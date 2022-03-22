В гостях у Императора: по Эрмитажу с лицензированным гидом

Проникнуть в закулисье жизни Зимнего Дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров

5
4 отзыва
Индивидуальная
Готовы проникнуть в тайны главной резиденции Российских императоров? Я помогу вам перенестись в эпоху, когда вся империя управлялась из Зимнего Дворца.

Проведу вас по залам, где происходили романтические, драматичные, но всегда судьбоносные события из жизни Романовых.

И всё это — в окружении итальянских и голландских шедевров из коллекции Эрмитажа.
В гостях у Императора: по Эрмитажу с лицензированным гидом
В гостях у Императора: по Эрмитажу с лицензированным гидом
В гостях у Императора: по Эрмитажу с лицензированным гидом
В гостях у Императора: по Эрмитажу с лицензированным гидом
В гостях у Императора: по Эрмитажу с лицензированным гидом
В гостях у Императора: по Эрмитажу с лицензированным гидом
В гостях у Императора: по Эрмитажу с лицензированным гидом
В гостях у Императора: по Эрмитажу с лицензированным гидом
В гостях у Императора: по Эрмитажу с лицензированным гидом
В гостях у Императора: по Эрмитажу с лицензированным гидом
В гостях у Императора: по Эрмитажу с лицензированным гидом
В гостях у Императора: по Эрмитажу с лицензированным гидом
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Что вас ожидает

По следам императоров: истории, интриги и драмы

В парадных зала Зимнего Дворца мы поговорим о его светской жизни в имперскую эпоху: вы узнаете, как здесь проходили балы и приемы, какой была повседневная жизнь монаршей семьи, какие романтические и драматические события происходили в этих стенах.

Я расскажу о временах, когда по залам дворца прохаживалась императрица Екатерина II и придворные в напудренных париках. О временах, когда правил безумный император Павел, соединивший гербы непримиримых врагов. Когда мистик Александр I писал отсюда письма Наполеону, а Николай I выносил смертный приговор поэту Рылееву.

Не пропустить самое главное в Эрмитаже

Всю коллекцию Эрмитажа невозможно рассмотреть за одно посещение, поэтому мы сосредоточимся лишь на самых значимых экспонатах, обсудим их истории и художественные детали. Наш маршрут охватит все здания музейного комплекса:

  • Зимний Дворец: мы пройдем по анфиладе парадных залов, заглянем в тронный зал, где вершились судьбы мира, в Дворцовую церковь, в которой венчались коронованные особы, и Галерею 1812 года, посвященную войне с Наполеоном.
  • Малый Эрмитаж, который так любила Екатерина Вторая, с висячим садом и уникальными часами Павлин.
  • Большой Эрмитаж, где я познакомлю вас с шедеврами итальянского искусства, картинами Леонардо и лоджиями Рафаэля Санти.
  • Новый Эрмитаж, который откроет для вас работы Караваджо, Рембрандта, Рубенса, Мурильо, Эль Греко и Гойя.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет проникнуть за кулисы жизни русских монархов, а также познакомиться с ключевыми экспонатами коллекции Эрмитажа.

Организационные детали

  • Входные билеты (+ билет для гида) оплачиваются дополнительно. Стоимость — 500 рублей с человека.
  • Я буду ждать вас с уже заранее купленными билетами — так мы избежим очередей
  • Для входа в Эрмитаж требуется QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Александровской колонны на Дворцовой площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
22 мар 2022
Нас очень понравилась экскурсия, ходили втроём с ребёнком 9 лет, сын обычно сидит на скамеечке и скучает, а тут был настолько увлечён рассказом Анны!!) обязательно порекомендуем друзьям, большое спасибо, время пролетело незаметно! 😊😊
О
9 мар 2022
Большое спсибо гиду Анне за экскурсию по эрмитажу и нестандартную подачу материала. Те путешественники которые уже бывали в Экмитаже и помнят стандартный маршрут и роассказы гидов, Вам сюда! Рекомендую!
А
8 мар 2022
Гид Руслан прекрасен! Обязательно обратимся к нему ещё в следующую поездку.
Анна
2 мар 2022
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Все самое интересное и впечатляющее за 2 часа. Так как были с детьми 9 и 12 лет надо было еще удержать их внимание, включить в диалог. Анне это удалось на все 100 % ну и нам конечно было тоже очень интересно. Время пролетело незаметно. Надеемся вернемся еще не раз к Анне)

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