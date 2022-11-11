Тайны Зимнего дворца и шедевры Эрмитажа

Тайны Зимнего дворца и шедевры Эрмитажа
Тайны Зимнего дворца и шедевры Эрмитажа
Тайны Зимнего дворца и шедевры Эрмитажа
Тайны Зимнего дворца и шедевры Эрмитажа
Тайны Зимнего дворца и шедевры Эрмитажа
Тайны Зимнего дворца и шедевры Эрмитажа
Тайны Зимнего дворца и шедевры Эрмитажа

Что вас ожидает 🤩

  • Парадные залы
  • Произведения искусства
  • Апартамены императорской семьи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Все думают, что красивое зелёное здание на Дворцовой площади – это Эрмитаж, но я вам открою секрет – это не так!
Я расскажу об истории музейного комплекса и открою некоторые секреты.
Кто, как и где жил в Зимнем дворце. Сколько всего Эрмитажей и чем они отличаются.
Мы посетим парадные залы, предназначенные для приемов знати, залы с картинами и скульптурами, а также императорские покои.
В коллекции Эрмитажа более 3,5 млн экспонатов и если всего лишь минутку постоять у каждого, то уйдет почти 7 лет без перерывов на сон, еду и отдых. Если включить паузы на естесственные нужды, то выйдет около 11 лет.
Я познакомлю вас только с самыми интересными деталями и фактами, покажу самые главные ценности за 2,5 часа

Ответы на вопросы

Что входит
  • 5 часа экскурсия
Что не входит
  • Билеты в Эрмитаж оплачиваются отдельно + билет гида. Можно купить в кассе либо на сайте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, 2
Завершение: Дворцовая Набережная
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Приходить в комфортной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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