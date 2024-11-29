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На прогулке по Петровской набережной и Заячьему острову ребята узнают, каким был первый российский император как человек, познакомятся поближе с его жизнью и великими делами.



И конечно, мы вместе прочитаем первые страницы петербургской летописи — с чего всё начиналось и где именно? Осмотрим легендарную цитадель, Домик Петра I и другие старейшие постройки.