Готовы проникнуть в тайны главной резиденции Российских императоров? Я помогу вам перенестись в эпоху, когда вся империя управлялась из Зимнего дворца. Проведу вас по залам, где происходили романтические, драматичные, но всегда судьбоносные события из жизни Романовых. И всё это — в окружении итальянских и голландских шедевров из коллекции Эрмитажа.

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Описание билета

По следам императоров: истории, интриги и драмы

В парадных зала Зимнего дворца мы поговорим о его светской жизни в имперскую эпоху: вы узнаете, как здесь проходили балы и приемы, какой была повседневная жизнь монаршей семьи, какие романтические и драматические события происходили в этих стенах.

В Зимнем дворце, главной резиденции российских императоров разыгрывались самые значимые события и отсюда управлялась вся Великая Российская Империя.

Поговорим об истории России, которая проверена веками, истинная, которая прошла через горнило многократных проверок.

Узнаем о загадках Зимнего дворца, тайных коридорах и переходах, инженерных системах, необычной мебели и предметах искусства.

Не пропустить самое главное в Эрмитаже

Всю коллекцию Эрмитажа невозможно рассмотреть за одно посещение, поэтому мы сосредоточимся лишь на самых значимых экспонатах, обсудим их истории и художественные детали. Наш маршрут охватит все здания музейного комплекса:

Зимний Дворец : мы пройдем по анфиладе парадных залов, заглянем в тронный зал, где вершились судьбы мира, в Дворцовую церковь, в которой венчались коронованные особы, и Галерею 1812 года, посвященную войне с Наполеоном.

: мы пройдем по анфиладе парадных залов, заглянем в тронный зал, где вершились судьбы мира, в Дворцовую церковь, в которой венчались коронованные особы, и Галерею 1812 года, посвященную войне с Наполеоном. Малый Эрмитаж , который так любила Екатерина Вторая, с висячим садом и уникальными часами Павлин.

, который так любила Екатерина Вторая, с висячим садом и уникальными часами Павлин. Большой Эрмитаж , где я познакомлю вас с шедеврами итальянского искусства, картинами Леонардо и лоджиями Рафаэля Санти.

, где я познакомлю вас с шедеврами итальянского искусства, картинами Леонардо и лоджиями Рафаэля Санти. Новый Эрмитаж, который откроет для вас работы Караваджо, Рембрандта, Рубенса, Мурильо, Эль Греко и Гойя.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет проникнуть за кулисы жизни русских монархов, а также познакомиться с ключевыми экспонатами коллекции Эрмитажа.

Преимущества моих экскурсий

прекрасно ориентируюсь в Эрмитаже, досконально знаю коллекции и экспонаты

вход без очереди на определенный сеанс

оптимальная длительность позволяет увидеть cамое интересное и не утомиться

адаптация маршрута под ваши предпочтения, интересы, возраст и подготовку

для детей и подростков в экскурсию внедряются игровые элементы, вовлечение в диалог

Организационные детали