Разобраться в устройстве паровозов разных эпох, заглянуть в ретро-вагоны и ощутить себя машинистом
Музей железных дорог — пространство, которое в равной степени придётся по душе любителям истории, техники и дорожной романтики.
На экскурсии вы рассмотрите в деталях старинные паровозы, заберётесь в почтовый вагон и попробуете себя в качестве машиниста. А ещё узнаете, как выглядели первые депо и что представляли из себя вагоны-ледники и кинотеатры.
Паровозы, вагоны и локомотивы разных времен и размеров — через экспонаты музея мы проникнем в железнодорожную историю Петербурга и всего мира. Я расскажу, как зарождалась, росла и развивалась железнодорожная сеть в Российской империи, на что были похожи первые билеты на поезд и зачем раньше в вагонах стояли ящики с горячими кирпичами. А ещё вы убедитесь, что, помимо пассажирских и грузовых, существуют почтовые вагоны, вагоны-ледники и даже вагоны-кинотеатры — и конечно, увидите их своими глазами.
Паровоз в разрезе: увидеть и потрогать!
Одна из особенностей музея Железных дорог в том, что вы можете не только смотреть на экспонаты, но и взаимодействовать с ними. Например, мы осмотрим паровоз в разрезе и выясним, как и для чего работает каждая деталь. Заглянем в старинные вагоны, заберемся под паровоз. А желающие смогут оказаться в рубке машиниста, где можно понажимать кнопки на пульте управления составом.
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия доступна в двух форматах: взрослый и детский (с адаптированной информацией по музею и дополнительными заданиями-ребусами). Будет интересно семьям с ребятами от 5 лет (с детьми младше можно, но для малышей будут недоступны некоторые задания)
По запросу экскурсию можно провести для школьной группы до 20 человек
Организационные детали
Входные билеты покупаются дополнительно в кассе музея: взрослые — 350 ₽ за чел. в будни или 450 ₽ за чел. в выходные, дети и другие льготные категории — 150 ₽ за чел. в будни или 250 ₽ за чел. в выходные.
С 1 ноября цены меняются: взрослые — 400 ₽ за чел. в будни или 500 ₽ за чел. в выходные, дети и другие льготные категории — 200 ₽ за чел. в будни или 250 ₽ за чел. в выходные.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее железных дорог России, внутри, у входа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 778 туристов
Всем привет! Меня зовут Наталья, и я профессиональный гид по Санкт-Петербургу. Обожаю все, что связано с этим прекрасным городом: его историю, архитектуру, имперский дух, уютные дворики, улицы, по которым когда-то читать дальшеуменьшить
гуляли А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, Н. В. Гоголь. Этой любовью к городу и хочу поделиться с вами. Провожу как классические экскурсии, так и тематические, а для маленьких посетителей есть экскурсии-квесты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
53
4
–
3
1
2
–
1
–
А
Александр
Дата посещения: 29 мар 2026
Замечательная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Наталья. Очень быстро пролетело время. Всем рекомендую гостям Санкт-Петербурга воспользоваться услугами Натальи.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Мы в восторге от экскурсии! Нам крупно повезло с экскурсоводом. Дети активно общались с ней и видно было что мальчикам все интересно. Напоследок дети даже обняли ее, жалко расставаться, большое спасибо 🤗🌹🌺🌸🥰
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Чудесная экскурсия по музею ржд, Наталья погружена в тему, владеет навыками удержания внимания детей и взрослых. Все четко, целостно, без лишней воды и где нужно в игровой форме для детей 8,12,15,47 лет. Благодарим за чудесное утро и наш отличный день рождения!
Вам был полезен этот отзыв?
Лариса
экскурсия очень понравилась. Наталья доступно и интересно для детей подавала материал, вовлекала и заинтересовывала их играми, пазлами. Дети и я остались в восторге от экскурсии и музея в целом.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Были на экскурсии с ребенком 10 лет. Именно такой должна быть настоящая детская экскурсия – не сухая лекция, а захватывающее путешествие, наполненное смыслом и радостью. Время пролетело не заметно. Обязательно будем рекомендовать ее всем, кто ищет нечто большее, чем стандартная экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Виктория
18 февраля были на экскурсии, которую проводила для нас Наталья. Время пролетело незаметно. Наталья владеет материалом, мгновенно и полно отвечает на вопросы, возникающие по ходу рассказа. Также нам понравился хороший уровень взаимодействия экскурсовода с нами. Рассказ вёлся непринуждённо и красочно.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Экскурсия в Музей железных дорог России»