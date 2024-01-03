Экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне в мини-группе
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Узнать, как варят пиво в Петербурге, и попробовать 10 вкуснейших сортов

Добро пожаловать в эксклюзивную пивоварню в центре Северной столицы! Вы окунётесь в многогранный мир пивоварения: увидите крафтовое производство и поймёте его отличия от массового.

Мы развенчаем мифы и подтвердим факты о пенном, раскроем 3 главных признака качества и предложим на пробу 10 сортов: от авторского лагера до необычного томатного или шоколадного пива.
Экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне в мини-группе
Экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне в мини-группе
Экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне в мини-группе
Экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне в мини-группе
Экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне в мини-группе
Экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне в мини-группе
Экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне в мини-группе
Экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне в мини-группе
Экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне в мини-группе
Экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне в мини-группе
Ближайшие даты:
3
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите действующую пивоварню, где опытный пивовар расскажет, как же варят пиво и по какой рецептуре. Покажет уникальные приборы российского изобретения, посвятит в тонкости отличий крафтового пива от массового и ответит на все ваши вопросы.

Вы узнаете:

  • Действительно ли пиво виновато в наборе лишнего веса
  • Из чего на самом деле делают вишнёвое пиво
  • Какие закуски лучше всего подходят под каждый сорт пива
  • В течение какого времени пиво «живет» в открытой банке
  • Правда ли, что в пиво добавляют спирт
  • Шоколадное и томатное пиво: миф или реальность
  • Как всего по 3 признакам определить качественное пиво
  • Существует ли пиво из порошка
  • Как один сорт пива может иметь одновременно аромат дорогих духов, шоколада и хвои

И многое другое!

Дегустация

После увлекательной экскурсии вы продегустируете 10 вкуснейших сортов пива: от лагера в индивидуальном прочтении до необычного томатного пива. Или насыщенного сидра, который месяцами настаивался на свежесобранных грушах.

Кому будет интересно

Мы ждём всех, кто старше 18 лет. И особенно тех, кто считает, что ничего не знает и не понимает в пиве. Уверяем: вы откроете для себя пенный напиток абсолютно по-новому и наверняка в него влюбитесь!

Организационные детали

  • Экскурсия строго 18+
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в пятницу в 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Финляндском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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