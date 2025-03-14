Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены)

Познакомиться с коллекцией музея и послушать об образе жизни российских императоров
Искусство и история — вот главное, за чем стремятся в Эрмитаж. На прогулке по Зимнему дворцу мы не будет разъединять эти две доминанты. Поговорим о династии Романовых и образе жизни, который вели императоры.

Увидим изысканные интерьеры залов и покоев, разберёмся в тонкостях придворного этикета и познакомимся с мировыми шедеврами из обширной коллекции Эрмитажа.
4.93
88 отзывов
Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены)
Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены)
Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены)
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:15, 12:00, 15:00, 17:30

Описание билета

Мы пройдём по Зимнему дворцу, Малому, Старому и Новому Эрмитажам — рассмотрим парадные залы, императорские покои и главные шедевры из коллекции музея.

Поговорим о Петре Великом и Екатерине II, а также других императорах, проживавших в Зимнем дворце.

Вы посетите Фельдмаршальский зал, тронный зал Петра I, Романовскую галерею. Углубитесь в историю императорской династии.

В Георгиевском и Гербовом залах разберётесь в тонкостях придворного этикета, послушаете о пышных церемониях и балах.

В галерее 1812 года погрузитесь во времена Отечественной войны с Наполеоном.

В Павильонном зале полюбуетесь изысканным оформлением и часами «Павлин».

В Рыцарском зале рассмотрите доспехи и узнаете, зачем их коллекционировали.

Ложа Рафаэля познакомит вас с проектом выдающегося архитектора и живописца Рафаэля Санти и знаменитым шедевром эпохи Возрождения.

Личная половина императрицы Марии Александровны запомнится изысканным будуаром, Малиновой и Золотой гостиными.

Шедевры искусства Западной Европы. В залах Эрмитажа вас ждёт знакомство с итальянской, испанской, голландской и французской школами живописи. Помимо известных на весь мир полотен Леонардо да Винчи, Рафаэля, Караваджо, Микеланджело, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ватто, Эль Греко и Гойи вы рассмотрите изящные скульптуры, предметы мебели, мозаики, фарфор, а также артефакты эпохи фараонов.

Организационные детали

  • В Эрмитаж можно прийти с чемоданом (размер до 45х40х35 см)
  • При бронировании экскурсии на пятницу в 17:30 у вас будет возможность увидеть работу часов «Павлин»
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Остались вопросы?

во вторник, пятницу и субботу в 11:15, 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 11:15, 12:00 и 15:00

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный2800 ₽
Дети 17-18 лет2500 ₽
Дети 13-16 лет2500 ₽
Дети 8-12 лет2300 ₽
Дети до 7 лет500 ₽
Пенсионеры2500 ₽
Студенты2500 ₽
Многодетные2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 11:15, 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 11:15, 12:00 и 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 88 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Панюшкина)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Валерия)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Валерия)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Валерия)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Валерия)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Валерия)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Олеся)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Олеся)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Олеся)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Олеся)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Олеся)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Виктория)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Виктория)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Виктория)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Виктория)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Евгений)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Евгений)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Евгений)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Евгений)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Евгений)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Евгений)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Евгений)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Евгений)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Евгений)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Евгений)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Лариса)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Лариса)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Лариса)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Лариса)Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены) (Лариса)
Т
14 мар 2025
Огромная благодарность нашему гиду Ксении! За красочный, интересный и "вкусный" рассказ, на протяжении всей экскурсии! Отдельное спасибо, что была на связи, мне сложно было сориентироваться, что, где и как дойти до места встречи! Одним словом Спасибо!!!
Панюшкина
13 мар 2025
Потерясающий экскурсовод Александра! Были приятно удивлены, как она вовлекает в рассказ из- за этого время летит незаметно. Было интересно поугадывать и поотвечать на вопросы экскурсовода. Нам повезло и была индивидуальная
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экскурсия, нас было 4 человека, ходили на 11:30- в будний день и это было идеальное время для посещения, минимум групп и людей! Узнали много интересной информации, которая выходила за пределы тематики экскурсии

Остались очень довольны! Таких экскурсоводов еще поискать!!!!!

Потерясающий экскурсовод Александра! Были приятно удивлены, как она вовлекает в рассказ из- за этого время летит
А
10 мар 2025
Очень много фактов, которые простым людям, не знающим историю, забываются тут же. Экскурсия была скучновата. Своих денег не стоит. Заплатили больше 5000 за двоих.
Людмила
Людмила
Ответ организатора:
Анна, благодарим Вас, что поделись своими впечатлениями о экскурсии. Данная экскурсиия проводится в минигруппе и экскурсовод обязан приводить много фактов,
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в которых каждый сможет найти для себя что то важное, очень сожалеем, что вам показалась экскурсия скучной. Были бы очень рады,чтобы цена была ниже, но для формата мини-группы до 5 человек к сожалению это невозможно, так как стоимость складывается из стоимости билетов, оплаты работы гида, комиссии. Так например, Эрмитаж имеет предложение на экскурсионное обслуживание для группы 15-20 человек и стоимость за двоих составояет 3000 рублей.
Будем рады видеть вас на наших экскурсиях.

