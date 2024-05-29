По популярности

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 14 часов 428 отзывов Экскурсия в Выборг по Королевской дороге Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10 3 100 ₽ за человека

🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 12 часов 164 отзыва Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе Начало: Пл. Искусств, 1, у памятника А.С. Пушкину Расписание: Ежедневно в 08:00 4250 3 825 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 34 отзыва Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + парк Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329 Расписание: по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 12:15 от 3 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе Групповая 6 часов 586 отзывов Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов» Начало: Площадь Восстания д. 1 Расписание: Ежедневно в 11:30 от 1 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 18 отзывов В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле Начало: По договорённости от 18 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 238 отзывов Крепости и усадьбы Северо-Запада от 2 650 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 185 отзывов Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо Начало: Площадь Искусств, 1, напротив Михайловского театра Расписание: по четвергам и воскресеньям в 08:00 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 47 отзывов В Выборг на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала и т. д от 21 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚀 На метеоре Групповая 9 часов 14 отзывов Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри) от 7 550 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 12 часов 4 отзыва Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени... Расписание: По ср, сб и праздничным дням 3 690 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 65 отзывов Автобусная экскурсия в Старую Ладогу от 2 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 42 отзыва Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбен 3 290 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 13 часов 23 отзыва Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога Начало: Санкт-Петербург, Казанская пл. / м. Улица Дыбенко 2 790 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 12 отзывов Экскурсия в Петергоф и Кронштадт Начало: Лиговский пр-т, 47 3-й этаж, офис 4 Расписание: понедельник, суббота 10:30 от 3 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом Начало: По согласованию 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 12 отзывов Курорты Финского залива: Сестрорецк, Репино, Комарово, Зеленогорск Начало: Думская улица, дом 2, зеленый киоск Расписание: по субботам в 10:00 от 2 400 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 17 отзывов Экскурсия в Павловск на автомобиле. Дворец и парк Начало: По договоренности по Вашему адресу в центре города Расписание: согласно календарю 13 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 1 отзыв Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка Начало: Павловский парк Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно 590 ₽ за человека

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Павловск. Тишина и волшебство Начало: У отеля от 11 250 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 1 отзыв «По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда) Начало: У отеля от 17 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Выборг - средневековый город и крепость Начало: У отеля от 24 900 ₽ за всё до 4 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3 часа 12 отзывов «Властелин кольца»: мотопрогулка по КАД через Кронштадт (до 6 ноября) Начало: Парковка у СТ.М. «Площадь Александра Невского-1» Расписание: каждый день с 1 мая по 1 октября 7 000 ₽ за человека

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Усадьба Марьино (дворянское гнездо Строгановых) Начало: У отеля от 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 24 отзыва Кронштадт: экскурсия по острову фортов и Морскому собору Откройте для себя Кронштадт: его уникальные форты, исторические музеи и величественный Морской собор Начало: Невский, 35 (выход из метро ст. Гостиный Двор) 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля 17 200 ₽ за всё до 4 чел.

🏍 На мотоцикле Мини-группа 5 часов 5 отзывов Мотопутешествие по Ленобласти: крепость Орешек Начало: Пл. Александра Невского Расписание: Ежедневно в 11.00 7 500 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 7 часов 2 отзыва По Ленинградской области на мотоцикле: Лопухинка, Копорье, Ратчино Начало: Пл. Александра Невского Расписание: пн-вс до 12 12 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Верхний парк и Нижний сад Ораниенбаума Начало: У входа в парк 6 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа На недельку до второго: гастротур по Комарово с аудиогидом Начало: Приморское шоссе, 448, Санкт-Петербург Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 590 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Царство великолепия и гармонии: аудиопрогулка по Гатчинскому парку Начало: Красноармейский проспект, д. 1, Гатчина 690 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Круиз 16 часов Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени... Расписание: По ср, сб и праздничным дням 3 690 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 15 часов Тайны северного Приладожья Начало: М. Проспект Просвещения, проспект Энгельса, 139 Расписание: С 7:00-22:00 2 300 ₽ за человека

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов Старая Ладога - древняя как сама Русь Начало: По договоренности 19 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 9 часов Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина Начало: По договоренности 21 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚤 На катере Индивидуальная 7 часов В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом Начало: По договоренности с гидом 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 🚌 На автобусе 🏍 На мотоцикле Индивидуальная 5 часов Стрельна - несостоявшееся величие Начало: По договоренности с гидом 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов Павловск: Павловский дворец и парк Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля 13 500 ₽ за человека