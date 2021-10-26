Что вас ожидает

Тайны Казанской площади

Вначале мы оценим Казанский собор снаружи. Я раскрою, почему он так называется и какая церковь находилась на его месте раньше. Покажу известный масонский символ треугольника с глазом внутри и поясню, почему он изображен на соборе. Кроме того, мы увидим на Казанской площади памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли — я расскажу, какое отношение они имеют к храму.

Святыни Казанского собора

Во второй части экскурсии мы осмотрим собор изнутри. Вы узнаете, как проходило его строительство, какие новые инженерные идеи были использованы, сколько колонн в соборе и в честь кого возвели пещерный храм на цокольном этаже. А также прикоснетесь к чудотворной иконе Божией Матери Казанской, увидите могилу знаменитого полководца и услышите биографии людей, связанных с этим местом.

Организационные детали

У меня есть лицензия Казанского собора с правом проводить экскурсии внутри.