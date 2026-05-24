Распахнутая к Невскому проспекту, грандиозная колоннада Казанского собора словно приглашает подойти поближе.
Вы рассмотрите архитектуру храма, узнаете его историю и поймете, почему Казанский собор так похож по духу на сам город. Разберетесь в его архитектурных особенностях и отыщете масонские символы на фасаде.
Вы рассмотрите архитектуру храма, узнаете его историю и поймете, почему Казанский собор так похож по духу на сам город. Разберетесь в его архитектурных особенностях и отыщете масонские символы на фасаде.
Описание экскурсии
- Я расскажу о строительстве: вы узнаете, как оно проходило, какие новые инженерные идеи были использованы, сколько колонн сейчас насчитывает собор
- Я объясню, почему Казанский собор был назван именно так, и почему он похож на католический храм, хотя возводился для православных
- Вы узнаете благодаря кому храм был построен: судьба архитектора необычна — ведь он являлся крепостным Строгановых
- Мы затронем тему войны с Наполеоном 1812 года и посмотрим на скульптуры двух полководцев — Кутузова и Барклаю-де-Толли, установленные перед храмом
Затем мы рассмотрим весь собор снаружи, обойдя его с четырех сторон — он украшен 14 барельефами о Христе, Деве Марии и пророке Моисее, а также скульптурой, часть из которой, к сожалению, не сохранилась.
Организационные детали
После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить храм, вход бесплатный.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1028 туристов
Меня зовут Валерия, я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу. Люблю создавать авторские экскурсии с продуманным небанальным маршрутом и логичным познавательным содержанием. При этом мне интересен не только парадный город, но и его окраины. С радостью раскрою для вас Северную столицу с разных сторон!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 52 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Экскурсия очень понравилась, материал преподносится интересно и доступно. Узнали много нового. Большое спасибо Валерии, время пролетело незаметно.
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Всё было отлично: маршрут, наполнение с интересными деталями, грамотная речь и приятный экскурсоводов)
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Здравствуйте, всем. Меня зовут Ирина. Я из Красноярска, и приехав в СПб на несколько дней. По одзывам выбрала экскурсию с Валерией в Казанский собор. И осталась довольна. Экскурсия содержательная, лёгкая
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Т
На экскурсии были ребенок 10 лет и 2 взрослых. Ребенок в Петербурге впервые. Экскурсии она не любит, поэтому хотелось что-то неглобальное, но познавательное. Данная экскурсия проходит 30 минут на улице
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Нам понравилась экскурсия - много интересных фактов, Валерия прекрасная рассказчица и приятный человек! В следующий раз обязательно закажем с удовольствием следующую экскурсию с Валерией!
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Спасибо гиду Валерии за познавательную экскурсию - осмотрели собор снаружи и внутри, за 1.5 часа узнал много интересного. Ставлю 5 звезд👍
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