в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, в четверг в 11:00 и 14:00

Историческое сердце Петербурга, место, с которого всё началось… Приглашаем вас в небольшой группе до 16 человек проникнуть за стены Петропавловской крепости — цитадели, тюрьмы, усыпальницы и колыбели ракетостроения! Мы окажемся в жерле головокружительных событий, увидим самый необычный памятник Петру I, а в полдень сможем услышать выстрел из пушки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Все ипостаси Петропавловской крепости

За одну экскурсию вы откроете все исторические роли этого места: Петропавловская крепость предстанет перед нами и цитаделью, и тюрьмой, и усыпальницей, местом чеканки монет и даже колыбелью ракетостроения! Вы полюбуетесь лучшим видом на красавицу-Неву, увидите спорный памятник Петру I и рассмотрите истинные черты лица великого реформатора. А если нам повезёт оказаться здесь ровно в полдень, то оценим местную оглушающую традицию — холостой выстрел из пушки.

Что скрывает цитадель

Вокруг суровой крепости веками витало немало загадок и вопросов — и на многие из них мы непременно найдём ответы. Вам предстоит узнать:

как выглядели мостовые Петербурга в 18 веке;

почему остров, на котором возведена крепость, назывался Заячьим;

откуда взялась легенда об орле, севшем на плечо императора в момент закладки города, если орлов отродясь не водилось в этих краях;

сколько раз и почему горел шпиль Петропавловского собора и что случилось с крестьянином, который его восстанавливал;

что там за история с карильоном, который был заказан и завершён при двух императрицах, а спустя столетия отказался играть новый гимн советской России;

и как вышло, что позолоченный ангел, венчающий шпиль Петропавловского собора, так и не был заменён на позолоченную фигуру Сталина.

Организационные детали