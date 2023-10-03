Симфония Севера
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу и музей Фаберже
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее:
- индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта (от 1700 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 14:00 до 16:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
16:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу. Огни и гирлянды повсюду! В первый же день Вы будете очарованы сказочной красотой праздничного убранства и подсветки исторических зданий и мостов. Вы проедете по набережным, центральным улицам и проспектам и сделаете несколько фото-остановок - на Стрелке Васильевского острова, у Исаакиевского и Казанского соборов. Новогоднее поздравление от Деда Мороза с угощением и подарками!
Экскурсия в Музей Фаберже. Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы. Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~20:00).
Экскурсия во дворец великого князя Владимира Александровича
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Мы вам приготовили сюрприз – посещение дворца, который был построен для любимого брата императора Александра III великого князя Владимира Александровича. Его интерьеры сохранились до наших дней без значительных изменений.
Экскурсия во дворец великого князя Владимира Александровича. «Малый императорский двор» – так до революции называли этот дворец, один из самых известных великокняжеских дворцов города. Он был построен в модном тогда стиле эклектика. Здесь, в залах, украшенных богатейшими коллекциями предметов искусства, буквально «кипела» светская жизнь: устраивали балы, литературные и музыкальные вечера. Впоследствии во дворце разместился Дом учёных.
Во время экскурсии вы сможете, погрузившись в атмосферу величия и роскоши, так характерную для имперских времён, полюбоваться великолепными интерьерами и услышать рассказ о судьбах его обитателей.
Место окончания программы: Дворец великого князя Владимира Александровича, центр города (ближайшая ст. метро: «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~3 часа (окончание ~ в 13:00).
Выборг, рождественская иммерсивная программа и Парк Монрепо
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Выезд в Выборг с вещами.
08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Переезд в г. Выборг. Театрализованная обзорная экскурсия по Старому городу с купцом Клаусом. Бывший ганзейский купец Клаус, приехавший в Выборг из далекого немецкого Любека, так влюбился в город, что решил здесь остаться. Основательно обосновался, ведёт бойкую торговлю и даже получил права бюргера. Во время экскурсии Вы не спеша пройдете по узким мощеным улочкам и старинным площадям, увидите военные укрепления XIII – XIX вв., осмотрите памятник Торгельсу Кнутссону и полюбуетесь знаменитым Выборгским замком, единственным европейским замком на территории России.
Рождественская иммерсивная программа «В гостях у купчихи Каарине». Вместе с выборгским домовым Нильсом и купчихой Каариной мы предлагаем отправиться в новогоднее приключение - в Ганзейский двор. Это место, где можно узнать историю Выборга от лица купчихи Каарины Мултиала, жившей в Выборге в 16 веке, а все тайны и легенды того времени раскроет вам по секрету добрый и загадочный ниссе Нильс, исполняющий желания!
Посещение Замкового острова. Осмотр территории Выборгского замка (башня Св. Олафа закрыта на реконструкцию!). Замок основан в 1293 г. во время третьего шведского Крестового похода. Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а главной военной силой были конные рыцари.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо». Единственный в России скальный пейзажный парк эпохи романтизма, «Финляндия в миниатюре». Расцвет Монрепо связан с именем президента Санкт-Петербургской Академии наук Л. Г. Николаи, который приобрел имение в 1788 г., а после ухода в отставку в 1803 г., всецело предался украшению и воспеванию в стихах любимого поместья.
Размещение в отеле.
18:00 Свободное время.
Продолжительность программы: ~10 часов
г. Приозерск, водопады Ахинкоски и горный парк «Рускеала»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Выезд в Карелию с вещами.
08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Переезд в г. Приозерск – старинное карельское поселение, упомянутое в летописях как город Корела. Внешний осмотр крепости Корела. Вы услышите интересный рассказ о непростых взаимоотношениях Великого Новгорода и Швеции, об узниках крепости: Иоанне IV Антоновиче – «императоре под запретом», о двух женах Е. Пугачева и их детях, о декабристе Михаиле Кюхельбекере и многое другое.
Отправление в г. Сортавала. Знакомство с городом. Центр Северного Приладожья, один из древнейших городов Карелии. Этот город по праву может считаться и шведским, и финским, и российским. Вы узнаете об истории возникновения приграничного города, познакомитесь с разнообразием его архитектуры, провинциальными улочками и памятниками «финского романтизма».
