7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Летний сад полон сюрпризов, и на прогулке вы в этом убедитесь. Ребята узнают, как работал над памятником Крылову архитектор Клодт, откуда в парке возник зверинец и почему в императорский дворец гости прибывали прямо на лодках. А я помогу отыскать всех героев басен и объясню, что означают античные скульптуры.

Описание экскурсии

«И в Летний сад гулять водил»

«Версалию превзойти!» — эти слова произнес Петр I, приказав заложить Летний сад после путешествия во Францию. Некоторое время он был фактически «дачей» великого императора — я расскажу, как Летний сад прошел путь от огорода к общественному парку, как менялся от одной эпохи к другой, следуя моде, и откуда появилось такое название. Удивительные легенды, очень похожие на правду, откроют историю узорчатой ограды Летнего сада. Мы также поговорим о том, как Летний сад отразился в судьбе и в творчестве знаменитых петербуржцев. Ребята познакомятся с понятиями «парк регулярный» и «парк пейзажный», узнают, как на него повлияли наводнения и чем он помог ленинградцам во время Великой Отечественной войны.

Загадки парка

Летний сад полон чудес: мы увидим Менажерийный пруд и Дуб петровского времени, посаженный по приказу знаменитого на всю Европу архитектора и «садовника» — Жана-Батиста Леблона. Осматривая фрагменты обнаруженной недавно старинной гавани, дети узнают, откуда пошло выражение «с корабля на бал». Мы прогуляемся по аллее Старых лип — любимому месту петербургских влюбленных, и по аллее Школьной, которая спасла жизнь многим школьникам блокадного Ленинграда. У памятника Крылову ребята услышат популярные басни и найдут их героев на пьедестале. А после попробуют с помощью символов разгадать аллегории, которые представляют собой античные скульптуры, украшающие Летний сад.

Организационные детали