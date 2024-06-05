А Алена Фото-экскурсия «Классический Петербург» Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍

В Вера Большая автобусная экскурсия по Петербургу Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!

Ю Юлия По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!

Н Наталья Петербург про любовь Экскурсия отличная. А самое главное она будет составлена исходя из ваших пожеланий!

В Виолетта По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе Очень здорово все организовано, небольшие катера (не более 11 чел), очень удобные, новенькие, чистые, приятные. Аудиогид сопровождает экскурсию, много полезной и интересной информации. Советую

К Кирилл Петербург на автомобиле с панорамной крышей читать дальше к кому надо обращаться, чтобы ознакомиться с достопримечательностями Питера! Рекомендуем всем, кто не успел побывать на этой экскурсии! Маргарита, от души благодарим Вас! Хотелось бы выразить огромную благодарность Маргарите за проведенную экскурсию! Спасибо за потрясающие знания, впечатления и эмоции! Это было восхитительно! Теперь знаем

Е Елена По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно. В общем и целом экскурсия хорошая, но хотелось бы больше слышать)

М Маргарита Магия вечернего Петербурга Очень познавательная экскурсия, множество интересных мест, замечательная подача материала, не нудное перечисление исторических фактов, а увлекательно и с юмором. Всё очень понравилось!

А Анастасия Экскурсия-детектив «Масонский Петербург» Интересная экскурсия, индивидуальный подход, много любопытных деталей было рассказано во время экскурсии. Из нюансов не попали в Конюшенную церковь, так как начали экскурсию позднее.