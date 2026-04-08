10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для прогулки по петербургскому Монмартру - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает в ярких красках. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя в мае может быть прохладно, а в сентябре - дождливо. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать частые осадки и более низкие температуры.

Экскурсия по петербургской Коломне позволит ощутить дух Серебряного века и познакомиться с историей объединения «Мир искусства». Туристы пройдут по местам, где жили и творили знаменитые художники и поэты, такие как Бенуа и Блок. Путешествие по нетуристическим улицам Коломны даст возможность узнать о прошлом и настоящем этого уникального района Петербурга. Участники смогут обсудить с гидом длительность экскурсии и насладиться атмосферой творческой интеллигенции

Описание экскурсии

Погружение в «Мир искусства»

В поисках петербургского Монмартра мы пройдём по улицам, где редко встретишь туристические группы, зато можно отыскать адреса художников Бенуа, Добужинского и Сомова. По их воспоминаниям вы проследите, как из приятельского кружка выросло объединение «Мир искусства» — уникальное явление культурной жизни Петербурга начала 20 века. Я расскажу о княгине Тенишевой, без которой журнал «Мир искусства» не увидел бы свет. Проведу вас к мансарде, где находилась мастерская Репина, и помогу разобраться в отношениях мэтра с блестящим и дерзким Дягилевым. Шаг за шагом вы узнаете, что стало причиной смерти «Мира искусства» и почему после этого Дягилев умчался покорять Париж. И, конечно, разговор о Петербурге Серебряного века не обойдется без упоминания Блока, который тоже жил и творил в одном из домов петербургской Коломны.

Прошлое и настоящее петербургской Коломны

Сравнивая работы художников «Мира искусства» с современными видами Коломны, вы убедитесь, как мало изменило время этот уголок Петербурга. Расположенная вдали от суеты и блеска Невского проспекта, к началу 20 века промышленная окраина превратилась в художественно-артистический отшиб. Именно здесь творческая интеллигенция Серебряного века высказывалась о свободе для искусства, противопоставляя себя патриархальному чиновному миру и фальши придворного этикета. Исследуя Коломну, мы заглянем в несколько особенно интересных парадных, а по пути обсудим, каким район стал в наши дни и кто населяет сегодня изящные доходные дома в стиле ар-нуво.

Кому подходит экскурсия

Путешественникам, которые уже успели изучить основные туристические маршруты Петербурга и хотят открыть город с новой стороны.