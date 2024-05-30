1 чел.
По популярности
Групповая
15 часов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900₽ за человека
Групповая
15 часов
Расписание: Майские праздники, далее по субботам в 08:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 1 990₽ за человека
Групповая
16 часов
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
от 2 200₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Экскурсия в Выборг на автобусе: средневековье рядом с Петербургом
Откройте для себя Выборг: средневековый город с богатой историей и уникальными памятниками архитектуры
Начало: Невский проспект, 35
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 22001 990₽ за человека
Групповая
16 часов
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
от 2 690₽ за человека
Групповая
14 часов
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 100₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 18 670₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 2 650₽ за человека
Групповая
16 часов
Жемчужина Карелии - Рускеала
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 190₽ за человека
Групповая
11 часов
Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
Начало: Площадь Искусств, 1, напротив Михайловского театра
Расписание: по четвергам и воскресеньям в 08:00
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
В Выборг на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала и т. д
Завтра в 20:00
9 июня в 09:00
от 21 340₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
Начало: Университетская наб 3
Расписание: Пт, сб, вс в 11:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 4 100₽ за человека
Групповая
12 часов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Групповая
14 часов
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбен
13 июня в 07:00
23 июня в 07:00
3 290₽ за человека
Групповая
13 часов
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Начало: Санкт-Петербург, Казанская пл. / м. Улица Дыбенко
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
2 790₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Усадьба Марьино (дворянское гнездо Строгановых)
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Расписание: Среда, Суббота в 08:00
2 650₽ за человека
Групповая
14 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
3 100₽ за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Воскресенье в 07:30
3 290₽ за человека
Групповая
15 часов
Расписание: Вторник, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
2 890₽ за человека
Групповая
17 часов
Расписание: Вторник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:15
3 690₽ за человека
Групповая
16 часов
Расписание: Суббота в 07:00
4 190₽ за человека
Групповая
15 часов
Расписание: Воскресенье в 07:30
3 950₽ за человека
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Старая Ладога - древняя как сама Русь
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 мая 2024Замечательная экскурсия, познавательно и информативно, с удовольствием провели время, огромное спасибо гиду Юлии.
- ТТатьяна30 мая 2024Экскурсия понравилась. Гид Юлия все очень интересно рассказала. Всем рекомендую посетить Псков, Печоры и Изборск.
- ММаргарита29 мая 2024Спасибо водителю Роману за скорость!!! Успели домой даже до 10 часов. Экскурсовод Ирина очень милая
- ЮЮлия29 мая 2024Экскурсия очень подробная и познавательная, экскурсовод человек глубоко погруженный в тему истории города и бесконечно любящий его. Светлана - прекрасный специалист, увлеченный своим делом. От города в восторге, парк Монрепо фантастически красив - жемчужина города. Отдельное спасибо водителю.
- ККатя29 мая 2024Парк Монрепо восхищает видами на залив и своей первозданной природой. Здесь есть клумбочки с цветами и различными травами, скамейки и
- ЛЛюдмила28 мая 2024Экскурсия в Рускеалу 27.05. Хорошая организация, хороший год -Елена, очень красивые пейзажи, на комфортабельном автобусе. В общем, и дорога показалась неутомительной. Спасибо. Буду еще выбирать экскурсии через,,Спутник,,.
- ЕЕлена28 мая 2024Добрый день, очень понравилась экскурсия, отличная организация, профессионал водитель, замечательный гид Александр,в целом рекомендую, всем,замечательная тур фирма,только с вами в следующий раз!!!! Благодарю вас 😍🤗
- ЛЛюбовь28 мая 2024Добрый день! Приехала к вам из далека, тур был интересный, много информации, сопровождающий гид делился интересными фактами. Единственно время прибывания
- ИИрина27 мая 2024Хорошая организация экскурсии. Гид Юлия очень интересно рассказывала. Хорошая работа водителя.
- ААндрей26 мая 2024Все понравилось. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии по северо-западу»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Экскурсии по северо-западу" можно забронировать 33 экскурсии от 1 990 до 21 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7249 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 33 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Экскурсии по северо-западу», 7249 ⭐ отзывов, цены от 1990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август