Обед в кафе города.
Остановка у водопадов Ахинкоски. Особенно популярными эти водопады стали с начала 1970-х годов, после выхода на экраны фильма «А зори здесь тихие», которые как раз и снимали в этом удивительном месте.
Экскурсия в Горном парке «Рускеала». Жемчужиной этого парка является знаменитый Мраморный каньон, который привлекает своей красотой в любое время года. Добыча мрамора здесь велась в XVIII и XIX веках, именно отсюда доставляли мрамор для Мраморного и Мариинского дворцов, Исаакиевского собора. В зимнее время, когда наступают ранние сумерки в горном парке «Рускеала» можно полюбоваться фантастической подсветкой, напоминающей северное сияние и придающей парку особое очарование.
Свободное время на сувениры и перекус.
Отправление в Санкт-Петербург (310 км.)
23:30 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург.
Размещение в отеле.
Продолжительность программы: ~15 часов
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободное время.
Стрельна и Константиновский дворец
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Автобусная экскурсия в Стрельну «По Старой Петергофской дороге» (возможна замена экскурсии в дни проведения государственных мероприятий). Завершающий день нашей программы не менее насыщенный и яркий. Стрельна – небольшое поселение на южном берегу Финского залива, к которому ведет старинная дорога, проложенная еще Петром I в начале XVIII века. Проехав по «дороге среди усадеб» Вы почувствуете колорит ушедших эпох. Узнаете, почему уже в ходе строительства роскошный парк с фонтанами императору пришлось перенести в другое место и зачем в Стрельне появилось сразу два дворца для одного царя.
В конце XVIII века Стрельнинский ансамбль стал загородной великокняжеской резиденцией. С тех пор Большой Стрельнинский дворец и стал называться Константиновским.
Экскурсия в Константиновский дворец. Экскурсионный маршрут проходит по анфиладе парадных залов и гостиных дворца с посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов для встреч в неформальной обстановке. Экскурсия позволит составить полное представление об истории дворцово-паркового ансамбля и о его современной функции в качестве «Дворца конгрессов».
Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро "Площадь Восстания").
Продолжительность программы: ~4,5 часов (окончание ~ в 14:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Русь 4* в Санкт-Петербурге (4 ночи, категория номера на выбор) и в отеле Виктория 4* в Выборге (1 ночь, номера стандартной категории).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Русь 4*
|Эконом
|Классик
Джуниор сюит
|Двухместное*
|29730
|32670
|35600
|Одноместное
|41610
|47480
|51750
|Третий в номере
|-
|27190
|27190
|Двухместное* (ребенок до 14 лет)
|28280
|31220
|34150
|Третий в номере (ребенок до 14 лет)
|-
|25740
|25740
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Русь 4
Это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Виктория 4
Четырёхзвездочный отель "Виктория" представляет собой современный 7-этажный комплекс для размещения гостей и жителей города в историческом центре Выборга.
На всей территории работает бесплатный Интернет. Курение на всей территории запрещено, но для курящих отведены специальные зоны. Во всех номерах и на территории отеля курене запрещено.
В отеле работает 2 ресторана, где каждый гость может отведать любимые блюда и напитки.
В отеле оказываются услуги по организации корпоративных мероприятий. К услугам просторный конференц-зал и бизнес-центр. Для семейных торжественных встреч отлично подойдёт банкетный зал.
В непосредственной близости от отеля расположен Выборгский замок, рынок, а также авто и железнодорожный вокзал. Поблизости находятся круглая башня, собор святых Петра и Павла, дом Бюргера. Расстояние до железнодорожного вокзала всего шестьсот метров, а вот до аэропорта — сто семьдесят шесть километров.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание: 4 ночи в Санкт-Петербурге, 1 ночь в Выборге
- Питание: завтраки в гостинице, 1 обед в Выборге, 1 обед в Сортавале
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Входные билеты в музеи
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Встреча и проводы на ж/д вокзале или аэропорту
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Может ли измениться программа тура?
- Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
- Какой транспорт в туре?
Транспорт представляется накануне тура, но он всегда хорошего качества. Рассадка свободная.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.