Классический Санкт-Петербург. Летний тур на 12 дней

Классический Санкт-Петербург
Подарите себе незабываемое путешествие в красивый и исторический Санкт-Петербург! Вас ждет насыщенная программа на 12 дней с посещением самых известных достопримечательностей города, включая знаменитые Эрмитаж и Петергоф, Летний сад, Русский
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музей и Петропавловскую крепость, где ощутите дух истории и культуры Санкт-Петербурга. Также не обделены вниманием и пригороды Санкт-Петербурга - Кронштадт, Царское село и Павловск. Здесь вы сможете насладиться неповторимой архитектурой дворцов и парков.

Вы погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия, познакомитесь с историей и культурой прекрасного города и насладитесь красотой архитектуры и атмосферой города на Неве.

5
3 отзыва
Классический Санкт-Петербург. Летний тур на 12 дней
Классический Санкт-Петербург. Летний тур на 12 дней
Классический Санкт-Петербург. Летний тур на 12 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта.

С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отелях «Москва», «Азимут», «Ye's Марата Центр» отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус);
  • туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) - 5 минут пешком.

13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Что может быть прекрасней Петербурга? Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади - все это создает неповторимый образ Северной Венеции.

Во время обзорной экскурсии Вы увидите не только основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга, но и побываете на Заячьем острове, где Петром Великим была основана крепость, положившая начало Санкт-Петербургу.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.

Экскурсия в Петропавловском соборе.

Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.

Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.

В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» - тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.

Для комфорта вам будут выданы радио-гиды.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 6 часов.

Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПриезд. Обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПриезд. Обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПриезд. Обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПриезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
2 день

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»

Завтрак в гостинице.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»

Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф.

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.

Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия. Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Где пообедать?

После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 700-1500 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 7 часов.

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»
3 день

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».

Город расположен в 25 км от Санкт-Петербурга - примерно в часе езды. Вы проедете по старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в России до появления шоссейных и железных дорог. Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.

Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Прогулка по Екатерининскому парку.

После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.

Где пообедать?

На территории парка нет полноценных точек питания, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник во время прогулки по Екатерининскому парку.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 6 часов.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»
4 день

Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых».

Любовные истории, загадочные интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения, где каждый из членов царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей страны, и Санкт-Петербурга. Вы прогуляетесь по Дворцовой площади, а посещение Государственного Эрмитажа раскроет некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом - парадной зимней резиденцией российского императорского двора.

Экскурсия в Эрмитаж.

Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

После экскурсии по музею у вас будет возможность самостоятельно погулять по залам Эрмитажа и более детально рассмотреть его экспонаты.

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~ 3,5 часа.

Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Эрмитаж
5 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Свободный деньСвободный день
6 день

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»

Завтрак в гостинице.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике».

Экскурсия знакомит с маленьким гордым городом, слава о котором далеко вышла за его границы. Основанный Петром I, Кронштадт многие годы был защитником Санкт-Петербурга с моря и главной базой Балтийского флота. Вы увидите памятники великим флотоводцам, морские гавани, откуда начинались военные походы, научные экспедиции и кругосветные плавания.

Посещение Никольского Морского собора.

Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».

Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.

Морская прогулка вокруг фортов Кронштадта.

Морская прогулка станет прекрасным дополнением к экскурсии в Кронштадт. Вы пройдете по главному Кронштадтскому рейду, увидите крепости-форты, которые были возведены прямо в воде на искусственных основаниях недалеко от острова Котлин, вдохнете морской, но несолёный воздух Финского залива!

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 9 часов.

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»
7 день

Иммерсивная экскурсия «По следам петербургских героев»

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Иммерсивная экскурсия «По следам петербургских героев».

Пожалуй, самая необычная и яркая в нашей коллекции, экскурсия, аналогов которой пока нет в Санкт-Петербурге!

Это удивительный симбиоз автобусного путешествия по историческому центру Петербурга с променад-спектаклем в четырёх действиях в потрясающих и неповторимых декорациях Города.

