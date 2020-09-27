2 отзыва оставили туристы

Безопасное приключение Инструктор расскажет о правилах безопасности в поездке на двухколесном брутальном транспорте. А после вместе с профессионалом вы отправитесь покорять Северную столицу на мотоциклах. Сколь бы вам ни было лет, насколько бы искушенным путешественникам вы ни были, увлекательная ночная поездка точно впечатлит вас и зарядит новыми эмоциями. Скорость, рок и ночной Петербург еще никого не оставляли равнодушными!
Ночные огни Маршрут рассчитан таким образом, чтобы успеть охватить все главные достопримечательности 🏛️ исторического центра Петербурга. Вы промчитесь мимо величественных старинных соборов, роскошных особняков и дворцов, насладитесь живописным видом с набережных Северной Венеции и застанете любимое шоу туристов — развод мостов. Мотоциклисты сделают остановки у 5 мостов, построенных до революции, познакомят вас с историей 📖 их строительства и поделятся интересными фактами. Двигаясь от Дворцового до Большеохтинского моста, вы исследуете самые интересные уголки города и узнаете много нового о Культурной столице.
Организационные детали
За рулем профессиональные водители-инструкторы, путешественники находятся на пассажирском сидении мотоцикла
Экскурсия проходит на комфортабельных мотоциклах марки Honda GoldWing 1800
В стоимость включена необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, а также непродуваемый мото-дождевик на случай непогоды
Корректировки маршрута возможны по желанию, пробег свыше трех км от центра обсуждается заранее и оплачивается отдельно
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в центре города
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Обзорными мото-прогулками по Петербургу и мото-путешествиями по его окрестностям наша команда занимается уже 5 лет. Но опыт наших водителей намного больше. Они станут вашими надежными проводниками, гидами и телохранителями, покажут главные достопримечательности и развод мостов, красоту белых ночей и ночного Петербурга. У нас много программ, но по вашему желанию мы составим индивидуальный маршрут. Также можем задействовать мотоциклы на вашем мероприятии и принимаем заявки на ваше участие в мотопробегах в качестве пассажиров. С нами вы получите море ярких впечатлений!!!
Все отлично. Погода не подкачала. Понравилось, рекомендую.
Каролина
27 августа 2020
Приехала в Питер и хотелось чего-нибудь интересного, помимо стандартных экскурсий. Незадумываясь, сразу поняла, что хочу покататься на мотоцикле по ночному городу. Это было круто! Много впечатлений и эмоций от такой поездки. Рекомендую всем, независимо от возраста и пола. За рулём находиться опытный водитель. Мотоцикл достаточно комфортный для безопасной поездки. Особая благодарность Игорю за такое позитивное приключение. С первых минут нашего знакомства я поняла, что в надёжных руках. Мои страхи быстро развеялись. Когда буду в Питере обязательно прокачусь ещё!