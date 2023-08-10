Данную экскурсию посетили я (житель Санкт-Петербурга) и два моих гостя из Вологды. И нам всем понравилось! Анастасия сумела насколько заинтересовать нас, что мы потом ещё весь вечер обсуждали данную тему. Программа интересная, по продолжительности, наполнению и километражу удобная,не вызывала никакого дискомфорта. Посетили все локации согласно заявленной программе (очень разные и каждая по своему хороша!). В ходе экскурсии я узнала для себя много интересных моментов, увидела любимый город и район в другом ракурсе, на многое открыла глаза. Благодарим Анастасию также за наводку на кафе в Казанском соборе,мы там с удовольствием переждали дождь и подкрепились.

Почему поставила оценку 4? Анастасия дипломированный гид,но пока ещё делает только первые шаги на данном пути. Речь не настолько хорошо поставлена,как у опытных экскурсоводов, присутствует некое волнение, но глаз горит, всё очень искренне, чувствуется любовь к городу и своему делу. Мы с ней как с подругой гуляли, которая делилась своими знаниями, общались легко и просто. Возможно, это благодаря тому, что мы на одной волне оказались (скажем так, я тоже думаю,что Санкт Петербург появился не в 1703 году, а гораздо раньше и тп)

Желаю Анастасии заинтересованных и понимающих туристов, скорейшей наработки опыта, уверенности в своих силах. Благодарю за прекрасную прогулку!