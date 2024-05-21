Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 16:00
Что вас ожидает:
- В программе:
- История монастыря и кладбища
- Утраченные храмы
- Старинные склепы
- Михаил Врубель
- Самый знаменитый комик дореволюционной России - Константин Варламов
- Самый красивый ангел некрополя
- Самый красивый склеп на кладбище и его история
- Детективная история об убийстве юной красавицы
- Знаменитый узник Соловецкого лагеря
- Один из лучших врачей России
- Важнейшее место кладбища - могила со статуей Иисуса
- Знаменитые русские поэты - Майков, Тютчев, Некрасов
- Уникальный итальянский памятник
Описание экскурсии
История монастыря, таинственные склепы, исчезнувшие церкви, разрушение и расхищение, возрождение памяти, могилы поэтов, легенды об отрезанных ногах и чудотворных статуях, творчество, доводящее до сумасшествия, ангелы и демоны, ведьмы и колдуны, краденые памятники, и на закуску - самый настоящий детектив! Вместе с гидом Вы рассмотрите и разгадаете старинную символику, полюбуетесь скульптурами ангелов и уникальнейшей статуей Христа.
По средам в 16.00 По субботам в 12.00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В программе:
- История монастыря и кладбища
- Утраченные храмы
- Старинные склепы
- Михаил Врубель
- Самый знаменитый комик дореволюционной России - Константин Варламов
- Самый красивый ангел некрополя
- Самый красивый склеп на кладбище и его история
- Детективная история об убийстве юной красавицы
- Знаменитый узник Соловецкого лагеря
- Один из лучших врачей России
- Важнейшее место кладбища - могила со статуей Иисуса
- Знаменитые русские поэты - Майков, Тютчев, Некрасов
- Уникальный итальянский памятник
Что включено
- Экскурсионная программа от гида
Место начала и завершения?
Московский проспект, д. 100, у Афонской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 16.00 По субботам в 12.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Группа - до 12 чел
- Продолжительность 2 часа
- Тип экскурсии - пешеходная
- Смотрите прогноз и одевайтесь по погоде. Если ожидаются осадки - захватите зонт или дождевик
- В программе:
- История монастыря и кладбища
- Утраченные храмы
- Старинные склепы
- Михаил Врубель
- Самый знаменитый комик дореволюционной России - Константин Варламов
- Самый красивый ангел некрополя
- Самый красивый склеп на кладбище и его история
- Детективная история об убийстве юной красавицы
- Знаменитый узник Соловецкого лагеря
- Один из лучших врачей России
- Важнейшее место кладбища - могила со статуей Иисуса
- Знаменитые русские поэты - Майков, Тютчев, Некрасов
- Уникальный итальянский памятник
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
21 мая 2024
Очень понравилась экскурсия тем, что мы узнали исторические факты не только об известных людях, но и не менее выдающихся неизвестных мне личностей.
О
Ольга
16 мая 2024
Очень интересная экскурсия!!! Мы остались в восторге!! Обязательно пойдем на другие!!!
h
hi+79141
9 мая 2024
Захоронения известных людей, очень интересно,идите не пожалеете
А
Анна
2 мая 2024
А
Анна
2 мая 2024
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Тайны Заячьего острова
Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
14 июня в 18:00
55004 950₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны шедевров Эрмитажа
Изучить главные сокровища музея и раскрыть их секреты на экскурсии с дипломированным историком
Начало: У Иорданской лестницы
13 июня в 15:00
15 июня в 15:00
6 780₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
Рассмотреть надгробия старейшего некрополя в Петербурге и услышать о небесной покровительнице города
Начало: У кладбища, ул. Камская, 22
13 июня в 13:00
15 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 4 чел.