Марина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по известному некрополю

Мы пройдем по тенистым аллеям Смоленского православного кладбища: первые упоминания о нем относятся к 1738 году, однако есть свидетельства и о более ранних захоронениях. Вы узнаете, какие исторические события «пережило» это кладбище, приглядитесь к рельефам потемневших от времени склепов и надгробий. Я покажу могилы известных личностей разных эпох: например, Эдуарда Хиля, художника Маковского, писательницы Чарской и других. Мы увидим бывшее место захоронения Тараса Шевченко и памятную доску, посвященную няне Пушкина, обсудим, какие загадочные истории 📖 произошли с могилой Александра Блока, и вспомним судьбы всех этих людей. На Смоленском православном кладбище захоронено много юродивых. Вы увидите могилы Блаженной Анны, Блаженной Ирины, Блаженного Григория, по прозвищу Монеточка. И услышите захватывающие и поучительные истории из их жизни.

Небесная заступница города на Неве

Кроме того, вы полюбуетесь резным убором Воскресенского храма, увидите храм Смоленской иконы Божьей Матери и выясните, какая церковь ⛪ стояла на этом месте раньше. И, конечно, посетите часовню Ксении Петербургской: здесь, под землей, покоятся мощи блаженной. Я расскажу, как Ксения стала покровительницей города и почему ее так почитают петербуржцы, а вы сможете попросить у нее о самом сокровенном.