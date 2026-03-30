Музей железных дорог — пространство, которое в равной степени придётся по душе любителям истории, техники и дорожной романтики. На экскурсии вы рассмотрите в деталях старинные паровозы, заберётесь в почтовый вагон и попробуете себя в качестве машиниста. А ещё узнаете, как выглядели первые депо и что представляли из себя вагоны-ледники и кинотеатры.

Описание экскурсии

Хроники железных дорог

Паровозы, вагоны и локомотивы разных времен и размеров — через экспонаты музея мы проникнем в железнодорожную историю Петербурга и всего мира. Я расскажу, как зарождалась, росла и развивалась железнодорожная сеть в Российской империи, на что были похожи первые билеты на поезд и зачем раньше в вагонах стояли ящики с горячими кирпичами. А ещё вы убедитесь, что, помимо пассажирских и грузовых, существуют почтовые вагоны, вагоны-ледники и даже вагоны-кинотеатры — и конечно, увидите их своими глазами.

Паровоз в разрезе: увидеть и потрогать!

Одна из особенностей музея Железных дорог в том, что вы можете не только смотреть на экспонаты, но и взаимодействовать с ними. Например, мы осмотрим паровоз в разрезе и выясним, как и для чего работает каждая деталь. Заглянем в старинные вагоны, заберемся под паровоз. А желающие смогут оказаться в рубке машиниста, где можно понажимать кнопки на пульте управления составом.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия доступна в двух форматах: взрослый и детский (с адаптированной информацией по музею и дополнительными заданиями-ребусами). Будет интересно семьям с ребятами от 5 лет (с детьми младше можно, но для малышей будут недоступны некоторые задания)

По запросу экскурсию можно провести для школьной группы до 20 человек

Организационные детали

Входные билеты покупаются дополнительно в кассе музея: взрослые — 350 ₽ за чел. в будни или 450 ₽ за чел. в выходные, дети и другие льготные категории — 150 ₽ за чел. в будни или 250 ₽ за чел. в выходные.

С 1 ноября цены меняются: взрослые — 400 ₽ за чел. в будни или 500 ₽ за чел. в выходные, дети и другие льготные категории — 200 ₽ за чел. в будни или 250 ₽ за чел. в выходные.