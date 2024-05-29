Экскурсии по Ленинградской области

Найдено 39 экскурсий в категории «По Ленинградской области» в Санкт-Петербурге, цены от 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
428 отзывов
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 100 за человека
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
164 отзыва
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Начало: Пл. Искусств, 1, у памятника А.С. Пушкину
Расписание: Ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
42503 825 за человека
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + парк
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
34 отзыва
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + парк
Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329
Расписание: по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 12:15
9 июня в 12:15
10 июня в 12:15
от 3 700 за человека
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
6 часов
586 отзывов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200 за человека
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 18 670 за всё до 4 чел.
Крепости и усадьбы Северо-Запада
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
238 отзывов
Крепости и усадьбы Северо-Запада
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 2 650 за человека
Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
185 отзывов
Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
Начало: Площадь Искусств, 1, напротив Михайловского театра
Расписание: по четвергам и воскресеньям в 08:00
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 500 за человека
В Выборг на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
47 отзывов
В Выборг на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала и т. д
Завтра в 20:00
9 июня в 09:00
от 21 340 за всё до 4 чел.
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
🚀 На метеоре
Групповая
9 часов
14 отзывов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550 за человека
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690 за человека
Автобусная экскурсия в Старую Ладогу
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
65 отзывов
Автобусная экскурсия в Старую Ладогу
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
от 2 500 за человека
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
42 отзыва
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбен
13 июня в 07:00
23 июня в 07:00
3 290 за человека
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
23 отзыва
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Начало: Санкт-Петербург, Казанская пл. / м. Улица Дыбенко
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
2 790 за человека
Экскурсия в Петергоф и Кронштадт
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Экскурсия в Петергоф и Кронштадт
Начало: Лиговский пр-т, 47 3-й этаж, офис 4
Расписание: понедельник, суббота 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 3 500 за человека
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Курорты Финского залива: Сестрорецк, Репино, Комарово, Зеленогорск
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
12 отзывов
Курорты Финского залива: Сестрорецк, Репино, Комарово, Зеленогорск
Начало: Думская улица, дом 2, зеленый киоск
Расписание: по субботам в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 2 400 за человека
Экскурсия в Павловск на автомобиле. Дворец и парк
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Экскурсия в Павловск на автомобиле. Дворец и парк
Начало: По договоренности по Вашему адресу в центре города
Расписание: согласно календарю
23 июня в 09:00
26 июня в 09:00
13 000 за всё до 3 чел.
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
Начало: Павловский парк
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590 за человека
Павловск. Тишина и волшебство
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Павловск. Тишина и волшебство
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 11 250 за всё до 4 чел.
«По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда)
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда)
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 17 900 за всё до 4 чел.
Выборг - средневековый город и крепость
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Выборг - средневековый город и крепость
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 24 900 за всё до 4 чел.
«Властелин кольца»: мотопрогулка по КАД через Кронштадт (до 6 ноября)
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
«Властелин кольца»: мотопрогулка по КАД через Кронштадт (до 6 ноября)
Начало: Парковка у СТ.М. «Площадь Александра Невского-1»
Расписание: каждый день с 1 мая по 1 октября
Завтра в 22:00
9 июня в 10:00
7 000 за человека
Усадьба Марьино (дворянское гнездо Строгановых)
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Усадьба Марьино (дворянское гнездо Строгановых)
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 12 500 за всё до 4 чел.
Кронштадт - остров фортов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Кронштадт: экскурсия по острову фортов и Морскому собору
Откройте для себя Кронштадт: его уникальные форты, исторические музеи и величественный Морской собор
Начало: Невский, 35 (выход из метро ст. Гостиный Двор)
Завтра в 08:30
9 июня в 00:00
13 000 за всё до 4 чел.
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 200 за всё до 4 чел.
Мотопутешествие по Ленобласти: крепость Орешек
🏍 На мотоцикле
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
Мотопутешествие по Ленобласти: крепость Орешек
Начало: Пл. Александра Невского
Расписание: Ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
7 500 за человека
По Ленинградской области на мотоцикле: Лопухинка, Копорье, Ратчино
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
По Ленинградской области на мотоцикле: Лопухинка, Копорье, Ратчино
Начало: Пл. Александра Невского
Расписание: пн-вс до 12
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за человека
Верхний парк и Нижний сад Ораниенбаума
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Верхний парк и Нижний сад Ораниенбаума
Начало: У входа в парк
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
6 200 за всё до 6 чел.
На недельку до второго: гастротур по Комарово с аудиогидом
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
На недельку до второго: гастротур по Комарово с аудиогидом
Начало: Приморское шоссе, 448, Санкт-Петербург
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590 за человека
Царство великолепия и гармонии: аудиопрогулка по Гатчинскому парку
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Царство великолепия и гармонии: аудиопрогулка по Гатчинскому парку
Начало: Красноармейский проспект, д. 1, Гатчина
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690 за человека
Тайны северного Приладожья
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
Тайны северного Приладожья
Начало: М. Проспект Просвещения, проспект Энгельса, 139
Расписание: С 7:00-22:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
2 300 за человека
Старая Ладога - древняя как сама Русь
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Старая Ладога - древняя как сама Русь
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.
В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Стрельна - несостоявшееся величие
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Павловск: Павловский дворец и парк
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Павловск: Павловский дворец и парк
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за человека
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
    Выборг чудесен. Приедем сюда как нибудь на Рождество. На пару не хватало сил, было очень жарко ооочень много народа. . Красиво, конечно
  • E
    Eкатерина
    29 мая 2024
    Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
    Добрый вечер ☀😊 Спасибо Вам большое за организацию тура. Путешествие в Выборг с замечательным гидом Натальей очень понравилось. Было очень увлекательно и
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    интересно. Нашего гида Наталью можно слушать на одном дыхании, живое яркое общение, диалог, что непривычно. Чувствуется, что человек относится к своей работе с душой и интересом. Очень хочется попасть ещё на экскурсии с Натальей ♥️🌹🌹🌹

