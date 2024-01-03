Добро пожаловать в эксклюзивную пивоварню в центре Северной столицы! Вы окунётесь в многогранный мир пивоварения: увидите крафтовое производство и поймёте его отличия от массового. Мы развенчаем мифы и подтвердим факты о пенном, раскроем 3 главных признака качества и предложим на пробу 10 сортов: от авторского лагера до необычного томатного или шоколадного пива.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите действующую пивоварню, где опытный пивовар расскажет, как же варят пиво и по какой рецептуре. Покажет уникальные приборы российского изобретения, посвятит в тонкости отличий крафтового пива от массового и ответит на все ваши вопросы.

Вы узнаете:

Действительно ли пиво виновато в наборе лишнего веса

Из чего на самом деле делают вишнёвое пиво

Какие закуски лучше всего подходят под каждый сорт пива

В течение какого времени пиво «живет» в открытой банке

Правда ли, что в пиво добавляют спирт

Шоколадное и томатное пиво: миф или реальность

Как всего по 3 признакам определить качественное пиво

Существует ли пиво из порошка

Как один сорт пива может иметь одновременно аромат дорогих духов, шоколада и хвои

И многое другое!

Дегустация

После увлекательной экскурсии вы продегустируете 10 вкуснейших сортов пива: от лагера в индивидуальном прочтении до необычного томатного пива. Или насыщенного сидра, который месяцами настаивался на свежесобранных грушах.

Кому будет интересно

Мы ждём всех, кто старше 18 лет. И особенно тех, кто считает, что ничего не знает и не понимает в пиве. Уверяем: вы откроете для себя пенный напиток абсолютно по-новому и наверняка в него влюбитесь!

Организационные детали