В парадных зала Зимнего Дворца мы поговорим о его светской жизни в имперскую эпоху: вы узнаете, как здесь проходили балы и приемы, какой была повседневная жизнь монаршей семьи, какие романтические и драматические события происходили в этих стенах.
Я расскажу о временах, когда по залам дворца прохаживалась императрица Екатерина II и придворные в напудренных париках. О временах, когда правил безумный император Павел, соединивший гербы непримиримых врагов. Когда мистик Александр I писал отсюда письма Наполеону, а Николай I выносил смертный приговор поэту Рылееву.
Всю коллекцию Эрмитажа невозможно рассмотреть за одно посещение, поэтому мы сосредоточимся лишь на самых значимых экспонатах, обсудим их истории и художественные детали. Наш маршрут охватит все здания музейного комплекса:
Тем, кто хочет проникнуть за кулисы жизни русских монархов, а также познакомиться с ключевыми экспонатами коллекции Эрмитажа.