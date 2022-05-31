Музей железных дорог — пространство, которое в равной степени придется по душе любителям истории, техники и дорожной романтики. На экскурсии вы рассмотрите в деталях старинные паровозы, заберетесь в почтовый вагон и попробуете себя в качестве машиниста. А еще узнаете, как выглядели первые депо и что представляли из себя вагоны-ледники и кинотеатры.

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Что вас ожидает

Хроники железных дорог

Паровозы, вагоны и локомотивы разных времен и размеров — через экспонаты музея мы проникнем в железнодорожную историю Петербурга и всего мира. Я расскажу, как зарождалась, росла и развивалась железнодорожная сеть в Российской империи, на что были похожи первые билеты на поезд и зачем раньше в вагонах стояли ящики с горячими кирпичами. А еще вы убедитесь, что, помимо пассажирских и грузовых, существуют почтовые вагоны, вагоны-ледники и даже вагоны-кинотеатры — и конечно, увидите их своими глазами.

Паровоз в разрезе: увидеть и потрогать!

Одна из особенностей музея Железных дорог в том, что вы можете не только смотреть на экспонаты, но и взаимодействовать с ними. Например, мы осмотрим паровоз в разрезе и выясним, как и для чего работает каждая деталь. Заглянем в старинные вагоны, заберемся под паровоз. А желающие смогут оказаться в рубке машиниста, где можно понажимать кнопки на пульте управления составом.

Организационные детали