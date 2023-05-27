По Летнему садуЗачем богине красоты ручной демон, из-за чего Амур оставил Психею и на какие коварства способен покровитель искусств Аполлон? Скульптуры XVIII века — наглядный путеводитель по скандалам и интригам античной мифологии. Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с самыми значимыми статуями Летнего сада и исследуете их историю.

Вы отправитесь не только на древний Олимп, но и в петровские времена, когда приближённые царя заказывали в Италии первые уличные скульптуры. Гуляя между статуями, вы будете слушать модную тогда музыку барокко и разберётесь, как образы античных божеств использовали для прославления русского оружия.

Максимум знаний усвоит тот, кто отличает Зевса от Афродиты, но не назовёт всех коварств Артемиды. Быть знатоком российской истории тоже не обязательно: на аудиоэкскурсии вы узнаете, чем закончилась война против шведов и на кого равнялся первый российский император.

Ваш маршрут начнётся у входа в Летний сад, а завершится у Летнего домика Петра I. Вы пройдёте по центральной аллее с фонтанами, остановитесь в тенистых боскетах (что-то на садово-французском) и полюбуетесь летним прудом с загадочной беседкой.

Приготовьтесь к путешествию во времени и отправляйтесь в великолепную эпоху дворцов и головокружительных садов!

Как проходит аудиоэкскурсия: