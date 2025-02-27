Мы окунёмся в атмосферу Петербурга, ставшего декорациями для романа Фёдора Михайловича. Вы узнаете о студенте Раскольникове и его окружении, побываете в местах, где разворачиваются ключевые события произведения. Я расскажу о социальной структуре общества того времени, о правах женщин и о том, какие мысли и идеи вдохновляли главного героя на его поступки.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание водной прогулки

Я постараюсь максимально полно передать вам дух той эпохи. В некоторых местах буду зачитывать отрывки из романа, чтобы вы ещё глубже погрузились в историю «Преступления и наказания».

На нашем пути:

Сенная площадь

Средоточие жизни, ставшее источником вдохновения для многих произведений Достоевского. Именно здесь, в трактире, Раскольников услышал разговор о богатой старухе-процентщице, что послужило отправной точкой для его зловещих замыслов.

Доходный дом Олонкина на Казначейской, 7

Здесь с 1864 по 1867 годы жил Достоевский и здесь же он написал «Преступление и наказание». Писатель предпочитал угловые квартиры с видом на перекрёсток: в этом месте он видел символ креста — искупления грехов.

Дом Раскольникова на Гражданской, 19

На фасаде здания есть табличка: «Дом Раскольникова. Трагические судьбы людей этой местности Петербурга послужили Достоевскому основой его страстной проповеди добра для всего человечества».

Кокушкин мост

Чтобы добраться до моста, нужно пройти по Столярному переулку тем же путём, каким шёл Раскольников на преступление.

Юсуповский сад

По пути на преступление Раскольников заходил в Юсуповский сад, где, как ни странно, задумывался о благоустройстве города.

Дом со шпилем на Садовой, 55–57

Этот дом известен как «Хрустальный дворец» из романа. Здесь Раскольников встретил письмоводителя Заметова — они обсуждали убийство старухи.

Дом старухи-процентщицы

Находится по адресу канал Грибоедова, 104, у Харламова моста.

Полицейский участок на канале Грибоедова, 99

В этот участок вызвали Раскольникова в день убийства, но по другому поводу. Сюда же он в итоге пришёл с признанием. Участок расположен рядом со знаменитым Львиным мостом.

Дом Сони Мармеладовой на канале Грибоедова, 73

Соня снимала здесь комнату. Именно девушка помогла Раскольникову прийти к покаянию.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит творчество Фёдора Михайловича и особенно его роман «Преступление и наказание». И тем, кто только начинает знакомиться с его произведениями. И даже тем, кто никогда не читал Достоевского, но увлекается историей и архитектурой Санкт-Петербурга и не прочь узнать что-то новое.