Спектакль-променад «Господин Оформитель»

Театрализованная прогулка в петербургской Коломне по мотивам самого загадочного советского фильма
Это история метафоричного персонажа, художника-оформителя.

Он обречён вечно скитаться по улицам и видеть радости, страдания, переживания и сомнения людей в разные времена.

Во время прогулки по району Коломна вы очутитесь в мире его безвременья: он приведёт вас на места своих встреч с другими творцами — художниками, писателями, поэтами.
Спектакль-променад «Господин Оформитель»
Спектакль-променад «Господин Оформитель»
Спектакль-променад «Господин Оформитель»

Описание экскурсии

«Господин оформитель» — это мистико-фантастический советский фильм 1988 года, снятый режиссёром Олегом Тепцовым по мотивам рассказа Александра Грина «Серый автомобиль». Действие фильма происходит в 1908–1914 годах. Знаменитый художник-оформитель хочет продлить жизнь живого человека в скульптуре и на рисунках, он пытается побороть смерть и усовершенствовать окружающий мир с помощью своего таланта.

Мы приглашаем вас на спектакль-приквел к фильму о художнике, который живёт вечность и ищет, как воскресить любимую. В вашем лице Господин Оформитель найдёт не только благодарных зрителей, но и друзей, которые его слышат и видят. Он будет рад поделиться своими воспоминаниями о прошлом и показать неожиданные места Петербурга.

Вы увидите

  • Культурное пространство «Где бабуля?» — атмосферное место в доме той самой старухи-процентщицы
  • Николо-Богоявленский морской собор — уникальный по своей архитектуре собор с иконописью и интерьером середины 18 века
  • Семимостье — место, где пересекаются два самых знаменитых канала города — Крюков и Грибоедова — и сбываются мечты
  • Никольские ряды — яркую достопримечательность петербургской Коломны
  • Лендок — одну из крупнейших документальных киностудий России

Организационные детали

Рекомендуем иметь при себе наушники и хорошо заряженный телефон.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В доме старухи-процентщицы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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