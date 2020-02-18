Экскурсия-квест для детей по Летнему саду

Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Елизавета – ваш гид
Детей ждет захватывающая история о Петре I, основавшем город и первый сад. Ребята узнают, как был основан Петербург, увидят домик Петра, разыграют сценку, побывают археологами и ландшафтными дизайнерами, узнают о водоснабжении фонтанов, о том, что такое аллегории и услышат легенду об оживающих статуях.
1800 ₽ за экскурсию
😎Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча близко к ст. метро «Адмиралтейская»Забронировать экскурсию
Программа
Экскурсия проводится в интерактивной форме и увлекает как детей, так и родителей. Для детей разработан маршрут с заданиями, которые позволят ребенку легко и с удовольствием усваивать полезную информацию. Также детишки в ходе экскурсии будут делать коллажи о своих впечатлениях о прогулке, которые порадают каждого родителя!
Организационные детали
«Квест по Летнему саду» может быть как семейной прогулкой, так и с группой детей
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Местов встречи для начала тура близко к ст. метро «Адмиралтейская».
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Елизавета
Музыкант и искусствовед. Интересуюсь символикой и историей тайных обществ. Люблю свой город и с радостью поделюсь знаниями о нём :)Напишите мне
92 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию
Ксения
18 февраля 2020
Нам очень понравилось гулять с Елизаветой, она адаптировала квест задания специально для моего 9 летнего сына . Я тоже узнала много нового. Очень познавательно получилось и интересно, время в игре пролетело незаметно. Рекомендую!
Галина
16 октября 2019
Прекрасная экскурсия для девочек 8- ми лет и их мам!!! Рекомендую Лизу !!!! Живо, весело, интересно и познавательно!
Елена
8 октября 2019
Заказывала эту экскурсию для шестилетней очень стеснительной дочки. Волновалась,как все пройдет. Елизавета - молодец! Нашла подход к ребенку и заинтересовала, хотя материал был не самый простой. Мы узнали и про ассиметрию и регулярность, и про миф об Амуре и Психее, заглянули в царский огород и Птичий двор, посмотрели памятник И.А. Крылову и разыграли басню, успели посмотреть работающие последний день фонтаны и много ещё чего. При этом все преподносилось в игровой манере, но необходимо было и слушать и отвечать на вопросы. Не было никаких уси-пуси, но помощь и участие взрослых приветствовалась). Дома повторили с дочкой все еще раз, она много чего запомнила и поняла.
Спасибо Елизавете за знакомство с Летним садом в прохладный осенний день!
Спасибо Елизавете за знакомство с Летним садом в прохладный осенний день!
Алла
7 октября 2019
Спасибо Елизавете за увлекательную экскурсию! Дети (11.5 и 5.5) получили большое удовольствие, активно участвовали в квесте. И нам, взрослым, тоже было интересно, узнали некоторые новые факты. Почти 2 часа на достаточно холодной погоде (+3-4) прошли незаметно! Рекомендую семьям с детьми.
гузель
28 сентября 2019
Моим детям 9 и 12 лет очень понравилось. Экскурсия очень познавательная и очень хорошо и интересно подается информация.
Венера
23 сентября 2019
Дети 6 лет в восторге и даже кое что отложилось в голове! Вся экскурсия в виде игры, поэтому детям было интересно и не скучно! Однозначно рекомендую.
Ольга
16 сентября 2019
Увлекательное путешествие для детей по Летнему саду! А родители в это время отдохнули, прогуливаясь по аллеям. Но иногда тоже вовлекались в топу! Все отлично!
Анна
10 сентября 2019
Экскурсия понравилась взрослым и детям. Интересно, динамично, а главное познавательно. Многое запомнилось, а это самая важная похвала для гида, что информация осела, а не вылетела
Ирина
23 августа 2019
Елизавета замечательно провела экскурсию.Спасибо, понравилось.
Ольга
22 августа 2019
Отличный экскурсовод! Смогла увлечь ребёнка, который вообще в тот момент не был настроен на экскурсию. Итог: ребёнок доволен!) в легкой игровой форме было рассказано много интересного! Спасибо!
Ещё 82 отзыва
Экскурсии для детей по Санкт-Петербургу
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Увлекательные истории и великолепные интерьеры Зимнего дворца
С чего начинается Эрмитаж? Разумеется, с потрясающих парадных залов, каждый из которых имеет свою историю, неповторимую архитектуру, свои функции и особенности. Наша прогулка по главным залам Зимнего дворца пройдет в форме непринужденного диалога с интересными фактами, забавными историями и любопытными подробностями. Моя главная задача — увлечь ребят историей Эрмитажа, чтобы они непременно захотели вернуться сюда вновь.
Петропавловская крепость для детей
Игры, загадки и городские легенды — познавательная интерактивная прогулка в сердце Петербурга
Приглашаю ребят и их родителей на увлекательную прогулку в самое сердце Петербурга, место, откуда началось строительство нашего города — в Петропавловскую крепость. Данная прогулка рассчитана на детей и в непринужденной форме, через игры, загадки, городские легенды и необычные факты знакомит маленьких экскурсантов с основными достопримечательностями на территории крепости.
Эрмитаж для детей и взрослых
Познавательное путешествие по парадным залам в поисках золотого павлина
С радостью возьму на себя ответственность познакомить вашу семью с Эрмитажем! Вместе мы изучим парадные залы — вы станете активными участниками поиска сокровищ. Формат диалога увлечет детей любого возраста: я расскажу об истории дворца-музея и особенностях интерьеров так, чтобы не отбить у ребенка охоту к «вылазкам» в мир искусства.
Истории и судьбы блокадного Ленинграда
Узнать самое важное о героических 872 днях на экскурсии по городу и в музее для взрослых и детей
«Люди! Покуда сердца стучатся — помните!..» Вы отправитесь в путь за этой памятью. Пройдёте по Невскому проспекту и главным площадям города, мимо дворцов и по набережным, которые расскажут историю блокадного Ленинграда. А в музее «12 блокадных залов» познакомитесь с хроникой тех лет и узнаете, как люди выживали в голодном и холодном городе.
Примечательные дворы Петербурга
Пешее путешествие по самым интересным дворам города для взрослых и детей
Старые, новые, аутентичные и современные, торжественные и сказочные — во время прогулки мы узнаем, что таят дворы Петербурга.
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Эта прогулка в легкой игровой форме познакомит детей с историей Васильевского острова и его загадочными достопримечательностями. Ребята заглянут в старинную аптеку, встретят сфинкса и грифона, узнают городские легенды и покормят лошадок в саду Академии художеств. Интересные объекты будут быстро сменять друг друга, не давая ребятам заскучать, а игровая подача материала и задания от гида помогут лучше усвоить новую информацию.