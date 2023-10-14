Приглашаю вас на экскурсию-прогулку по научному городку «Павловские Колтуши». Вы окажетесь в месте, про которое читали в учебниках: ведь именно здесь проводились те самые опыты с собакой Павлова! Увидите вольеры с животными, заглянете в лабораторию, которая работает до сих пор, и узнаете интересные факты из жизни учёного.

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Описание

Что вас ожидает

В 1930-х годах советское правительство построило научно-исследовательскую базу в посёлке Колтуши для первого российского лауреата Нобелевской премии — академика Ивана Петровича Павлова. Здесь учёные-физиологи и медики работали и жили. Сейчас это часть Института физиологии им. Павлова РАН, музейный комплекс и объект наследия ЮНЕСКО.

На экскурсии мы посмотрим сначала парк, а затем заглянем в здание старой лаборатории. Вы увидите, где проводили опыты с «собакой Павлова» и где жил учёный в летнее время. Узнаете, как удалось дореволюционному академику создать в советской России научный город и какие опыты здесь проводят в наши дни.

Организационные детали