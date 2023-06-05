Если парадный Петербург уже изучен, исхожен и отфотографирован, самое время взглянуть на него глазами «самого питерского» режиссёра Алексея Балабанова, запечатлевшего город во всей его подлинности. В мини-группе до 7 человек вы очутитесь в декорациях к фильму «Брат» и пройдёте по следам его героев. Удивитесь неожиданной «чехарде районов» и тому, как изменилось всё вокруг.

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Описание

Что вас ожидает

Красота — это тоже сила

В фильмах Балабанова Петербург — это не просто место действия, а символ эпохи. Особенно ярко это видно в фильме «Брат»: центральная роль отведена городским пейзажам, промозглым — и таким родным улицам. Известные памятники, потрясающие панорамы — всё это вы увидите на экскурсии по балабановским местам. А так как погода в Петербурге не всегда располагает к комфортным прогулкам, воспользуемся микроавтобусом бизнес-класса. Это позволит нам расширить географию и объять больше интересных локаций.

Здесь был «Брат»

От метро «Маяковская» до Васильевского острова — мы побываем в местах, где персонаж Бодрова гулял, уходил от погони, стрелял, разговаривал с девушками, звонил по телефону и защищал несправедливо обиженных. Заглянем в музыкальный магазин и спросим, есть ли «Крылья» Наутилуса. Узнаем, что сейчас продают там, где Немец торговал часами. Пересмотрим лучшие эпизоды из фильма и выясним, как изменился город за 25 лет. И конечно, сделаем фотографии по следам главного героя.

Организационные детали