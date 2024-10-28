Это история метафоричного персонажа, художника-оформителя. Он обречён вечно скитаться по улицам и видеть радости, страдания, переживания и сомнения людей в разные времена. Во время прогулки по району Коломна вы очутитесь в мире его безвременья: он приведёт вас на места своих встреч с другими творцами — художниками, писателями, поэтами.

Описание экскурсии

«Господин оформитель» — это мистико-фантастический советский фильм 1988 года, снятый режиссёром Олегом Тепцовым по мотивам рассказа Александра Грина «Серый автомобиль». Действие фильма происходит в 1908–1914 годах. Знаменитый художник-оформитель хочет продлить жизнь живого человека в скульптуре и на рисунках, он пытается побороть смерть и усовершенствовать окружающий мир с помощью своего таланта.

Мы приглашаем вас на спектакль-приквел к фильму о художнике, который живёт вечность и ищет, как воскресить любимую. В вашем лице Господин Оформитель найдёт не только благодарных зрителей, но и друзей, которые его слышат и видят. Он будет рад поделиться своими воспоминаниями о прошлом и показать неожиданные места Петербурга.

Вы увидите

Культурное пространство «Где бабуля?» — атмосферное место в доме той самой старухи-процентщицы

Николо-Богоявленский морской собор — уникальный по своей архитектуре собор с иконописью и интерьером середины 18 века

Семимостье — место, где пересекаются два самых знаменитых канала города — Крюков и Грибоедова — и сбываются мечты

Никольские ряды — яркую достопримечательность петербургской Коломны

Лендок — одну из крупнейших документальных киностудий России

Организационные детали

Рекомендуем иметь при себе наушники и хорошо заряженный телефон.