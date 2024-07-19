Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии

Санкт-Петербург, Выборг и Карелия в одном путешествии! Это удивительная возможность насладиться красотами северной природы, историческими достопримечательностями и культурным наследием этих неповторимых мест.

Вас ждет насыщенная экскурсия по историческому центру Санкт-Петербурга с
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его великолепными дворцами, музеями и парками. Вы посетите Эрмитаж, Петергоф, Исаакиевский собор. А еще вас ждет теплоходная прогулка по Неве.

Далее вы отправитесь в Выборг, удивительный город на берегу Финского залива с историческими зданиями, уютными улочками и красивым набережным.

И наконец, вас ожидает поездка по Карелии – живописному региону с его прекрасными озерами, лесами и красивыми водопадами. Вы посетите крепость Корела, водопады Ахвенкоски и горный парк «Рускеала».

4.67
3 отзыва
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 11:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация: отправление на экскурсии от отеля проживания.

13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Что может быть прекрасней Петербурга? Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади - все это создает неповторимый образ Северной Венеции. Во время обзорной экскурсии Вы увидите не только основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга, но и посетите величественный и монументальный Исаакиевский собор.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор - шедевр мировой архитектуры, который является четвертым по величине церковным сооружением в мире. В ходе экскурсии Вы узнаете, почему его строили четыре раза и почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I. Роскошный интерьер собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы. Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов… Но смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 5 часов.

Приезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский соборПриезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский соборПриезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский соборПриезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор
2 день

Эрмитаж. Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург».

Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы.

Экскурсия в Эрмитаж.

Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы».

Водная прогулка «Северные острова дельты Невы» на двухпалубном теплоходе – это один из самых популярных городских маршрутов. За одно путешествие вы сможете увидеть и исторический центр Петербурга с его главными символами – Зимним дворцом, Петропавловской крепостью, Стрелкой Васильевского острова, и ультрасовременные здания новейшей истории города – стадион Газпром Арена в виде летающей тарелки и самый высокий небоскреб Европы Лахта-центр.

Комфортабельный теплоход порадует путешественников большой прогулочной палубой с обзорным видом. На борту теплохода работает ресторан с авторским меню от шеф-повара: вы можете заказать полноценный обед, легкий салатик или капучино с десертом, чтобы сделать свое путешествие еще приятней.

Место окончания программы: причал (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~ 5 часов.

Эрмитаж. Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы»Эрмитаж. Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы»Эрмитаж. Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы»Эрмитаж. Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы»Эрмитаж. Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы»
3 день

Выборг

Завтрак (самостоятельно заказать накануне вечером сухой паёк на ресепшен, если приобретен тариф с завтраком).

Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами.

08:00 Переезд в Выборг (136 км).

Прогулка по территории Выборгского замка. Вы посетите территорию Выборгского замка - основанного в 1293 г., во время третьего шведского Крестового похода. Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а главной военной силой были конные рыцари.

Обзорная экскурсия по Старому городу, во время которой Вы не спеша пройдете по узким мощеным улочкам и старинным площадям, увидите военные укреплениия XIII – XIX вв., полюбуетесь «каскадом площадей»: Соборной – Пионерской – Рыночной, осмотрите памятник Торгельсу Кнутссону.

Театрализованная программа «В гостях у купчихи Каарине».

Вас ждет путешествие в Выборг, в 1557 год. Купчиха Каарина со своим помощником Гансом под сводами Ганзейского двора расскажут вам о своих торговых делах, о Выборге, заключат с вами торговый договор, угостят душистым чаем! Вас ждут яркие впечатления от настоящего путешествия в Выборг XVI века, знакомство с купеческой жизнью средневекового города, житейскими хитростями, байками и бытом.

14:00 Обед в кафе г. Выборг.

15:30 Экскурсия по парку Монрепо.

После обеда Вы сможете полюбоваться красотами Парка Монрепо, что переводится как «мое отдохновение». В уникальном скальном пейзажном парке эпохи романтизма, воплотившем в себе всю природу Карельского перешейка, любили бывать многие известные россияне и члены императорской семьи.

18:00 Ориентировочное время прибытия в гостиницу Выборга. Размещение. Свободное время.

По желанию за доп. плату (бронируется заранее) - 1100 руб. /взр. и 550 руб. /шк.

19:00 Экскурсия «Подземный город» с дегустацией пива!

Путешествие по прорубленным в скальных породах ходам приоткроет Вам завесу тайны. Пока исследователи не пришли к единому мнению о том, насколько разветвленной была сеть подземных галерей древнего Выборга. Сегодня Вы посмотрите на единственный доступный сегмент - под массивом Выборгского пивоваренного завода. Экскурсия включает дегустацию пива в декорациях старинных погребов!

Важно! Температура в погребах в летнее время держится у отметки +6 — +8°С, одевайтесь теплее.

ВыборгВыборгВыборгВыборг
4 день

Карелия. Экскурсия в горный парк «Рускеала» (Мраморный каньон)

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

07:30 Выезд в Карелию (285 км).

