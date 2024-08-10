Это дегустация нетривиальных вкусовых сочетаний в приятной компании с профессиональным шоколатье.
Вы сами изготовите крафтовый шоколад, обнаружите, что хранят в себе какао-плоды, и выясните, что пармезан годится не только для пиццы.
Вы сами изготовите крафтовый шоколад, обнаружите, что хранят в себе какао-плоды, и выясните, что пармезан годится не только для пиццы.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:30
Описание мастер-класса
На этой экскурсии вам не придётся скучать. Всего за час вы:
- Примете участие в изготовлении крафтового raw-шоколада
- Проверите, что скрывается внутри какао-плодов разной формы и окраски
- Продегустируете шоколад в форме изысканных деликатесов и знакомых с детства кулинарных шедевров
Попробуете необычные сочетания:
- Шоколад с пармезаном и взрывной карамелью
- Бельгийский пряный шоколад с солью и специями
- Апельсиновые чипсы в обрамлении изысканного тёмного шоколада
- Итальянский белый шоколад со свежемолотым кофе и копчёным миндалём
И это ещё не всё…
Мы предложим вам трюфели ручной работы на выбор:
- Сладковатый портвейн с терпкой ежевикой
- Сочный базилик с яркой клубникой
- Нежный кокос в белом шоколаде с кокосовой стружкой
- Благородный можжевельник в тёмном шоколаде
- И другие запоминающиеся комбинации
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены мастер-класс и дегустация шоколада и трюфелей на выбор
- В продуктах могут присутствовать аллергены
- Мастер-класс для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Никольских рядах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 58 туристов
Меня зовут Кристина, я представляю команду гидов в Петербурге. Мы творческая команда людей с тонкой душевной организацией и креативным мышлением. С 2013 года создаем нетривиальные сладости и проводим мастер-классы. Ждём вас!Задать вопрос
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