Посетить дом-музей Ивана Павлова в Колтушах и узнать, какие опыты там проводились
Приглашаю вас на экскурсию-прогулку по научному городку «Павловские Колтуши».
Вы окажетесь в месте, про которое читали в учебниках: ведь именно здесь проводились те самые опыты с собакой Павлова! Увидите вольеры с животными, заглянете в лабораторию, которая работает до сих пор, и узнаете интересные факты из жизни учёного.
Вы окажетесь в месте, про которое читали в учебниках: ведь именно здесь проводились те самые опыты с собакой Павлова! Увидите вольеры с животными, заглянете в лабораторию, которая работает до сих пор, и узнаете интересные факты из жизни учёного.
Ближайшие даты:
14
окт
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18
окт
окт
20
окт
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28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В 1930-х годах советское правительство построило научно-исследовательскую базу в посёлке Колтуши для первого российского лауреата Нобелевской премии — академика Ивана Петровича Павлова. Здесь учёные-физиологи и медики работали и жили. Сейчас это часть Института физиологии им. Павлова РАН, музейный комплекс и объект наследия ЮНЕСКО.
На экскурсии мы посмотрим сначала парк, а затем заглянем в здание старой лаборатории. Вы увидите, где проводили опыты с «собакой Павлова» и где жил учёный в летнее время. Узнаете, как удалось дореволюционному академику создать в советской России научный город и какие опыты здесь проводят в наши дни.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается трансфер из Санкт-Петербурга и обратно на микроавтобусе Mercedes — 600 руб. /чел.
- Стоимость детских билетов уточняйте, пожалуйста, в личных сообщениях
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- СТ.М. «Улица Дыбенко»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мы — компания друзей, люди разного возраста и профессий, но нас объединяет любовь и интерес к городу, в котором живём. С 2015 года мы проводим дружеские экскурсии. Вместе исследуем особняки, храмы, музеи, смотрим на город с воды и всегда говорим о людях. В центре нашего внимания — личная история и её отражение.
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