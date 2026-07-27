2 отзыва оставили туристы

Инструктор расскажет о правилах безопасности в поездке на двухколесном брутальном транспорте. А после вместе с профессионалом вы отправитесь покорять Северную столицу на мотоциклах. Сколько бы вам ни было лет, насколько бы искушенным путешественникам вы ни были, увлекательная ночная поездка точно впечатлит вас и зарядит новыми эмоциями. Скорость, рок и ночной Петербург ещё никого не оставляли равнодушными!
Ночные огни
Маршрут рассчитан таким образом, чтобы успеть охватить все главные достопримечательности исторического центра Петербурга. Вы промчитесь мимо величественных старинных соборов, роскошных особняков и дворцов, насладитесь живописным видом с набережных Северной Венеции и застанете любимое шоу туристов — развод мостов. Мотоциклисты сделают остановки у мостов, построенных до революции, познакомят вас с их архитектурой. Начиная от Дворцового моста, вы исследуете самые интересные уголки города и узнаете много нового о Культурной столице.
Организационные детали
За рулем профессиональные водители-инструкторы, путешественники находятся на пассажирском сидении мотоцикла
Поедем на комфортабельных мотоциклах марки Honda GoldWing 1800
В стоимость включена необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, а также непродуваемый мото-дождевик на случай непогоды
Корректировки маршрута возможны по желанию, пробег свыше 3 км от центра обсуждается заранее и оплачивается отдельно
Также мы можем помочь в бронировании отеля, билетов на мероприятия, организации вашего отдыха, составления маршрута
На маршрут допускаются дети старше 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
9400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пересечении улиц Большая Морская 7 и Невского проспекта 18
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 646 туристов
Уже несколько лет проводим обзорные мотопрогулки по Петербургу и мотопутешествия по его окрестностям. Наши опытные водители станут для вас надёжными проводниками, покажут главные достопримечательности, развод мостов, красоту белых ночей и читать дальшеуменьшить
ночного Петербурга.
У нас много программ, но по вашему желанию составим индивидуальный маршрут. Также можем задействовать мотоциклы на вашем мероприятии и принимаем заявки на участие в мотопробегах в качестве пассажиров.
С нами вы получите море ярких впечатлений!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 101 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
99
4
2
3
–
2
–
1
–
И
Игорь
Отлично провели время с супругой. В этот день у нас годовщина, и стараюсь сделать что-то необычное, будь то прогулка на лошадях, полёт на воздушном шаре или прогулка по интересным местам. читать дальшеуменьшить
В этот раз одним из подарков решил организовать мотопрогулку, она давно меня просила покататься. Нашел в поисковике «Платформу», почитал отзывы и выбрал. Чрезвычайно рекомендую именно этих ребят, после брони созвонились, всё рассказали, в общем, всё на отлично. Спасибо Вам. Брать лучше на 1,5 ч однозначно.
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М
Михаил
Моя дочь совершила великолепную мотопрогулку по вечернему Санкт-Петербургу, посмотрела развод мостов в прекрасной компании Игоря. Приятно и безопасно. Огромное спасибо.
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А
Анна
Да, сейчас 1.50 ночи и да я в восторге и под впечатлениями оставляю здесь самый лучший отзыв!!! То что я довольна, это просто недостаточные слова! Экскурсия на мотоцикле превзошла все читать дальшеуменьшить
ожидания! Именно такой способ посмотреть на волшебный Санкт-Петербург - стало лучшим моим решением! Очень интересно, безумно красиво, с ветерком и музыкой, но 100% комфортно!!! Отдельное спасибо за теплую жилеточку, доставку из дома и домой и крутые фото!))) Советую всем позволить себе так кайфануть хоть раз!
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Сергей
Это реально превосходная экскурсия, женщины визжат от восторга, да и самому в удовольствие. Наши чудо байкеры экскурсоводы оказались вполне образованными и интересными гидами и людьми Экскурсия безопасна Одноразовые подшлемники музыка вменяемая скорость - огонь!! Одна из лучших Питерских экскурсий - бонус разведение мостов!!! Жму еще раз руки парням!!!
+1
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Татьяна
Отличная экскурсия, очень понравилось. Рекомендую всем, не зависимо от того, как вы относитесь к мотоциклам. Предварительно все рассказали и объяснили, ответили на те вопросы, о которых я даже не подумала. Поездка очень читать дальшеуменьшить
комфортная, хватило и скорости, и интересных рассказов во время движения, и неожиданных локаций для миниэкскурсий и фото. Обязательно воспользуюсь услугами ребят ещё раз, тем более они предлагают разные направления и темы. Спасибо
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А
Алена
Приехав на несколько дней в Питер, случайно наткнулась на такое интересное предложение, как ночная мотоэкскурсия. Сразу порадовал оперативный ответ организатора Натальи, которая объяснила все, что было непонятно из объявления. Все читать дальшеуменьшить
обсудили и договорились. Очень удобно, что можно договориться о месте встречи. Вечером меня ждал приятнейший водитель Игорь, которому за комфортную поездку, весёлый настрой и интересные рассказы о городе отдельное спасибо. В целом экскурсия получилась очень насыщенной и интересной, несмотря на продолжительность в 1 час. Скучать не было ни желания, ни времени. Безусловно рекоменжую всем любителям хороших компаний, ночных прогулок и поездок на мотоциклах.
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