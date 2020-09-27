2 отзыва оставили туристы

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Ночной мототур — мосты и мотоциклы

Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов

5
2 отзыва
Наталья
Наталья – представитель из Санкт-Петербурга
Сидя за спиной опытного байкера, вы с ветерком прокатитесь по ночному Петербургу, озаренному живописными огнями.

Вас ждет разворачивающееся по ходу движения шоу развода мостов, знакомство с главными достопримечательностями 🏛️ и веселые разговоры с гидом-водителем.
Задать вопросОбычно отвечает за 50 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏍На мотоцикле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Ночной мототур — мосты и мотоциклы
Ночной мототур — мосты и мотоциклы

Что вас ожидает

Безопасное приключение
Инструктор расскажет о правилах безопасности в поездке на двухколесном брутальном транспорте. А после вместе с профессионалом вы отправитесь покорять Северную столицу на мотоциклах. Сколь бы вам ни было лет, насколько бы искушенным путешественникам вы ни были, увлекательная ночная поездка точно впечатлит вас и зарядит новыми эмоциями. Скорость, рок и ночной Петербург еще никого не оставляли равнодушными!

Ночные огни
Маршрут рассчитан таким образом, чтобы успеть охватить все главные достопримечательности 🏛️ исторического центра Петербурга. Вы промчитесь мимо величественных старинных соборов, роскошных особняков и дворцов, насладитесь живописным видом с набережных Северной Венеции и застанете любимое шоу туристов — развод мостов. Мотоциклисты сделают остановки у 5 мостов, построенных до революции, познакомят вас с историей 📖 их строительства и поделятся интересными фактами. Двигаясь от Дворцового до Большеохтинского моста, вы исследуете самые интересные уголки города и узнаете много нового о Культурной столице.

Организационные детали

  • За рулем профессиональные водители-инструкторы, путешественники находятся на пассажирском сидении мотоцикла
  • Экскурсия проходит на комфортабельных мотоциклах марки Honda GoldWing 1800
  • В стоимость включена необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, а также непродуваемый мото-дождевик на случай непогоды
  • Корректировки маршрута возможны по желанию, пробег свыше трех км от центра обсуждается заранее и оплачивается отдельно
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в центре города
Ночной мототур — мосты и мотоциклы
Ночной мототур — мосты и мотоциклы
Ночной мототур — мосты и мотоциклы
Ночной мототур — мосты и мотоциклы
Ночной мототур — мосты и мотоциклы
Ночной мототур — мосты и мотоциклы
Ночной мототур — мосты и мотоциклы
Ночной мототур — мосты и мотоциклы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Обзорными мото-прогулками по Петербургу и мото-путешествиями по его окрестностям наша команда занимается уже 5 лет. Но опыт наших водителей намного больше. Они станут вашими надежными проводниками, гидами и телохранителями, покажут главные достопримечательности и развод мостов, красоту белых ночей и ночного Петербурга. У нас много программ, но по вашему желанию мы составим индивидуальный маршрут. Также можем задействовать мотоциклы на вашем мероприятии и принимаем заявки на ваше участие в мотопробегах в качестве пассажиров. С нами вы получите море ярких впечатлений!!!
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2 отзыва оставили туристы

27 сентября 2020
Все отлично. Погода не подкачала. Понравилось, рекомендую.
27 августа 2020
Приехала в Питер и хотелось чего-нибудь интересного, помимо стандартных экскурсий. Незадумываясь, сразу поняла, что хочу покататься на мотоцикле по ночному городу. Это было круто! Много впечатлений и эмоций от такой поездки. Рекомендую всем, независимо от возраста и пола. За рулём находиться опытный водитель. Мотоцикл достаточно комфортный для безопасной поездки. Особая благодарность Игорю за такое позитивное приключение. С первых минут нашего знакомства я поняла, что в надёжных руках. Мои страхи быстро развеялись. Когда буду в Питере обязательно прокачусь ещё!

Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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