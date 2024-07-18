Н Наталья В целом неплохо! Но. 1) Катер не соответствовал представленному на фото при оформлении заказа. 2) Экскурсия длилась 1 час 35 минут. 3) Капитан Федор был не особо приветлив и общителен.

Е Евгения Чудесная прогулка!!!

А Александр

М Михаил Было все идеально, капитан все показал рассказал на высшем уровне. Советую всем и будем обращаться.

А Анна читать дальше но в таком формате первый раз. Это восторг, спасибо огромные всем причастным. Отдельное спасибо капитану Вадиму, очень профессиональный человек и главное, что я первый раз услышала такое «я старался вам не мешать» это просто удивительно!!!!! Еще раз огромное спасибо!!! Добрый день! Огромное спасибо капитану и организатору. Невероятные впечатления, прекрасный маршрут, всем рекомендую однозначно. Катер очень симпатичный маленький, но очень мощный. Мы сами из Петербурга много раз видели развод мостов

М Максимов Маршрут сильно короче того что представлен в описании. К к мостам на развод близко не подплывали тк много кораблей и капитан не желал плыть в толпе кораблей. Всего увидели 3 разведенных моста из далека. По поводу организации прогулки, оплаты и условий вопросов нет, всё хорошо.

С Сергей Отлично, все по времени, прекрасный катер, очень вежливый капитан, увидели разводка двух мостов и ночной Петербург с воды, экскурсия безусловно стоит своих денег

С Скворцова Добрый день, долго выбирали прогулку на катере, друзья посоветовали Вас, и мы остались в восторге!!! Капитан Вадим 👍 спасибо за прекрасные впечатления!!!

М Мария Прогулка была супер. Всё во время. Капитан Александр очень интересно рассказывал исторические факты. Спасибо большое за организацию такого прекрасного вечера

Н Наталия Прекрасная морская прогулка по каналам Санкт-Петербурга. Капитан Артём отлично управлял катером, дополняя вечернюю экскурсию рассказами о достопримечательностях, мимо которых мы проплывали!

П Полина

П Павел Отлично покатались с Иваном! Эмоции детей и память на всю жизнь разводных мостов! Рекомендуем

М Михаил Все классно. Был нюанс, что мосты в этот день не разводили🤣🤣🤣 Но покатались знатно.

Так еще и с погодой не повезло… С самого начала ливанул ливень и не заканчивался.

Но наш капитан Тугарев Алексей быстро среагировал, поставил тенты. Алексей очень вежливый и открытый человек, ему 5 баллов!

Е Елизавета Заказывала до кри с друзьями на День рождения. Сделали скидок. По отзывам детей все прошло отлично и очень понравился Алексей.