1 день

Новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу и музей Фаберже

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее:

индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта (от 1700 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 14:00 до 16:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

16:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу. Огни и гирлянды повсюду! В первый же день Вы будете очарованы сказочной красотой праздничного убранства и подсветки исторических зданий и мостов. Вы проедете по набережным, центральным улицам и проспектам и сделаете несколько фото-остановок - на Стрелке Васильевского острова, у Исаакиевского и Казанского соборов. Новогоднее поздравление от Деда Мороза с угощением и подарками!

Экскурсия в Музей Фаберже. Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы. Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~20:00).