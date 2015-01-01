Детская экскурсия «Сказ про то, как царь Петр Петербург строил» – это возможность в легкой и непринужденной форме познакомиться с интереснейшими фактами биографии Петербурга, играючи исследовать уникальную в своём роде крепость и узнать все секреты, которые хранятся за ее толстыми стенами.

Во время экскурсии мы побываем в разных частях Заячьего острова, узнаём, почему он так называется, как выглядели первые дома Петербурга, зачем нужен Петропавловский собор, чем занимался на пристани комендант и что творится на Монетном дворе, почему памятник Петру I такой странный и многое, многое другое.

На обзорной экскурсии по Петропавловской крепости детей и их родителей ждут загадки, викторины, игры с элементами квеста и призами, а также, по итогу экскурсии каждый ребёнок получит Диплом почётного гостя Петропавловской крепости и карту Петропавловской крепости.

Экскурсия рассчитана на детей 5-12 лет. Ее проводит лицензированный экскурсовод с педагогическим образованием. Продолжительность экскурсии: 1, 5 часа.

За дополнительную плату возможна экскурсия в Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона.