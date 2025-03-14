Увидим изысканные интерьеры залов и покоев, разберёмся в тонкостях придворного этикета и познакомимся с мировыми шедеврами из обширной коллекции Эрмитажа.
Описание билета
Мы пройдём по Зимнему дворцу, Малому, Старому и Новому Эрмитажам — рассмотрим парадные залы, императорские покои и главные шедевры из коллекции музея.
Поговорим о Петре Великом и Екатерине II, а также других императорах, проживавших в Зимнем дворце.
Вы посетите Фельдмаршальский зал, тронный зал Петра I, Романовскую галерею. Углубитесь в историю императорской династии.
В Георгиевском и Гербовом залах разберётесь в тонкостях придворного этикета, послушаете о пышных церемониях и балах.
В галерее 1812 года погрузитесь во времена Отечественной войны с Наполеоном.
В Павильонном зале полюбуетесь изысканным оформлением и часами «Павлин».
В Рыцарском зале рассмотрите доспехи и узнаете, зачем их коллекционировали.
Ложа Рафаэля познакомит вас с проектом выдающегося архитектора и живописца Рафаэля Санти и знаменитым шедевром эпохи Возрождения.
Личная половина императрицы Марии Александровны запомнится изысканным будуаром, Малиновой и Золотой гостиными.
Шедевры искусства Западной Европы. В залах Эрмитажа вас ждёт знакомство с итальянской, испанской, голландской и французской школами живописи. Помимо известных на весь мир полотен Леонардо да Винчи, Рафаэля, Караваджо, Микеланджело, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ватто, Эль Греко и Гойи вы рассмотрите изящные скульптуры, предметы мебели, мозаики, фарфор, а также артефакты эпохи фараонов.
Организационные детали
- В Эрмитаж можно прийти с чемоданом (размер до 45х40х35 см)
- При бронировании экскурсии на пятницу в 17:30 у вас будет возможность увидеть работу часов «Павлин»
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, пятницу и субботу в 11:15, 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 11:15, 12:00 и 15:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2800 ₽
|Дети 17-18 лет
|2500 ₽
|Дети 13-16 лет
|2500 ₽
|Дети 8-12 лет
|2300 ₽
|Дети до 7 лет
|500 ₽
|Пенсионеры
|2500 ₽
|Студенты
|2500 ₽
|Многодетные
|2300 ₽
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Чудесный гид, если получится, обязательно проситесь к ней. Милая, очень знающая, внимательная девушка. У входа нашлись без труда, благодаря объяснениям быстро всё везде нашли, прошли. Насмотрелись красоты, наслушались интересных историй, фактов. С нами была дочка 8 лет, которая музеи не очень любит, но эта экскурсия ей очень понравилась, вспоминает до сих пор.