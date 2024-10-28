Театрализованная прогулка в петербургской Коломне по мотивам самого загадочного советского фильма
Это история метафоричного персонажа, художника-оформителя.
Он обречён вечно скитаться по улицам и видеть радости, страдания, переживания и сомнения людей в разные времена.
Во время прогулки по району Коломна вы очутитесь в мире его безвременья: он приведёт вас на места своих встреч с другими творцами — художниками, писателями, поэтами.
Описание экскурсии
«Господин оформитель» — это мистико-фантастический советский фильм 1988 года, снятый режиссёром Олегом Тепцовым по мотивам рассказа Александра Грина «Серый автомобиль». Действие фильма происходит в 1908–1914 годах. Знаменитый художник-оформитель хочет продлить жизнь живого человека в скульптуре и на рисунках, он пытается побороть смерть и усовершенствовать окружающий мир с помощью своего таланта.
Мы приглашаем вас на спектакль-приквел к фильму о художнике, который живёт вечность и ищет, как воскресить любимую. В вашем лице Господин Оформитель найдёт не только благодарных зрителей, но и друзей, которые его слышат и видят. Он будет рад поделиться своими воспоминаниями о прошлом и показать неожиданные места Петербурга.
Вы увидите
Культурное пространство «Где бабуля?» — атмосферное место в доме той самой старухи-процентщицы
Николо-Богоявленский морской собор — уникальный по своей архитектуре собор с иконописью и интерьером середины 18 века
Семимостье — место, где пересекаются два самых знаменитых канала города — Крюков и Грибоедова — и сбываются мечты
Никольские ряды — яркую достопримечательность петербургской Коломны
Лендок — одну из крупнейших документальных киностудий России
Организационные детали
Рекомендуем иметь при себе наушники и хорошо заряженный телефон.
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В доме старухи-процентщицы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Варвара — Организатор в Санкт-Петербурге
Наш культурный центр находится… в доме старухи-процентщицы, с которой выстраивал непростые взаимоотношения Родион Раскольников в романе Достоевского (мы, кстати, сами живём в этом доме). Создавая культурное пространство, мы задавались вопросами: читать дальше
хорошо ли я знаю свой город? А что я вообще знаю про Петербург эдакого, нетривиального? А где бы мне все это впитать, чтобы концентрированно и полезно, чтобы кто-то уже провёл селекцию информации за меня? Поставленные задачи решены! Мы находим лучших из лучших гидов, лекторов и педагогов для вас и ваших детей. Ждём в гости!