Остановка у крепости Корела.

Знакомство с северным краем начнется с крепости в городе Приозерск на месте старинного поселения, упомянутого в летописях как Корела. Затем Вы отправитесь в Северное Приладожье, в город Сортавала.

Трассовая экскурсия о Карелии.

Во время трассовой экскурсии Вы узнаете об одной из красивейших трасс Ленинградской области и республики Карелия, услышите рассказ о древней истории Карельского перешейка и его удивительной природе.

13:00 Обед в кафе г. Сортавала.

Остановка у водопадов Ахвенкоски.

Входной билет на экотропу приобретается по желанию за дополнительную плату (взрослый - 400 руб., школьник - 300 руб.).

После обеда в кафе мы сделаем остановку в живописном месте - водопады Ахвенкоски. Система не замерзающих даже зимой каскадов на реке Тохмайоки стала знаменитой после выхода на экраны фильма «А зори здесь тихие». Сегодня водопады - одна из самых популярных фотозон в Карелии.

15:30 Экскурсия в горный парк «Рускеала» (Мраморный каньон).

Горный парк «Рускеала» - еще одна жемчужина карельской природы. Основная достопримечательность - знаменитый своей красотой рукотворный Мраморный каньон. Огромная чаша из белого камня, вырубленная рукой человека в скальной породе, наполовину наполнена водой изумрудного оттенка. Именно отсюда доставляли мрамор для Мраморного и Мариинского дворцов, Исаакиевского собора.

После экскурсии у Вас будет свободное время для самостоятельной прогулки по горному парку.

17:00 Выезд из горного парка «Рускеала» на ретропоезде (за дополнительную плату).

Билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс» приобретаются заранее самостоятельно. Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Сортавала в 18:10.

По желанию Вы можете завершить вашу экскурсию в парке отправлением на ретропоезде до города Сортавала, где Вас уже заберет наш автобус до Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день это единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге, интерьер которого выполнен в стиле «Николаевского экспресса». Антураж позволит вам насладиться атмосферой эпохи императорской России, прикоснуться к истории и сделать необычные фотографии.

Обратите внимание, что выбирая вариант путешествия на ретропоезде, свободное время в парке сокращается.

17:30 Выезд из горного парка «Рускеала» на автобусе в Санкт-Петербург (310 км.).

Техническая остановка на ж/д вокзале г. Сортавала.

Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.

Мы сделаем остановку у фирменного магазина форелевого хозяйства, чтобы все желающие смогли попробовать и приобрести рыбные карельские деликатесы с фермерского хозяйства.

Позднее возвращение в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице.

Карелия. Экскурсия в горный парк «Рускеала» (Мраморный каньон)Карелия. Экскурсия в горный парк «Рускеала» (Мраморный каньон)Карелия. Экскурсия в горный парк «Рускеала» (Мраморный каньон)Карелия. Экскурсия в горный парк «Рускеала» (Мраморный каньон)Карелия. Экскурсия в горный парк «Рускеала» (Мраморный каньон)
5 день

Петергоф

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»
Экскурсия подарит Вам незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных императорских резиденций. Дорога, которая приведет нас в Петергоф, до сих пор бережно хранит следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века.

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.

Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия. Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате.

Где пообедать?

После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 700-1500 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.

Место окончания программы: станция метро «Площадь Восстания».

Продолжительность программы: ~ 7 часов.

ПетергофПетергофПетергофПетергоф
6 день

Свободный день. Завершение программы

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Свободный день.

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Свободный день. Завершение программыСвободный день. Завершение программыСвободный день. Завершение программыСвободный день. Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге и в Выборге.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

Гостиница. Категория номеровПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Санкт-Петербург
пт-вс		Выборг
вс-пн		Санкт-Петербург
пн-ср
Орбита*** стандартныйВиктория**** (Выборг) стандартОрбита*** стандартный09.08.202414.08.20243529032390266502955046120
Орбита*** комфортОрбита***комфорт09.08.202414.08.20243677033870--48290
Орбита*** стандартныйДружба (г. Выборг) стандартныйОрбита*** стандартный23.08.202428.08.20243436031460261202902045120
Орбита*** комфортДружба (г. Выборг) стандартныйОрбита*** комфорт23.08.202428.08.20243584032940--47220
Port Comfort on Ligovskiy**** смарт скай мансарда (без завтрака)Виктория**** (Выборг) стандартPort Comfort on Ligovskiy**** смарт скай мансарда (без завтрака)12.07.202428.08.20243732034420--52620
Port Comfort on Ligovskiy**** смарт плюс DBL (без завтрака)Port Comfort on Ligovskiy**** смарт плюс DBL (без завтрака)12.07.202428.08.20243785034950247802768056390
Москва**** стандартныйВиктория**** (Выборг) стандартМосква**** стандартный12.07.202428.08.20243880035900312503415053960

Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.

Варианты проживания

Орбита 3

4 ночи

Гостиница «Орбита» расположена в Калининском районе Санкт-Петербурга вблизи станции метро «Площадь Мужества». Для автовладельцев здесь предусмотрена частная парковка. В холле оборудована рабочая зона с компьютером. Отдыхающие смогут провести время за игрой в бильярд или настольный теннис. Пользование Wi-Fi предоставляется бесплатно.

Отель предлагает сервис 3* и размещение в 256 номерах. Комнаты имеют классический интерьер. В каждом из них Вы ощутите комфорт и уют благодаря оснащению: качественная и удобная мебель, плазменный телевизор, мини-холодильник и мини-бар, кондиционер и прочее. В ванной комнаты установлена душевая кабина, подготовлен набор полотенец, гигиенических средств, а также тапочки и халат.

На шестом этаже отеля расположено кафе «Арбуз», где каждое утро сервируется завтрак, а так же дополнительно подаётся обед и ужин. У гостей есть возможность там провести празднование торжества до 100 персон.

В гостинице «Орбита» есть все для проведения успешного мероприятия: большой конференц-зал и переговорная комната в 22 кв. м., современное техническое оборудование, организация кофе-брейков.

В радиусе 8 км расположен ближайший железнодорожный вокзал «Московский». Рядом с отелем много интересных мест, которые можно посетить в свободное время. Например, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3

Port Comfort on Ligovskiy 4

4 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Port Comfort on Ligovskiy 4Port Comfort on Ligovskiy 4Port Comfort on Ligovskiy 4Port Comfort on Ligovskiy 4Port Comfort on Ligovskiy 4Port Comfort on Ligovskiy 4Port Comfort on Ligovskiy 4

Москва 3

4 ночи

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

Москва 3Москва 3Москва 3Москва 3Москва 3Москва 3Москва 3Москва 3

Виктория 4

1 ночь

Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.

Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.

В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.

Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.

Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.

Виктория 4Виктория 4Виктория 4Виктория 4Виктория 4Виктория 4

Дружба 3

1 ночь

Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.

Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.

На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.

Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.

Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии

Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Завтраки в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • 1 обед в Выборге
  • 1 обед в Сортавале
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
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Е
19 июл 2024
Тур Топ-3 подобран очень компактно и познавательно. За небольшое количество времени я много увидела, посмотрела, услышала. Прикоснулась к истории России, памятникам архитектуры и средневековья. Незабываемое впечатление оставило посещение Выборга и Карелии. Санкт-Петербург останется в моём сердце навсегда.
Я счастлива, что нашла в интернете сайт Большая Страна, что именно этот тур попался мне на глаза.
Спасибо большое, спасибо 💕!!!!!
Тур Топ-3 подобран очень компактно и познавательно. За небольшое количество времени я много увидела, посмотрела, услышала.Тур Топ-3 подобран очень компактно и познавательно. За небольшое количество времени я много увидела, посмотрела, услышала.Тур Топ-3 подобран очень компактно и познавательно. За небольшое количество времени я много увидела, посмотрела, услышала.Тур Топ-3 подобран очень компактно и познавательно. За небольшое количество времени я много увидела, посмотрела, услышала.Тур Топ-3 подобран очень компактно и познавательно. За небольшое количество времени я много увидела, посмотрела, услышала.
Е
18 июл 2024
Добрый вечер, Юлия!!!
Я в восторге от тура!!! Всё было просто великолепно!!! Экскурсовод Покровская Анастасия - это прекрасный профессионал, с ней всё было интересно!!!!
Большое спасибо вам всем за организацию такого тура!!!! Мне очень повезло, что я нашла вас в интернете!!!
Поездка прошла замечательно!!!!! Надеюсь, что ещё встретимся!!
Спасибо 💕.
К
21 июн 2024
Очень понравились экскурсоводы - Гаяне и Анастасия) грамотная речь, интересная и веселая подача - все про них. По поводу организации экскурсий в Выборге: хотелось бы больше времени уделить посещению замка,
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пробежали его быстро (около 10 мин, если не меньше) развлекательная программа у купчихи хорошая, но если выбирать между ними, то хотелось бы больше времени на территории замка провести и внутри него (сделать отдельную экскурсию), чем часовая программа у купчихи в подвале). Поэтому впечатления о замке остались непонятные. Хотели ещё раз самостоятельно посетить его после Монрепо, но все закрывается рано, и уже не успели. Обед в Выборге также не порадовал: свекла, рулет на второе, непонятно из чего был сделан, гороховый суп с копченостями тоже странный.
В остальном все понравилось.

Очень понравились экскурсоводы - Гаяне и Анастасия) грамотная речь, интересная и веселая подача - все проОчень понравились экскурсоводы - Гаяне и Анастасия) грамотная речь, интересная и веселая подача - все проОчень понравились экскурсоводы - Гаяне и Анастасия) грамотная речь, интересная и веселая подача - все проОчень понравились экскурсоводы - Гаяне и Анастасия) грамотная речь, интересная и веселая подача - все про
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Кристина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

На автобусеИсаакиевский соборПопулярные местаМузеиСвятые местаРускеалаПрирода и пейзажиВыездныеВсе туры6-дневные турыКарелия

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