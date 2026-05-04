Самые популярные творения русских мастеров представлены именно в этой экспозиции Русского музея. Вы не только познакомитесь с коллекцией Михайловского дворца, но и узнаете об архитектуре здания, о его жильцах и Александре III. Художественные стили, исторический контекст, жизнь и творчество великих художников — это будет полноценное погружение в мир живописи и скульптуры.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Имперский стиль и императорская судьба

Михайловский дворец — одно из лучших творений выдающегося зодчего Карла Росси. Создан он в имперском стиле: в чем его особенности, как он пришел в Россию, чем еще знаменит Росси — обо всем об этом поговорим на экскурсии.

Отдельно рассказ пойдет о первых владельцах дворца и их судьбе. Сам Русский музей был основан в память об Александре III — вы узнаете, почему его прозвали Миротворцем и считают едва ли не лучшим монархом Российской империи.

Шедевры музея

Коллекция музея — это более 400 000 предметов искусства разных периодов и стилей. Мы остановимся у ключевых произведений в истории русской живописи и скульптуры и проследим на примере выдающихся мастеров, как развивалось искусство в нашей стране. Знаменитые «Бурлаки» Репина, светящаяся луна Куинджи, леса Шишкина и другие работы — вы присмотритесь к их деталям и услышите о скрытых смыслах, которые таят в себе эти шедевры.

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