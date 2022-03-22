Что вас ожидает

По следам императоров: истории, интриги и драмы

В парадных зала Зимнего Дворца мы поговорим о его светской жизни в имперскую эпоху: вы узнаете, как здесь проходили балы и приемы, какой была повседневная жизнь монаршей семьи, какие романтические и драматические события происходили в этих стенах.

Я расскажу о временах, когда по залам дворца прохаживалась императрица Екатерина II и придворные в напудренных париках. О временах, когда правил безумный император Павел, соединивший гербы непримиримых врагов. Когда мистик Александр I писал отсюда письма Наполеону, а Николай I выносил смертный приговор поэту Рылееву.

Не пропустить самое главное в Эрмитаже

Всю коллекцию Эрмитажа невозможно рассмотреть за одно посещение, поэтому мы сосредоточимся лишь на самых значимых экспонатах, обсудим их истории и художественные детали. Наш маршрут охватит все здания музейного комплекса:

Зимний Дворец : мы пройдем по анфиладе парадных залов, заглянем в тронный зал, где вершились судьбы мира, в Дворцовую церковь, в которой венчались коронованные особы, и Галерею 1812 года, посвященную войне с Наполеоном.

: мы пройдем по анфиладе парадных залов, заглянем в тронный зал, где вершились судьбы мира, в Дворцовую церковь, в которой венчались коронованные особы, и Галерею 1812 года, посвященную войне с Наполеоном. Малый Эрмитаж , который так любила Екатерина Вторая, с висячим садом и уникальными часами Павлин.

, который так любила Екатерина Вторая, с висячим садом и уникальными часами Павлин. Большой Эрмитаж , где я познакомлю вас с шедеврами итальянского искусства, картинами Леонардо и лоджиями Рафаэля Санти.

, где я познакомлю вас с шедеврами итальянского искусства, картинами Леонардо и лоджиями Рафаэля Санти. Новый Эрмитаж, который откроет для вас работы Караваджо, Рембрандта, Рубенса, Мурильо, Эль Греко и Гойя.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет проникнуть за кулисы жизни русских монархов, а также познакомиться с ключевыми экспонатами коллекции Эрмитажа.

Организационные детали