🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 282 отзыва Популярное предложение Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях Начало: В районе метро Владимирская «Мы не только найдем интересные ракурсы мостов, лестниц и улиц для фотосессии: вы ощутите необычную атмосферу этого города» 6400 5 120 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 35% скидка Групповая 2.5 часа 608 отзывов Экскурсия с посещением Петропавловской крепости Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами Начало: Возле станции место «Площадь Восстания» «Парадные улицы и проспекты, дворцы и соборы, памятники и набережные — без них невозможно представить обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу» 1200 780 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 26 отзывов Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами Начало: На площади Искусств Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00 1 690 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 47 отзывов Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера Начало: У м. Площадь Восстания «Мы проедем по ночным улицам, где вы узнаете несколько мистических городских легенд» 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 72 отзыва Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом Навестить город на границе, проникнуться его атмосферой и услышать о насыщенной истории Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала... «Осмотрим сказочные здания уникальной Торккельской улицы и вспомним о людях, которые так много сделали для города, но попали в трагический водоворот революционных событий» 21 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 29 отзывов Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга Посмотреть знаменитые места и памятники, или бродилки-находилки для детей 5-10 лет Начало: В районе метро Гостиный Двор «Так прогулка по главным улицам Северной столицы, от площади Островского до площади Искусств, превратится в веселую игру» 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 145 отзывов Прогулка по Невскому проспекту Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями Начало: У входа в метро «Площадь Восстания» «Чтобы убедиться в словах Гоголя, мы прогуляемся по красивейшей улице Северной столицы: проникнем в прошлое роскошных дворцов, заглянем в Елисеевский магазин и уютные дворы-колодцы, откроем секреты Казанского собора и дома Зингера» от 2 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 5% скидка Фотопрогулка 3 часа 274 отзыва Ваш идеальный день в Петербурге Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия Начало: По договоренности «Вы заглянете на главную ресторанную улицу» 12000 11 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 70 отзывов Петербург детям и их родителям: семейная экскурсия с приключениями Вместе с детьми отправляйтесь в захватывающее путешествие по сказочному Петербургу, полному историй и загадок «От Аничкова моста мы пройдем через дворы библиотеки, по знаменитой барной улице Рубинштейна — к Пяти углам» 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 17 отзывов Популярное предложение Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями Начало: В районе Большой Морской улице «Мы встретимся в районе Невского проспекта и Большой Морской улицы, познакомимся и отправимся колесить по дорогам исторического центра Северной столицы:» 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 165 отзывов Грани Васильевского: дорогами островитян Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты Начало: в районе станции метро «Василеостровская» «Вы отправитесь на прогулку по Васильевскому острову — наиболее аутентичному району Санкт-Петербурга, где, по задумке Петра, все улицы должны были быть каналами» Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 18 отзывов Петербург в объективе: курс молодого фотографа Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке Начало: Центральный район «Со мной вы не только внимательно посмотрите через объектив на улицы, детали архитектуры и лица Петербурга, но и получите новые навыки съемки» 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 40 отзывов Историческая экскурсия по Большой Морской: великие события и жители Погрузитесь в атмосферу Петербурга: истории знаменитых домов, анекдоты времен и великие имена, оставившие след в истории Начало: Исаакиеская площадь «Я расскажу о многих исторических событиях, курьезах и анекдотах давней поры, которые хранит Большая Морская улица» 1 340 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 20 отзывов Развлечения и нравы имперского Петербурга: путешествие в прошлое Откройте тайны петровских ассамблей, великосветских балов и каруселей. Интересные истории и яркие события ждут вас «На улице Шпалерной и Театральной площади поговорим о первых представлениях и о том, как зазывали публику в музеи и спектакли» 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 21 отзыв Петербург на ощупь: прогулка с завязанными глазами Преодолеть свой страх и погрузиться в другую реальность с единственным незрячим гидом России Начало: У станции метро «Горьковская» «Я расскажу, какие принципы взял за основу экскурсии-тренинга, и познакомлю с маршрутом, по которому мы пойдем — основными его точками будет Александровский парк, Троицкая площадь и Кирочная улица» Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00, 19:00 и 21:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 137 отзывов Индивидуальная экскурсия по блокадному Ленинграду в Санкт-Петербурге Приглашаем вас на уникальную экскурсию по блокадному Ленинграду. Узнайте, как жили люди в годы блокады, прогуливаясь по историческим местам Санкт-Петербурга Начало: В районе метро Звенигородская «На дополнительном маршруте мы посетим самый пострадавший от бомб переулок города, узнаем военную судьбу коней на Аничковом мосту, спустимся к «блокадной проруби», увидим Дом Радио и блокадную доску Ольге Берггольц» от 3 900 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 77 отзывов Экскурсия-квиз по Васильевскому острову Раскрыть тайны старинного острова на весёлой прогулке-игре Начало: В районе м. Василеостровская «Где находится самая узкая улица Петербурга и как она связана с рок-музыкантами» 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 39 отзывов Петербург с Фаролеро: за пределами повседневности Небанальные истории, мини-представления и чудесные встречи на иммерсивной экскурсии с фонарщиком Начало: На площади Искусств «Прогулка проходит только по улице, заранее позаботьтесь об одежде и обуви по погоде» 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 143 отзыва Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города Начало: Невский проспект «Маршрут охватит центральные улицы Петербурга с небывалой концентрацией уличного искусства» от 4 290 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 19 отзывов Парадные и проходные дворы Литейной части Где жили Пушкин, «Принц де Лень» и Бродский и как найти 200-летние надписи на арабском «А еще я покажу локации, в которых снимались культовые фильмы, такие как «Шерлок Холмс», «Собачье сердце», «Брат», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Питер FM» и другие» 4 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 3 часа 87 отзывов Популярное предложение Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон Начало: В районе метро Площадь Восстание «Невский проспект с его пышными фасадами, Казанским собором и домом Зингера» 9000 8 100 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1 час 76 отзывов Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» Создать свою фотоисторию на неспешной прогулке по городу на Неве «Маршрут № 2: Спас на Крови, набережная реки Мойки, уютные и малоизвестные дворы и улицы города, Атланты, Дворцовая площадь» 8500 6 800 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 458 отзывов Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города 12500 11 250 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 1.5 часа 219 отзывов Гуляем с детьми от конки до сфинксов Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова Начало: У станции метро Василеостровская «Мы пройдем по самой узкой улице Петербурга и узнаем, где бродил ночью герой сказки Погорельского Алеша в сопровождении Черной курицы» 7900 5 530 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 2 часа 53 отзыва По Васильевскому с островитянином Исследовать проходные дворы, раскрыть тайны острова и увидеть Петербург неизведанный Начало: Рядом со станцией метро «Василеостровская» «Раскрою его прошлое и поделюсь секретами улиц и старинных домов» 1100 935 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 84 отзыва Петроградка - от крепости до революции Проследить историческое развитие Петербурга на экскурсии по самой старинной части города Начало: В районе ст. метро Горьковская (синяя ветка) «Мы пройдем по одной из красивейших улиц города — Каменноостровскому проспекту, вдоль которого стоят уникальные здания в стиле модерн» от 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 41 отзыв Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна Пройти по улице, способной рассказать об истории всего города, и заглянуть в лучшие заведения Начало: Рубинштейна 1 «На улице, где вы будете прогуливаться этим вечером, нет домов, про которые нечего рассказать» 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 30 минут 283 отзыва Мотопрогулка по центру Петербурга Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках Начало: В районе Большой Морской «Мы встретимся в районе Невского проспекта и Большой Морской улицы, проведем необходимый инструктаж, а затем отправимся колесить по дорогам исторического центра Северной столицы» 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 35 отзывов История и секреты петербуржских садов Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города Начало: В Екатерининском саду «После этого отправимся на уютную и немного волшебную улицу Малая Садовая» от 2 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 51 отзыв Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты Начало: В районе метро Чернышевская «🎬 По следам Данилы Багрова и Шерлока ХолмсаФасады улицы Моховой, набережная Фонтанки, улица