Отправление от Московского вокзала. Далее обзорная экскурсия по ночному городу, с остановками для прогулки и фотографий. В 0:30 начинается теплоходная прогулка по рекам и каналам. Вы увидите Санкт- Петербург «с воды» в сопровождении рассказа экскурсовода. Корабль проплывает под Дворцовым и Троицким мостом. Далее Вас ждет продолжение водной экскурсии. На кораблях есть открытая и закрытая

палуба.

Возвращение на автобусе к Московскому вокзалу в 2 - 3 ночи.

В программу экскурсии входит:

•Обзорная экскурсия по историческому центру Петербурга

•Теплоходная экскурсия по рекам и каналам

•Трансфер до Московского вокзала