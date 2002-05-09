По дороге из Петербурга поговорим о ключевых событиях Древней Руси. Об эпохе противостояния скандинавов и славян. О князе Александре Невском, который был в Ладоге перед знаменитой Невской битвой. Кроме того, вам встретится памятник «полуторке», где речь пойдет о страшных годах войны и блокаде Ленинграда.
Прибыв в Старую Ладогу, вы окажетесь у самых истоков российского государства и пройдете там, где ходил основатель династии, правившей русскими землями в течение семи с половиной веков. Гуляя по оторванному от современности селу, вы увидите, как легко здесь отмотать назад сразу несколько веков. А с помощью рассказов представите, какой была жизнь важного форпоста на пути «из варяг в греки» и опорного пункта купеческой торговли.
Вы осмотрите цитадель, впервые выстроенную на рубеже 9-10 вв. Существующие сейчас стены датируются концом 15 в. До нас, благодаря усилиям реставраторов, дошли три из пяти древних башен. В крепости работает краеведческий музей, где вы рассмотрите находки многочисленных археологических экспедиций. А особое внимание уделим белокаменному храму святого Георгия 12 в. с фресками той же эпохи — это самый старая домонгольская церковь в стране.
Также в программе женский Успенский и мужской Никольский монастыри. В первом из них стоит ещё одна обитель 12 в. Интересна и церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горке. Рядом с ней — святой источник Параскевы Пятницы с купелью. Отсюда вам откроется великолепный вид на курганы 8-10 вв., в одном из которых, по легенде, похоронен Вещий Олег. Вы узнаете о сосланной в староладожский монастырь Евдокии Лопухиной, первой жене Петра I, а также первой супруге Абрама Ганнибала Евдокии Диопер.
Вспомним в Старой Ладоге и о художнике Максимове, палеонтологе Иностранцеве и археологе Кирпичникове.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.