Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил

Петербург для детей

Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил

Что вы увидите 🤩

  • Иоанновский мост
  • Петровские ворота
  • Памятник Петру I
  • Ботик
  • Комендантскую пристань
  • Невские ворота
  • Петропавловский собор
  • Монетный двор и др.
Детская экскурсия «Сказ про то, как царь Петр Петербург строил» – это возможность в легкой и непринужденной форме познакомиться с интереснейшими фактами биографии Петербурга, играючи исследовать уникальную в своём роде крепость и узнать все секреты, которые хранятся за ее толстыми стенами.
Во время экскурсии мы побываем в разных частях Заячьего острова, узнаём, почему он так называется, как выглядели первые дома Петербурга, зачем нужен Петропавловский собор, чем занимался на пристани комендант и что творится на Монетном дворе, почему памятник Петру I такой странный и многое, многое другое.
На обзорной экскурсии по Петропавловской крепости детей и их родителей ждут загадки, викторины, игры с элементами квеста и призами, а также, по итогу экскурсии каждый ребёнок получит Диплом почётного гостя Петропавловской крепости и карту Петропавловской крепости.
Экскурсия рассчитана на детей 5-12 лет. Ее проводит лицензированный экскурсовод с педагогическим образованием. Продолжительность экскурсии: 1, 5 часа.
За дополнительную плату возможна экскурсия в Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Призы
  • Карта Петропавловской крепости
  • Дипломы почетного гостя
Что не входит
  • В стоимость не входит: посещение платных музейных объектов.
Место начала и завершения
Петропавловская крепость
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:40
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 10:40

Татьяна М.
Татьяна М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные👣Пешком🧐Авторские🧒Для детей👩‍🏫Для школьников⚙️Необычные👨‍👩‍👧‍👦Семейные

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Сколько зайцев в Петербурге?
Индивидуальный квест
4.4
36
3 500
за 1-5 чел.
Сколько зайцев в Петербурге?
Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Индивидуальный квест
4.9
280
1ч 30м
2 200
за 1-5 чел.
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Открыть Петербург детям!
4.9
194
1ч 30м
1 200
за 1 чел.
Открыть Петербург детям!
Обзорная экскурсия для путешественников 7-12 лет — познавательная, но не скучная
во вторник и субботу в 15:00, в четверг и воскресенье в 11:00
Петербург детям и их родителям
Индивидуальная экскурсия
4.9
67
6 200
за 1-10 чел.
Петербург детям и их родителям
Русалки, Карлсон, Шерлок Холмс и многие другие — попасть в сказочный город легче, чем кажется!
Иной Петербург: государство в государстве. Островская община немцев-лютеран
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
1 400
за 1 чел.
Иной Петербург: государство в государстве. Островская община немцев-лютеран
Петербург - вторая столица России, ее альтернативный центр
Любой день, любое время.
Прогулка на SUP-доске по историческому центру Петербурга
2 800
за 1 чел.
Прогулка на SUP-доске по историческому центру Петербурга
Ранним утром в Петербурге царит настоящая магия: тишину старого города ещё не нарушают ни гомон...
Пн, ср, пт, вск в 6:00
Жизнь простых людей в Петербурге
Индивидуальная экскурсия
5
10
1ч 30м
3 500
за 1-4 чел.
Жизнь простых людей в Петербурге
Вы познакомитесь с обратной стороной Петербурга, которая прячется от посторонних глаз во дворах-колодцах...
Время начала экскурсии с 10:00 до 16:00
Царь-плотник: морская история Петербурга
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
1ч 30м
3 900
за 1-10 чел.
Царь-плотник: морская история Петербурга
Заглянуть в глаза медного всадника, узнать историю флота и ощутить себя капитаном петровских времен
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
4.3
148
1ч 30м
750
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
С воды Петербург предстает именно таким, каким задумал его создатель - Петр I
Новогодний квест по центру Петербурга
Индивидуальный квест
5
8
1ч 30м
2 700
за 1-5 чел.
Новогодний квест по центру Петербурга
Погрузиться в сказочную атмосферу и раскрыть секреты Петра I, выполняя веселые задания
Петербург, исполняющий мечты
Индивидуальная экскурсия
5
1
2 000
за 1 чел.
Петербург, исполняющий мечты
Пока закрыты музеи, смотрим памятники в центре города! Небольшие скульптурные композиции в центре Петербурга,...
Криминальный Петербург
Индивидуальная экскурсия
5
3
2ч 30м
4 000
за 1-11 чел.
Криминальный Петербург
Петербург - культурная столица
Ежедневно по договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