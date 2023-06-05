Найти самые атмосферные и рок-н-рольные локации из известного фильма
В мини-группе до 7 человек вы очутитесь в декорациях к фильму «Брат» и пройдёте по следам его героев. Удивитесь неожиданной «чехарде районов» и тому, как изменилось всё вокруг.
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Описание
Что вас ожидает
Красота — это тоже сила
В фильмах Балабанова Петербург — это не просто место действия, а символ эпохи. Особенно ярко это видно в фильме «Брат»: центральная роль отведена городским пейзажам, промозглым — и таким родным улицам. Известные памятники, потрясающие панорамы — всё это вы увидите на экскурсии по балабановским местам. А так как погода в Петербурге не всегда располагает к комфортным прогулкам, воспользуемся микроавтобусом бизнес-класса. Это позволит нам расширить географию и объять больше интересных локаций.
Здесь был «Брат»
От метро «Маяковская» до Васильевского острова — мы побываем в местах, где персонаж Бодрова гулял, уходил от погони, стрелял, разговаривал с девушками, звонил по телефону и защищал несправедливо обиженных. Заглянем в музыкальный магазин и спросим, есть ли «Крылья» Наутилуса. Узнаем, что сейчас продают там, где Немец торговал часами. Пересмотрим лучшие эпизоды из фильма и выясним, как изменился город за 25 лет. И конечно, сделаем фотографии по следам главного героя.
Организационные детали
- Это авто-пешеходная экскурсия общей продолжительностью 2-2,5 часа
- Некоторые локации расположены на частной территории, в связи с чем доступ к ним может быть ограничен. В этом случае я предложу замену.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с метро «Маяковская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.