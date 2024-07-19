Вас ждет насыщенная экскурсия по историческому центру Санкт-Петербурга с
Программа тура по дням
Приезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 11:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация: отправление на экскурсии от отеля проживания.
13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Что может быть прекрасней Петербурга? Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади - все это создает неповторимый образ Северной Венеции. Во время обзорной экскурсии Вы увидите не только основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга, но и посетите величественный и монументальный Исаакиевский собор.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор - шедевр мировой архитектуры, который является четвертым по величине церковным сооружением в мире. В ходе экскурсии Вы узнаете, почему его строили четыре раза и почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I. Роскошный интерьер собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы. Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов… Но смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 5 часов.
Эрмитаж. Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург».
Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы.
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы».
Водная прогулка «Северные острова дельты Невы» на двухпалубном теплоходе – это один из самых популярных городских маршрутов. За одно путешествие вы сможете увидеть и исторический центр Петербурга с его главными символами – Зимним дворцом, Петропавловской крепостью, Стрелкой Васильевского острова, и ультрасовременные здания новейшей истории города – стадион Газпром Арена в виде летающей тарелки и самый высокий небоскреб Европы Лахта-центр.
Комфортабельный теплоход порадует путешественников большой прогулочной палубой с обзорным видом. На борту теплохода работает ресторан с авторским меню от шеф-повара: вы можете заказать полноценный обед, легкий салатик или капучино с десертом, чтобы сделать свое путешествие еще приятней.
Место окончания программы: причал (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~ 5 часов.
Выборг
Завтрак (самостоятельно заказать накануне вечером сухой паёк на ресепшен, если приобретен тариф с завтраком).
Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами.
08:00 Переезд в Выборг (136 км).
Прогулка по территории Выборгского замка. Вы посетите территорию Выборгского замка - основанного в 1293 г., во время третьего шведского Крестового похода. Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а главной военной силой были конные рыцари.
Обзорная экскурсия по Старому городу, во время которой Вы не спеша пройдете по узким мощеным улочкам и старинным площадям, увидите военные укреплениия XIII – XIX вв., полюбуетесь «каскадом площадей»: Соборной – Пионерской – Рыночной, осмотрите памятник Торгельсу Кнутссону.
Театрализованная программа «В гостях у купчихи Каарине».
Вас ждет путешествие в Выборг, в 1557 год. Купчиха Каарина со своим помощником Гансом под сводами Ганзейского двора расскажут вам о своих торговых делах, о Выборге, заключат с вами торговый договор, угостят душистым чаем! Вас ждут яркие впечатления от настоящего путешествия в Выборг XVI века, знакомство с купеческой жизнью средневекового города, житейскими хитростями, байками и бытом.
14:00 Обед в кафе г. Выборг.
15:30 Экскурсия по парку Монрепо.
После обеда Вы сможете полюбоваться красотами Парка Монрепо, что переводится как «мое отдохновение». В уникальном скальном пейзажном парке эпохи романтизма, воплотившем в себе всю природу Карельского перешейка, любили бывать многие известные россияне и члены императорской семьи.
18:00 Ориентировочное время прибытия в гостиницу Выборга. Размещение. Свободное время.
По желанию за доп. плату (бронируется заранее) - 1100 руб. /взр. и 550 руб. /шк.
19:00 Экскурсия «Подземный город» с дегустацией пива!
Путешествие по прорубленным в скальных породах ходам приоткроет Вам завесу тайны. Пока исследователи не пришли к единому мнению о том, насколько разветвленной была сеть подземных галерей древнего Выборга. Сегодня Вы посмотрите на единственный доступный сегмент - под массивом Выборгского пивоваренного завода. Экскурсия включает дегустацию пива в декорациях старинных погребов!
Важно! Температура в погребах в летнее время держится у отметки +6 — +8°С, одевайтесь теплее.
Карелия. Экскурсия в горный парк «Рускеала» (Мраморный каньон)
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
07:30 Выезд в Карелию (285 км).
Остановка у крепости Корела.
Знакомство с северным краем начнется с крепости в городе Приозерск на месте старинного поселения, упомянутого в летописях как Корела. Затем Вы отправитесь в Северное Приладожье, в город Сортавала.
Трассовая экскурсия о Карелии.
Во время трассовой экскурсии Вы узнаете об одной из красивейших трасс Ленинградской области и республики Карелия, услышите рассказ о древней истории Карельского перешейка и его удивительной природе.
13:00 Обед в кафе г. Сортавала.
Остановка у водопадов Ахвенкоски.
Входной билет на экотропу приобретается по желанию за дополнительную плату (взрослый - 400 руб., школьник - 300 руб.).
После обеда в кафе мы сделаем остановку в живописном месте - водопады Ахвенкоски. Система не замерзающих даже зимой каскадов на реке Тохмайоки стала знаменитой после выхода на экраны фильма «А зори здесь тихие». Сегодня водопады - одна из самых популярных фотозон в Карелии.
15:30 Экскурсия в горный парк «Рускеала» (Мраморный каньон).
Горный парк «Рускеала» - еще одна жемчужина карельской природы. Основная достопримечательность - знаменитый своей красотой рукотворный Мраморный каньон. Огромная чаша из белого камня, вырубленная рукой человека в скальной породе, наполовину наполнена водой изумрудного оттенка. Именно отсюда доставляли мрамор для Мраморного и Мариинского дворцов, Исаакиевского собора.
