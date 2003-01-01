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Автобусная экскурсия в Старую Ладогу

3.8
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Отправляйтесь на экскурсию ⛳ по живописному старинному селу, в котором впервые в Европе была возведена каменная крепостная стена.

В рамках прогулки, вы сможете осмотреть древнюю башню, побывать в мужском и женском монастырях, узнать где жила первая жена Петра I.

А также вместе с гидом вы осмотрите сопку Вещего Олега и, если захотите, сможете набрать святой воды в свою бутылку из источника Параскевы Пятницы.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 100 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия в Старую Ладогу
Автобусная экскурсия в Старую Ладогу

Что вы увидите

  • Старая крепость
  • Краеведческая экспозиция в Воротной башне
  • Дом купца Калязина
  • Действующий женский Успенский монастырь
  • Действующий мужской Никольский монастырь
  • Церковь Ионанна Предтечи
  • Сопка Вещего Олега
Город, который в 2013 году отпраздновал своё 1260-летие, стал первым на Севере Европы городом с каменными крепостными стенами.
В Старой Ладоге вас ждёт осмотр крепости, знакомство с краеведческой экспозицией в Воротной башне, посещение дома купца Калязина, действующего женского Успенского монастыря, действующего мужского Никольского монастыря, церкви Иоанна Предтечи. Осмотр сопки Вещего Олега. Можно набрать воды из святого источника Параскевы Пятницы (берите бутылки).
Другое (шведское) название Ладоги — Альдейгья, Альдейгьюборг (Aldeigjuborg, ранее — Aldeigja, предполож. от древне-финск. Alode-jogi — «низовье реки» или «нижняя река», откуда и др. -русск. Ладога). Древнейшие известные постройки — производственные и судоремонтные мастерские на Земляном городище, по данным дендрохронологии, воздвигнуты из брёвен, срубленных до 753 года и построены, вероятно, выходцами из Северной Европы. Раскопки показывают, что первое поселение в Ладоге было основано и первоначально заселено предположительно скандинавами (по мнению Е. Рябинина голландцами).
С 780-х в Ладоге по арабской низкотемпературной технологии варились бусы. «Глазки», то есть глазчатые бусы — первые русские деньги. За них ладожане скупали пушнину. А пушнину продавали арабским купцам за полновесные серебряные дирхемы. К 786 год у относится первый клад арабских дирхемов, найденный в Ладоге. Арабский путешественник X века утверждает, что за один стеклянный «глазок» можно было купить раба или рабыню.
Далее Ладога была торгово-ремесленным поселением, которое в очередной раз разрушили в 860-е годы в результате междоусобных войн. Примерно в 870-е гг. в Старой Ладоге была построена первая крепость, по конструкции сходная с соседней Любшанской крепостью, запустевшей в те же годы. В итоге Ладога из небольшого торгово-ремесленного поселения развивается в типичный древнерусский город 🏙️ Староладожская крепость, ставшая «сердцем» сегодняшней Старой Ладоги, стоит на месте впадения реки Елена/Ладожки в Волхов. Во времена Новгородской Руси была стратегически важным местом, потому что это была единственная возможная гавань, где могли остановиться морские суда, не способные плавать по порогам Волхова.
В 1718 году в Ладожский Успенский монастырь переведена из Суздаля первая жена Петра I — Евдокия Лопухина.
В 2003 году проводилось празднование 1250-летия Старой Ладоги, которое освещалось прессой и привлекло внимание властей.
Внимание! При покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии 🧭 предъявить документы, подтверждающие льготу (свидетельство о рождении для детей, справка школьника / ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Автобусная экскурсия в Старую Ладогу
Автобусная экскурсия в Старую Ладогу
Автобусная экскурсия в Старую Ладогу
Автобусная экскурсия в Старую Ладогу
Автобусная экскурсия в Старую Ладогу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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