Экскурсия-квест для детей по Летнему саду

Заказывала эту экскурсию для шестилетней очень стеснительной дочки. Волновалась,как все пройдет. Елизавета - молодец! Нашла подход к ребенку и заинтересовала, хотя материал был не самый простой. Мы узнали и про ассиметрию и регулярность, и про миф об Амуре и Психее, заглянули в царский огород и Птичий двор, посмотрели памятник И.А. Крылову и разыграли басню, успели посмотреть работающие последний день фонтаны и много ещё чего. При этом все преподносилось в игровой манере, но необходимо было и слушать и отвечать на вопросы. Не было никаких уси-пуси, но помощь и участие взрослых приветствовалась). Дома повторили с дочкой все еще раз, она много чего запомнила и поняла.

Спасибо Елизавете за знакомство с Летним садом в прохладный осенний день!