Искусство и история — вот главное, за чем стремятся в Эрмитаж. На прогулке по Зимнему дворцу мы не будет разъединять эти две доминанты. Поговорим о династии Романовых и образе жизни, который вели императоры. Увидим изысканные интерьеры залов и покоев, разберёмся в тонкостях придворного этикета и познакомимся с мировыми шедеврами из обширной коллекции Эрмитажа.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Время начала: 11:15, 12:00, 15:00, 17:30

Описание билета

Мы пройдём по Зимнему дворцу, Малому, Старому и Новому Эрмитажам — рассмотрим парадные залы, императорские покои и главные шедевры из коллекции музея.

Поговорим о Петре Великом и Екатерине II, а также других императорах, проживавших в Зимнем дворце.

Вы посетите Фельдмаршальский зал, тронный зал Петра I, Романовскую галерею. Углубитесь в историю императорской династии.

В Георгиевском и Гербовом залах разберётесь в тонкостях придворного этикета, послушаете о пышных церемониях и балах.

В галерее 1812 года погрузитесь во времена Отечественной войны с Наполеоном.

В Павильонном зале полюбуетесь изысканным оформлением и часами «Павлин».

В Рыцарском зале рассмотрите доспехи и узнаете, зачем их коллекционировали.

Ложа Рафаэля познакомит вас с проектом выдающегося архитектора и живописца Рафаэля Санти и знаменитым шедевром эпохи Возрождения.

Личная половина императрицы Марии Александровны запомнится изысканным будуаром, Малиновой и Золотой гостиными.

Шедевры искусства Западной Европы. В залах Эрмитажа вас ждёт знакомство с итальянской, испанской, голландской и французской школами живописи. Помимо известных на весь мир полотен Леонардо да Винчи, Рафаэля, Караваджо, Микеланджело, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ватто, Эль Греко и Гойи вы рассмотрите изящные скульптуры, предметы мебели, мозаики, фарфор, а также артефакты эпохи фараонов.

Организационные детали