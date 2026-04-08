10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исследуйте старую Коломну, чтобы понять влияние Парижа на Петербург. Узнайте о художниках и творческой интеллигенции начала 20 века
Экскурсия по петербургской Коломне позволит ощутить дух Серебряного века и познакомиться с историей объединения «Мир искусства». Туристы пройдут по местам, где жили и творили знаменитые художники и поэты, такие как Бенуа и Блок.
Путешествие по нетуристическим улицам Коломны даст возможность узнать о прошлом и настоящем этого уникального района Петербурга.
Участники смогут обсудить с гидом длительность экскурсии и насладиться атмосферой творческой интеллигенции
Лучшее время для прогулки по петербургскому Монмартру - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает в ярких красках. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя в мае может быть прохладно, а в сентябре - дождливо. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать частые осадки и более низкие температуры.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мастерская Репина
Дома художников Бенуа
Дома Добужинского
Дома Сомова
Описание экскурсии
Погружение в «Мир искусства»
В поисках петербургского Монмартра мы пройдём по улицам, где редко встретишь туристические группы, зато можно отыскать адреса художников Бенуа, Добужинского и Сомова. По их воспоминаниям вы проследите, как из приятельского кружка выросло объединение «Мир искусства» — уникальное явление культурной жизни Петербурга начала 20 века. Я расскажу о княгине Тенишевой, без которой журнал «Мир искусства» не увидел бы свет. Проведу вас к мансарде, где находилась мастерская Репина, и помогу разобраться в отношениях мэтра с блестящим и дерзким Дягилевым. Шаг за шагом вы узнаете, что стало причиной смерти «Мира искусства» и почему после этого Дягилев умчался покорять Париж. И, конечно, разговор о Петербурге Серебряного века не обойдется без упоминания Блока, который тоже жил и творил в одном из домов петербургской Коломны.
Прошлое и настоящее петербургской Коломны
Сравнивая работы художников «Мира искусства» с современными видами Коломны, вы убедитесь, как мало изменило время этот уголок Петербурга. Расположенная вдали от суеты и блеска Невского проспекта, к началу 20 века промышленная окраина превратилась в художественно-артистический отшиб. Именно здесь творческая интеллигенция Серебряного века высказывалась о свободе для искусства, противопоставляя себя патриархальному чиновному миру и фальши придворного этикета. Исследуя Коломну, мы заглянем в несколько особенно интересных парадных, а по пути обсудим, каким район стал в наши дни и кто населяет сегодня изящные доходные дома в стиле ар-нуво.
Кому подходит экскурсия
Путешественникам, которые уже успели изучить основные туристические маршруты Петербурга и хотят открыть город с новой стороны.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Театральная пл, у памятника Н.А. Римскому-Корсакову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 3932 туристов
Коренная петербурженка. Профессиональный гид с многолетним стажем, поэтому больше всего опасаюсь профессиональных экскурсий от гидов с многолетним стажем.
Автор книги «Легенды Петроградки. Истории домов, которые видели империю».
Стараюсь превратить экскурсию в читать дальшеуменьшить
неспешную прогулку с добрым другом, который изнутри знает повседневную жизнь Петербурга, но ярко и сочно оживит картины и страсти прошлого старинных доходных домов, особняков, уютных дворов и скверов.
Познакомлю вас с историей России без туристических шаблонов, без монотонности лекций, но в приятном дружеском диалоге.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
67
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наталья
Все просто отлично, очень интересно, колоритно, образно. Я до сих пор вспоминаю эту экскурсию как одну из лучших, на которых я была, даже дочка 10 лет продержалась молодцом;) Отдельное огромное спасибо за прекрасный русский язык.
+4
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Полина
Очередной восторг от прогулки с Полиной, очень всем рекомендуем!
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Ю
Юлия
Настоятельно рекомендую эту прогулку ценителям истории искусства конца 19го начада 20го века и не истоптанных туристами маршрутов. Мы в восторге от Полины-рассказчицы: качество и небанальность материала, вовлеченность, идеальная речь в течение читать дальшеуменьшить
2.5 часов на одном дыхании без единого слова-паразита-это класс! Мы в восторге от Полины-гида: небанальный подбор маршрута, объекты, мимо которых много раз шли мимо, не видя красоты, не понимая их уникальности были раскрыты крайне интересно. Мы в восторге от клиент ориентированности Полины: пошла навстречу по дате, времени отчаянным любителям истории искусства и Питера. Спасибо Вам, Полина, большое! Вы сделали наш день!
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А
Андрей
И снова очень интересная и содержательная экскурсия от Полины по одному из самых нетуристических маршрутов! Полина уже не в первый раз демонстрирует свое знание Петербурга и любовь к нему. В читать дальшеуменьшить
ходе экскурсии появляется возможность узнать об интересных аспектах истории города и его жителей, увидеть доселе незнакомые широкой аудитории улицы, дома, дворы, в буквальном смысле прикоснуться к истории конца 19 - начала 20 веков. Рекомендуем всем интересующимся историей и культурой этой эпохи!
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П
Потемкин
отличная экскурсия. было интересно и познавательно
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Мария
Это уже третья моя экскурсия с Полиной, обожаю ее подход к теме, шутки, возможность задавать вопросы и шутить в ответ и великолепный талант рассказчика. После каждой экскурсии кажется, что ты посмотрел классный сериал или фильм о Санкт-Петербурге и полюбил его ещё сильнее. И даже дождь не стал для нас помехой, мы прекрасно прошли весь маршрут и получили массу удовольствия
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