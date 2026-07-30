Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

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История и секреты петербуржских садов

Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города
Изысканный аристократизм, вуаль таинственности и необыкновенная душевность Петербурга наделили его скверы и сады особой атмосферой, которую мы прочувствуем на прогулке.

Вы узнаете, как город обретал чудесные зелёные уголки, откроете волшебные места, а также услышите пару мрачных историй. По пути познакомлю вас с котом Елисеем и прочими обитателями петербургских дворов.
5
87 отзывов
История и секреты петербуржских садов
История и секреты петербуржских садов
История и секреты петербуржских садов

Описание экскурсии

Екатерининский сквер

На площади Островского я расскажу, как по проекту архитектора Росси здесь появился очаровательный садик, а также интересную историю о памятнике Екатерине II. Поговорим и о зданиях рядом — Александринском театре и Российской национальной библиотеке с необычной скульптурой на крыше. Заодно поведаю о саде Аничкова дворца, который находится неподалёку.

Купцы Елисеевы и кот Елисей

Перейдём Невский проспект и заглянем в магазин купцов Елисеевых, мимо которого сложно пройти. Рассмотрим его архитектуру и интерьеры с аутентичными деталями в стиле ар-нуво. Я расскажу любопытные факты о династии Елисеевых и их магазине, по которому у вас будет возможность погулять.

Затем нас ждёт уютная и немного волшебная улица Малая Садовая. Я расскажу, как правильно загадывать желание у магического фонтана-шара, а еще познакомлю с котом Елисеем и его подружкой Василисой, которых не так-то просто найти!

Манежные сады: город в деталях

В Старо-Манежном саду я помогу отыскать старинный герб Петербурга. В симпатичном Ново-Манежном сквере, украшенном бюстами итальянских зодчих, расскажу историю, связанную с фонтаном в центре площади. Вы увидите здания старинных конюшен Михайловского замка и откроете происхождение названия Караванной улицы. А также узнаете о редком техническом сооружении — цирке Чинизелли, или цирке на Фонтанке.

Романтика Инженерного сквера

По Кленовой улице выйдем к Инженерному скверу и Михайловскому замку. Изучим памятник Петру Первому и поговорим о времени царствования Павла I, которое длилось столь недолго и трагически закончилось именно здесь.

Михайловский сад и Спас на Крови

Мы посетим дивный сад, который расположился за зданием Русского музея и радует спокойными ландшафтами, старинным павильоном Росси и прекрасным видом на Мойку. Немного погуляв по саду, мы выйдем к храму Спаса на Крови, где вспомним о последнем покушении на Александра II.

Летний сад — место, без которого нельзя представить Петербург

Здесь я расскажу, как ещё при Петре I началась история этого удивительного «парадиза в парадизе». Слушая мой рассказ, вы сможете отдохнуть, рассматривая красивые аллеи, скульптуры и фонтаны. Откроете множество интересных, загадочных и удивительных подробностей о павильонах, памятниках и, конечно, знаменитой решетке. В старинном кофейном домике сможете выпить ароматный кофе.

На этом экскурсия закончится, а вы сможете продолжить прогулку по прекрасному Летнему саду и набережной Невы, полюбоваться видами на Петропавловскую крепость, а может, даже пройтись к ней по Троицкому мосту.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются расходы на кофе — по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1300 ₽
Дети до 11 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Екатерининском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2436 туристов
Приветствую, дорогие друзья! Приглашаю вас в тёплой компании — Петербург и мы — погулять по прекрасному городу. Без устали и вдохновенно я познаю его душу и хочу разделить с вами эту
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радость. Рассказываю про Петербург, как про любимого с детства друга, тепло и без пафоса. Считаю, что начать дружбу с городом лучше всего с Невского проспекта, можно сразу с вокзала, можно ранним утром. С удовольствием проведу для вас и другие мои экскурсии. Смею надеяться, что прогулка будет душевной и увлекательной, приложу для этого все старания. А также поделюсь информацией, где можно остановиться, хорошо отдохнуть, вкусно поесть, купить сувениры. Буду рада встрече!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 87 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
4
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3
2
1
Мария
Спасибо за прекрасную, познавательную, летнюю прогулку!
Познавательно, интересно и легко!
Надеемся на новые встречи и прогулки с Ольгой!
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О
Давно хотели побывать на этой экскурсии, т к любим сады и парки Петербурга, хотелось прогуляться по ним вместе с человеком, хорошо знающим эти места. Так вышло, что попали мы на
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экскурсию в свой осенний приезд в город. В конце октября. Думали, что особо уже и листвы на деревьях не застанем, но были приятно удивлены - золотая осень еще не закончилась!
С гидом Ольгой мы отлично прогулялись новыми для нас маршрутами, узнали интересные истории и легенды не только о парках, скверах и садах, но и о зданиях, скульптурах, исторических личностях. Прогулка оказалась легкой и непринужденной. Понравилась и нам с мужем, и сыну 15ти лет. Осталось приятное послевкусие.
Спасибо гиду!

Давно хотели побывать на этой экскурсии, т к любим сады и парки Петербурга, хотелось прогуляться по
Давно хотели побывать на этой экскурсии, т к любим сады и парки Петербурга, хотелось прогуляться по
Давно хотели побывать на этой экскурсии, т к любим сады и парки Петербурга, хотелось прогуляться по
Давно хотели побывать на этой экскурсии, т к любим сады и парки Петербурга, хотелось прогуляться по
Давно хотели побывать на этой экскурсии, т к любим сады и парки Петербурга, хотелось прогуляться по
Давно хотели побывать на этой экскурсии, т к любим сады и парки Петербурга, хотелось прогуляться по
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С
Ольга - великолепный индивидуальный гид, любящий и ценящий Санкт-Петерьург. подача информации на высшем уровне. все очень деликатно и прекрасно! очень рекомендую!
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Д
Заказывала экскурсию для себя и родителей, нам все очень понравилось. Ольга учла все наши пожелания! Было все очень интересно и познавательно! Спасибо большое)
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Татьяна
Очень понравилась экскурсия! Увлекательно, душевно и с любовью к Петербургу.
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Екатерина
Через несколько дней после первой экскурсии с Ольгой по Невскому проспекту, гуляли с ней по петербуржским садам. И снова - прекрасная речь, огромное количество знаний и потрясающее умение своим рассказом
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увлечь за собой в историю мест! И взрослые, и дети навсегда запомнили почему есть замок Михайловский, а есть Михайловский дворец, почему поле Марсово, а сад Летний, и, если с Чижиком всё понятно, то что он за Пыжик такой?:)
Красивый маршрут, иногда парадный, иногда очень домашний и какой-то душевный. Гуляли утром и увидели даже как проводят "банный" день для фонтана на Манежной площади:)
В Летнем саду говорили друг другу "До свидания" и предвкушали, что еще увидимся с Ольгой на прогулке по Коломне!. .

Через несколько дней после первой экскурсии с Ольгой по Невскому проспекту, гуляли с ней по петербуржским
Через несколько дней после первой экскурсии с Ольгой по Невскому проспекту, гуляли с ней по петербуржским
Через несколько дней после первой экскурсии с Ольгой по Невскому проспекту, гуляли с ней по петербуржским
Через несколько дней после первой экскурсии с Ольгой по Невскому проспекту, гуляли с ней по петербуржским
Через несколько дней после первой экскурсии с Ольгой по Невскому проспекту, гуляли с ней по петербуржским
Через несколько дней после первой экскурсии с Ольгой по Невскому проспекту, гуляли с ней по петербуржским
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