По следам Раскольникова в Петербурге

Отправиться в путешествие по страницам романа Достоевского «Преступление и наказание»
Мы окунёмся в атмосферу Петербурга, ставшего декорациями для романа Фёдора Михайловича.

Вы узнаете о студенте Раскольникове и его окружении, побываете в местах, где разворачиваются ключевые события произведения.

Я расскажу о социальной структуре общества того времени, о правах женщин и о том, какие мысли и идеи вдохновляли главного героя на его поступки.
5
7 отзывов
По следам Раскольникова в Петербурге
По следам Раскольникова в Петербурге
По следам Раскольникова в Петербурге
Ближайшие даты:
18
мар22
мар30
мар1
апр6
апр11
апр16
апр
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 17:00, 18:00, 19:30

Описание водной прогулки

Я постараюсь максимально полно передать вам дух той эпохи. В некоторых местах буду зачитывать отрывки из романа, чтобы вы ещё глубже погрузились в историю «Преступления и наказания».

На нашем пути:

  • Сенная площадь

Средоточие жизни, ставшее источником вдохновения для многих произведений Достоевского. Именно здесь, в трактире, Раскольников услышал разговор о богатой старухе-процентщице, что послужило отправной точкой для его зловещих замыслов.

  • Доходный дом Олонкина на Казначейской, 7

Здесь с 1864 по 1867 годы жил Достоевский и здесь же он написал «Преступление и наказание». Писатель предпочитал угловые квартиры с видом на перекрёсток: в этом месте он видел символ креста — искупления грехов.

  • Дом Раскольникова на Гражданской, 19

На фасаде здания есть табличка: «Дом Раскольникова. Трагические судьбы людей этой местности Петербурга послужили Достоевскому основой его страстной проповеди добра для всего человечества».

  • Кокушкин мост

Чтобы добраться до моста, нужно пройти по Столярному переулку тем же путём, каким шёл Раскольников на преступление.

  • Юсуповский сад

По пути на преступление Раскольников заходил в Юсуповский сад, где, как ни странно, задумывался о благоустройстве города.

  • Дом со шпилем на Садовой, 55–57

Этот дом известен как «Хрустальный дворец» из романа. Здесь Раскольников встретил письмоводителя Заметова — они обсуждали убийство старухи.

  • Дом старухи-процентщицы

Находится по адресу канал Грибоедова, 104, у Харламова моста.

  • Полицейский участок на канале Грибоедова, 99

В этот участок вызвали Раскольникова в день убийства, но по другому поводу. Сюда же он в итоге пришёл с признанием. Участок расположен рядом со знаменитым Львиным мостом.

  • Дом Сони Мармеладовой на канале Грибоедова, 73

Соня снимала здесь комнату. Именно девушка помогла Раскольникову прийти к покаянию.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит творчество Фёдора Михайловича и особенно его роман «Преступление и наказание». И тем, кто только начинает знакомиться с его произведениями. И даже тем, кто никогда не читал Достоевского, но увлекается историей и архитектурой Санкт-Петербурга и не прочь узнать что-то новое.

Остались вопросы?

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1530 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Вера
27 фев 2025
Очень познавательная прогулка в приятной компании. Благодарю Татьяну за структурированную подачу информации и интересные факты про город, писателя и его легендарный роман, которых до экскурсии мы не знали! Рекомендую!
Анна
26 фев 2025
23 февраля 2025 года была на экскурсии у Татьяны по следам Раскольникова. Попала на экскурсию неожиданно: запланированную задолго до этого экскурсию на Триспстере отменили в этот день, я сразу стала
читать дальше

искать замену и не прогадала. Татьяна отличный экскурсовод! Провела экскурсию со мной одной! Страницы романа ожили! Вот мы уже идем по переулкам и мостам за Родионом Раскольниковым… Желаю Татьяне успехов в её работе!

23 февраля 2025 года была на экскурсии у Татьяны по следам Раскольникова. Попала на экскурсию неожиданно:
С
10 янв 2025
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Татьяна - прекрасный рассказчик, глубоко разбирается в теме, интересно доносит информацию, переплетая сюжет произведения Достоевского с биографией автора. Было интересно не только фанатам творчества Фёдора
читать дальше

Михайловича, но и тем, кто знаком с романом поверхностно, в рамках школьной программы. Лично мне после экскурсии захотелось ещё раз перечитать произведение, заострив внимание на деталях.
Нам не очень повезло с погодой, под ногами было много воды, лёд и мокрый снег. Но это не испортило впечатления! Татьяна вежливо интересовалась о самочувствии, не промокли ли наши ноги и даже очень кстати предложила заглянуть в кофейню, где мы взяли кофе с собой и заодно согрелись.
Экскурсия захватывает воображение, погружая в мир великого писателя. Каждая точка маршрута - это как островок из романа, пропитанный духом времени. Татьяне огромное спасибо за интересные факты, структирурованную подачу материала и полное погружение в атмосферу "Преступления и наказания"!
Было здорово! Обязательно порекомендую эту экскурсию друзьям и знакомым!

Юрий
13 дек 2024
11.12.2024 состоялась экскурсия. Не смотря на то что я оказалась одна Татьяна очень хорошо провела экскурсию было интересно видно что у неё глаза горят, рассказ был интересен ходили по местам героев романа и Татьяна зачитывала отрывки из романа можно было представить сюжет романа. Она рассказывала и историю Санкт-Петербурга пыталась донести все переплетая историю и литературу. Экскурсию рекомендую!
11.12.2024 состоялась экскурсия. Не смотря на то что я оказалась одна Татьяна очень хорошо провела экскурсию
Ольга
5 дек 2024
Интересно, содержательно, легко! Время пролетело незаметно и с пользой-вспомнили классику и узнали много нового! Захотелось перечитать этот великий роман!
Д
24 ноя 2024
Всем добрый день. Был на экскурсии "По следам Раскольникова в Петербурге" от Татьяны. Очень понравилось, а мне трудно угодить)). Очень интересный маршрут, мы познакомились со многими объектами, описанными в книге
читать дальше

Достоевского "Преступление и наказание": дом Старухи-процентщицы, дом Сони Мармеладовой, дом Раскольникова, полицейский участок, Хрустальный дворец (на мой взгляд одно из самых красивых зданий в Петербурге). Татьяна на протяжении экскурсии около каждого дома или объекта читала выдержки из книги, что добавило к экскурсии некоторую изюминку и придало особую атмосферу. Татьяна рассказала интересные факты о Достоевском, о его судьбе и как это отразилось, отпечаталось, можно сказать, на всех его произведениях и на "Преступлении и наказании". Однозначно рекомендую, нет вот так РЕКОМЕНДУЮ)). Интересно, познавательно и увлекательно. Даже если Вы просто хотите погулять по городу и узнать что-то новое, а уж если Вы читали или смотрели фильм, то просто записывайтесь и приходите на эту экскурсию.

О
23 ноя 2024
Здравствуйте! Татьяна замечательный человек и превосходный гид!!! Попав на экскурсию - мы попали в мир чудес и загадок - Достоевского!!! Настолько эмоционально,настолько чувственно - красота!!! Продвигаясь по маршруту Раскольникова -
читать дальше

мы все глубже погружались в Петербург того времени!!!Точнее сказать нас погружали!!! Чувствовали что там где шагаем мы - точно так же - шел и наш герой!!! Понимать это и ощущать нам конечно помогала Татьяна!!! Эмоций - масса!!! Огромное спасибо за столь душевный и волнующий до глубины души день!!!

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

«Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы. Индивидуальная экскурсия
Пешая
1.5 часа
-
20%
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Преступление и наказание»: индивидуальная экскурсия
Петербург - город Достоевского. Узнайте, где разворачивались события «Преступления и наказания», и почувствуйте атмосферу 19 века
Начало: У Сенной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽5000 ₽ за всё до 10 чел.
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
Пешая
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
Погрузитесь в мир Достоевского, пройдя маршрутами его героев. Узнайте больше о Сенной площади, Кокушкином мосте и доме Раскольникова
Начало: На Сенной площади
Завтра в 10:00
19 мар в 13:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.
Петербург Достоевского
Пешая
3 часа
107 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Петербург Достоевского
Прогулка по местам, где жили герои Достоевского. Узнайте, почему он выбирал именно эти улицы и дома для своих персонажей. Без воды, только факты
Начало: Сенная площадь
Завтра в 18:00
19 мар в 18:00
от 6700 ₽ за всё до 15 чел.