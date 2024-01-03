Узнать, как варят пиво в Петербурге, и попробовать 10 вкуснейших сортов
Добро пожаловать в эксклюзивную пивоварню в центре Северной столицы! Вы окунётесь в многогранный мир пивоварения: увидите крафтовое производство и поймёте его отличия от массового.
Мы развенчаем мифы и подтвердим факты о пенном, раскроем 3 главных признака качества и предложим на пробу 10 сортов: от авторского лагера до необычного томатного или шоколадного пива.
Мы развенчаем мифы и подтвердим факты о пенном, раскроем 3 главных признака качества и предложим на пробу 10 сортов: от авторского лагера до необычного томатного или шоколадного пива.
Ближайшие даты:
3
янв
янв
4
янв
янв
5
янв
янв
6
янв
янв
8
янв
янв
12
янв
янв
19
янв
янв
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы посетите действующую пивоварню, где опытный пивовар расскажет, как же варят пиво и по какой рецептуре. Покажет уникальные приборы российского изобретения, посвятит в тонкости отличий крафтового пива от массового и ответит на все ваши вопросы.
Вы узнаете:
- Действительно ли пиво виновато в наборе лишнего веса
- Из чего на самом деле делают вишнёвое пиво
- Какие закуски лучше всего подходят под каждый сорт пива
- В течение какого времени пиво «живет» в открытой банке
- Правда ли, что в пиво добавляют спирт
- Шоколадное и томатное пиво: миф или реальность
- Как всего по 3 признакам определить качественное пиво
- Существует ли пиво из порошка
- Как один сорт пива может иметь одновременно аромат дорогих духов, шоколада и хвои
И многое другое!
Дегустация
После увлекательной экскурсии вы продегустируете 10 вкуснейших сортов пива: от лагера в индивидуальном прочтении до необычного томатного пива. Или насыщенного сидра, который месяцами настаивался на свежесобранных грушах.
Кому будет интересно
Мы ждём всех, кто старше 18 лет. И особенно тех, кто считает, что ничего не знает и не понимает в пиве. Уверяем: вы откроете для себя пенный напиток абсолютно по-новому и наверняка в него влюбитесь!
Организационные детали
- Экскурсия строго 18+
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в пятницу в 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Финляндском проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 18:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юля — Организатор в Санкт-Петербурге
Наше агентство работает с 2012 года. Уже более 10 000 довольных путешественников отправились с нами на увлекательные экскурсии. У нас только самые интересные маршруты, профессиональные гиды с лицензией и менеджеры, которые легко помогут подобрать экскурсию по душе. Будем рады, если вы составите нам компанию. Поехали?
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие туры из Санкт-Петербурга
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга
Прекрасные виды, новые вкусы, потрясающая атмосфера и увлекательные истории
Сегодня
Завтра
2 янв
3 янв
от 1180010 620₽ за всё до 20 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра
2 янв
3 янв
4 янв
110009 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
2%
Индивидуальная
1.5 часа
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Петропавловская крепость
2 янв
8 янв
9 янв
10 янв
от 43004 214₽ за всё до 3 чел.