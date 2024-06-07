1 чел.
По популярности
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
«Мы не только найдем интересные ракурсы мостов, лестниц и улиц для фотосессии: вы ощутите необычную атмосферу этого города»
Завтра в 18:30
9 июня в 10:30
64005 120₽ за всё до 4 чел.
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
«Парадные улицы и проспекты, дворцы и соборы, памятники и набережные — без них невозможно представить обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 690₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
«Мы проедем по ночным улицам, где вы узнаете несколько мистических городских легенд»
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Навестить город на границе, проникнуться его атмосферой и услышать о насыщенной истории
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
«Осмотрим сказочные здания уникальной Торккельской улицы и вспомним о людях, которые так много сделали для города, но попали в трагический водоворот революционных событий»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
21 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
Посмотреть знаменитые места и памятники, или бродилки-находилки для детей 5-10 лет
Начало: В районе метро Гостиный Двор
«Так прогулка по главным улицам Северной столицы, от площади Островского до площади Искусств, превратится в веселую игру»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Невскому проспекту
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
«Чтобы убедиться в словах Гоголя, мы прогуляемся по красивейшей улице Северной столицы: проникнем в прошлое роскошных дворцов, заглянем в Елисеевский магазин и уютные дворы-колодцы, откроем секреты Казанского собора и дома Зингера»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 2 400₽ за всё до 8 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
Ваш идеальный день в Петербурге
Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия
Начало: По договоренности
«Вы заглянете на главную ресторанную улицу»
Завтра в 14:00
10 июня в 15:00
1200011 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург детям и их родителям: семейная экскурсия с приключениями
Вместе с детьми отправляйтесь в захватывающее путешествие по сказочному Петербургу, полному историй и загадок
«От Аничкова моста мы пройдем через дворы библиотеки, по знаменитой барной улице Рубинштейна — к Пяти углам»
Завтра в 17:00
9 июня в 11:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга
Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями
Начало: В районе Большой Морской улице
«Мы встретимся в районе Невского проспекта и Большой Морской улицы, познакомимся и отправимся колесить по дорогам исторического центра Северной столицы:»
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Грани Васильевского: дорогами островитян
Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты
Начало: в районе станции метро «Василеостровская»
«Вы отправитесь на прогулку по Васильевскому острову — наиболее аутентичному району Санкт-Петербурга, где, по задумке Петра, все улицы должны были быть каналами»
Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:00
800₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке
Начало: Центральный район
«Со мной вы не только внимательно посмотрите через объектив на улицы, детали архитектуры и лица Петербурга, но и получите новые навыки съемки»
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Историческая экскурсия по Большой Морской: великие события и жители
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: истории знаменитых домов, анекдоты времен и великие имена, оставившие след в истории
Начало: Исаакиеская площадь
«Я расскажу о многих исторических событиях, курьезах и анекдотах давней поры, которые хранит Большая Морская улица»
9 июня в 18:00
13 июня в 13:00
1 340₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Развлечения и нравы имперского Петербурга: путешествие в прошлое
Откройте тайны петровских ассамблей, великосветских балов и каруселей. Интересные истории и яркие события ждут вас
«На улице Шпалерной и Театральной площади поговорим о первых представлениях и о том, как зазывали публику в музеи и спектакли»
Завтра в 10:30
11 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Петербург на ощупь: прогулка с завязанными глазами
Преодолеть свой страх и погрузиться в другую реальность с единственным незрячим гидом России
Начало: У станции метро «Горьковская»
«Я расскажу, какие принципы взял за основу экскурсии-тренинга, и познакомлю с маршрутом, по которому мы пойдем — основными его точками будет Александровский парк, Троицкая площадь и Кирочная улица»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия по блокадному Ленинграду в Санкт-Петербурге
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по блокадному Ленинграду. Узнайте, как жили люди в годы блокады, прогуливаясь по историческим местам Санкт-Петербурга
Начало: В районе метро Звенигородская
«На дополнительном маршруте мы посетим самый пострадавший от бомб переулок города, узнаем военную судьбу коней на Аничковом мосту, спустимся к «блокадной проруби», увидим Дом Радио и блокадную доску Ольге Берггольц»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 3 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
