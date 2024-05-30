Экскурсии по северо-западу

Найдено 33 экскурсии в категории «Экскурсии по северо-западу» в Санкт-Петербурге, цены от 1 990 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
15 часов
1765 отзывов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900 за человека
Великий Новгород: сердце земли русской
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
620 отзывов
Великий Новгород: сердце земли русской
Расписание: Майские праздники, далее по субботам в 08:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 1 990 за человека
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
2024 отзыва
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
от 2 200 за человека
Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
1335 отзывов
Экскурсия в Выборг на автобусе: средневековье рядом с Петербургом
Откройте для себя Выборг: средневековый город с богатой историей и уникальными памятниками архитектуры
Начало: Невский проспект, 35
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 22001 990 за человека
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
429 отзывов
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
от 2 690 за человека
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
428 отзывов
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 100 за человека
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 18 670 за всё до 4 чел.
Крепости и усадьбы Северо-Запада
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
238 отзывов
Крепости и усадьбы Северо-Запада
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 2 650 за человека
Жемчужина Карелии - Рускеала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
30 отзывов
Жемчужина Карелии - Рускеала
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 190 за человека
Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
185 отзывов
Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
Начало: Площадь Искусств, 1, напротив Михайловского театра
Расписание: по четвергам и воскресеньям в 08:00
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 500 за человека
В Выборг на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
47 отзывов
В Выборг на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала и т. д
Завтра в 20:00
9 июня в 09:00
от 21 340 за всё до 4 чел.
Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
🚀 На метеоре
Групповая
7 часов
37 отзывов
Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
Начало: Университетская наб 3
Расписание: Пт, сб, вс в 11:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 4 100 за человека
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690 за человека
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
42 отзыва
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбен
13 июня в 07:00
23 июня в 07:00
3 290 за человека
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
23 отзыва
Крепость Орешек + Старая и Новая Ладога
Начало: Санкт-Петербург, Казанская пл. / м. Улица Дыбенко
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
2 790 за человека
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Усадьба Марьино (дворянское гнездо Строгановых)
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Усадьба Марьино (дворянское гнездо Строгановых)
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 12 500 за всё до 4 чел.
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 200 за всё до 4 чел.
Каменные стражи Северо-Запада
Групповая
12 часов
3 отзыва
Каменные стражи Северо-Запада
Расписание: Среда, Суббота в 08:00
2 650 за человека
В Выборг по Королевской дороге
Групповая
14 часов
3 отзыва
В Выборг по Королевской дороге
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
3 100 за человека
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
Расписание: Воскресенье в 07:30
3 290 за человека
Путешествие в Великий Новгород
Групповая
15 часов
Путешествие в Великий Новгород
Расписание: Вторник, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
2 890 за человека
Легенды псковского края: Псков - Изборск - Печоры
Групповая
17 часов
Легенды псковского края: Псков - Изборск - Печоры
Расписание: Вторник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:15
3 690 за человека
Старая Русса. Путешествие к древним источникам
Групповая
16 часов
Старая Русса. Путешествие к древним источникам
Расписание: Суббота в 07:00
4 190 за человека
Две традиции: Старая Ладога и Александро-Свирский монастырь
Групповая
15 часов
Две традиции: Старая Ладога и Александро-Свирский монастырь
Расписание: Воскресенье в 07:30
3 950 за человека
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690 за человека
Старая Ладога - древняя как сама Русь
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Старая Ладога - древняя как сама Русь
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.
В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
В древнюю крепость Орешек на автомобиле с профессиональным гидом
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Стрельна - несостоявшееся величие
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Главные туристические локации современного Петербурга
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
    Замечательная экскурсия, познавательно и информативно, с удовольствием провели время, огромное спасибо гиду Юлии.
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
    Экскурсия понравилась. Гид Юлия все очень интересно рассказала. Всем рекомендую посетить Псков, Печоры и Изборск.
  • М
    Маргарита
    29 мая 2024
    Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
    Спасибо водителю Роману за скорость!!! Успели домой даже до 10 часов. Экскурсовод Ирина очень милая
  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
    Экскурсия очень подробная и познавательная, экскурсовод человек глубоко погруженный в тему истории города и бесконечно любящий его. Светлана - прекрасный специалист, увлеченный своим делом. От города в восторге, парк Монрепо фантастически красив - жемчужина города. Отдельное спасибо водителю.
  • К
    Катя
    29 мая 2024
    Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
    Парк Монрепо восхищает видами на залив и своей первозданной природой. Здесь есть клумбочки с цветами и различными травами, скамейки и
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    беседки, катают по заливу на лодочках, можно погулять по лесу и покормить белочку и комаров (последних там Очень много), загадать желание, подержась за камень в гроте и полазить по скалам. Каждый найдёт занятие по душе. Как обычно бывает на экскурсиях, времени на всё очень мало и нам его снова не хватило😭 Там хочется сесть в беседке на скале, остановить время и любоваться видами.

  • Л
    Людмила
    28 мая 2024
    Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
    Экскурсия в Рускеалу 27.05. Хорошая организация, хороший год -Елена, очень красивые пейзажи, на комфортабельном автобусе. В общем, и дорога показалась неутомительной. Спасибо. Буду еще выбирать экскурсии через,,Спутник,,.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
    Добрый день, очень понравилась экскурсия, отличная организация, профессионал водитель, замечательный гид Александр,в целом рекомендую, всем,замечательная тур фирма,только с вами в следующий раз!!!! Благодарю вас 😍🤗
  • Л
    Любовь
    28 мая 2024
    Великий Новгород: сердце земли русской
    Добрый день! Приехала к вам из далека, тур был интересный, много информации, сопровождающий гид делился интересными фактами. Единственно время прибывания
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    в скиту, и в Юрьевом монастыре составило катастрофически мало, в Витаславице - в музее под открытым небом 1,5 часа это очень много. Часа достаточно более чем! Гид в Кремле Великого Новгорода, очень Замечательная девушка, все подробно рассказала и показала. Всем советую посетить Новгород и погулять по улицам нашей страны. Спасибо большое

  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
    Хорошая организация экскурсии. Гид Юлия очень интересно рассказывала. Хорошая работа водителя.
  • А
    Андрей
    26 мая 2024
    Великий Новгород: сердце земли русской
    Все понравилось. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии по северо-западу»

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  9. Зимний дворец
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