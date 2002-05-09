Из Петербурга — в первую столицу Руси, Старую Ладогу

Побывать у истоков государства, открыть историю цитадели со святынями 12 в. и навестить Вещего Олега

Всего в 1, 5 часах езды от Петербурга находится село бесценного исторического значения: именно оттуда в 862 году Рюрик начал править Русью.

Вы услышите об эпохе противостояния скандинавов и славян.

Осознаете роль Старой Ладоги в пути «из варяг в греки».

Осмотрите древнюю крепость, монастыри и старейшую домонгольскую церковь России.

А также увидите курган, где похоронен Вещий Олег.
Из Петербурга — в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Из Петербурга — в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Из Петербурга — в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Из Петербурга — в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Из Петербурга — в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Из Петербурга — в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Из Петербурга — в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Из Петербурга — в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Из Петербурга — в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Из Петербурга — в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Из Петербурга — в первую столицу Руси, Старую Ладогу

Что вас ожидает

Увлекательные истории по пути

По дороге из Петербурга поговорим о ключевых событиях Древней Руси. Об эпохе противостояния скандинавов и славян. О князе Александре Невском, который был в Ладоге перед знаменитой Невской битвой. Кроме того, вам встретится памятник «полуторке», где речь пойдет о страшных годах войны и блокаде Ленинграда.

«Там русский дух… там Русью пахнет. »

Прибыв в Старую Ладогу, вы окажетесь у самых истоков российского государства и пройдете там, где ходил основатель династии, правившей русскими землями в течение семи с половиной веков. Гуляя по оторванному от современности селу, вы увидите, как легко здесь отмотать назад сразу несколько веков. А с помощью рассказов представите, какой была жизнь важного форпоста на пути «из варяг в греки» и опорного пункта купеческой торговли.

Крепость — главная жемчужина Старой Ладоги

Вы осмотрите цитадель, впервые выстроенную на рубеже 9-10 вв. Существующие сейчас стены датируются концом 15 в. До нас, благодаря усилиям реставраторов, дошли три из пяти древних башен. В крепости работает краеведческий музей, где вы рассмотрите находки многочисленных археологических экспедиций. А особое внимание уделим белокаменному храму святого Георгия 12 в. с фресками той же эпохи — это самый старая домонгольская церковь в стране.

Староладожские святыни

Также в программе женский Успенский и мужской Никольский монастыри. В первом из них стоит ещё одна обитель 12 в. Интересна и церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горке. Рядом с ней — святой источник Параскевы Пятницы с купелью. Отсюда вам откроется великолепный вид на курганы 8-10 вв., в одном из которых, по легенде, похоронен Вещий Олег. Вы узнаете о сосланной в староладожский монастырь Евдокии Лопухиной, первой жене Петра I, а также первой супруге Абрама Ганнибала Евдокии Диопер.

Вспомним в Старой Ладоге и о художнике Максимове, палеонтологе Иностранцеве и археологе Кирпичникове.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Вход на территорию Староладожской крепости — 50 рублей (для льготных категорий бесплатно); посещение местного археологического музея — 250 рублей; вход в храм Святого Георгия — 100 рублей
  • Обедать предлагаем в ресторане «Князь Рюрик», средний чек 800 рублей/человека
  • О женском и мужском монастыре мы рассказываем вне их стен: внутри экскурсии проводят только местные служители

Дополнительные опции

  • Продлить экскурсию возможно за счёт посещения Новой Ладоги, куда от Старой Ладоги ехать примерно 20 минут. История Новой Ладоги связана с Ладожскими каналами, а также блокадой и Дорогой Жизни.
  • Побывать на берегу Волхова и Ладожского озера (если доедем до Новой Ладоги) и не купить местной свежей или копчёной рыбы — просто непростительно:) Мы обязательно остановимся у одной из лавок, где она продается.

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Мы — команда гидов-профессионалов на своих автомобилях, искренне любящих Петербург, умеющих рассказывать о нём красиво и увлекательно. Входим в правление санкт-петербургского союза краеведов. Эксперты-краеведы на ТВ, авторы статей в печатных и онлайн СМИ. Все мы имеем аккредитации в главных петербургских музеях, большой и положительный опыт работы в качестве гидов и организаторов туров. Добро пожаловать!
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