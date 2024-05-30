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беседки, катают по заливу на лодочках, можно погулять по лесу и покормить белочку и комаров (последних там Очень много), загадать желание, подержась за камень в гроте и полазить по скалам. Каждый найдёт занятие по душе. Как обычно бывает на экскурсиях, времени на всё очень мало и нам его снова не хватило😭 Там хочется сесть в беседке на скале, остановить время и любоваться видами.