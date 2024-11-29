Ступая по следам Петра Великого

Экскурсия по Петроградской стороне с посещением Петропавловской крепости (для детей от 7 до 13 лет)
На прогулке по Петровской набережной и Заячьему острову ребята узнают, каким был первый российский император как человек, познакомятся поближе с его жизнью и великими делами.

И конечно, мы вместе прочитаем первые страницы петербургской летописи — с чего всё начиналось и где именно? Осмотрим легендарную цитадель, Домик Петра I и другие старейшие постройки.
Ступая по следам Петра Великого
Ступая по следам Петра Великого
Ступая по следам Петра Великого
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

  • Ребята узнают больше о личности Петра I, его внешности и чертах характера
  • Услышат о путешествии царя в Европу — «Великом посольстве», о его обучении и покупках заграницей
  • Выяснят, какими ремёслами овладел Пётр Великий за время своей поездки
  • Мы поговорим о Северной войне и причинах основания Петербурга
  • Также дети узнают о принципах фортификации 18 века, выучат некоторые фортификационные названия. И раскроют, что расположили на территории мощной цитадели, так и не послужившей военным объектом

В нашей программе:

  • Петровская набережная — место, где всё в городе было первым: порт, площадь, гостиный двор, собор
  • Домик Петра I (внешний осмотр) — первый гражданский дом Петербурга, который бережно сохранили в исконном виде
  • Петропавловская крепость — сердце города, ведь именно здесь Пётр Великий заложил первый камень в основание Санкт-Петербурга. Прекрасно укрепленная цитадель так и не послужила в качестве военного объекта

Организационные детали

  • Программа подойдёт путешественникам с детьми младшего школьного возраста
  • Посещения Домика Петра не предусмотрено, только внешний осмотр
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Нахимовского училища
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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