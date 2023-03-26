Индивидуальная экскурсия по Витебскому вокзалу: квест-экскурсия Назад в будущее
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Описание
Всем интересно увидеть прошлое… А хотели бы вы отправиться “Назад в… БУДУЩЕЕ”?
Квест по Витебскому вокзалу покажет вам, где спрятана самая настоящая машина времени! Необычные загадки и головоломки, захватывающие истории и тайны. Полное погружение в 19 век, историю железных дорог и паровозов! Вы соберете все детали машины времени и отправитесь “Назад в… будущее”.
Квест адаптирован для детей 6-13 лет, но будет интересно и самым маленьким, и подросткам, и взрослым 🤗 Длительность 1-1,5 часа. Квест индивидуальный, его можно пройти в любое удобное время в часы работы вокзала.
Квест проходит вживую на старинном вокзале. Квест с применением новых технологий! Виртуальный ведущий будет присылать Вам маршрут и необычные задания, головоломки и шифры. Детям нравится, ведь это очень необычно, весело, есть множество кнопок для игры и других разных секретиков. А родители радуются, т. к. за 1,5 часа Квеста их дети узнали историю паровозов, прошлись по главным залам, познакомились с искусством, получили много знаний и повеселились.
Стоимость:
С виртуальн. ведущим (сааамый популярный формат у моих гостей) = 1300 за билет (ребенок + один взрослый), доп. билет 800. Для больших компаний большие скидки 🎉 Проходит через платформу Вконтакте.
Порадуйте своих деток необычным походом на старинный вокзал:) Записывайтесь, пока еще есть свободные места
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Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Витебский вокзал, главный входЗавершение: Витебский вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Казаченко Марина
26 мар 2023
На мой взгляд - не стоит этот квест потраченных денег. Задания выполнили минут за 10. Ребёнка испугало пустое помещение, где за нами наблюдали со всех сторон работники правоохранительных органов, было не комфортно ходить мимо спящих на вокзале людей…
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