стиле: в чем его особенности, как он пришел в Россию, чем еще знаменит Росси — обо всем об этом поговорим на экскурсии.

Отдельно рассказ пойдет о первых владельцах дворца и их судьбе. Сам Русский музей был основан в память об Александре III — вы узнаете, почему его прозвали Миротворцем и считают едва ли не лучшим монархом Российской империи.

Шедевры музея

Коллекция музея — это более 400 000 предметов искусства разных периодов и стилей. Мы остановимся у ключевых произведений в истории русской живописи и скульптуры и проследим на примере выдающихся мастеров, как развивалось искусство в нашей стране. Знаменитые «Девятый вал» Айвазовского, «Последний день Помпеи» Брюллова, «Бурлаки» Репина, светящаяся луна Куинджи, леса Шишкина и другие работы — вы присмотритесь к их деталям и услышите о скрытых смыслах, которые таят в себе эти шедевры.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты: 400 руб. взрослые граждане РФ, 500 руб. взрослые из других стран, 200 руб. студенты и пенсионеры, детям до 16 лет билет приобретать не нужно.