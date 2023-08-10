Тайны Адмиралтейского района

Спуститься в подземелье Казанского собора, найти следы Раскольникова и заглянуть в душу Петербурга

4.7
3 отзыва
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О гиде
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Ответы на вопросы
Моя цель как гида — показать вам не туристические объекты, которые из-за реставраций потеряли много оригинального, а здания менее известные, но сохранившие первоначальный облик. Моё стремление как человека, влюблённого в Санкт-Петербург, — открыть вам его душу. Которая, скажу вам по секрету, заключена в старых камнях Адмиралтейского района.
Тайны Адмиралтейского района
Тайны Адмиралтейского района
Тайны Адмиралтейского района
Тайны Адмиралтейского района
Тайны Адмиралтейского района
Тайны Адмиралтейского района
Тайны Адмиралтейского района
Тайны Адмиралтейского района
Тайны Адмиралтейского района
Тайны Адмиралтейского района
Тайны Адмиралтейского района
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Мы исследуем Казанский собор и дворец Кваренги не только внутри, но и… снизу: спустимся в их подземные галереи, увидим много интересного и обсудим, что мы не замечаем, а оно там есть!
  • Посетим Дом Первого общества взаимного кредита с его чарующими залами, парадной лестницей с драконами и часами, которые показывают одновременно дни, недели, месяцы.
  • Пройдёмся по кварталу Достоевского, где жили герои его романа «Преступление и наказание» Сонечка Мармеладова и Родион Раскольников. Вспомним, что они тут натворили.
  • Взглянем на Дом городских учреждений, построенный в стиле северного модерна, и оценим знаменитые дворы-колодцы. Удивимся тому, кто сейчас занимает здание бывшей шоколадной фабрики.
  • Изучим перестройки доходных домов, сделанные с 19 века по наше время, и обсудим судьбы исторических фасадов, тронутые рукой современных строителей.
  • Сделаем красивые фотографии на набережной канала Грибоедова.
  • Я поделюсь с вами гипотезой, в связи с чем античный стиль так широко представлен в Санкт-Петербурге, и заручусь поддержкой классиков русской живописи и литературы.

Организационные детали

  • Дом Первого общества взаимного кредита работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.
  • Дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию вы можете выпить кофе и перекусить в рекомендованных мною кафе.
  • Я провожу экскурсии с детьми (от 8 лет) и подростками только в сопровождении их родителей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
10 авг 2023
Все было супер! Интересно, содержательно, много новых
локаций увидели)
Павел
9 авг 2023
Экскурсия Анастасии очень интересна, и открывает Петербург с другой стороны. Маршрут специально практически не касается распиаренных туристических объектов, которые изображены на открытках и магнитиках, но становится от этого даже более увлекательным. У Анастасии найдётся занимательный факт практически о любом здании, встретившемуся на нашем пути.
Оксана
6 авг 2023
Данную экскурсию посетили я (житель Санкт-Петербурга) и два моих гостя из Вологды. И нам всем понравилось! Анастасия сумела насколько заинтересовать нас, что мы потом ещё весь вечер обсуждали данную тему. Программа интересная, по продолжительности, наполнению и километражу удобная,не вызывала никакого дискомфорта. Посетили все локации согласно заявленной программе (очень разные и каждая по своему хороша!). В ходе экскурсии я узнала для себя много интересных моментов, увидела любимый город и район в другом ракурсе, на многое открыла глаза. Благодарим Анастасию также за наводку на кафе в Казанском соборе,мы там с удовольствием переждали дождь и подкрепились.
Почему поставила оценку 4? Анастасия дипломированный гид,но пока ещё делает только первые шаги на данном пути. Речь не настолько хорошо поставлена,как у опытных экскурсоводов, присутствует некое волнение, но глаз горит, всё очень искренне, чувствуется любовь к городу и своему делу. Мы с ней как с подругой гуляли, которая делилась своими знаниями, общались легко и просто. Возможно, это благодаря тому, что мы на одной волне оказались (скажем так, я тоже думаю,что Санкт Петербург появился не в 1703 году, а гораздо раньше и тп)
Желаю Анастасии заинтересованных и понимающих туристов, скорейшей наработки опыта, уверенности в своих силах. Благодарю за прекрасную прогулку!

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