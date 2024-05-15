читать дальше магией и таинством, чего только стоит рассказ о Белой Даме! Ирина обладает удивительными и точными знаниями материала, она может вам рассказать буквально о каждом экспонате музея. Восхищаюсь её знаниями и благодарю за прекрасную экскурсию!!!

Огромное спасибо Ирине! 2,5 часа пролетели как одно мгновение! Ирина очень интересно и увлекательно рассказывает, открывает наинтереснейшие факты истории, о которых мне ранее было неизвестно. Более того, повествование овеяно некой