Раскрыть тайны старинного острова на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Василеостровская
«Где находится самая узкая улица Петербурга и как она связана с рок-музыкантами»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Петербург с Фаролеро: за пределами повседневности
Небанальные истории, мини-представления и чудесные встречи на иммерсивной экскурсии с фонарщиком
Начало: На площади Искусств
«Прогулка проходит только по улице, заранее позаботьтесь об одежде и обуви по погоде»
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города
Начало: Невский проспект
«Маршрут охватит центральные улицы Петербурга с небывалой концентрацией уличного искусства»
9 июня в 16:00
10 июня в 15:00
от 4 290₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Парадные и проходные дворы Литейной части
Где жили Пушкин, «Принц де Лень» и Бродский и как найти 200-летние надписи на арабском
«А еще я покажу локации, в которых снимались культовые фильмы, такие как «Шерлок Холмс», «Собачье сердце», «Брат», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Питер FM» и другие»
10 июня в 15:00
14 июня в 10:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое
Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В районе метро Площадь Восстание
«Невский проспект с его пышными фасадами, Казанским собором и домом Зингера»
Завтра в 20:00
9 июня в 15:00
90008 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Создать свою фотоисторию на неспешной прогулке по городу на Неве
«Маршрут № 2: Спас на Крови, набережная реки Мойки, уютные и малоизвестные дворы и улицы города, Атланты, Дворцовая площадь»
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
85006 800₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Начало: У станции метро Василеостровская
«Мы пройдем по самой узкой улице Петербурга и узнаем, где бродил ночью герой сказки Погорельского Алеша в сопровождении Черной курицы»
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
79005 530₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
По Васильевскому с островитянином
Исследовать проходные дворы, раскрыть тайны острова и увидеть Петербург неизведанный
Начало: Рядом со станцией метро «Василеостровская»
«Раскрою его прошлое и поделюсь секретами улиц и старинных домов»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1100935₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Петроградка - от крепости до революции
Проследить историческое развитие Петербурга на экскурсии по самой старинной части города
Начало: В районе ст. метро Горьковская (синяя ветка)
«Мы пройдем по одной из красивейших улиц города — Каменноостровскому проспекту, вдоль которого стоят уникальные здания в стиле модерн»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Пройти по улице, способной рассказать об истории всего города, и заглянуть в лучшие заведения
Начало: Рубинштейна 1
«На улице, где вы будете прогуливаться этим вечером, нет домов, про которые нечего рассказать»
13 июня в 18:00
26 июня в 18:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
30 минут
Мотопрогулка по центру Петербурга
Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Большой Морской
«Мы встретимся в районе Невского проспекта и Большой Морской улицы, проведем необходимый инструктаж, а затем отправимся колесить по дорогам исторического центра Северной столицы»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
История и секреты петербуржских садов
Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города
Начало: В Екатерининском саду
«После этого отправимся на уютную и немного волшебную улицу Малая Садовая»
13 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 2 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты
Начало: В районе метро Чернышевская
«🎬 По следам Данилы Багрова и Шерлока ХолмсаФасады улицы Моховой, набережная Фонтанки, улица Рубинштейна, Шереметевский дворец, Толстовский дом — эти и другие места притяжения Петербурга откроются для вас с новой, кинематографической стороны»
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рок-н-ролл на Петроградской
Погрузиться в истории ленинградского рока и побывать в легендарной котельной Камчатка
Начало: В районе м. Спортивная
«Мы посетим угольную котельную Камчатка на улице Блохина, с которой связано не одно культовое имя ленинградского рока»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Тайны конфетного фантика
Семейная интерактивная прогулка по Невскому проспекту с посещением старинного кафе и магазина
Начало: У Литературного кафе со стороны наб. реки Мойки
«В веселом и дружеском формате совершим променад по главной улице Петербурга, где шоколатье и кондитеры издавна открывали свои фирменные заведения»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Сердце Петербурга: мототур по центру города
Прокатиться по парадным улицам и набережным, зарядиться драйвом и сделать яркие фотографии
Начало: В районе метро Адмиралтейская
«Покорять улицы города мы будем на комфортабельных мотоциклах марки Honda GoldWing 1800»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Петроградская сторона снаружи и изнутри
Запечатлеть аутентичные виды Петербурга, заглянуть в парадные и знаменитые дворы-колодцы
Начало: В районе метро Спортивная
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
от 2 300₽ за всё до 8 чел.
