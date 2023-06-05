Прогулка по местам съёмок фильма «Брат» в мини-группе

Найти самые атмосферные и рок-н-рольные локации из известного фильма

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Если парадный Петербург уже изучен, исхожен и отфотографирован, самое время взглянуть на него глазами «самого питерского» режиссёра Алексея Балабанова, запечатлевшего город во всей его подлинности.

В мини-группе до 7 человек вы очутитесь в декорациях к фильму «Брат» и пройдёте по следам его героев. Удивитесь неожиданной «чехарде районов» и тому, как изменилось всё вокруг.
Прогулка по местам съёмок фильма «Брат» в мини-группе
Прогулка по местам съёмок фильма «Брат» в мини-группе
Прогулка по местам съёмок фильма «Брат» в мини-группе
Прогулка по местам съёмок фильма «Брат» в мини-группе
Прогулка по местам съёмок фильма «Брат» в мини-группе
Прогулка по местам съёмок фильма «Брат» в мини-группе
Прогулка по местам съёмок фильма «Брат» в мини-группе
Прогулка по местам съёмок фильма «Брат» в мини-группе
Прогулка по местам съёмок фильма «Брат» в мини-группе
Прогулка по местам съёмок фильма «Брат» в мини-группе
Прогулка по местам съёмок фильма «Брат» в мини-группе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Красота — это тоже сила

В фильмах Балабанова Петербург — это не просто место действия, а символ эпохи. Особенно ярко это видно в фильме «Брат»: центральная роль отведена городским пейзажам, промозглым — и таким родным улицам. Известные памятники, потрясающие панорамы — всё это вы увидите на экскурсии по балабановским местам. А так как погода в Петербурге не всегда располагает к комфортным прогулкам, воспользуемся микроавтобусом бизнес-класса. Это позволит нам расширить географию и объять больше интересных локаций.

Здесь был «Брат»

От метро «Маяковская» до Васильевского острова — мы побываем в местах, где персонаж Бодрова гулял, уходил от погони, стрелял, разговаривал с девушками, звонил по телефону и защищал несправедливо обиженных. Заглянем в музыкальный магазин и спросим, есть ли «Крылья» Наутилуса. Узнаем, что сейчас продают там, где Немец торговал часами. Пересмотрим лучшие эпизоды из фильма и выясним, как изменился город за 25 лет. И конечно, сделаем фотографии по следам главного героя.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия общей продолжительностью 2-2,5 часа
  • Некоторые локации расположены на частной территории, в связи с чем доступ к ним может быть ограничен. В этом случае я предложу замену.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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