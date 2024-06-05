Экскурсии в Михайловский замок

Найдено 64 экскурсии в категории «Михайловский замок» в Санкт-Петербурге, цены от 650 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
78 отзывов
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
1 600 за человека
Легенды и байки Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
295 отзывов
Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие
Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: В районе метро Невский проспект
«Легкий марш-бросок доставит нас к загадочному и таинственному Михайловскому замку, где мы совершим традиционный студенческий ритуал»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
143 отзыва
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости
Начало: В районе ст. метро Гостиный двор
«Мистический Михайловский замок несчастного императора Павла Первого»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690 за человека
Магия вечернего Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
26 отзывов
Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
«Мистический Михайловский замок несчастного императора Павла Первого»
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 690 за человека
Зловещие места и политические убийства Петербурга
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
73 отзыва
Зловещие места и политические убийства Петербурга
Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии
«Михайловский замок, где завершилась жизнь Павла I»
Сегодня в 22:30
Завтра в 23:00
65005 850 за всё до 4 чел.
Петербург на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Петербург на автомобиле с панорамной крышей: эксклюзивный тур
Исследуйте величие Петербурга в уникальной атмосфере на авто премиум-класса с эксклюзивным доступом к историческим сокровищам
Начало: Исаакиевская площадь, дом 6, парковка перед Мариин...
«Например: как цифра 4 решила судьбу Михайловского замка и почему Исаакиевский собор удалось построить только с третьего раза»
9 июня в 15:00
10 июня в 09:00
1850012 950 за всё до 4 чел.
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
276 отзывов
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
Раскрыть тайну масонских лож, узнать другую историю Петербурга и научиться читать секретные символы
Начало: На Невском проспекте
«Узнав структуру и смысл масонских символов, вы попробуете самостоятельно разгадать загадку сфинксов на Университетской набережной и раскрыть тайну ансамбля Михайловского замка»
9 июня в 18:00
16 июня в 13:00
от 6 670 за всё до 6 чел.
Мой Петербург
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
458 отзывов
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250 за всё до 4 чел.
Мистический Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
236 отзывов
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
«Михайловский замок, в окнах которого появляется призрак Павла Первого»
Завтра в 09:00
9 июня в 18:00
6 670 за всё до 4 чел.
История и секреты петербуржских садов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
История и секреты петербуржских садов
Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города
Начало: В Екатерининском саду
«Вы увидите здания старинных конюшен Михайловского замка и откроете происхождение названия Караванной улицы»
13 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 2 400 за всё до 8 чел.
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
«В программе запланированы две остановки с выходами: у Михайловского замка и Смольного собора»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690 за человека
В главной роли - Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
В главной роли - Петербург
Неоклассическая обзорная экскурсия на автомобиле
«Мы отправимся в путешествие по историческому центру — проедемся по Невскому проспекту и отыщем самый старинный фасад, остановимся у Исаакиевского собора, полюбуемся Зимним дворцом и Михайловским замком, рассмотрим изящную ограду Летнего сада»
10 июня в 12:00
11 июня в 13:00
10 900 за всё до 4 чел.
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
39 отзывов
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 800 за всё до 12 чел.
Мифы и легенды Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
618 отзывов
Мифы и легенды Петербурга: путеводитель в прошлое
Откройте для себя тайны Санкт-Петербурга, пройдитесь по местам с мистическими историями и легендами
«Какие тайны хранит Смольный собор и Михайловский замок, а что скрывают легендарные сфинксы»
Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 150 за человека
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
22 отзыва
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
23 июня в 12:00
15001 050 за человека
Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
58 отзывов
Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами
Начало: Садовая улица, 2, Центральный район
«Так был создан Михайловский замок»
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00, чт с 13:00-21:00, вт - выходной
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
от 1 290 за билет
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
148 отзывов
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
«Исходящий из ниоткуда серебристый свет окутывает громаду Михайловского замка и делает невесомым Смольный собор»
Расписание: по средам, пятницам и субботам в 23:00
Завтра в 23:00
10 июня в 23:00
1 300 за человека
Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Львы Петербурга: путешествие по следам итальянцев
Погрузитесь в уникальный мир львиных скульптур Санкт-Петербурга и их богатую историю в компании опытного гида
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«У стен Михайловского замка встретим львов, скопированных со статуи, найденной на раскопках в Риме, а в Саду Дружбы поиграем с шанхайскими хищниками»
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
12 000 за всё до 7 чел.
Весь Санкт-Петербург за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
165 отзывов
Весь Санкт-Петербург за один день
Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам
«дворцы Романовых (Зимний, Летний, Михайловский замок) и их современников (Юсуповых, Строгановых, Шереметьевых)»
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 990 за всё до 6 чел.