Динамичный и увлекательный рассказ экскурсовода о самых известных, реальных и вымышленных, петербургских героях органично дополняется великолепной игрой актёров петербургских театров прямо на городских площадях и улицах.

Вы когда-нибудь видели, как оживают памятники? Или, может быть, Вас посвящали в рыцари, а императорские особы делились с Вами своими самыми сокровенными секретами? Пока нет? Тогда петербургские Герои, реальные и вымышленные (кстати, это не всегда люди!) уже ждут встречи с Вами!

Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~ 2 часа.

Иммерсивная экскурсия «По следам петербургских героев»Иммерсивная экскурсия «По следам петербургских героев»
8 день

Автобусная экскурсия «Шедевры Северной Пальмиры». Русский музей. Теплоходная прогулка по рекам и каналам

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Шедевры Северной Пальмиры».

Дворцы и особняки петербургской знати предстанут перед Вами не только как памятники культуры, но и как места, где рождались, жили и умирали вершители судеб Государства Российского. Здесь протекала их частная жизнь, здесь же создавалось грандиозное полотно Истории России. Вы побываете во дворце великого князя Михаила Павловича, в котором по указу императора Николая II был основан музей русского искусства, ныне известный во всем мире, как Русский музей.

Экскурсия в Русский музей.

Государственный Русский музей – крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства. Коллекции музея насчитывает около 400:000 экспонатов. В них представлены произведения всех основных направлений и школ отечественного изобразительного искусства, все его виды и жанры с X по XX век. Здесь можно увидеть знакомые по репродукциям иконы Андрея Рублева, картины «Бурлаки на Волге» Ильи Репина, «Шестикрылый серафим» Михаила Врубеля, «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, а также работы Серова, Сурикова, Айвазовского, Левитана и других выдающихся художников.

Теплоходная прогулка по рекам и каналам.

Прекрасная возможность увидеть Северную столицу в другом ракурсе - с воды. Вы полюбуетесь красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград, изящными фонарями и изысканными фасадами дворцов.

Место окончания программы: причал (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~4,5 часа.

Автобусная экскурсия «Шедевры Северной Пальмиры». Русский музей. Теплоходная прогулка по рекам и каналамАвтобусная экскурсия «Шедевры Северной Пальмиры». Русский музей. Теплоходная прогулка по рекам и каналам
9 день

Автобусная экскурсия в Павловск

Завтрак в гостинице.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Павловск.

В ожерелье пригородных дворцово-парковых ансамблей Павловск – самый молодой. Его история началась в 1777 году, когда на высоком берегу реки Славянки был построен дворец и устроен роскошный парк, который стал одним из лучших пейзажных парков Европы. В отличие от официальных резиденций – Царского Села и Петергофа, Павловск был частным владением императрицы Марии Федоровны и ее наследников. Этим объясняется и особая, камерная, уютная атмосфера великолепного Павловского дворца.

Экскурсия в Павловский дворец.

Павловский дворец покоряет абсолютно всех своей гармонией и изяществом. Расположенный в окружении великолепного парка в долине живописной реки Славянки он воплотил в себе все своеобразие русской и европейской художественной культуры XVIII столетия. Во время экскурсии по дворцу обратите внимание на коллекции часов, зеркал и фарфоровых изделий, представленные в экспозиции.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 6 часов.

Автобусная экскурсия в Павловск
10 день

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Кунсткамера. Завершение программы

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».

В ходе экскурсии Вы прикоснетесь к истории зарождения Санкт-Петербурга - истории великих сражений и побед, невероятных замыслов. Город, построенный по воле царя-реформатора, поражает воображение даже искушенных туристов. Да и личность самого царя до сих пор вызывает жаркие споры. Но, бесспорно, только одно - император Петр I до сих пор незримо присутствует в городе. Именно это нам и предстоит ощутить во время экскурсии.

Экскурсия в Кунсткамеру.

Кунсткамера – первый общедоступный музей России, начало создания уникальной коллекции которого было положено самим императором Петром I. Любознательного царя всегда привлекали таинственные «диковинки». Они то и стали первыми экспонатами Кунсткамеры. А сейчас Кунсткамера – это музей антропологии и этнографии им. Петра Великого, в котором представлены предметы, раскрывающие особенности разных народов мира.

Место окончания программы: Кунсткамера (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~ 2,5 часа.

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Кунсткамера. Завершение программыАвтобусная экскурсия «Петровский Петербург». Кунсткамера. Завершение программы
11 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Свободный деньСвободный день
12 день

Экскурсия в Летний дворец Петра I. Летний сад. Завершение программы

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Трансфер на Московский вокзал.

Автобусная экскурсия «В гостях у гения».

Экскурсия позволит Вам перенестись в далекий 18 век, почувствовать себя современниками Петровской эпохи. Вы узнаете, какие реформы провел Петр I, какие развлечения предпочитал, о чем мечтал, и что из его идей воплотилось в жизнь.

Экскурсия в Летний дворец Петра I.

Летний дворец был построен в стиле петровское барокко по проекту Доменико Трезини и является одним из старейших зданий города. Резиденция предназначалась только для использования в тёплое время года. Двухэтажный дворец состоит из четырнадцати комнат и двух кухонь. Сегодня дворец является филиалом Государственного Русского музея и позволяет наглядно представить скромный быт великого царя-реформатора, а мебель и многочисленные предметы быта раскрыть характер своего хозяина.

Прогулка по Летнему саду.

Летний сад является жемчужиной садово-парковой архитектуры Санкт-Петербурга. Самостоятельная прогулка по старейшему парку города станет волшебным завершением тура!

Место окончания программы: Летний сад (ближайшая см. метро «Невский проспект»).

Продолжительность программы: ~ 3 часа (окончание ~ в 13:00).

По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения.

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Экскурсия в Летний дворец Петра I. Летний сад. Завершение программыЭкскурсия в Летний дворец Петра I. Летний сад. Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
А Отель Фонтанка***стандартный01.07.202430.08.20244679043890380304093065860
супериор/
супериор с БК		01.07.202430.08.20244826045360--68790
Апарт-отель YES Марата центр***стандарт апартаменты (без завтрака)15.07.202430.08.20245119048290394904239081990
стандарт апартаменты (с завтраком)15.07.202430.08.20245779054890460904899088590
Апарт-отель Yard Residence****смарт DBL (без кухни)05.08.202416.08.20245339050490--85660
19.08.202430.08.20245019047290--79270
смарт апартаменты DBL с кухней05.08.202416.08.20245633053430--91530
19.08.202430.08.20245313050230--85130
студия апартаменты с кухней05.08.202416.08.20245779054890424304533094460
19.08.202430.08.20245486051960424304533088590
Азимут Отель Санкт-Петербург****смарт01.07.202430.08.20245486051960--80530
Москва****стандартный01.07.202430.08.20245486051960438904679084930

Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

А Отель Фонтанка**

11 ночей

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**

Апарт-отель YES Марата центр**

11 ночей

Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.

Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.

В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.

В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.

Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.

Апарт-отель YES Марата центр**Апарт-отель YES Марата центр**Апарт-отель YES Марата центр**Апарт-отель YES Марата центр**Апарт-отель YES Марата центр**Апарт-отель YES Марата центр**Апарт-отель YES Марата центр**

Апарт-отель Yard Residence***

11 ночей

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***

Азимут Отель Санкт-Петербург***

11 ночей

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***

Москва***

11 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • 11 завтраков
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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И
18 июл 2024
Провела чудесные 12 дней в Санкт-Петербурге с компанией "Большая Страна". Обширная программа с посещением Кронштадта, Петергофа, Павловска, Царского села. Хочется отметить хорошую организацию, все запланированные экскурсии состоялись вовремя. Особенно хочется отметить нашего гида Ермошкину М. Е., которая с огромной любовью к своему городу и уважением к своим туристам провела все экскурсии и поездки.
В
16 июл 2024
Тур отличный. Очень интересный и познавательный.
В
9 авг 2024
Всё отлично.

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