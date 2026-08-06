В 2 часах езды от центра Петербурга находится село бесценного исторического значения: именно оттуда в 862 году Рюрик начал править Русью. Вы услышите об эпохе противостояния скандинавов и славян. Осознаете роль Старой Ладоги в пути «из варяг в греки». Осмотрите древнюю крепость, монастыри и старейшую домонгольскую церковь России. А также увидите курган, где похоронен Вещий Олег.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Увлекательные истории по пути

По дороге из Петербурга поговорим:

о возникновении российской государственности

норманнской теории и других альтернативных версиях происхождения наших первых князей

городе Ладоге как первом торгово-ремесленном поселении в этом регионе

«Там русский дух… там Русью пахнет!»

Прибыв в Старую Ладогу, вы окажетесь у самых истоков российского государства и пройдете там, где ходил основатель династии, правившей русскими землями в течение семи с половиной веков. Гуляя по оторванному от современности селу, вы увидите, как легко здесь отмотать назад сразу несколько веков. А с помощью рассказов представите, какой была жизнь важного форпоста на пути «из варяг в греки» и опорного пункта купеческой торговли.

Крепость — главная жемчужина Старой Ладоги

У вас будет свободное время на посещение Староладожской крепости — мы поделимся её историей снаружи. Вы осмотрите цитадель, впервые выстроенную на рубеже 9-10 вв. Существующие сейчас стены датируются концом 15 века. До нас, благодаря усилиям реставраторов, дошли три из пяти древних башен. В крепости вы рассмотрите находки многочисленных археологических экспедиций. Особое внимание здесь стоит уделить белокаменному храму святого Георгия XII в. с фресками той же эпохи — это одна из самых старых домонгольских церквей в стране.

Староладожские святыни

Также в программе женский Успенский и мужской Никольский монастыри. В первом из них стоит ещё одна обитель 12 в. Интересна и церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горке. Рядом с ней — святой источник Параскевы Пятницы с купелью. Отсюда вам откроется великолепный вид на курганы 8-10 вв., в одном из которых, по легенде, похоронен Вещий Олег. Вы узнаете о сосланной в староладожский монастырь Евдокии Лопухиной, первой жене Петра I, а также первой супруге Абрама Ганнибала Евдокии Диопер.

Вспомним в Старой Ладоге и о художнике Максимове, палеонтологе Иностранцеве и археологе Кирпичникове.

Организационные детали

Дополнительные расходы

Комплексный билет для посещения Староладожской крепости — 300 ₽

Обедать предлагаем в ресторане «Древняя Ладога», средний чек 1000 ₽ за чел.

При начале экскурсии до 9 утра — доплата 1000 ₽

О женском и мужском монастыре мы подробно рассказываем вне их стен: внутри экскурсии проводят только местные служители

Дополнительные опции

Продлить экскурсию возможно за счёт посещения Новой Ладоги, куда от Старой Ладоги ехать примерно 20 минут. История Новой Ладоги связана с Ладожскими каналами, а также блокадой и Дорогой Жизни.

Побывать на берегу Волхова и Ладожского озера (если доедем до Новой Ладоги) и не купить местной свежей или копчёной рыбы — просто непростительно:) Мы обязательно остановимся у одной из лавок, где она продается.

С вами будет один из гидов нашей команды.