Судьба этого рода полна счастливых и трагических событий.
Разобраться в них нам помогут канцлер Михаил Воронцов, граф Алексей Разумовский, Алексей Орлов-Чесменский, Мария Нарышкина и призрак Белой Дамы.
Мы прогуляемся мимо Воронцовского и Аничкова дворцов, посетим музей Фаберже и поговорим об императорских браках, ювелирных шедеврах и щедрых подарках.
Разобраться в них нам помогут канцлер Михаил Воронцов, граф Алексей Разумовский, Алексей Орлов-Чесменский, Мария Нарышкина и призрак Белой Дамы.
Мы прогуляемся мимо Воронцовского и Аничкова дворцов, посетим музей Фаберже и поговорим об императорских браках, ювелирных шедеврах и щедрых подарках.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы пройдём чуть меньше 1 км. до музея Фаберже. Осмотрим Воронцовский и Аничков дворцы, связанные с важными событиями в императорской семье.
- У памятника Екатерине II увидим некоторых участников этих действий.
- В музее Фаберже полюбуемся произведениями ювелирного искусства и подробно обсудим жизнь двух последних российских императоров и их близких.
На экскурсии вы найдёте ответы на вопросы:
- Кем была дочь Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского.
- Почему Нарышкина называли Верховным магистром ордена рогоносцев.
- Что сказала Белая Дама Николаю II.
- Чей герб изображен в Красной гостиной Шуваловского дворца.
- Что такое «кабинетские» подарки.
- Сколько стоили шедевры фирмы Фаберже.
- Какое пасхальное яйцо вдовствующая императрица Мария Фёдоровна забрала с собой, покидая Россию.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет в музей: для группы 1–4 человека — 1000 руб. /чел., для группы 5–10 человек — 900 руб. /чел.
- Я забронирую для вас билеты за сутки до посещения музея. Предоплата за билеты не нужна.
- Воронцовский и Аничков дворцы осматриваются только снаружи.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 348 туристов
Здравствуйте! Я профессиональный гид по Санкт-Петербургу и преподаватель истории города. Мне хочется показать мой родной город так, чтобы вам захотелось ещё больше узнать о нём. Стараюсь проводить экскурсии с элементами игры, ведь это дарит дополнительные положительные эмоции.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
15 мая 2024
Огромное спасибо Ирине! 2,5 часа пролетели как одно мгновение! Ирина очень интересно и увлекательно рассказывает, открывает наинтереснейшие факты истории, о которых мне ранее было неизвестно. Более того, повествование овеяно некой
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