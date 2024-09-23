Ночью в Петербурге особая атмосфера. Представьте — город подсвечивают тысячи огней, отблеск которых отражается в реках и каналах.
Благодаря смешанному формату и рассказам гида, вы прочувствуете всю красоту Северной столицы! Сначала на автобусной экскурсии, наслаждаясь видами на Смольный собор, Михайловский замок и сфинксов. А затем на теплоходе, наблюдая за разводом мостов.
Благодаря смешанному формату и рассказам гида, вы прочувствуете всю красоту Северной столицы! Сначала на автобусной экскурсии, наслаждаясь видами на Смольный собор, Михайловский замок и сфинксов. А затем на теплоходе, наблюдая за разводом мостов.
Ближайшие даты:
Время начала: 21:30
Описание водной прогулки
Первая часть — обзорная экскурсия
Она пройдёт на автобусе, но у каждой локации будет остановка для прогулки и фото. В программе:
- Смольный собор. Вы узнаете, в каком архитектурном стиле он построен, как вписался в единый ансамбль Смольного монастыря и что на этом месте было раньше. Услышите, за что Екатерина II называла его «взбитые сливки». А также разгадаете фокус в исполнении гида: он покажет вам, как собор «врастает в землю»
- Михайловский замок. Построен для императора Павла I. Здесь, по слухам, до сих пор бродит его призрак, а в подвалах спрятан сундук мальтийских рыцарей. Вас ждёт таинственная история о том, что происходит в замке в ночь с 11 на 12 марта
- Сфинксы. Мистическая достопримечательность Петербурга. Гид расскажет вам, что связывает этих существ с берегами Невы. И что написано на постаментах, на которых они стоят
Вторая часть — теплоходная прогулка на развод мостов
Затем мы пересядем на двухпалубный корабль, чтобы понаблюдать за тем, ради чего многие путешественники приезжают в Северную столицу — за разведением мостов! Вы увидите Дворцовый, Троицкий и Литейный. Длительность теплоходной прогулки — 1,5-2 часа.
Заканчивается экскурсия на площади Восстания.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе
- Остаток оплаты вносится дистанционно переводом на карту Сбербанка (направляем ссылку) или гиду при встрече
- Отдельно оплачивается: бар и пледы на теплоходе (по желанию)
- Все достопримечательности осматриваются снаружи. На теплоходе помимо нас будут и другие путешественники
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 21:30
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 600 ₽
|Дети до 6 лет
|1 120 ₽
|Школьники
|1 280 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1068 туристов
Дорогие путешественники! Наше туристическое агентство проводит автобусные и пешеходные экскурсии в Санкт-Петербурге. Ждём вас с нетерпением в нашей компании!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
23 сен 2024
На данной экскурсии не повезло с гидом.
Проблемы начались с момента посадки в автобус, так как гид была не в курсе, что билеты могут приобретаться на Трипстере, а не только в
Проблемы начались с момента посадки в автобус, так как гид была не в курсе, что билеты могут приобретаться на Трипстере, а не только в
Е
Елена
14 сен 2024
Прекрасная атмосфера ночного Питера в совокупности с интересным рассказом гида, водная экскурсия и развод мостов - это что то невероятное ♥️♥️♥️
Галина
26 авг 2024
Прекрасная прогулка на уютном теплоходе. Развели четыре моста. Сказка! Дождь не испортил впечатления. После экскурсии нас привезли к месту, откуда она начиналась. Питер не спит по ночам. Светло, людно. Но Смольного не было.
Р
Рита
17 авг 2024
Замечательная экскурсия,не передаваемая красота ночного Питера. Спасибо организаторам и экскурсоводу Таисии. Рекомендую всем. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥👍
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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