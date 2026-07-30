Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Изысканный аристократизм, вуаль таинственности и необыкновенная душевность Петербурга наделили его скверы и сады особой атмосферой, которую мы прочувствуем на прогулке. Вы узнаете, как город обретал чудесные зелёные уголки, откроете волшебные места, а также услышите пару мрачных историй. По пути познакомлю вас с котом Елисеем и прочими обитателями петербургских дворов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Екатерининский сквер

На площади Островского я расскажу, как по проекту архитектора Росси здесь появился очаровательный садик, а также интересную историю о памятнике Екатерине II. Поговорим и о зданиях рядом — Александринском театре и Российской национальной библиотеке с необычной скульптурой на крыше. Заодно поведаю о саде Аничкова дворца, который находится неподалёку.

Купцы Елисеевы и кот Елисей

Перейдём Невский проспект и заглянем в магазин купцов Елисеевых, мимо которого сложно пройти. Рассмотрим его архитектуру и интерьеры с аутентичными деталями в стиле ар-нуво. Я расскажу любопытные факты о династии Елисеевых и их магазине, по которому у вас будет возможность погулять.

Затем нас ждёт уютная и немного волшебная улица Малая Садовая. Я расскажу, как правильно загадывать желание у магического фонтана-шара, а еще познакомлю с котом Елисеем и его подружкой Василисой, которых не так-то просто найти!

Манежные сады: город в деталях

В Старо-Манежном саду я помогу отыскать старинный герб Петербурга. В симпатичном Ново-Манежном сквере, украшенном бюстами итальянских зодчих, расскажу историю, связанную с фонтаном в центре площади. Вы увидите здания старинных конюшен Михайловского замка и откроете происхождение названия Караванной улицы. А также узнаете о редком техническом сооружении — цирке Чинизелли, или цирке на Фонтанке.

Романтика Инженерного сквера

По Кленовой улице выйдем к Инженерному скверу и Михайловскому замку. Изучим памятник Петру Первому и поговорим о времени царствования Павла I, которое длилось столь недолго и трагически закончилось именно здесь.

Михайловский сад и Спас на Крови

Мы посетим дивный сад, который расположился за зданием Русского музея и радует спокойными ландшафтами, старинным павильоном Росси и прекрасным видом на Мойку. Немного погуляв по саду, мы выйдем к храму Спаса на Крови, где вспомним о последнем покушении на Александра II.

Летний сад — место, без которого нельзя представить Петербург

Здесь я расскажу, как ещё при Петре I началась история этого удивительного «парадиза в парадизе». Слушая мой рассказ, вы сможете отдохнуть, рассматривая красивые аллеи, скульптуры и фонтаны. Откроете множество интересных, загадочных и удивительных подробностей о павильонах, памятниках и, конечно, знаменитой решетке. В старинном кофейном домике сможете выпить ароматный кофе.

На этом экскурсия закончится, а вы сможете продолжить прогулку по прекрасному Летнему саду и набережной Невы, полюбоваться видами на Петропавловскую крепость, а может, даже пройтись к ней по Троицкому мосту.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются расходы на кофе — по желанию.