Рубинштейна, Шереметевский дворец, Толстовский дом — эти и другие места притяжения Петербурга откроются для вас с новой, кинематографической стороны» от 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 64 отзыва Рок-н-ролл на Петроградской Погрузиться в истории ленинградского рока и побывать в легендарной котельной Камчатка Начало: В районе м. Спортивная «Мы посетим угольную котельную Камчатка на улице Блохина, с которой связано не одно культовое имя ленинградского рока» 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 17 отзывов Тайны конфетного фантика Семейная интерактивная прогулка по Невскому проспекту с посещением старинного кафе и магазина Начало: У Литературного кафе со стороны наб. реки Мойки «В веселом и дружеском формате совершим променад по главной улице Петербурга, где шоколатье и кондитеры издавна открывали свои фирменные заведения» 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🏍 На мотоцикле Фотопрогулка 30 минут 30 отзывов Сердце Петербурга: мототур по центру города Прокатиться по парадным улицам и набережным, зарядиться драйвом и сделать яркие фотографии Начало: В районе метро Адмиралтейская «Покорять улицы города мы будем на комфортабельных мотоциклах марки Honda GoldWing 1800» 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 246 отзывов Петроградская сторона снаружи и изнутри Запечатлеть аутентичные виды Петербурга, заглянуть в парадные и знаменитые дворы-колодцы Начало: В районе метро Спортивная от 2 300 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 232 отзыва По следам «Преступления и наказания» Воссоздать маршруты героев, познакомиться с Петербургом писателя и открыть роман с новой стороны Начало: У метро Спасская «Полтора столетия назад Достоевский создал произведение, в котором зашифровал названия улиц Петербурга» 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 191 отзыв Ночная экскурсия по Петербургу на авто Погрузитесь в атмосферу величественного Петербурга, исследуя его красоту ночью в уютной обстановке 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 46 отзывов Невидимый Петербург Заглянуть в «непарадный» центр города и узнать, как, кем и почему менялся его облик Начало: У метро «Площадь Восстания» «Мы отправимся от площади Восстания (бывшей Знаменской), по Лиговке на север, потом свернем в Пески, пересечем одну слоновью тропу, побродим по бывшим Рождественским улицам, заглянем и на Старорусскую» Расписание: во вторник и пятницу в 19:00, в четверг в 19:15, в субботу в 11:00, в воскресенье в 15:00 1 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 59 отзывов Центр Петербурга, о котором вы не знали Прогулка для тех, кто хочет найти новые тропы в любимом городе Начало: На Соляном переулке «Прямые улицы и неожиданные уголки Литейного» Расписание: в среду в 11:00, в воскресенье в 18:30 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 18 отзывов Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей Неспешно пройти по центральной улочке и проникнуть в тайны, скрытые за стенами особняков Начало: На Дворцовой площади «Я помогу найти ответы и поделюсь любопытными сюжетами Миллионной улицы» 5 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 31 отзыв Миллионная улица - Петербург в миниатюре Полюбоваться Мраморным дворцом, узнать историю Эрмитажа и услышать рассказы о жильцах особняков Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна «Миллионная улица расположена в самом сердце города — близ Зимнего дворца и Русского музея, Михайловского театра, Спаса на Крови и Марсового поля» 1 340 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Сладкий маршрут по Невскому проспекту Прикоснуться к истории десерта и раскрыть любопытные сюжеты о кондитерских и ресторанах Начало: В районе Главного штаба «На прогулке по Невскому проспекту вас ждут самые интересные места, связанные с историей кондитерского дела в России — и рассказы о заведениях, где продавали лучшие сладости с петербуржским флером:» 6 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 53 отзыва Авторская прогулка «Настоящий Невский» От Пушкина и Достоевского до стиляг и панков - взглянуть на парадную улицу как на живую часть города Начало: В районе ст. метро Площадь Восстания «Мы пойдем с вами по главному проспекту города и проходным дворам, по улицам, пересекающим Невский, переулкам и открыточным местам, по вашему желанию сворачивая туда, где вам интересно» от 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 22 отзыва Тайны царского Петербурга: история и развлечения Погрузитесь в атмосферу тайных удовольствий и роскошных вечеринок царского Санкт-Петербурга, открывая его скрытые истории «Наше путешествие пройдёт по улицам, которые помнят популярные заведения и злачные места, через дворы, мимо дворцов и памятников» 8 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 26 отзывов С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков Понятные детям 12-15 лет истории о городе, архитектуре, людях - с загадками, страшилками и шутками Начало: В районе метро Площадь Восстания «Улица Ломоносова — легенда о купцах Елисеевых» от 4 000 ₽ за всё до 8 чел.