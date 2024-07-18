Только представьте, как преображается Северная столица в свете ярких огней! Наша волшебная прогулка по Неве позволит вам насладиться проплывающими панорамами ночного Петербурга в тишине и спокойствии. А главное — увидеть знаменитые разводные мосты, пожалуй, главную мечту истинных романтиков!
Ближайшие даты:
Время начала: 23:45, 23:55, 23:59
Описание водной прогулки
Не упустите возможность увидеть разводные мосты прямо с Невы! Вы видели реки и каналы, вы катались на теплоходе и катере и даже на метеоре? Тогда приглашаем вас в удивительное ночное путешествие по Неве! Ваша смелость и наш опытный капитан — идеальное сочетание для такой прогулки. Просто представьте на секунду: вас ждут пейзажи ночного Петербурга, проплывающие вдоль каналов, просмотр ночной парадной акватории Невы… И куда же без разводных мостов? Мы непременно застанем их в нашей прогулке! Всё это — в невероятно красивых огнях, теплой ночью, где вам никто не помешает! Вам подойдет такая прогулка, если вы:
- уже много раз арендовали катер днём и вам нужны новые впечатления;
- вы любите абсолютное единение с городом;
- вы хотите тишины и спокойствия, когда арендуете катер;
- вдруг захотите «погонять» по воде, ведь в этот момент там никого не будет.
С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Разводка мостов на индивидуальном катере с капитаном по рекам и каналам (2 часа)
|от 15 800 ₽
|Разводка мостов на индивидуальном катере с капитаном (2 часа)
|20 500 ₽
|Стандартный билет
|от 17 200 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадный Петербург с Невы
- Разводные мосты
Что включено
- Обзорная экскурсия от капитана
- Пледы и бокалы
- Музыка (подключение через Bluetooth)
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки, дом,112 (пирс)
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Посадка на такую прогулку начинается в 23:59. Продолжительность - два часа
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 177 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
18 июл 2024
В целом неплохо! Но. 1) Катер не соответствовал представленному на фото при оформлении заказа. 2) Экскурсия длилась 1 час 35 минут. 3) Капитан Федор был не особо приветлив и общителен.
Е
Евгения
15 июл 2024
Чудесная прогулка!!!
А
Александр
15 июл 2024
М
Михаил
14 июл 2024
Было все идеально, капитан все показал рассказал на высшем уровне. Советую всем и будем обращаться.
А
Анна
14 июл 2024
Добрый день! Огромное спасибо капитану и организатору. Невероятные впечатления, прекрасный маршрут, всем рекомендую однозначно. Катер очень симпатичный маленький, но очень мощный. Мы сами из Петербурга много раз видели развод мостов
М
Максимов
13 июл 2024
Маршрут сильно короче того что представлен в описании. К к мостам на развод близко не подплывали тк много кораблей и капитан не желал плыть в толпе кораблей. Всего увидели 3 разведенных моста из далека. По поводу организации прогулки, оплаты и условий вопросов нет, всё хорошо.
С
Сергей
13 июл 2024
Отлично, все по времени, прекрасный катер, очень вежливый капитан, увидели разводка двух мостов и ночной Петербург с воды, экскурсия безусловно стоит своих денег
С
Скворцова
11 июл 2024
Добрый день, долго выбирали прогулку на катере, друзья посоветовали Вас, и мы остались в восторге!!! Капитан Вадим 👍 спасибо за прекрасные впечатления!!!
М
Мария
11 июл 2024
Прогулка была супер. Всё во время. Капитан Александр очень интересно рассказывал исторические факты. Спасибо большое за организацию такого прекрасного вечера
Н
Наталия
10 июл 2024
Прекрасная морская прогулка по каналам Санкт-Петербурга. Капитан Артём отлично управлял катером, дополняя вечернюю экскурсию рассказами о достопримечательностях, мимо которых мы проплывали!
П
Полина
8 июл 2024
П
Павел
7 июл 2024
Отлично покатались с Иваном! Эмоции детей и память на всю жизнь разводных мостов! Рекомендуем
М
Михаил
5 июл 2024
Все классно. Был нюанс, что мосты в этот день не разводили🤣🤣🤣 Но покатались знатно.
Так еще и с погодой не повезло… С самого начала ливанул ливень и не заканчивался.
Но наш капитан Тугарев Алексей быстро среагировал, поставил тенты. Алексей очень вежливый и открытый человек, ему 5 баллов!
Так еще и с погодой не повезло… С самого начала ливанул ливень и не заканчивался.
Но наш капитан Тугарев Алексей быстро среагировал, поставил тенты. Алексей очень вежливый и открытый человек, ему 5 баллов!
Е
Елизавета
4 июл 2024
Заказывала до кри с друзьями на День рождения. Сделали скидок. По отзывам детей все прошло отлично и очень понравился Алексей.
О
Ольга
27 июн 2024
Очень понравилось! Капитан на высоте, знает свое дело, очень доброжелательный и вежливый. Покатались от души, нафотографировались. Всем советую!
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