Все думают, что красивое зелёное здание на Дворцовой площади – это Эрмитаж, но я вам открою секрет – это не так!

Я расскажу об истории музейного комплекса и открою некоторые секреты.

Кто, как и где жил в Зимнем дворце. Сколько всего Эрмитажей и чем они отличаются.

Мы посетим парадные залы, предназначенные для приемов знати, залы с картинами и скульптурами, а также императорские покои.

В коллекции Эрмитажа более 3,5 млн экспонатов и если всего лишь минутку постоять у каждого, то уйдет почти 7 лет без перерывов на сон, еду и отдых. Если включить паузы на естесственные нужды, то выйдет около 11 лет.

Я познакомлю вас только с самыми интересными деталями и фактами, покажу самые главные ценности за 2,5 часа