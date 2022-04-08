Приглашаем совершить путешествие на озеро Ильмень в край минеральных источников и посетить интереснейший древнерусский город!

Во время экскурсии мы ощутим познакомимся с традиционным бытом и атмосферой солеваров, почувствуем себя древними рушанами и прогуляемся по знаменитому русскому Курорту минеральных вод.

Маршрут начинается экскурсией “Русса – дорогами солеваров”. Мы увидим самобытные дома и интересные архитектурные ансамбли храмов.

Отдельного внимания заслуживает дом-музей знаменитого писателя Федора Достоевского, где он прожил 8 лет и работал над таким произведениями, как: “Братья Карамазовы”, “Бесы”, “Подросток” и другие. В ходе экскурсии по усадьбе мы узнаем подробности жизни писателя и его семьи.

Мы посетим Георгиевскую церковь, где когда-то бывал Достоевский. В храме хранится самая большая в мире выносная икона Божией Матери.

Во время прогулки по романтическим аллеям парка курорта «Минеральные воды» попробуем целебную воду, которую пили представители императорской фамилии и подышим “морским” воздухом у Муравьевского фонтана, бьющего с глубины 100 метров.

Желающие смогут пообедать в одном из кафе города за дополнительную плату.

После обеда мы отправимся в музей под открытым небом усадьбу средневекового рушанина 12 века с хоромами, мостовыми,скотным двором, баней и частоколом. Главная часть экспозиции – солеварня. Нам подадут традиционный хлеб с солью, сваренной по древнему рецепту, а в сувенирной лавке можно приобрести верх средневековой роскоши – соляное мыло.