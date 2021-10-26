Казанский собор — «симфония из камня»

Посетить один из самых известных храмов страны и расшифровать его символы

5
6 отзывов
Распахнутая к Невскому проспекту, грандиозная колоннада Казанского собора словно приглашает войти внутрь.

Вы рассмотрите главные святыни и реликвии храма, узнаете его историю и поймете, почему Казанский собор так похож по духу на сам город.

Разберетесь в его архитектурных особенностях и отыщете масонские символы на фасаде.
Казанский собор — «симфония из камня»
Казанский собор — «симфония из камня»
Казанский собор — «симфония из камня»
Казанский собор — «симфония из камня»
Казанский собор — «симфония из камня»
Казанский собор — «симфония из камня»
Казанский собор — «симфония из камня»
Казанский собор — «симфония из камня»

Что вас ожидает

Тайны Казанской площади

Вначале мы оценим Казанский собор снаружи. Я раскрою, почему он так называется и какая церковь находилась на его месте раньше. Покажу известный масонский символ треугольника с глазом внутри и поясню, почему он изображен на соборе. Кроме того, мы увидим на Казанской площади памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли — я расскажу, какое отношение они имеют к храму.

Святыни Казанского собора

Во второй части экскурсии мы осмотрим собор изнутри. Вы узнаете, как проходило его строительство, какие новые инженерные идеи были использованы, сколько колонн в соборе и в честь кого возвели пещерный храм на цокольном этаже. А также прикоснетесь к чудотворной иконе Божией Матери Казанской, увидите могилу знаменитого полководца и услышите биографии людей, связанных с этим местом.

Организационные детали

У меня есть лицензия Казанского собора с правом проводить экскурсии внутри.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе м. Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Валерия
Валерия
Меня зовут Валерия, я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу. Люблю создавать авторские экскурсии с продуманным небанальным маршрутом и логичным познавательным содержанием. При этом мне интересен не только парадный город, но и его окраины. С радостью раскрою для вас Северную столицу с разных сторон!
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6 реальных отзывов от туристов

Л
26 окт 2021
Экскурсия очень понравилась. Спасибо нашему году - Валерии за интересную подачу инвормации. Планируем посетить и другие ее экскурсии. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
А
6 сен 2021
Экскурсия понравилась! Валерия - хороший гид и приятный, тактичный собеседник
Т
26 авг 2021
Спасибо Валерии за прекрасную экскурсию. Много интересной информации и легкое дружеское общение.
Т
25 авг 2021
Нам понравилась экскурсия. Вопросов после нее не осталось, а в голове информация задержалась. Маршрут продуман. Спасибо!
В
22 авг 2021
Валерия, провела экскурсию очень хорошо. Нам понравилось.
С
18 авг 2021
Спасибо Валерии за познавательную экскурсию. Кратко и понятно! Экскурсовод хорошо владеет информацией, готов ответить на все вопросы по теме. Если Вас интересует история Казанского собора, то рекомендую.

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