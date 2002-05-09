Что вас ожидает

Увлекательные истории по пути

По дороге из Петербурга поговорим о ключевых событиях Древней Руси. Об эпохе противостояния скандинавов и славян. О князе Александре Невском, который был в Ладоге перед знаменитой Невской битвой. Кроме того, вам встретится памятник «полуторке», где речь пойдет о страшных годах войны и блокаде Ленинграда.

«Там русский дух… там Русью пахнет. »

Прибыв в Старую Ладогу, вы окажетесь у самых истоков российского государства и пройдете там, где ходил основатель династии, правившей русскими землями в течение семи с половиной веков. Гуляя по оторванному от современности селу, вы увидите, как легко здесь отмотать назад сразу несколько веков. А с помощью рассказов представите, какой была жизнь важного форпоста на пути «из варяг в греки» и опорного пункта купеческой торговли.

Крепость — главная жемчужина Старой Ладоги

Вы осмотрите цитадель, впервые выстроенную на рубеже 9-10 вв. Существующие сейчас стены датируются концом 15 в. До нас, благодаря усилиям реставраторов, дошли три из пяти древних башен. В крепости работает краеведческий музей, где вы рассмотрите находки многочисленных археологических экспедиций. А особое внимание уделим белокаменному храму святого Георгия 12 в. с фресками той же эпохи — это самый старая домонгольская церковь в стране.

Староладожские святыни

Также в программе женский Успенский и мужской Никольский монастыри. В первом из них стоит ещё одна обитель 12 в. Интересна и церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горке. Рядом с ней — святой источник Параскевы Пятницы с купелью. Отсюда вам откроется великолепный вид на курганы 8-10 вв., в одном из которых, по легенде, похоронен Вещий Олег. Вы узнаете о сосланной в староладожский монастырь Евдокии Лопухиной, первой жене Петра I, а также первой супруге Абрама Ганнибала Евдокии Диопер.

Вспомним в Старой Ладоге и о художнике Максимове, палеонтологе Иностранцеве и археологе Кирпичникове.

Организационные детали

Дополнительные расходы

Вход на территорию Староладожской крепости — 50 рублей (для льготных категорий бесплатно); посещение местного археологического музея — 250 рублей; вход в храм Святого Георгия — 100 рублей

Обедать предлагаем в ресторане «Князь Рюрик», средний чек 800 рублей/человека

О женском и мужском монастыре мы рассказываем вне их стен: внутри экскурсии проводят только местные служители

Дополнительные опции

Продлить экскурсию возможно за счёт посещения Новой Ладоги, куда от Старой Ладоги ехать примерно 20 минут. История Новой Ладоги связана с Ладожскими каналами, а также блокадой и Дорогой Жизни.

Побывать на берегу Волхова и Ладожского озера (если доедем до Новой Ладоги) и не купить местной свежей или копчёной рыбы — просто непростительно:) Мы обязательно остановимся у одной из лавок, где она продается.

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.