В парадных зала Зимнего дворца мы поговорим о его светской жизни в имперскую эпоху: вы узнаете, как здесь проходили балы и приемы, какой была повседневная жизнь монаршей семьи, какие романтические и драматические события происходили в этих стенах.
В Зимнем дворце, главной резиденции российских императоров разыгрывались самые значимые события и отсюда управлялась вся Великая Российская Империя. Поговорим об истории России, которая проверена веками, истинная, которая прошла через горнило многократных проверок. Узнаем о загадках Зимнего дворца, тайных коридорах и переходах, инженерных системах, необычной мебели и предметах искусства.
Не пропустить самое главное в Эрмитаже
Всю коллекцию Эрмитажа невозможно рассмотреть за одно посещение, поэтому мы сосредоточимся лишь на самых значимых экспонатах, обсудим их истории и художественные детали. Наш маршрут охватит все здания музейного комплекса:
Зимний Дворец: мы пройдем по анфиладе парадных залов, заглянем в тронный зал, где вершились судьбы мира, в Дворцовую церковь, в которой венчались коронованные особы, и Галерею 1812 года, посвященную войне с Наполеоном.
Малый Эрмитаж, который так любила Екатерина Вторая, с висячим садом и уникальными часами Павлин.
Большой Эрмитаж, где я познакомлю вас с шедеврами итальянского искусства, картинами Леонардо и лоджиями Рафаэля Санти.
Новый Эрмитаж, который откроет для вас работы Караваджо, Рембрандта, Рубенса, Мурильо, Эль Греко и Гойя.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто хочет проникнуть за кулисы жизни русских монархов, а также познакомиться с ключевыми экспонатами коллекции Эрмитажа.
Преимущества моих экскурсий
прекрасно ориентируюсь в Эрмитаже, досконально знаю коллекции и экспонаты
вход без очереди на определенный сеанс
оптимальная длительность позволяет увидеть cамое интересное и не утомиться
адаптация маршрута под ваши предпочтения, интересы, возраст и подготовку
для детей и подростков в экскурсию внедряются игровые элементы, вовлечение в диалог
Организационные детали
Билеты не включены в стоимость. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (700 ₽ взрослый, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы)
Билеты нужно приобрести заранее — так мы избежим очередей
По запросу экскурсию можно провести для группы от 6 до 11 человек, стоимость — 15 000 ₽. Дополнительно оплачиваются билеты в музей: 700 ₽/взрослый, дети до 14 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Иорданской лестницы Зимнего дворца
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 12399 туристов
Я люблю рассказывать истории: скучные факты обрастают любопытными подробностями, и вот мы вместе сопереживаем историческим персонажам и погружаемся в эпоху. Именно так мне хочется рассказать вам об истории России, ведь читать дальшеуменьшить
Петербург — сцена, на которой разыгрывались самые значимые события Российской Империи. Я профессиональный аккредитованный гид по Санкт-Петербургу, закончила школу гидов «Интурист», чтобы рассказывать о городе иностранцам. За сезон более 1500 человек услышали мои рассказы о Петре I, Достоевском, Пушкине… Более 100 раз посетила Эрмитаж, более 70 раз видела развод мостов, получила более 1000 позитивных отзывов. А сейчас провожу экскурсии на русском языке. В прошлом 2020 году город взорвала наша новая уникальная экскурсия — к Северным островам на закат. Необычный маршрут, новые виды и панорамы города, увлекательная беседа на исторические темы. Увидимся на борту теплохода.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 352 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ксения
Благодарю нашего гида Анну за интереснейшую прогулку по Эрмитажу. Конечно все не успеть пройти за 1 день, но нащи друзья из Крыма были в полном восторге. До новых встреч!
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Е
Елена
Спасибо за экскурсию нашему гиду Михаилу! Нас было 3 взрослых и один подросток, который скептически относится к экскурсиям. Но Михаилу удалось увлечь рассказом всех нас! 1,5 часа пролетели незаметно. И читать дальшеуменьшить
этого времени достаточно для первого знакомства с Эрмитажем. Несмотря на огромное количество народу, мы смогли увидеть все главные шедевры Эрмитажа. Благодарим за интересный рассказ! Билеты мы приобрели заранее онлайн, в очереди нигде не стояли!
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Н
Наталья
Мы с мужем и дочкой 15 лет были недавно на экскурсии Анны. Экскурсия понравилась каждому из нас, мы засыпали Анну вопросами и она ответила на все и рассказала много интересного читать дальшеуменьшить
и порекомендовала другие места в Петербурге и его окрестностях для посещения. Благодаря ей мы позже сходили в музей Суворова и музей оловянного солдатика, оба понравились. Спасибо огромное Анне за прекрасные впечатления от Эрмитажа и экскурсии!
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К
Колесова
Впервые посетили Эрмитаж (2 девушки 16 лет в сопровождении мам). Большая удача, что нас сопровождала Анна. Она провела нас по главным залам, рассказав историю их создания, разрушений и реконструкций, вплетая читать дальшеуменьшить
в рассказ моменты бытования дворца и жизни императоров, обратила наше внимание на детали интерьера, которые мы бы сами не разглядели. По пути рассказала о временных экспозициях, которые были представлены в залах. Объять необъятное невозможно. За 1,5 часа мы получили много впечатлений и интересной информации. Анна очень интересный рассказчик, моментально реагирует на запрос и может перестроить на ходу рассказ в том направлении, который интересен её спутникам. С удовольствием вернемся к Анне, чтобы ознакомится с тем, что не успели осмотреть.
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Юрий
Большое спасибо за интересную экскурсию! Было очень увлекательно, легко и познавательно. Видно, что экскурсовод любит свое дело. Остались только приятные впечатления!
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Елена
Были на экскурсии с 12 летним ребенком, конечно он скептически относится к подобным мероприятиям и заранее был настроен не очень, но при первых же минутах заинтересовался рассказом. Рассказ Анны был действительно интересным и понятным. Очень рекомендую, среди многих Питерских экскурсий, информация от этой экскурсии отложится в голове.
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