  • К
    Кирсанова
    29 мая 2024
    Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
    Огромное спасибо организаторам экскурсии в Выборг, которая состоялась 28 мая. Выражаем огромную благодарность нашему гиду Наталье за её профессионализм, знания,
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    грамотную и интересную подачу информации, позитив, креативность, чувство юмора и внимательное отношение к экскурсантам. Все 12 часов экскурсии превзошли наши ожидания, мы получили эстетическое и духовное удовольствие. Низкий поклон Наталье и водителю Нурбулату за их профессионализм и терпение!

  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
    Хорошая организация экскурсии. Гид Юлия очень интересно рассказывала. Хорошая работа водителя.
  • В
    Валентина
    27 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Старую Ладогу
    Были на экскурсии Старая Ладога 25 мая. Очень все понравилось! Экскурсовод Татьяна внимательная и доброжелательная, показала все достопримечательности, спокойно, нигде не торопила, давала время посмотреть, сфотографировать. Остались самые приятные впечатления от Истока Руси, интересного местного экскурсовода и красот нашей Родины!
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
    Большое спасибо за экскурсию. Всё было организовано на отлично. За один день побывали в Петергофе и в Кронштадте. В Петергофе
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    не первый раз, но с этой эксурсией впервые попала в гроты, что оставило незабываемое впечатление. Экскурсовод Александр специалист своего дела. Его познания в истории огромные, интересно их расказывает. Несмотря на большой объём экскурсии везде давали время на фотографирование

  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Верхний парк и Нижний сад Ораниенбаума
    Немного скучно. Мало информации, большие промежутки просто шли за экскурсоводом молча.
  • Б
    Белоусова
    25 мая 2024
    Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
    Было приятным бонусом заезд в Зеленогорск и поход на пляж Финского залива. Гид Роман отвечал на все вопросы, подсказывал интересные локации и виды.
  • Л
    Любовь
    25 мая 2024
    Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
    Подробно рассказано о зарождении и героической судьбе города Кронштадт. Экскурсовод Елена лучшая, интеллигентная, высокопрофессиональная. Желаю дальнейших успехов вашей команде.
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Крепости и усадьбы Северо-Запада
    Экскурсия понравилась. Огромное спасибо гиду Юлии за интересную подачу материала. Водитель управлял автобусом аккуратно и плавно. В автобусе чисто, есть
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    кондиционер. В ресторане Витязь обед был насыщенный и вкусный. Единственное, в Ивангородской крепости было мало времени на свободное посещение, то есть либо слушаешь гида крепости, либо ходишь сам, но без информации об объектах. Данную экскурсию советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «По Ленинградской области»

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  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
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