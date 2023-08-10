Спуститься в подземелье Казанского собора, найти следы Раскольникова и заглянуть в душу Петербурга
Моя цель как гида — показать вам не туристические объекты, которые из-за реставраций потеряли много оригинального, а здания менее известные, но сохранившие первоначальный облик. Моё стремление как человека, влюблённого в Санкт-Петербург, — открыть вам его душу. Которая, скажу вам по секрету, заключена в старых камнях Адмиралтейского района.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы исследуем Казанский собор и дворец Кваренги не только внутри, но и… снизу: спустимся в их подземные галереи, увидим много интересного и обсудим, что мы не замечаем, а оно там есть!
- Посетим Дом Первого общества взаимного кредита с его чарующими залами, парадной лестницей с драконами и часами, которые показывают одновременно дни, недели, месяцы.
- Пройдёмся по кварталу Достоевского, где жили герои его романа «Преступление и наказание» Сонечка Мармеладова и Родион Раскольников. Вспомним, что они тут натворили.
- Взглянем на Дом городских учреждений, построенный в стиле северного модерна, и оценим знаменитые дворы-колодцы. Удивимся тому, кто сейчас занимает здание бывшей шоколадной фабрики.
- Изучим перестройки доходных домов, сделанные с 19 века по наше время, и обсудим судьбы исторических фасадов, тронутые рукой современных строителей.
- Сделаем красивые фотографии на набережной канала Грибоедова.
- Я поделюсь с вами гипотезой, в связи с чем античный стиль так широко представлен в Санкт-Петербурге, и заручусь поддержкой классиков русской живописи и литературы.
Организационные детали
- Дом Первого общества взаимного кредита работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.
- Дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию вы можете выпить кофе и перекусить в рекомендованных мною кафе.
- Я провожу экскурсии с детьми (от 8 лет) и подростками только в сопровождении их родителей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Невский проспект
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 38 туристов
Я — дипломированный гид-исследователь и жительница Адмиралтейского района. Считаю, что он и есть душа Санкт-Петербурга. Я строю маршруты с любовью, стремясь сделать так, чтобы дух Адмиралтейского района раскрывал перед вами свои потайные переулки с загадочной архитектурой, от которой невозможно оторвать глаз. А ваше отношение к истории Санкт-Петербурга становилось более осознанным. Мои экскурсии строятся на комфортном и доверительном общении с путешественниками.
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Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
10 авг 2023
Все было супер! Интересно, содержательно, много новых
локаций увидели)
локаций увидели)
Павел
9 авг 2023
Экскурсия Анастасии очень интересна, и открывает Петербург с другой стороны. Маршрут специально практически не касается распиаренных туристических объектов, которые изображены на открытках и магнитиках, но становится от этого даже более увлекательным. У Анастасии найдётся занимательный факт практически о любом здании, встретившемуся на нашем пути.
Оксана
6 авг 2023
Данную экскурсию посетили я (житель Санкт-Петербурга) и два моих гостя из Вологды. И нам всем понравилось! Анастасия сумела насколько заинтересовать нас, что мы потом ещё весь вечер обсуждали данную тему. Программа интересная, по продолжительности, наполнению и километражу удобная,не вызывала никакого дискомфорта. Посетили все локации согласно заявленной программе (очень разные и каждая по своему хороша!). В ходе экскурсии я узнала для себя много интересных моментов, увидела любимый город и район в другом ракурсе, на многое открыла глаза. Благодарим Анастасию также за наводку на кафе в Казанском соборе,мы там с удовольствием переждали дождь и подкрепились.
Почему поставила оценку 4? Анастасия дипломированный гид,но пока ещё делает только первые шаги на данном пути. Речь не настолько хорошо поставлена,как у опытных экскурсоводов, присутствует некое волнение, но глаз горит, всё очень искренне, чувствуется любовь к городу и своему делу. Мы с ней как с подругой гуляли, которая делилась своими знаниями, общались легко и просто. Возможно, это благодаря тому, что мы на одной волне оказались (скажем так, я тоже думаю,что Санкт Петербург появился не в 1703 году, а гораздо раньше и тп)
Желаю Анастасии заинтересованных и понимающих туристов, скорейшей наработки опыта, уверенности в своих силах. Благодарю за прекрасную прогулку!
Почему поставила оценку 4? Анастасия дипломированный гид,но пока ещё делает только первые шаги на данном пути. Речь не настолько хорошо поставлена,как у опытных экскурсоводов, присутствует некое волнение, но глаз горит, всё очень искренне, чувствуется любовь к городу и своему делу. Мы с ней как с подругой гуляли, которая делилась своими знаниями, общались легко и просто. Возможно, это благодаря тому, что мы на одной волне оказались (скажем так, я тоже думаю,что Санкт Петербург появился не в 1703 году, а гораздо раньше и тп)
Желаю Анастасии заинтересованных и понимающих туристов, скорейшей наработки опыта, уверенности в своих силах. Благодарю за прекрасную прогулку!
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