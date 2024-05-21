Тайны и мистика Новодевичьего кладбища

5
5 отзывов
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 16:00

Что вас ожидает:

  • В программе:
  • История монастыря и кладбища
  • Утраченные храмы
  • Старинные склепы
  • Михаил Врубель
  • Самый знаменитый комик дореволюционной России - Константин Варламов
  • Самый красивый ангел некрополя
  • Самый красивый склеп на кладбище и его история
  • Детективная история об убийстве юной красавицы
  • Знаменитый узник Соловецкого лагеря
  • Один из лучших врачей России
  • Важнейшее место кладбища - могила со статуей Иисуса
  • Знаменитые русские поэты - Майков, Тютчев, Некрасов
  • Уникальный итальянский памятник

Описание экскурсии

История монастыря, таинственные склепы, исчезнувшие церкви, разрушение и расхищение, возрождение памяти, могилы поэтов, легенды об отрезанных ногах и чудотворных статуях, творчество, доводящее до сумасшествия, ангелы и демоны, ведьмы и колдуны, краденые памятники, и на закуску - самый настоящий детектив! Вместе с гидом Вы рассмотрите и разгадаете старинную символику, полюбуетесь скульптурами ангелов и уникальнейшей статуей Христа.

По средам в 16.00 По субботам в 12.00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • В программе:
  • История монастыря и кладбища
  • Утраченные храмы
  • Старинные склепы
  • Михаил Врубель
  • Самый знаменитый комик дореволюционной России - Константин Варламов
  • Самый красивый ангел некрополя
  • Самый красивый склеп на кладбище и его история
  • Детективная история об убийстве юной красавицы
  • Знаменитый узник Соловецкого лагеря
  • Один из лучших врачей России
  • Важнейшее место кладбища - могила со статуей Иисуса
  • Знаменитые русские поэты - Майков, Тютчев, Некрасов
  • Уникальный итальянский памятник
Что включено
  • Экскурсионная программа от гида
Место начала и завершения?
Московский проспект, д. 100, у Афонской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 16.00 По субботам в 12.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Группа - до 12 чел
  • Продолжительность 2 часа
  • Тип экскурсии - пешеходная
  • Смотрите прогноз и одевайтесь по погоде. Если ожидаются осадки - захватите зонт или дождевик
  • В программе:
  • История монастыря и кладбища
  • Утраченные храмы
  • Старинные склепы
  • Михаил Врубель
  • Самый знаменитый комик дореволюционной России - Константин Варламов
  • Самый красивый ангел некрополя
  • Самый красивый склеп на кладбище и его история
  • Детективная история об убийстве юной красавицы
  • Знаменитый узник Соловецкого лагеря
  • Один из лучших врачей России
  • Важнейшее место кладбища - могила со статуей Иисуса
  • Знаменитые русские поэты - Майков, Тютчев, Некрасов
  • Уникальный итальянский памятник
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Е
21 мая 2024
Очень понравилась экскурсия тем, что мы узнали исторические факты не только об известных людях, но и не менее выдающихся неизвестных мне личностей.
О
16 мая 2024
Очень интересная экскурсия!!! Мы остались в восторге!! Обязательно пойдем на другие!!!
h
9 мая 2024
Захоронения известных людей, очень интересно,идите не пожалеете
А
2 мая 2024
А
2 мая 2024

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