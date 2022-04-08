Старая Русса. Путешествие к древним источникам

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 22:30 – м. Московская, 23:00– м. Площадь Восстания.
Старая Русса. Путешествие к древним источникам
Старая Русса. Путешествие к древним источникам
Старая Русса. Путешествие к древним источникам
Старая Русса. Путешествие к древним источникам

Что вас ожидает 🤩

  • Старая Русса
  • Дом-музей Ф. М. Достоевского
  • Георгиевская церковь
  • Курорт "Минеральные воды"
  • Усадьба Рушанина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем совершить путешествие на озеро Ильмень в край минеральных источников и посетить интереснейший древнерусский город!

Во время экскурсии мы ощутим познакомимся с традиционным бытом и атмосферой солеваров, почувствуем себя древними рушанами и прогуляемся по знаменитому русскому Курорту минеральных вод.

Маршрут начинается экскурсией “Русса – дорогами солеваров”. Мы увидим самобытные дома и интересные архитектурные ансамбли храмов.

Отдельного внимания заслуживает дом-музей знаменитого писателя Федора Достоевского, где он прожил 8 лет и работал над таким произведениями, как: “Братья Карамазовы”, “Бесы”, “Подросток” и другие. В ходе экскурсии по усадьбе мы узнаем подробности жизни писателя и его семьи.

Мы посетим Георгиевскую церковь, где когда-то бывал Достоевский. В храме хранится самая большая в мире выносная икона Божией Матери.

Во время прогулки по романтическим аллеям парка курорта «Минеральные воды» попробуем целебную воду, которую пили представители императорской фамилии и подышим “морским” воздухом у Муравьевского фонтана, бьющего с глубины 100 метров.

Желающие смогут пообедать в одном из кафе города за дополнительную плату.

После обеда мы отправимся в музей под открытым небом усадьбу средневекового рушанина 12 века с хоромами, мостовыми,скотным двором, баней и частоколом. Главная часть экспозиции – солеварня. Нам подадут традиционный хлеб с солью, сваренной по древнему рецепту, а в сувенирной лавке можно приобрести верх средневековой роскоши – соляное мыло.

Программа

  • Обзорная экскурсия по старинному городу Старая Русса
  • Экскурсия по музею - усадьбе Ф. М. Достоевского
  • Экскурсия в усадьбу Рушанина
  • Экскурсия по бальнеологическому курорту "Минеральные воды"
  • Осмотр Муравьевского фонтана с возможность дегустации минеральной воды
  • Осмотр Георгиевской церкви в Руссе

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в усадьбу Рушанина
Что не входит
  • Оплачивается по желанию на месте: Комплексные обеды в туре: 450-550 р. Билеты в дом-музей Достоевского: от 140 рублей
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 07:00
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 07:00

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