Скульптуры Летнего сада
Приглашаем на аудиоэкскурсию по Летнему саду под музыку барокко.
Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с самыми значимыми статуями Летнего сада и исследуете их историю.
Вы отправитесь не только на древний Олимп, но и в петровские времена, когда приближённые царя заказывали в Италии первые уличные скульптуры.
Гуляя между статуями, вы будете слушать модную тогда музыку барокко и разберётесь, как образы античных божеств использовали для прославления русского оружия.
Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с самыми значимыми статуями Летнего сада и исследуете их историю.
Вы отправитесь не только на древний Олимп, но и в петровские времена, когда приближённые царя заказывали в Италии первые уличные скульптуры.
Гуляя между статуями, вы будете слушать модную тогда музыку барокко и разберётесь, как образы античных божеств использовали для прославления русского оружия.
Ближайшие даты:
27
мая
мая
28
мая
мая
29
мая
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30
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Что вас ожидает:
- Летний сад
- Скульптура Венера Таврическая
- Произведения немецких и голландских скульпторов
- Скульптура Амур и Психея
- Скульптуры Аллегорий
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По Летнему садуЗачем богине красоты ручной демон, из-за чего Амур оставил Психею и на какие коварства способен покровитель искусств Аполлон? Скульптуры XVIII века — наглядный путеводитель по скандалам и интригам античной мифологии. Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с самыми значимыми статуями Летнего сада и исследуете их историю.
Вы отправитесь не только на древний Олимп, но и в петровские времена, когда приближённые царя заказывали в Италии первые уличные скульптуры. Гуляя между статуями, вы будете слушать модную тогда музыку барокко и разберётесь, как образы античных божеств использовали для прославления русского оружия.
Максимум знаний усвоит тот, кто отличает Зевса от Афродиты, но не назовёт всех коварств Артемиды. Быть знатоком российской истории тоже не обязательно: на аудиоэкскурсии вы узнаете, чем закончилась война против шведов и на кого равнялся первый российский император.
Ваш маршрут начнётся у входа в Летний сад, а завершится у Летнего домика Петра I. Вы пройдёте по центральной аллее с фонтанами, остановитесь в тенистых боскетах (что-то на садово-французском) и полюбуетесь летним прудом с загадочной беседкой.
Приготовьтесь к путешествию во времени и отправляйтесь в великолепную эпоху дворцов и головокружительных садов!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- . Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Спланированный маршрут по Летнему саду с офлайн-картой для удобной навигации
- Рекомендации мест, где погулять после экскурсии и как найти Чижика-Пыжика
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: наб. Лебяжьей канавки, Санкт-Петербург, 191186Завершение: Летний дворец Петра I (Летний сад)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании