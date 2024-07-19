1 день

Приезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).



Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.



С 11:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.



Важная информация: отправление на экскурсии от отеля проживания.

13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Что может быть прекрасней Петербурга? Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади - все это создает неповторимый образ Северной Венеции. Во время обзорной экскурсии Вы увидите не только основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга, но и посетите величественный и монументальный Исаакиевский собор.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор - шедевр мировой архитектуры, который является четвертым по величине церковным сооружением в мире. В ходе экскурсии Вы узнаете, почему его строили четыре раза и почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I. Роскошный интерьер собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы. Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов… Но смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 5 часов.