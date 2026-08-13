Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время комфортно перемещаться по городу, наслаждаясь видами и атмосферой, что делает поездку более запоминающейся.

противниками и находил друзей. Ваш путь пролегает от метро "Маяковская" до Васильевского острова, где каждый уголок расскажет свою историю. Вас ждет погружение в атмосферу 90-х, знакомство с изменившимся городом и уникальная возможность увидеть Петербург глазами Алексея Балабанова. Экскурсия продлится около 2,5 часов, включая посещение мест на частной территории (с возможной заменой), и предоставит вам шанс создать свою фотоисторию на фоне знаменитых локаций

Описание экскурсии

Красота — это тоже сила

В лентах Балабанова Петербург — это не просто место действия, а символ эпохи. Особенно ярко это видно в фильме «Брат»: центральная роль отведена городским пейзажам, промозглым — и таким родным улицам. Известные памятники, потрясающие панорамы — всё это вы увидите на экскурсии по балабановским местам. А так как погода в Петербурге не всегда располагает к комфортным прогулкам, воспользуемся микроавтобусом бизнес-класса. Это позволит нам расширить географию и объять больше интересных локаций.

Здесь был «Брат»

От метро «Маяковская» до Васильевского острова — мы побываем в местах, где персонаж Бодрова гулял, уходил от погони, стрелял, разговаривал с девушками, звонил по телефону и защищал несправедливо обиженных. Заглянем в музыкальный магазин и спросим, есть ли «Крылья» Наутилуса. Узнаем, что сейчас продают там, где Немец торговал часами. Пересмотрим лучшие эпизоды из фильма и выясним, как изменился город за 25 лет. И конечно, сделаем фотографии по следам главного героя.

Организационные детали