Петербург - отдельный мир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
160 отзывов
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
«Узнаете самое интересное из прошлого и настоящего Петропавловской крепости, Михайловского замка, Казанского и Исаакиевского соборов, храма Спаса на Крови, крейсера «Аврора» и других значимых достопримечательностей»
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
3 часа
38 отзывов
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Поездка по городу на комфортном минивэне и фототур
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите самые яркие и запоминающиеся места Петербурга: Зимний дворец, крейсер «Аврора», Исаакиевский собор и Михайловский замок»
Завтра в 08:30
9 июня в 18:00
17 000 за всё до 11 чел.
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
17 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 990 за всё до 5 чел.
Район двойников и другие тайны Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Район двойников и другие тайны Петербурга
Захватывающая прогулка по мистическим местам города, скрытым у всех на виду
Начало: На Конюшенной площади
«В нашем маршруте: Спас на Крови, Марсово поле, Михайловский дворец, Летний сад, Чижик-пыжик, Михайловский замок, цирк, Шереметьевский дворец, Аничков дворец, Дворец Белосельских-Белозерских, Толстовский дом, доходный дом Г»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
Мифы и легенды Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Мифы и легенды Петербурга
Услышать тысячу и одну историю о городе и понять, почему мистика - неотъемлемая часть его антуража
Начало: По договорености
«Михайловский замок также раскроется как обитель удивительных загадок и секретов»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000 за всё до 6 чел.
Открыть для себя Достоевского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Открыть для себя Достоевского
Авторская экскурсия о жизни и творчестве писателя от гида, который изучает эту тему более 30 лет
Начало: В районе метро Гостиный двор или метро Сенная площ...
«Экскурсия начинается на Невском проспекте, охватывает площадь Искусств, Михайловский замок и набережную Фонтанки, а заканчивается у Дома-музея Достоевского в Кузнечном переулке»
1 июля в 10:30
2 июля в 10:30
4 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
10 отзывов
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
Увидеть всё то, без чего нельзя представить Город на Неве, и услышать ключевую информацию
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
«Экскурсионные остановки: площадь Растрелли, Михайловский замок, сфинксы, Дворцовый мост, Троицкий или Литейный мосты (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации)»
Завтра в 23:00
10 июня в 23:00
1 300 за человека
Детская экскурсия вокруг Михайловского замка
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Детская экскурсия вокруг Михайловского замка
Прогулка для всей семьи с легендами о чудо-богатырях, Чижике-Пыжике и призраке Павла I
Начало: На площади Суворова
«Легенды и призраки Михайловского замка»
10 июня в 10:30
11 июня в 13:30
79005 530 за всё до 6 чел.
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
5 часов
187 отзывов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
«Михайловский замок, окутанный тайнами»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990 за человека
Революционеры или террористы? Экскурсия + лекция
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Революционеры или террористы? Экскурсия + лекция
Побывать в местах громких политических убийств и покушений
Начало: На улице Гороховая
«Михайловский замок — место убийства Павла I»
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
3 500 за всё до 3 чел.
2 в 1 Нева и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
2 в 1 Нева и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
«Вы увидите: Спаса на Крови, Марсово поле, Михайловский замок (Чижик-Пыжик), реку Фонтанку, реку Нева, Петропавловскую крепость, Зимнюю канавку, Эрмитаж, Медного всадника, крейсер Аврора»
Расписание: 11.30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта/вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Трансфер из аэропорта/вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
По пути до отеля узнать массу интересных фактов о городе от гида-архитектора
«Михайловский замок (без посещения)»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000 за всё до 2 чел.
Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы, наслаждаясь её архитектурой с нового ракурса
Начало: На набережной Лебяжьей канавки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 490 за человека
Петербург про любовь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Петербург про любовь
Прогуляться по городу и узнать, как здесь влюблялись, женились и расставались
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
4 000 за всё до 10 чел.
За фасадом имперской столицы: прогулка с историком
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Историческая прогулка по Санкт-Петербургу: взгляд за кулисы империи
Откройте тайны Санкт-Петербурга в увлекательной прогулке с историком по ключевым местам города
Начало: у Петропавловской крепости
«Возле Михайловского замка я раскрою вам секрет: что первое сделал Павел, вступив на престол после смерти матери»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
65005 525 за всё до 4 чел.
«Что? Где? Когда?» в Петербурге - экскурсия с элементами игровых телепередач
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Игровая экскурсия «Что? Где? Когда?» в Петербурге
Исследуйте Санкт-Петербург играя, участвуйте в интеллектуальных играх и творческих заданиях на исторических улицах
«А в финале у Михайловского замка — квест «В поисках древнегреческого бога»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 62005 580 за всё до 10 чел.
Услуга по покупке билета в Михайловский замок
Билеты
3 часа
32 отзыва
Услуга по покупке билета в Михайловский замок
Изучить интерьеры и выставки в легендарном замке Павла I - быстро и удобно
Начало: У Михайловского замка (ближайшие станции метро - "...
