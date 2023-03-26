Всем интересно увидеть прошлое… А хотели бы вы отправиться “Назад в… БУДУЩЕЕ”?

Квест по Витебскому вокзалу покажет вам, где спрятана самая настоящая машина времени! Необычные загадки и головоломки, захватывающие истории и тайны. Полное погружение в 19 век, историю железных дорог и паровозов! Вы соберете все детали машины времени и отправитесь “Назад в… будущее”.

Квест адаптирован для детей 6-13 лет, но будет интересно и самым маленьким, и подросткам, и взрослым 🤗 Длительность 1-1,5 часа. Квест индивидуальный, его можно пройти в любое удобное время в часы работы вокзала.

Квест проходит вживую на старинном вокзале. Квест с применением новых технологий! Виртуальный ведущий будет присылать Вам маршрут и необычные задания, головоломки и шифры. Детям нравится, ведь это очень необычно, весело, есть множество кнопок для игры и других разных секретиков. А родители радуются, т. к. за 1,5 часа Квеста их дети узнали историю паровозов, прошлись по главным залам, познакомились с искусством, получили много знаний и повеселились.

Стоимость:

С виртуальн. ведущим (сааамый популярный формат у моих гостей) = 1300 за билет (ребенок + один взрослый), доп. билет 800. Для больших компаний большие скидки 🎉 Проходит через платформу Вконтакте.

Порадуйте своих деток необычным походом на старинный вокзал:) Записывайтесь, пока еще есть свободные места