Вы узнаете о студенте Раскольникове и его окружении, побываете в местах, где разворачиваются ключевые события произведения.
Я расскажу о социальной структуре общества того времени, о правах женщин и о том, какие мысли и идеи вдохновляли главного героя на его поступки.
Описание водной прогулки
Я постараюсь максимально полно передать вам дух той эпохи. В некоторых местах буду зачитывать отрывки из романа, чтобы вы ещё глубже погрузились в историю «Преступления и наказания».
На нашем пути:
- Сенная площадь
Средоточие жизни, ставшее источником вдохновения для многих произведений Достоевского. Именно здесь, в трактире, Раскольников услышал разговор о богатой старухе-процентщице, что послужило отправной точкой для его зловещих замыслов.
- Доходный дом Олонкина на Казначейской, 7
Здесь с 1864 по 1867 годы жил Достоевский и здесь же он написал «Преступление и наказание». Писатель предпочитал угловые квартиры с видом на перекрёсток: в этом месте он видел символ креста — искупления грехов.
- Дом Раскольникова на Гражданской, 19
На фасаде здания есть табличка: «Дом Раскольникова. Трагические судьбы людей этой местности Петербурга послужили Достоевскому основой его страстной проповеди добра для всего человечества».
- Кокушкин мост
Чтобы добраться до моста, нужно пройти по Столярному переулку тем же путём, каким шёл Раскольников на преступление.
- Юсуповский сад
По пути на преступление Раскольников заходил в Юсуповский сад, где, как ни странно, задумывался о благоустройстве города.
- Дом со шпилем на Садовой, 55–57
Этот дом известен как «Хрустальный дворец» из романа. Здесь Раскольников встретил письмоводителя Заметова — они обсуждали убийство старухи.
- Дом старухи-процентщицы
Находится по адресу канал Грибоедова, 104, у Харламова моста.
- Полицейский участок на канале Грибоедова, 99
В этот участок вызвали Раскольникова в день убийства, но по другому поводу. Сюда же он в итоге пришёл с признанием. Участок расположен рядом со знаменитым Львиным мостом.
- Дом Сони Мармеладовой на канале Грибоедова, 73
Соня снимала здесь комнату. Именно девушка помогла Раскольникову прийти к покаянию.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто любит творчество Фёдора Михайловича и особенно его роман «Преступление и наказание». И тем, кто только начинает знакомиться с его произведениями. И даже тем, кто никогда не читал Достоевского, но увлекается историей и архитектурой Санкт-Петербурга и не прочь узнать что-то новое.
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1530 ₽