Лариса
10 мар 2025
Шикарная экскурсия по Эрмитажу с акцентом на жизнь семьи Романовых. Увидели и услышали все, что хотели, и что было перечислено в программе. Интереснейший материал, отлично продуманный маршрут, незабываемые впечатления… Отдельно
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хочется отметить эрудированность, коммуникабельность, глубокое знание материала, четкость изложения, интеллигентность и чувство юмора нашего экскурсовода Михаила. Он легко, развернуто, и охотно отвечал на ЛЮБЫЕ вопросы, связанные и с Эрмитажем, и с историей вообще. Некоторые интереснейшие факты по теме с удовольствием пересказываем близким и друзьям, не имевшим возможности посетить такую замечательную экскурсию.

Е
9 мар 2025
Оч всё понравилось 😊
Л
8 мар 2025
Несколько раз была в Эрмитаже, но с экскурсоводом два часа пролетели как одно мгновение.
Валерия
2 мар 2025
Все супер. Немного подпортило настроение долгое ожидание, но организаторы не виноваты, опоздали остальные члены группы. Наверное нужен какой то лимит на время опоздания. Чтобы не приходилось всем ждать. Экскурсовод прекрасно рассказывает. Огромное ему спасибо. Рекомендую
Все супер. Немного подпортило настроение долгое ожидание, но организаторы не виноваты, опоздали остальные члены группы. НаверноеВсе супер. Немного подпортило настроение долгое ожидание, но организаторы не виноваты, опоздали остальные члены группы. НаверноеВсе супер. Немного подпортило настроение долгое ожидание, но организаторы не виноваты, опоздали остальные члены группы. НаверноеВсе супер. Немного подпортило настроение долгое ожидание, но организаторы не виноваты, опоздали остальные члены группы. НаверноеВсе супер. Немного подпортило настроение долгое ожидание, но организаторы не виноваты, опоздали остальные члены группы. Наверное
А
1 мар 2025
Отличная экскурсия, экскурсовод Михаил очень понравился, отлично разбирается во всем в эрмитаже (девушка задавала миллион вопросов, он на все отвечал, даже на самые необычные), все было очень здорово.
Д
28 фев 2025
Экскурсия понравилась. Елена однозначно профессионал, видно, что рамки выбранной нами экскурсии, далеко не предел ее знаний. Рекомендуем данную экскурсию для первого (!) обзорного знакомства с Эрмитажем.
Н
28 фев 2025
Нам с подругой очень понравилась экскурсия. Гид-переводчик Александра вела экскурсию живо, интересно с использованием всевозможных приёмов, показала высокое знание этой темы. Большое ей спасибо.
Алексей
21 фев 2025
Большое спасибо Светлане, экскурсия прошла просто захватывающе, мы с супругой в полном восторге. Обязательно воспользуемся услугами Светланы вновь.
О
19 фев 2025
Были на экскурсии в феврале с гидом Светланой.
Чудесный гид, если получится, обязательно проситесь к ней. Милая, очень знающая, внимательная девушка. У входа нашлись без труда, благодаря объяснениям быстро всё везде нашли, прошли. Насмотрелись красоты, наслушались интересных историй, фактов. С нами была дочка 8 лет, которая музеи не очень любит, но эта экскурсия ей очень понравилась, вспоминает до сих пор.
Вера
19 фев 2025
Благодарим Михаила за познавательную экскурсию!
И
17 фев 2025
Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое Александре! Не скучно, содержательно, много новых моментов узнала (отопление, освещение дворца, прогулочный сад над конюшней, кружева, забрала рыцарей, пустые рамы на местах портретов военоначальников и
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многое другое) Обязательно советую всем посетить именно эту экскурсию и именно с этим гидом, Александрой.
Благодарю организаторов! В следующее посещение города непременно воспользуюсь компанией Александры для информативных и увлекательных прогулок по городу.

О
17 фев 2025
Ходили на экскурсии вместе с дочерью, нашим экскурсовод была Ирина. Очень интересно рассказывала и показывала, отвечала на все интересующие нас вопросы. Показала картины, которые мы очень хотели посмотреть. Экскурсия впечатлила, обязательно порекомендуем знакомым и друзьям. Спасибо большое за это путешествие в культуру и историю нашей страны.
Ходили на экскурсии вместе с дочерью, нашим экскурсовод была Ирина. Очень интересно рассказывала и показывала, отвечалаХодили на экскурсии вместе с дочерью, нашим экскурсовод была Ирина. Очень интересно рассказывала и показывала, отвечалаХодили на экскурсии вместе с дочерью, нашим экскурсовод была Ирина. Очень интересно рассказывала и показывала, отвечалаХодили на экскурсии вместе с дочерью, нашим экскурсовод была Ирина. Очень интересно рассказывала и показывала, отвечалаХодили на экскурсии вместе с дочерью, нашим экскурсовод была Ирина. Очень интересно рассказывала и показывала, отвечала

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