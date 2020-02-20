10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Прогулка по петербургскому Монмартру

Перенестись в эпоху Серебряного века и прикоснуться к историям и судьбам художников «Мира искусства»

Полина
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Полина – ваш гид
Гуляя по Петербургу, невозможно не уловить незримое влияние Парижа.

Мы пройдем по старой петербургской Коломне вместе с художниками «Мира искусства», чтобы прочувствовать дух Серебряного века, поговорить о легендарном балете Дягилева и погрузиться в атмосферу места, ставшего меккой творческой интеллигенции Петербурга.
От 2860 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Театральная пл, у памятника Н.А. Римскому-Корсакову
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Прогулка по петербургскому Монмартру
Прогулка по петербургскому Монмартру

Что вас ожидает

Погружение в «Мир искусства»
В поисках петербургского Монмартра мы пройдём по улицам, где редко встретишь туристические группы, зато можно отыскать адреса художников Бенуа, Добужинского и Сомова. По их воспоминаниям вы проследите, как из приятельского кружка выросло объединение «Мир искусства» — уникальное явление культурной жизни Петербурга начала 20 века. Я расскажу о княгине Тенишевой, без которой журнал «Мир искусства» не увидел бы свет. Проведу вас к мансарде, где находилась мастерская Репина, и помогу разобраться в отношениях мэтра с блестящим и дерзким Дягилевым. Шаг за шагом вы узнаете, что стало причиной смерти «Мира искусства» и почему после этого Дягилев умчался покорять Париж. И, конечно, разговор о Петербурге Серебряного века не обойдется без упоминания Блока, который тоже жил и творил в одном из домов петербургской Коломны.

Прошлое и настоящее петербургской Коломны
Сравнивая работы художников «Мира искусства» с современными видами Коломны, вы убедитесь, как мало изменило время этот уголок Петербурга. Расположенная вдали от суеты и блеска Невского проспекта, к началу 20 века промышленная окраина превратилась в художественно-артистический отшиб. Именно здесь творческая интеллигенция Серебряного века высказывалась о свободе для искусства, противопоставляя себя патриархальному чиновному миру и фальши придворного этикета. Исследуя Коломну, мы заглянем в несколько особенно интересных парадных, а по пути обсудим, каким район стал в наши дни и кто населяет сегодня изящные доходные дома в стиле ар-нуво.

Кому подходит экскурсия

Путешественникам, которые уже успели изучить основные туристические маршруты Петербурга и хотят открыть город с новой стороны.

Прогулка по петербургскому Монмартру
Прогулка по петербургскому Монмартру
Прогулка по петербургскому Монмартру
Прогулка по петербургскому Монмартру
Прогулка по петербургскому Монмартру
Прогулка по петербургскому Монмартру
Прогулка по петербургскому Монмартру
Прогулка по петербургскому Монмартру
Прогулка по петербургскому Монмартру
Прогулка по петербургскому Монмартру
Прогулка по петербургскому Монмартру
Прогулка по петербургскому Монмартру
Прогулка по петербургскому Монмартру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Театральная пл, у памятника Н.А. Римскому-Корсакову.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Полина
Полина
Коренная петербурженка, Профессиональный гид с многолетним стажем, поэтому больше всего опасаюсь профессиональных экскурсий от гидов с многолетним стажем. Автор «Неформального путеводителя по рекам и каналам Петербурга». Стараюсь превратить экскурсию в неспешную прогулку с добрым другом, который изнутри знает повседневную жизнь Петербурга, но ярко и сочно оживит картины и страсти прошлого старинных доходных домов, особняков, уютных дворов и скверов. Познакомит с историей России без туристических шаблонов, без монотонности лекций, но в приятном дружеском диалоге.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
Полина-просто изумительный экскурсовод. Она хорошо знает тему, прекрасно рассказывает и обращает внимание на всякого рода мелочи, которые запоминаются и вызывают интерес. Я очень увлечена об’единением Мир искусства, мне нравятся особенно художники. Все это люди, не подчиняющиеся общему стандарту, обыденности. Полина, я уверена, увлечённый и любящий эту деятельность человек. Я с удовольствием буду рекомендовать ее в качестве экскурсовода всем своим знакомым.
4 февраля 2020
Гид Полина провела потрясающую экскурсию. Маршрут был выстроен очень интересно и принёс много открытий, хотя я в этом районе была много раз и знаю его неплохо. Сам рассказ был такой интересный и захватывающий, что мы забыли про холодный ветер и непогоду. Приятно поразила эрудиция Полины, её знание материала, его подача. Сама речь, её интонации, акценты. Прогулка была проиллюстрирована и фотографиями и репродукциями. А ещё были стихи, цитаты из воспоминаний, писем-и это все по пямяти и очень выразительно. Мы прошли по улицам, набережным, походным двором, заходили в подъезды, видели чёрную лестницу и внутренний двор, где жил Добужинский. И много всего, что не щабудется. Большое спасибо Полине за экскурсию. Она длилась больше, чем было заявлено и полностью настроена на наш темп, восприятие и понимание темы
Светлана
13 января 2020
Полина мой любимый гид по Санкт-Петербургу. Её экскурсии замечательные. Очень рекомендую.
3 декабря 2019
Одна из лучших экскурсий, прекрасное знание материала нескольких исторических эпох и очень интересных деталей реального исторического района.
19 ноября 2019
Узнал Питер с новой стороны! Питер как город художников и поэтов, окунувшись в историю. Экскурсия была настолько увлекательной, что казалось физически перенеслись в 19 век) Полина, спасибо!
12 ноября 2019
Было интересно. Много нового для меня. Дух города.
21 октября 2019
Полина - идеал гида! Ум, образованность, юмор, речь, глубочайшие знания по теме экскурсии. Время пролетело незаметно, теперь надеюсь посетить и остальные экскурсии, которые есть. Мы узнали не только о мирискусниках, но и об архитектуре, жителях Коломны.
Яна
12 сентября 2019
Санкт-Петербург прекрасный и удивительный город. Город, где прошло мое детсво и студененческие годы. Уже много лет мы с мужем живем в Германии. Но каждый раз возвращаясь в родной город, открываем для себя его новые грани. В этот приезд выбрали для себя две необычные экскурсии ( Прогулка по петербургскому Монмартру и Забытое прошлое Островов Петербурга), чтобы посмотреть не просто " парадный Петербург", а его необычные уголки. Полина необыкновенно воспитанный и тактичный человек. Прекрасно знает историю города и отличный рассказчик. Прогулка по петербургскому Монмартру полностью погрузила нас в атмосферу 19 века. Перед глазами живо проносились образы поэтов, писателей и художников, живших и творивших в то время. Именно после экскурсии я влюбилась в стиль Модерна. Архитектуру и ее зарождение в Петербурге, Полина рассказала нам с удивительной стороны. Если Вы устали от стандартных обзорных экскурсии, то Вам нужно непременно попасть на одну из экскурсий с Полиной. Темы для них она выбрала очень нестандартные, но поразительно умело их организовала. Все очень воздушно и легко, ничего лишнего, но в то же время множество интереснейших деталей. Рекоммендую всем, и сама с удовольствием прогуляюсь с ней по городу снова. Чтобы вновь увидеть город ее глазами. Спасибо за прекрасное утро в северной Венеции.
26 июня 2019
Экскурсия по Монмартру Питера великолепна ! Полина открыла нам город с новой стороны.
Много маленьких интересных деталей и подробностей в ходе прогулки. Соприкосновение с историей. Особенно рекомендую любителям искусств!
5 июня 2019
Прекрасная прогулка! Полина - приятный и комфортный собеседник!

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