Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Побывать у истоков государства, открыть историю цитадели со святынями 12 в. и навестить Вещего Олега
В 2 часах езды от центра Петербурга находится село бесценного исторического значения: именно оттуда в 862 году Рюрик начал править Русью. Вы услышите об эпохе противостояния скандинавов и славян. Осознаете роль Старой Ладоги в пути «из варяг в греки». Осмотрите древнюю крепость, монастыри и старейшую домонгольскую церковь России. А также увидите курган, где похоронен Вещий Олег.
норманнской теории и других альтернативных версиях происхождения наших первых князей
городе Ладоге как первом торгово-ремесленном поселении в этом регионе
«Там русский дух… там Русью пахнет!»
Прибыв в Старую Ладогу, вы окажетесь у самых истоков российского государства и пройдете там, где ходил основатель династии, правившей русскими землями в течение семи с половиной веков. Гуляя по оторванному от современности селу, вы увидите, как легко здесь отмотать назад сразу несколько веков. А с помощью рассказов представите, какой была жизнь важного форпоста на пути «из варяг в греки» и опорного пункта купеческой торговли.
Крепость — главная жемчужина Старой Ладоги
У вас будет свободное время на посещение Староладожской крепости — мы поделимся её историей снаружи. Вы осмотрите цитадель, впервые выстроенную на рубеже 9-10 вв. Существующие сейчас стены датируются концом 15 века. До нас, благодаря усилиям реставраторов, дошли три из пяти древних башен. В крепости вы рассмотрите находки многочисленных археологических экспедиций. Особое внимание здесь стоит уделить белокаменному храму святого Георгия XII в. с фресками той же эпохи — это одна из самых старых домонгольских церквей в стране.
Староладожские святыни
Также в программе женский Успенский и мужской Никольский монастыри. В первом из них стоит ещё одна обитель 12 в. Интересна и церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горке. Рядом с ней — святой источник Параскевы Пятницы с купелью. Отсюда вам откроется великолепный вид на курганы 8-10 вв., в одном из которых, по легенде, похоронен Вещий Олег. Вы узнаете о сосланной в староладожский монастырь Евдокии Лопухиной, первой жене Петра I, а также первой супруге Абрама Ганнибала Евдокии Диопер.
Вспомним в Старой Ладоге и о художнике Максимове, палеонтологе Иностранцеве и археологе Кирпичникове.
Организационные детали
Дополнительные расходы
Комплексный билет для посещения Староладожской крепости — 300 ₽
Обедать предлагаем в ресторане «Древняя Ладога», средний чек 1000 ₽ за чел.
При начале экскурсии до 9 утра — доплата 1000 ₽
О женском и мужском монастыре мы подробно рассказываем вне их стен: внутри экскурсии проводят только местные служители
Дополнительные опции
Продлить экскурсию возможно за счёт посещения Новой Ладоги, куда от Старой Ладоги ехать примерно 20 минут. История Новой Ладоги связана с Ладожскими каналами, а также блокадой и Дорогой Жизни.
Побывать на берегу Волхова и Ладожского озера (если доедем до Новой Ладоги) и не купить местной свежей или копчёной рыбы — просто непростительно:) Мы обязательно остановимся у одной из лавок, где она продается.
С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 7230 туристов
Мы — команда гидов-профессионалов на своих автомобилях, искренне любящих Петербург, умеющих рассказывать о нём красиво и увлекательно. Входим в правление санкт-петербургского союза краеведов. Эксперты-краеведы на ТВ, авторы статей в печатных и онлайн СМИ. Все мы имеем аккредитации в главных петербургских музеях, большой и положительный опыт работы в качестве гидов и организаторов туров. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
4
3
1
2
1
1
2
В
Веневцева
Мы заказали экскурсию в Сарую Ладогу. В поездке нас сопровождал экскурсовод Владимир. Очень грамотный специалист, на протяжении всей поездки не давал нам заскучать. Поездка была организована идеально. Мы отлично провели время всей семьей. Остались довольны все, включая ребенка 5 лет.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Крепость Старая Ладога значимое для русской истории место и очень интересно было там побывать. Окунуться в столь отдаленные события, увидеть своими глазами храм, где Александр Невский освятил свой мечь перед читать дальшеуменьшить
битвой со шведами. Тот храм, который он основал после победы! Крепость восстановлена и реставрирована, так, что есть на что посмотреть. Прекрассная природа, красивая дорога, однозначно рекомендую! А вот женский монастырь не произвел впечатления. Есть там то же не советую. Что касается гида: Евгений -приятный, предупредительный,общительный,вел машину безопасно, старался, много говорил. Поставила 4 звезды, так как стиль подачи материала мне не очень понравился. Мне не хватило четкости, структурированности, конкретики.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Хотелось побывать в местах древней Руси, в Старой Ладоге. Для удобства выбрали индивидуальную экскурсию. Нашим гидом была Лариса, она встретила нас на машине в ранее обговоренном месте. Весь экскурсионный маршрут читать дальшеуменьшить
сопровождался интереснейшим рассказом. Мы побывали в монастырях, крепости и побродили вокруг холмов, где по легенде покоится Вещий Олег. Любовались пейзажами берегов реки Волхов и обедали в трапезной. Организация экскурсии была отличной и мы вернулись домой с хорошим впечатлением и новыми знаниями о истории древней Руси. Огромная благодарность Ларисе за комфортное сопровождение, профессионализм и прекрасную компанию.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Нам очень понравилась экскурсия! Наш гид Евгений - человек энциклопедия!!! Рассказал нам и про историю Старой Ладоги и про современную жизнь, ответил на все наши вопросы, мы узнали много нового Немного подвела погода - шел дождь, зато над рекой Волхов мы увидели романтичный туман и так и ждали, что сейчас из за поворота, выплывет старинная ладья:)
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
Александр-профессионал во всём: комфорт в пути, продуманный маршрут, интересная подача материала по форме и содержанию. Благодарю за яркие впечатления и тёплые воспоминания. Искренне и с уважением.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Всем здравствуйте! 7 июля 2026 посетили Старую Ладогу с экскурсоводом Евгением. Сказать, что понравилось - это не сказать ничего. Полный восторг. Огромное спасибо за экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу»