Экскурсия в Музей железных дорог России

Разобраться в устройстве паровозов разных эпох, заглянуть в ретро-вагоны и ощутить себя машинистом

Музей железных дорог — пространство, которое в равной степени придется по душе любителям истории, техники и дорожной романтики.

На экскурсии вы рассмотрите в деталях старинные паровозы, заберетесь в почтовый вагон и попробуете себя в качестве машиниста.

А еще узнаете, как выглядели первые депо и что представляли из себя вагоны-ледники и кинотеатры.
Экскурсия в Музей железных дорог России
Экскурсия в Музей железных дорог России
Экскурсия в Музей железных дорог России
Экскурсия в Музей железных дорог России
Экскурсия в Музей железных дорог России
Экскурсия в Музей железных дорог России
Экскурсия в Музей железных дорог России
Экскурсия в Музей железных дорог России
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Что вас ожидает

Хроники железных дорог

Паровозы, вагоны и локомотивы разных времен и размеров — через экспонаты музея мы проникнем в железнодорожную историю Петербурга и всего мира. Я расскажу, как зарождалась, росла и развивалась железнодорожная сеть в Российской империи, на что были похожи первые билеты на поезд и зачем раньше в вагонах стояли ящики с горячими кирпичами. А еще вы убедитесь, что, помимо пассажирских и грузовых, существуют почтовые вагоны, вагоны-ледники и даже вагоны-кинотеатры — и конечно, увидите их своими глазами.

Паровоз в разрезе: увидеть и потрогать!

Одна из особенностей музея Железных дорог в том, что вы можете не только смотреть на экспонаты, но и взаимодействовать с ними. Например, мы осмотрим паровоз в разрезе и выясним, как и для чего работает каждая деталь. Заглянем в старинные вагоны, заберемся под паровоз. А желающие смогут оказаться в рубке машиниста, где можно понажимать кнопки на пульте управления составом.

Организационные детали

  • Входные билеты покупаются дополнительно в кассе музея: взрослые — 300 руб. /чел. в будни или 400 руб. /чел. в выходные, дети и другие льготные категории — 100 руб. /чел. в будни или 200 руб. /чел. в выходные
  • Если в группе есть дети, экскурсию можно дополнить интерактивными заданиями с ребусами

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Музей железных дорог России
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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