«Приобретаемый билет позволяет посетить постоянную экспозицию Михайловского замка, а также все временные выставки»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
650 за билет
Ночной Санкт-Петербург - автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
4 часа
1 отзыв
Ночной Санкт-Петербург - автобусная экскурсия
Увидеть главные достопримечательности, узнать их тёмные секреты и прокатиться по Неве на теплоходе
Начало: На площади Островского
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
12 июня в 22:00
2 048 за человека
Групповой тур «Масонский Петербург»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
48 отзывов
Групповой тур «Масонский Петербург»
Раскрыть тайну масонства, узнать о знаменитых приверженцах и научиться читать масонские символы
Начало: Невский проспект
«• Я расскажу вам, как распознать масонские символы — их вы будете встречать повсюду на нашем маршруте: на Казанском соборе, Александровском столпе, Михайловском замке и других городских объектах»
Завтра в 12:00
6 июля в 12:00
1 300 за человека
По местам силы Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Таинственный Петербург: путешествие по местам силы и зарядка амулета
Узнать больше о городе, посетить места с особой энергетикой и научиться с ними взаимодействовать
Начало: У СТ.М. «Пушкинская»
«Михайловский замок — одно из самых загадочных и мистических мест Петербурга с необычной планировкой и восьмиугольным внутренним двором»
Завтра в 18:00
9 июня в 16:00
от 6 400 за всё до 6 чел.
Романтика Фонтанки
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Романтика Фонтанки
Погулять по набережной реки и услышать пикантные истории из жизни царской семьи
Начало: У входа в Летний сад
«Летний сад и Михайловский замок»
Расписание: ежедневно в 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
1 340 за человека
Игра-квест «Вокруг Михайловского замка»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
20 отзывов
Игра-квест «Вокруг Михайловского замка»
Проникнуть в тайны мистического замка Павла I, выполняя интересные задания
Начало: У памятника Петру 1 перед Михайловским замком
«Нескучное знакомство с Михайловским замком»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
4 420 за всё до 6 чел.
Петербург - сквозь очки виртуальной реальности
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
7 отзывов
Петербург - сквозь очки виртуальной реальности
Увидеть знаковые места, заглянуть в прошлое и открыть новое в истории города
Начало: В районе метро Гостиный двор
«Мы сделаем пять остановок: у Михайловского замка полюбуемся видами восстановленного Летнего дворца императрицы Елизаветы Петровны и побываем в мастерской художника»
Расписание: в среду и пятницу в 16:00
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
1 500 за человека
Игра престолов по-русски
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Игра престолов по-русски
Пройти по улицам Петербурга и понять, как в России начался этот «сериал» и почему он завершился
Начало: У метро Гостиный двор
«Полюбуетесь дворцами и чертогами, услышите о тайнах Михайловского замка»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
от 5 340 за всё до 7 чел.
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга
Увидеть, как дом определяет личность, и понять, какими людьми были российские императоры
«Рыцарь Павел I строит Михайловский замок, а наш самый русский царь и консерватор Александр III — храм Спаса-на-крови и тюрьму Кресты»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Квест
2 часа
1 отзыв
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
Найти послания от императорской семьи за фасадами дворцов и в памятниках исторического центра
«Мы увидим летний дворец Петра Великого, дворец Меншикова (и узнаем, кто это), Адмиралтейство, дворец Петра Второго (такой тоже был), Васильевский остров, Михайловский замок, Казанский собор и другие места, связанные с императорской семьей»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Фото-экскурсия «Классический Петербург»
    Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍
  • В
    Вера
    5 июня 2024
    Большая автобусная экскурсия по Петербургу
    Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Петербург про любовь
    Экскурсия отличная. А самое главное она будет составлена исходя из ваших пожеланий!
  • В
    Виолетта
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Очень здорово все организовано, небольшие катера (не более 11 чел), очень удобные, новенькие, чистые, приятные. Аудиогид сопровождает экскурсию, много полезной и интересной информации. Советую
  • К
    Кирилл
    5 июня 2024
    Петербург на автомобиле с панорамной крышей
    Хотелось бы выразить огромную благодарность Маргарите за проведенную экскурсию! Спасибо за потрясающие знания, впечатления и эмоции! Это было восхитительно! Теперь знаем
    читать дальше

    к кому надо обращаться, чтобы ознакомиться с достопримечательностями Питера! Рекомендуем всем, кто не успел побывать на этой экскурсии! Маргарита, от души благодарим Вас!

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно. В общем и целом экскурсия хорошая, но хотелось бы больше слышать)
    Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышноЭкскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышноЭкскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно
  • М
    Маргарита
    4 июня 2024
    Магия вечернего Петербурга
    Очень познавательная экскурсия, множество интересных мест, замечательная подача материала, не нудное перечисление исторических фактов, а увлекательно и с юмором. Всё очень понравилось!
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
    Интересная экскурсия, индивидуальный подход, много любопытных деталей было рассказано во время экскурсии. Из нюансов не попали в Конюшенную церковь, так как начали экскурсию позднее.
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
    Комфортно, интересно. Группа небольшая. Виктория потрясающий гид. Спасибо огромное!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Михайловский замок»

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  3. Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
  4. Магия вечернего Петербурга
  5. Зловещие места и политические убийства Петербурга
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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