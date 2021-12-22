В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле

Индивидуально
для 5 чел.
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле

Что вы увидите 🤩

  • Старая Ладога
  • Староладожская крепость
  • церковь Святого Георгия
  • Успенский женской монастырь
  • Никольский мужской монастырь
  • курган Вещего Олега
  • Новая Ладога
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Всего в 1,5 часах езды на машине от центра Санкт-Петербурга находится знаменитое село Старая Ладога. Знаменито оно тем, что именно отсюда по преданию с 862 по 864 год Русью правил тот самый Рюрик. То есть Ладога успела побывать столицей древней Руси. И сейчас здесь сохраняются постройки, возраст которых заслуживает внимания. Некогда важный форпост на пути “из варяг в греки”, опорный пункт купеческой торговли, ныне городок покоряет своей древностью, провинциальностью.
В пути из Петербурга в Старую Ладогу мы поговорим о древней истории Руси. Об эпохе противостояния скандинавов и славян. О князе Александре Невском, который был в Ладоге перед знаменитой Невской битвой. По дороге нам встретится памятник “полуторке” – поговорим и о блокаде Ленинграда.
Главная жемчужина Старой Ладоги – крепость, впервые выстроенная на рубеже IX-X веков. Существующие сейчас стены датируются концом XV века. До нас благодаря усилиям реставраторов дошли три из пяти древних башен.
В крепости работает краеведческий музей, в котором вы увидите находки многочисленных местных археологических экспедиций. Внутри цитадели с XII века стоит белокаменный храм святого Георгия. Это самый старая домонгольская церковь в нашей стране. В ней сохранились фрески той же эпохи.
Кроме крепости в Старой Ладоге находятся женский Успенский и мужской Никольский монастыри. В первом из них стоит ещё одна церковь XII века. Интересна церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горке. Рядом с ней находится святой источник Параскевы Пятницы с купелью. Отсюда открывается великолепный вид на курганы VIII-X веков. В одном из них, по легенде, похоронен Вещий Олег.
В Староладожский женский монастырь была упрятана первая жена Петра I Евдокия Лопухина. Там же закончила свой жизненный путь первая супруга Абрама Ганнибала Евдокия Диопер. Вспомним мы в Старой Ладоге и о художнике Максимове, палеонтологе Иностранцеве, археологе Кирпичникове.
Входная плата на территорию Староладожской крепости – 50 рублей (для льготных категорий бесплатно). Посещение местного археологического музея – 250 рублей. Вход в храм Святого Георгия – 100 рублей.
О женском и мужском монастыре мы рассказываем вне их стен. Внутри экскурсии могут проводить только местные служители.
Обедать предлагаем в ресторане “Князь Рюрик”. На каждого туриста следует заложить от 800 рублей.
Продлить экскурсию возможно за счёт посещения Новой Ладоги, куда от Старой Ладоги ехать примерно 20 минут. История Новой Ладоги связана с Ладожскими каналами, а также блокадой и Дорогой Жизни.
Побывать на берегу Волхова и Ладожского озера (если доедем до Новой Ладоги) и не купить местной свежей или копчёной рыбы – просто непростительно:) Мы обязательно остановимся у одной из лавок по продаже рыбы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Сопровождение профессионального гида
Что не входит
  • Обед
  • Билеты в музеи
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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