Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой

Какой Петербург в ночи? Он сказочный, таинственный и немного романтичный

4.4
273 отзыва
Какой Петербург в ночи? Он сказочный, таинственный и немного романтичный.

Нет ничего от «прежнего», дневного города.

Именно ночью происходит то самое чудо — развод мостов.

Каждый, кто приезжает в Петербург, должен увидеть это.

Но о том, где же в таком огромном городе, найти настоящее волшебство белых ночей, знают только местные.

Мы вам покажем лучшие ночные локации Петербурга.

За ночь мы изучим весь исторический центр — проплывем под разводящимися мостами и прогуляемся по улочкам Северной столицы.
Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой
Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой
Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой
Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой
Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой
Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой

Что вы увидите 🤩

  • Адмиралтейство
  • Медный Всадник
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
  • Дворцовый мост
  • Троицкий мост
Отправление от Московского вокзала. Далее обзорная экскурсия по ночному городу, с остановками для прогулки и фотографий. В 0:30 начинается теплоходная прогулка по рекам и каналам. Вы увидите Санкт- Петербург «с воды» в сопровождении рассказа экскурсовода. Корабль проплывает под Дворцовым и Троицким мостом. Далее Вас ждет продолжение водной экскурсии. На кораблях есть открытая и закрытая
палуба.
Возвращение на автобусе к Московскому вокзалу в 2 - 3 ночи.

В программу экскурсии входит:

    •Обзорная экскурсия по историческому центру Петербурга
    •Теплоходная экскурсия по рекам и каналам
    •Трансфер до Московского вокзала
     Что входит
    • Транспорт
    • Услуги гида
    • Билет на теплоход
     Что не входит
    • Личные расходы
    Важная информация
    • Окончание экскурсии в 2-3 ночи на Площади Восстания.
    • На теплоходе временно не выдают пледы.
    • Организатор не гарантирует развод мостов в день экскурсии. Актуальную информацию об изменениях в графике развода мостов смотрите на официальном сайте Мостотреста https://mostotrest-spb.ru/
    Когда: Ежедневно в 22:00
    • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Спутник П.
    Спутник П.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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