Квест
2 часа
По следам «Преступления и наказания»
Воссоздать маршруты героев, познакомиться с Петербургом писателя и открыть роман с новой стороны
Начало: У метро Спасская
«Полтора столетия назад Достоевский создал произведение, в котором зашифровал названия улиц Петербурга»
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная экскурсия по Петербургу на авто
Погрузитесь в атмосферу величественного Петербурга, исследуя его красоту ночью в уютной обстановке
9 июня в 19:30
10 июня в 18:30
13 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Невидимый Петербург
Заглянуть в «непарадный» центр города и узнать, как, кем и почему менялся его облик
Начало: У метро «Площадь Восстания»
«Мы отправимся от площади Восстания (бывшей Знаменской), по Лиговке на север, потом свернем в Пески, пересечем одну слоновью тропу, побродим по бывшим Рождественским улицам, заглянем и на Старорусскую»
Расписание: во вторник и пятницу в 19:00, в четверг в 19:15, в субботу в 11:00, в воскресенье в 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 15:00
1 950₽ за человека
Групповая
2 часа
Центр Петербурга, о котором вы не знали
Прогулка для тех, кто хочет найти новые тропы в любимом городе
Начало: На Соляном переулке
«Прямые улицы и неожиданные уголки Литейного»
Расписание: в среду в 11:00, в воскресенье в 18:30
9 июня в 18:30
12 июня в 11:00
850₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
Неспешно пройти по центральной улочке и проникнуть в тайны, скрытые за стенами особняков
Начало: На Дворцовой площади
«Я помогу найти ответы и поделюсь любопытными сюжетами Миллионной улицы»
10 июня в 12:30
11 июня в 13:30
5 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Миллионная улица - Петербург в миниатюре
Полюбоваться Мраморным дворцом, узнать историю Эрмитажа и услышать рассказы о жильцах особняков
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
«Миллионная улица расположена в самом сердце города — близ Зимнего дворца и Русского музея, Михайловского театра, Спаса на Крови и Марсового поля»
13 июня в 13:00
21 июня в 13:00
1 340₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
Прикоснуться к истории десерта и раскрыть любопытные сюжеты о кондитерских и ресторанах
Начало: В районе Главного штаба
«На прогулке по Невскому проспекту вас ждут самые интересные места, связанные с историей кондитерского дела в России — и рассказы о заведениях, где продавали лучшие сладости с петербуржским флером:»
13 июня в 12:00
17 июня в 10:00
6 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
От Пушкина и Достоевского до стиляг и панков - взглянуть на парадную улицу как на живую часть города
Начало: В районе ст. метро Площадь Восстания
«Мы пойдем с вами по главному проспекту города и проходным дворам, по улицам, пересекающим Невский, переулкам и открыточным местам, по вашему желанию сворачивая туда, где вам интересно»
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны царского Петербурга: история и развлечения
Погрузитесь в атмосферу тайных удовольствий и роскошных вечеринок царского Санкт-Петербурга, открывая его скрытые истории
«Наше путешествие пройдёт по улицам, которые помнят популярные заведения и злачные места, через дворы, мимо дворцов и памятников»
12 июня в 18:00
13 июня в 10:30
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
Понятные детям 12-15 лет истории о городе, архитектуре, людях - с загадками, страшилками и шутками
Начало: В районе метро Площадь Восстания
«Улица Ломоносова — легенда о купцах Елисеевых»
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
«самый пропорциональный переулок в мире — улицу зодчего Росси»
23 июня в 12:00
15001 050₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 июня 2024Гид Алла провела по красивым и вкусным местам нашей экскурсии, доступно донесла информацию, поделилась своими богатыми знаниями улицы Рубинштейна и
- ААнна7 июня 2024Посетила экскурсию 06.06.2024 с экскурсоводом Иваном. Материал и маршрут очень хорошо структурирован, гид прекрасно владеет материалом, очень интересно и увлекательно
- ТТатьяна7 июня 2024Денис профессионал своего дела, мы под впечатлением от подачи материала, заведений, группы, легких и приятных бесед. Будем рекомендовать друзьям. Спасибо большое
- ААнна7 июня 2024Экскурсию проводила очаровательная Вера, которая очень изобразительно описывала быт и атмосферу, царившую в годы жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Выражаем благодарность за полученные новые знания и приятное общение)
- ТТатьяна7 июня 2024Уууухххх, супер экскурсия с очень эмоциональным и грамотным гидом Андреем. Советую ВСЕМ!!!! У нас ещё и группа подобралась замечательная, вообщем все звёзды сошлись. Интересно, вкусно, пьяненько, весело и ооооочень интересно.
- ААндрей7 июня 2024Гид Татьяна прекрасно простроила наше комфортное общение на тему Питера и Васильевского острова. Мы хотели открыть в легком режиме его историю и основные достопримечательности и это получилось! Интересные факты и места, красивые локации, необычные ракурсы. За все это спасибо!
- ООлеся6 июня 2024Понравилась идея, подача материала, все доступно, легко и непринужденно проходило! Подойдет тем, кто желает открыть для себя новые места в этом городе ❤️
- ККсения6 июня 2024Отличный гид и экскурсия! Спасибо вам
- ООльга6 июня 2024Супер, рекомендую
- ГГузель6 июня 2024Экскурсия была интересной и познавательной (экскурсовод приятная милая девушка), были остановки у Смольного, Авроры, сувенирного магазина (где была дегустация кронштадского
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Санкт-Петербурга. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод