7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исследовать закоулки острова-сада и раскрыть все его тайны
Летний сад полон сюрпризов, и на прогулке вы в этом убедитесь.
Ребята узнают, как работал над памятником Крылову архитектор Клодт, откуда в парке возник зверинец и почему в императорский дворец гости прибывали прямо на лодках. А я помогу отыскать всех героев басен и объясню, что означают античные скульптуры.
«Версалию превзойти!» — эти слова произнес Петр I, приказав заложить Летний сад после путешествия во Францию. Некоторое время он был фактически «дачей» великого императора — я расскажу, как Летний сад прошел путь от огорода к общественному парку, как менялся от одной эпохи к другой, следуя моде, и откуда появилось такое название. Удивительные легенды, очень похожие на правду, откроют историю узорчатой ограды Летнего сада. Мы также поговорим о том, как Летний сад отразился в судьбе и в творчестве знаменитых петербуржцев. Ребята познакомятся с понятиями «парк регулярный» и «парк пейзажный», узнают, как на него повлияли наводнения и чем он помог ленинградцам во время Великой Отечественной войны.
Загадки парка
Летний сад полон чудес: мы увидим Менажерийный пруд и Дуб петровского времени, посаженный по приказу знаменитого на всю Европу архитектора и «садовника» — Жана-Батиста Леблона. Осматривая фрагменты обнаруженной недавно старинной гавани, дети узнают, откуда пошло выражение «с корабля на бал». Мы прогуляемся по аллее Старых лип — любимому месту петербургских влюбленных, и по аллее Школьной, которая спасла жизнь многим школьникам блокадного Ленинграда. У памятника Крылову ребята услышат популярные басни и найдут их героев на пьедестале. А после попробуют с помощью символов разгадать аллегории, которые представляют собой античные скульптуры, украшающие Летний сад.
Организационные детали
Экскурсия предназначена для детей 7–12 лет в сопровождении взрослых
Максимальное количество участников — 4 человека (дети и родители). К сожалению, проведение этой экскурсии невозможно для школьных классов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Набережная Кутузова, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 9643 туристов
Параллельно с учёбой в педагогическом вузе окончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом — куда пойти с ребёнком… Да читать дальшеуменьшить
так, чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама:). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: ещё! И дело пошло… У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь для души, просто потому что люблю этот город и готова рассказывать о нём снова и снова. Наверное, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии тестирую на своих детях:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
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2
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Л
Лариса
Сегодня мы с внуком Сашей гуляли по Летнему саду, любовались его восхитительной оградой, скульптурами и фонтанами, засматривались на элегантный Летний домик Петра, знакомились с персонажами басен Крылова. И везде нас вела, наставляла и просвещала наш гид Аделина. Большое ей спасибо за интересную экскурсию!
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Н
Наталья
Не первый раз были у Аделины на экскурсии, и сейчас остались очень довольны. Столько интересных историй, нюансов услышали для себя. Интересно было и взрослым, и ребенку.
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Аделина
Максимально рекомендую любую из экскурсий Аделины! Первый раз сходили с Аделиной в Эрмитаж в прошлом году, причем сразу на две подряд! И с тех пор это любовь! Настолько интересно и неутомительно читать дальшеуменьшить
она рассказывает! Большую часть информации и взрослые и ребенок 12 лет запомнили и используем в своем кругозоре. В этом году в первый же день приезда пошли гулять в Летний сад, т к ранее там были много раз, но фактически ничего не знали про это место. Нам искренне жаль, что не смогли в этот раз попасть на другие экскурсии. Но мы ради них вернемся еще не раз!!! Каждый из пройденных маршрутов продуман, каждую секунду мы участвуем, либо слушаем, либо беседуем. Никакой напряженности в общении, на все вопросы есть ответы всегда!!!! И бывает так, что слышишь разные мнения или истории про одно и то же событие, но Аделине верится безусловно, настолько грамотно и с примерами она все объясняет! Я очень люблю экскурсии именно для детей, т к на них очень понятна и структурирована информация и для взрослых. И жаль, что в моем детстве не было такого гида! Это просто эталон! И да, в начале выбрали Аделину т к я сама Аделина 🤗
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Анна
Были на экскурсии с подготовительной группой детского сада. Детки с интересом слушали. Понравился маршрут и ориентированность на возраст. Родители все с огромным удовольствием тоже слушали. Очень рекомендую.
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В
Валерия
Замечательная экскурсия! Аделина - настоящий профессионала своего дела с горящими глазами и сердцем, влюбленным в Петербург! Ходили всем классом, детям очень понравилось. Искренне благодарю Аделину! И искренне всем ее рекомендую.
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А
Анна
Всем понравилось, интересно, сами бы не так интересно не погуляли, однозначно рекомендуем!
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