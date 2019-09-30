7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Летний сад — детям: познавательная прогулка

Исследовать закоулки острова-сада и раскрыть все его тайны

Аделина
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Аделина – ваш гид
Летний сад полон сюрпризов, и на прогулке вы в этом убедитесь.

Ребята узнают, как работал над памятником Крылову архитектор Клодт, откуда в парке возник зверинец и почему в императорский дворец гости прибывали прямо на лодках.

А я помогу отыскать всех героев басен и объясню, что означают античные скульптуры.
3700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча набережная Кутузова, 2
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Летний сад — детям: познавательная прогулка
Летний сад — детям: познавательная прогулка

Что вас ожидает

«И в Летний сад гулять водил»
«Версалию превзойти!» — эти слова произнес Петр I, приказав заложить Летний сад после путешествия во Францию. Некоторое время он был фактически «дачей» великого императора — я расскажу, как Летний сад прошел путь от огорода к общественному парку, как менялся от одной эпохи к другой, следуя моде, и откуда появилось такое название. Удивительные легенды, очень похожие на правду, откроют историю узорчатой ограды Летнего сада. Мы также поговорим о том, как Летний сад отразился в судьбе и в творчестве знаменитых петербуржцев. Ребята познакомятся с понятиями «парк регулярный» и «парк пейзажный», узнают, как на него повлияли наводнения и чем он помог ленинградцам во время Великой Отечественной войны.

Загадки парка
Летний сад полон чудес: мы увидим Менажерийный пруд и Дуб петровского времени, посаженный по приказу знаменитого на всю Европу архитектора и «садовника» — Жана-Батиста Леблона. Осматривая фрагменты обнаруженной недавно старинной гавани, дети узнают, откуда пошло выражение «с корабля на бал». Мы прогуляемся по аллее Старых лип — любимому месту петербургских влюбленных, и по аллее Школьной, которая спасла жизнь многим школьникам блокадного Ленинграда. У памятника Крылову ребята услышат популярные басни и найдут их героев на пьедестале. А после попробуют с помощью символов разгадать аллегории, которые представляют собой античные скульптуры, украшающие Летний сад.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия предназначена для детей 6-12 лет в сопровождении взрослых.

Летний сад — детям: познавательная прогулка
Летний сад — детям: познавательная прогулка
Летний сад — детям: познавательная прогулка
Летний сад — детям: познавательная прогулка
Летний сад — детям: познавательная прогулка
Летний сад — детям: познавательная прогулка
Летний сад — детям: познавательная прогулка
Летний сад — детям: познавательная прогулка
Летний сад — детям: познавательная прогулка
Летний сад — детям: познавательная прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура набережная Кутузова, 2.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Аделина
Аделина
Мне 40 лет. Параллельно с учебой в педагогическом ВУЗе я закончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом: куда пойти с ребенком.... Да не просто пойти, а чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама (видимо, сказывается педагогическое образование :) ). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: еще! И дело пошло... У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь "для души", просто потому что люблю этот город, люблю его жителей, и готова рассказывать о нем снова и снова. Наверно, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии "тестирую" на собственных детях :)
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 сентября 2019
Экскурсия прошла интересно как для детей так и для родителей.
19 августа 2019
Это была наша первая экскурсия в Санкт-Петербурге. Аделине удалось заинтересовать всех её участников - от 2,5 до 65 лет и даже спонтанно примкнувших прохожих 😁. Дети узнали историю города, отраженную в его маленькой частичке - Летнем саде. Замечательная экскурсия, увлекательный рассказ. Огромное спасибо, Аделина!
7 августа 2019
Экскурсия отлично подойдет любознательным дошкольникам/школьникам. Аделина очень здорово держит контакт с ребенком, дочка 6ти лет всю экскурсию прослушала с интересом и активным участием - вопросы,загадки Аделины тому способствовали. Получили удовольствие, и мама и дочка - спасибо за увлекательное путешествие по красивому уголку Питера - Летнему саду. Рекомендуем!
14 июля 2019
Время пролетело незаметно. Ребёнок был крайне увлечён, активно отвечал на вопросы и совсем не стеснялся,даже если ответ был не верен, настолько экскурсовод располагала к себя. В жаркий день в тени деревьев парка вы отлично проведёте время, охладитесь и узнаете много нового об эпохе Петра, регулярных садах и поиграите в аркады.
18 июня 2019
Были на экскурсии по Летнему саду с Аделиной. Очень понравилось и детям и взрослым. Много новой информации узнали . Вспомнили и Петровские времена и Пушкина и дедушку Крылова . Очень удивились аптекарскому огородику. Закончилась экскурсия квестом. Дети на перегонки бежали за Аделиной. Информацию подавалась очень легко. Спасибо.
12 июня 2019
Экскурсия интересная и познавательная, в очень красивом месте. Летний Сад полон загадок, и Аделина помогает обратить на них внимание и по возможности разгадать. Это была наша третья экскурсия с Аделиной и мне очень импонирует её подход к тщательной подготовке материала, проверке существующих фактов, различных версий. Несмотря на то, что экскурсия детская, взрослые тоже узнают много нового и интересного. Ну а моей семилетней дочери больше всего понравилось расшифровывать аллегории! Аделине удалось так объяснить и заинтересовать этой темой, что дочь моя уже после окончания экскурсии продолжала искать аллегории уже за пределами Летнего сада. Огромное Вас спасибо!
3 июня 2019
Спасибо за содержательную экскурсию. Мальчику 11 лет и родителям было очень интересно. Материал подавался не формально, а в интерактивной, игровой форме. Экскурсию и гида рекомендуем.

Аделина проводит ещё 6 экскурсий

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