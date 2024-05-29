1 чел.
По популярности
Групповая
14 часов
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 100₽ за человека
скидка
10%
Групповая
12 часов
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Начало: Пл. Искусств, 1, у памятника А.С. Пушкину
Расписание: Ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
42503 825₽ за человека
Групповая
6 часов
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + парк
Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329
Расписание: по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 12:15
9 июня в 12:15
10 июня в 12:15
от 3 700₽ за человека
Групповая
6 часов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 18 670₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 2 650₽ за человека
Групповая
11 часов
Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
Начало: Площадь Искусств, 1, напротив Михайловского театра
Расписание: по четвергам и воскресеньям в 08:00
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
В Выборг на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала и т. д
Завтра в 20:00
9 июня в 09:00
от 21 340₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550₽ за человека
Групповая
12 часов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Групповая
10 часов
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
от 2 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбен
13 июня в 07:00
23 июня в 07:00
3 290₽ за человека
Групповая
13 часов
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Начало: Санкт-Петербург, Казанская пл. / м. Улица Дыбенко
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
2 790₽ за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия в Петергоф и Кронштадт
Начало: Лиговский пр-т, 47 3-й этаж, офис 4
Расписание: понедельник, суббота 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 3 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Курорты Финского залива: Сестрорецк, Репино, Комарово, Зеленогорск
Начало: Думская улица, дом 2, зеленый киоск
Расписание: по субботам в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 2 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в Павловск на автомобиле. Дворец и парк
Начало: По договоренности по Вашему адресу в центре города
Расписание: согласно календарю
23 июня в 09:00
26 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
Начало: Павловский парк
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Павловск. Тишина и волшебство
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 11 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
«По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда)
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 17 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Выборг - средневековый город и крепость
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 24 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Властелин кольца»: мотопрогулка по КАД через Кронштадт (до 6 ноября)
Начало: Парковка у СТ.М. «Площадь Александра Невского-1»
Расписание: каждый день с 1 мая по 1 октября
Завтра в 22:00
9 июня в 10:00
7 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Усадьба Марьино (дворянское гнездо Строгановых)
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Кронштадт: экскурсия по острову фортов и Морскому собору
Откройте для себя Кронштадт: его уникальные форты, исторические музеи и величественный Морской собор
Начало: Невский, 35 (выход из метро ст. Гостиный Двор)
Завтра в 08:30
9 июня в 00:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Мотопутешествие по Ленобласти: крепость Орешек
Начало: Пл. Александра Невского
Расписание: Ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
По Ленинградской области на мотоцикле: Лопухинка, Копорье, Ратчино
Начало: Пл. Александра Невского
Расписание: пн-вс до 12
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Верхний парк и Нижний сад Ораниенбаума
Начало: У входа в парк
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
6 200₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
На недельку до второго: гастротур по Комарово с аудиогидом
Начало: Приморское шоссе, 448, Санкт-Петербург
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Царство великолепия и гармонии: аудиопрогулка по Гатчинскому парку
Начало: Красноармейский проспект, д. 1, Гатчина
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Групповая
15 часов
Тайны северного Приладожья
Начало: М. Проспект Просвещения, проспект Энгельса, 139
Расписание: С 7:00-22:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Старая Ладога - древняя как сама Русь
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Павловск: Павловский дворец и парк
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 мая 2024Выборг чудесен. Приедем сюда как нибудь на Рождество. На пару не хватало сил, было очень жарко ооочень много народа. . Красиво, конечно
- EEкатерина29 мая 2024Добрый вечер ☀😊 Спасибо Вам большое за организацию тура. Путешествие в Выборг с замечательным гидом Натальей очень понравилось. Было очень увлекательно и
- ККирсанова29 мая 2024Огромное спасибо организаторам экскурсии в Выборг, которая состоялась 28 мая. Выражаем огромную благодарность нашему гиду Наталье за её профессионализм, знания,
- ИИрина27 мая 2024Хорошая организация экскурсии. Гид Юлия очень интересно рассказывала. Хорошая работа водителя.
- ВВалентина27 мая 2024Были на экскурсии Старая Ладога 25 мая. Очень все понравилось! Экскурсовод Татьяна внимательная и доброжелательная, показала все достопримечательности, спокойно, нигде не торопила, давала время посмотреть, сфотографировать. Остались самые приятные впечатления от Истока Руси, интересного местного экскурсовода и красот нашей Родины!
- ТТатьяна26 мая 2024Большое спасибо за экскурсию. Всё было организовано на отлично. За один день побывали в Петергофе и в Кронштадте. В Петергофе
- ЕЕкатерина26 мая 2024Немного скучно. Мало информации, большие промежутки просто шли за экскурсоводом молча.
- ББелоусова25 мая 2024Было приятным бонусом заезд в Зеленогорск и поход на пляж Финского залива. Гид Роман отвечал на все вопросы, подсказывал интересные локации и виды.
- ЛЛюбовь25 мая 2024Подробно рассказано о зарождении и героической судьбе города Кронштадт. Экскурсовод Елена лучшая, интеллигентная, высокопрофессиональная. Желаю дальнейших успехов вашей команде.
- ЕЕкатерина21 мая 2024Экскурсия понравилась. Огромное спасибо гиду Юлии за интересную подачу материала. Водитель управлял автобусом аккуратно и плавно. В автобусе чисто, есть
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