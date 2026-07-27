2 отзыва оставили туристы

Сидя за спиной опытного байкера, вы с ветерком прокатитесь по ночному Петербургу, озарённому живописными огнями. Вас ждёт разворачивающееся по ходу движения шоу развода мостов, знакомство с главными достопримечательностями и веселые разговоры с водителем.

Описание экскурсии

Безопасное приключение

Инструктор расскажет о правилах безопасности в поездке на двухколесном брутальном транспорте. А после вместе с профессионалом вы отправитесь покорять Северную столицу на мотоциклах. Сколько бы вам ни было лет, насколько бы искушенным путешественникам вы ни были, увлекательная ночная поездка точно впечатлит вас и зарядит новыми эмоциями. Скорость, рок и ночной Петербург ещё никого не оставляли равнодушными!

Ночные огни

Маршрут рассчитан таким образом, чтобы успеть охватить все главные достопримечательности исторического центра Петербурга. Вы промчитесь мимо величественных старинных соборов, роскошных особняков и дворцов, насладитесь живописным видом с набережных Северной Венеции и застанете любимое шоу туристов — развод мостов. Мотоциклисты сделают остановки у мостов, построенных до революции, познакомят вас с их архитектурой. Начиная от Дворцового моста, вы исследуете самые интересные уголки города и узнаете много нового о Культурной столице.

Организационные детали