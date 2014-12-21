в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, в четверг в 11:00 и 14:00

За одну экскурсию вы откроете все исторические роли этого места: Петропавловская крепость предстанет перед нами и цитаделью, и тюрьмой, и усыпальницей, местом чеканки монет и даже колыбелью ракетостроения! Вы полюбуетесь лучшим видом на красавицу-Неву, увидите спорный памятник Петру I и рассмотрите истинные черты лица великого реформатора. А если нам повезёт оказаться здесь ровно в полдень, то оценим местную оглушающую традицию — холостой выстрел из пушки.
Вокруг суровой крепости веками витало немало загадок и вопросов — и на многие из них мы непременно найдем ответы. Вам предстоит узнать: