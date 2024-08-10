Шоколадное варьете: групповой мастер-класс + дегустация (16+)

Понять, что шоколад отлично дружит с луковыми чипсами, и попробовать ещё много неожиданного
Это дегустация нетривиальных вкусовых сочетаний в приятной компании с профессиональным шоколатье.

Вы сами изготовите крафтовый шоколад, обнаружите, что хранят в себе какао-плоды, и выясните, что пармезан годится не только для пиццы.
Шоколадное варьете: групповой мастер-класс + дегустация (16+)
Шоколадное варьете: групповой мастер-класс + дегустация (16+)
Шоколадное варьете: групповой мастер-класс + дегустация (16+)
Ближайшие даты:
Время начала: 17:30

Описание мастер-класса

На этой экскурсии вам не придётся скучать. Всего за час вы:

  • Примете участие в изготовлении крафтового raw-шоколада
  • Проверите, что скрывается внутри какао-плодов разной формы и окраски
  • Продегустируете шоколад в форме изысканных деликатесов и знакомых с детства кулинарных шедевров

Попробуете необычные сочетания:

  • Шоколад с пармезаном и взрывной карамелью
  • Бельгийский пряный шоколад с солью и специями
  • Апельсиновые чипсы в обрамлении изысканного тёмного шоколада
  • Итальянский белый шоколад со свежемолотым кофе и копчёным миндалём

И это ещё не всё…

Мы предложим вам трюфели ручной работы на выбор:

  • Сладковатый портвейн с терпкой ежевикой
  • Сочный базилик с яркой клубникой
  • Нежный кокос в белом шоколаде с кокосовой стружкой
  • Благородный можжевельник в тёмном шоколаде
  • И другие запоминающиеся комбинации

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены мастер-класс и дегустация шоколада и трюфелей на выбор
  • В продуктах могут присутствовать аллергены
  • Мастер-класс для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Никольских рядах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ГрупповыеДля пенсионеровНеобычныеЛетниеМастер-классыНа выходныеГастрономическиеВ помещенииДегустационные турыДля студентовУникальный опытМастер-классы по изготовлению шоколада

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