Марина проводит ещё 2 экскурсии

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Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской

Рассмотреть надгробия старейшего некрополя в Петербурге и услышать о небесной покровительнице города

Марина
Марина – Гид из Санкт-Петербурга
Смоленское кладбище появилось почти одновременно с Петербургом: сегодня его памятники покрыты налетом времени и окутаны тайнами.

Я покажу вам могилы известных людей, расскажу о том, как появилось название кладбища.

Мы также осмотрим храмы и часовню Блаженной Ксении — и поговорим о чудесах, которые происходили по ее молитве.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской

Что вас ожидает

Прогулка по известному некрополю
Мы пройдем по тенистым аллеям Смоленского православного кладбища: первые упоминания о нем относятся к 1738 году, однако есть свидетельства и о более ранних захоронениях. Вы узнаете, какие исторические события «пережило» это кладбище, приглядитесь к рельефам потемневших от времени склепов и надгробий. Я покажу могилы известных личностей разных эпох: например, Эдуарда Хиля, художника Маковского, писательницы Чарской и других. Мы увидим бывшее место захоронения Тараса Шевченко и памятную доску, посвященную няне Пушкина, обсудим, какие загадочные истории 📖 произошли с могилой Александра Блока, и вспомним судьбы всех этих людей. На Смоленском православном кладбище захоронено много юродивых. Вы увидите могилы Блаженной Анны, Блаженной Ирины, Блаженного Григория, по прозвищу Монеточка. И услышите захватывающие и поучительные истории из их жизни.

Небесная заступница города на Неве
Кроме того, вы полюбуетесь резным убором Воскресенского храма, увидите храм Смоленской иконы Божьей Матери и выясните, какая церковь ⛪ стояла на этом месте раньше. И, конечно, посетите часовню Ксении Петербургской: здесь, под землей, покоятся мощи блаженной. Я расскажу, как Ксения стала покровительницей города и почему ее так почитают петербуржцы, а вы сможете попросить у нее о самом сокровенном.

Начало и место завершения
🚩 у кладбища
Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Меня зовут Марина. Я и моя семья живем в самом прекрасном и загадочном городе мира — Санкт-Петербурге. Это не просто уникальный город! Петербург — это душа России: прекрасная и необъятная, восторженная и чарующая, трогательная и загадочная. Петербург покоряет сердце раз и навсегда. Я не только люблю Петербург, но и знаю много интересных и захватывающих историй об этом городе, о его жителях, о местах, о событиях. С радостью поделюсь своей любовью к нашему городу и своими знаниями о нем со всеми желающими.
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Марина проводит ещё 2 экскурсии

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