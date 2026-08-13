Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время комфортно перемещаться по городу, наслаждаясь видами и атмосферой, что делает поездку более запоминающейся.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Метро «Маяковская»
Васильевский остров
Описание экскурсии
Красота — это тоже сила
В лентах Балабанова Петербург — это не просто место действия, а символ эпохи. Особенно ярко это видно в фильме «Брат»: центральная роль отведена городским пейзажам, промозглым — и таким родным улицам. Известные памятники, потрясающие панорамы — всё это вы увидите на экскурсии по балабановским местам. А так как погода в Петербурге не всегда располагает к комфортным прогулкам, воспользуемся микроавтобусом бизнес-класса. Это позволит нам расширить географию и объять больше интересных локаций.
Здесь был «Брат»
От метро «Маяковская» до Васильевского острова — мы побываем в местах, где персонаж Бодрова гулял, уходил от погони, стрелял, разговаривал с девушками, звонил по телефону и защищал несправедливо обиженных. Заглянем в музыкальный магазин и спросим, есть ли «Крылья» Наутилуса. Узнаем, что сейчас продают там, где Немец торговал часами. Пересмотрим лучшие эпизоды из фильма и выясним, как изменился город за 25 лет. И конечно, сделаем фотографии по следам главного героя.
Организационные детали
Это авто-пешеходная экскурсия общей продолжительностью около 3 часов
Некоторые локации расположены на частной территории, поэтому доступ к ним может быть ограничен. В этом случае я предложу замену
Передвигаться между локациями мы будем на комфортном микроавтобусе Мерседес V class с панорамной крышей и кожаным салоном. Просматривать отрезки из киноленты будем на штатном мониторе автомобиля
C вашего позволения я делаю фотографии, повторяющие кадры фильма, но с вами на месте главных героев и отправляю вам коллажи «как было/как стало»
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в пределах исторического центра города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 8029 туристов
Меня зовут Виктор. Я сам очень люблю путешествовать и с радостью всех знакомлю с Петербургом, даже жителям города готов показать что-нибудь новенькое и неизвестное. Этот великолепный город с первых минут читать дальшеуменьшить
поразил меня чудесной атмосферой и таинственной душой. Я живу в центре и знаю много маленьких интересных деталей: от стрит-арта и блошиных рынков до дворцов и парков. С радостью поделюсь с вами знаниями, эмоциями и наблюдениями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 105 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
Всем поклонникам фильма и творчества Балабанова А. О. рекомендую! 👍 Виктор рассказал много новых интересных фактов о съемках фильма, героях, режиссере. Посетили много локаций с местами съемок. Остались под впечатлением от экскурсии, захотелось снова пересмотреть фильм!
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И
Ирина
Экскурсия с Виктором впечатлила, стоит посетить поклонникам фильма и режиссёра А. Балабанова. Экскурсовод заинтересован в создании атмосферы фильма и того времени. Ощущается индивидуальный подход. На экскурсии были с дочерью было читать дальшеуменьшить
интересно и мне и ей. Очень много диалогов, нестандартные философские разговоры. Мы посетили много локаций из фильма, но кроме конкретных мест Виктор делился своими размышлениями и достоверноц информацией о реальной жизни актеров и режиссера. Мы смотрели отрывки фильма на местах их съемки. Слушали "ту самую" музыку из "того самого" плейера. Посетили магазин-кафе, в котром Данила покупал диски, там можно увидеть знаменитый свитер Данилы. После экскурсии осталось впечатление реального участия в съемках фильма. Выражаем благодарность Виктору🍀💯
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Anna
Очень необычная и интересная экскурсия для любителей фильма. Понравилась организация: подготовленные кадры и отрывки из фильма, фото и коллажи с кадрами из фильма в моменте. Философские рассуждения и разные взгляды на съемки фильма и актеров. Комфортный авто. Советую.
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Евгений
Для моего поколения «Брат» — это больше чем кино. Эта экскурсия позволила в прямом смысле прикоснуться к легенде. Огромное спасибо гиду Виктору за глубокое погружение и внимание к деталям. Было читать дальшеуменьшить
здорово не только увидеть знакомые со экрана дворы и подворотни, но и узнать, как снимали ту или иную сцену, какие были курьёзы, и что стало с местами съёмок сейчас.
Особенно ценно, что гид не просто киноман, а настоящий рассказчик и знаток города. Он умело связывал локации фильма с историей и духом Петербурга. Ощущения непередаваемые — будто на три часа вернулся в конец 90-х. Идите, не пожалеете! Лучший способ заново пережить эмоции от любимого фильма
Буду пересматривать фильм по новому)
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Д
Дария
Очень интересная экскурсия! Остались очень довольны и рекомендуем всем неравнодушным к фильму и к Питеру!
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О
Ольга
экскурсия была интересная очень, были компанией 7 человек, всем понравилось
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