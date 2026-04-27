в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, в четверг в 11:00 и 14:00

Историческое сердце Петербурга, место, с которого всё началось… Приглашаем вас в небольшой группе до 16 человек проникнуть за стены Петропавловской крепости — цитадели, тюрьмы, усыпальницы и колыбели ракетостроения! Мы окажемся в жерле головокружительных событий, увидим самый необычный памятник Петру I, а в полдень сможем услышать выстрел из пушки.
Описание экскурсии
Все ипостаси Петропавловской крепости
За одну экскурсию вы откроете все исторические роли этого места: Петропавловская крепость предстанет перед нами и цитаделью, и тюрьмой, и усыпальницей, местом чеканки монет и даже колыбелью ракетостроения! Вы полюбуетесь лучшим видом на красавицу-Неву, увидите спорный памятник Петру I и рассмотрите истинные черты лица великого реформатора. А если нам повезёт оказаться здесь ровно в полдень, то оценим местную оглушающую традицию — холостой выстрел из пушки.
Что скрывает цитадель
Вокруг суровой крепости веками витало немало загадок и вопросов — и на многие из них мы непременно найдём ответы. Вам предстоит узнать:
- как выглядели мостовые Петербурга в 18 веке;
- почему остров, на котором возведена крепость, назывался Заячьим;
- откуда взялась легенда об орле, севшем на плечо императора в момент закладки города, если орлов отродясь не водилось в этих краях;
- сколько раз и почему горел шпиль Петропавловского собора и что случилось с крестьянином, который его восстанавливал;
- что там за история с карильоном, который был заказан и завершён при двух императрицах, а спустя столетия отказался играть новый гимн советской России;
- и как вышло, что позолоченный ангел, венчающий шпиль Петропавловского собора, так и не был заменён на позолоченную фигуру Сталина.
Организационные детали
- Билеты оплачиваются отдельно, но для участников нашей экскурсии действуют скидки: комплексный билет в тюрьму и собор — 1500 ₽ для взрослых и 950 ₽ для детей.
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде, в крепости часто бывает ветрено и сыро
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 15:30, во вторник в 10:30 и 14:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
|Дети до 18 лет
|1999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 15:30, во вторник в 10:30 и 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 69451 туриста
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом с 2011 года. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно мы расширили географию — теперь организуем путешествия не только по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 281 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромная благодарность экскурсоводу Надежде за очень интересный и содержательный рассказ- легко, познавательно, хорошо структурировано, с милым добрым юмором и массой занимательных фактов! Мы и не заметили, как пролетело время. Благодаря Надежде, сложился целый новый для нас маршрут вне экскурсии: мы с удовольствием прошли дорогой Петра Великого. Ещё раз, огромное спасибо! Всем однозначно рекомендуем! И будем рады воспользоваться вашими услугами снова!
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А
Спасибо Надежде за замечательную экскурсию!! Петропавловская крепость, залитая январским солнцем на крепком морозе, в сопровождении увлекательных историй - экскурсия удалась!
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Объемно и от души: экскурсия - отличная! Гид Александр - профессионал, маршрут продуман до мелочей, истории захватывающие. Увидели и собор, и памятники зайцам, и многое другое. Получили массу впечатлений и узнали много нового. Большое спасибо!
Татьяна
Ответ организатора:
Большое спасибо за добрые слова! Передали ваш отзыв Александру! Будем рады видеть вас в Санкт-Петербурге снова ❤️
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О
Спасибо большое за экскурсию. Александр очень глубоко знает все то о чем говорит, чувствуется профессионал своего дела. Всем рекомендую!
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Е
Полный восторг. Прекрасный гид, Юлия, грамотная, вовлеченная, тактичная. 2 часа пролетели на одном дыхании. Наверно, один из лучших гидов на моем опыте.
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В
Классная экскурсия. Все очень интересно и понятно. Спасибо
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