После экскурсии у Вас будет свободное время для самостоятельной прогулки по горному парку.
17:00 Выезд из горного парка «Рускеала» на ретропоезде (за дополнительную плату).
Билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс» приобретаются заранее самостоятельно. Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Сортавала в 18:10.
По желанию Вы можете завершить вашу экскурсию в парке отправлением на ретропоезде до города Сортавала, где Вас уже заберет наш автобус до Санкт-Петербурга.
На сегодняшний день это единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге, интерьер которого выполнен в стиле «Николаевского экспресса». Антураж позволит вам насладиться атмосферой эпохи императорской России, прикоснуться к истории и сделать необычные фотографии.
Обратите внимание, что выбирая вариант путешествия на ретропоезде, свободное время в парке сокращается.
17:30 Выезд из горного парка «Рускеала» на автобусе в Санкт-Петербург (310 км.).
Техническая остановка на ж/д вокзале г. Сортавала.
Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.
Мы сделаем остановку у фирменного магазина форелевого хозяйства, чтобы все желающие смогли попробовать и приобрести рыбные карельские деликатесы с фермерского хозяйства.
Позднее возвращение в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице.
Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»
Экскурсия подарит Вам незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных императорских резиденций. Дорога, которая приведет нас в Петергоф, до сих пор бережно хранит следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.
Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия. Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате.
Где пообедать?
После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 700-1500 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.
Место окончания программы: станция метро «Площадь Восстания».
Продолжительность программы: ~ 7 часов.
Свободный день. Завершение программы
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Свободный день.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге и в Выборге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница. Категория номеров
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Санкт-Петербург
пт-вс
|Выборг
вс-пн
|Санкт-Петербург
пн-ср
|Орбита*** стандартный
|Виктория**** (Выборг) стандарт
|Орбита*** стандартный
|09.08.2024
|14.08.2024
|35290
|32390
|26650
|29550
|46120
|Орбита*** комфорт
|Орбита***комфорт
|09.08.2024
|14.08.2024
|36770
|33870
|-
|-
|48290
|Орбита*** стандартный
|Дружба (г. Выборг) стандартный
|Орбита*** стандартный
|23.08.2024
|28.08.2024
|34360
|31460
|26120
|29020
|45120
|Орбита*** комфорт
|Дружба (г. Выборг) стандартный
|Орбита*** комфорт
|23.08.2024
|28.08.2024
|35840
|32940
|-
|-
|47220
|Port Comfort on Ligovskiy**** смарт скай мансарда (без завтрака)
|Виктория**** (Выборг) стандарт
|Port Comfort on Ligovskiy**** смарт скай мансарда (без завтрака)
|12.07.2024
|28.08.2024
|37320
|34420
|-
|-
|52620
|Port Comfort on Ligovskiy**** смарт плюс DBL (без завтрака)
|Port Comfort on Ligovskiy**** смарт плюс DBL (без завтрака)
|12.07.2024
|28.08.2024
|37850
|34950
|24780
|27680
|56390
|Москва**** стандартный
|Виктория**** (Выборг) стандарт
|Москва**** стандартный
|12.07.2024
|28.08.2024
|38800
|35900
|31250
|34150
|53960
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.
Варианты проживания
Орбита 3
Гостиница «Орбита» расположена в Калининском районе Санкт-Петербурга вблизи станции метро «Площадь Мужества». Для автовладельцев здесь предусмотрена частная парковка. В холле оборудована рабочая зона с компьютером. Отдыхающие смогут провести время за игрой в бильярд или настольный теннис. Пользование Wi-Fi предоставляется бесплатно.
Отель предлагает сервис 3* и размещение в 256 номерах. Комнаты имеют классический интерьер. В каждом из них Вы ощутите комфорт и уют благодаря оснащению: качественная и удобная мебель, плазменный телевизор, мини-холодильник и мини-бар, кондиционер и прочее. В ванной комнаты установлена душевая кабина, подготовлен набор полотенец, гигиенических средств, а также тапочки и халат.
На шестом этаже отеля расположено кафе «Арбуз», где каждое утро сервируется завтрак, а так же дополнительно подаётся обед и ужин. У гостей есть возможность там провести празднование торжества до 100 персон.
В гостинице «Орбита» есть все для проведения успешного мероприятия: большой конференц-зал и переговорная комната в 22 кв. м., современное техническое оборудование, организация кофе-брейков.
В радиусе 8 км расположен ближайший железнодорожный вокзал «Московский». Рядом с отелем много интересных мест, которые можно посетить в свободное время. Например, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Port Comfort on Ligovskiy 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Москва 3
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Виктория 4
Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.
Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.
В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.
Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.
Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.
Дружба 3
Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.
Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.
Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.
Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»)
- 1 обед в Выборге
- 1 обед в Сортавале
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Я счастлива, что нашла в интернете сайт Большая Страна, что именно этот тур попался мне на глаза.
Спасибо большое, спасибо 💕!!!!!
Я в восторге от тура!!! Всё было просто великолепно!!! Экскурсовод Покровская Анастасия - это прекрасный профессионал, с ней всё было интересно!!!!
Большое спасибо вам всем за организацию такого тура!!!! Мне очень повезло, что я нашла вас в интернете!!!
Поездка прошла замечательно!!!!! Надеюсь, что ещё встретимся!!
Спасибо 💕.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!