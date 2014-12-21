в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, в четверг в 11:00 и 14:00

Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе

Оказаться у истоков Северной столицы и проникнуть в тайны цитадели Петра Великого

Историческое сердце Петербурга, место, с которого всё началось… Приглашаем вас в небольшой группе до 16 человек проникнуть за стены Петропавловской крепости — цитадели, тюрьмы, усыпальницы и колыбели ракетостроения! Мы окажемся в жерле головокружительных событий, увидим самый необычный памятник Петру I, а в полдень сможем услышать выстрел из пушки.
Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе
Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе
Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе
Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе
Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе
Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Все ипостаси Петропавловской крепости

За одну экскурсию вы откроете все исторические роли этого места: Петропавловская крепость предстанет перед нами и цитаделью, и тюрьмой, и усыпальницей, местом чеканки монет и даже колыбелью ракетостроения! Вы полюбуетесь лучшим видом на красавицу-Неву, увидите спорный памятник Петру I и рассмотрите истинные черты лица великого реформатора. А если нам повезёт оказаться здесь ровно в полдень, то оценим местную оглушающую традицию — холостой выстрел из пушки.

Что скрывает цитадель

Вокруг суровой крепости веками витало немало загадок и вопросов — и на многие из них мы непременно найдем ответы. Вам предстоит узнать:

  • как выглядели мостовые Петербурга в 18 веке;
  • почему остров, на котором возведена крепость, назывался Заячьим;
  • откуда взялась легенда об орле, севшем на плечо императора в момент закладки города, если орлов отродясь не водилось в этих краях;
  • сколько раз и почему горел шпиль Петропавловского собора и что случилось с крестьянином, который его восстанавливал;
  • что там за история с карильоном, который был заказан и завершен при двух императрицах, а спустя столетия отказался играть новый гимн советской России;
  • и как вышло, что позолоченный ангел, венчающий шпиль Петропавловского собора, так и не был заменён на позолоченную фигуру Сталина.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Билеты в Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона оплачиваются дополнительно (550 и 250 рублей соответственно)
  • Пожалуйста, одевайтесь по погоде, в крепости часто бывает ветрено и сыро

в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, в четверг в 11:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, в четверг в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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